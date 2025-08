„Nejdrsnější verze islámu.“ Hampl bije na poplach před tím, co bují v ČR

V nedávném rozhovoru pro Radio Universum jste uvedl, že extremisté v Evropě jsou natolik radikální, že by je neakceptovaly ani arabské země. O jakých konkrétních skupinách jste hovořil a jak se tento radikalismus projevuje třeba v České republice?

Citoval jsem Madžida Nawáse, který mluvil o skupinách působících ve Velké Británii a v dalších západoevropských zemích. Nicméně, pokud chcete příklad z České republiky, je tu mešita v Praze na Černém Mostě navázaná na Muslimské bratrstvo. Tu informaci mám z běžného denního tisku a zjevně nikoho nezvedla ze židle. Protože v českém prostředí málokdo ví, co je Muslimské bratrstvo. Muslimské bratrstvo je mocná cílevědomá organizace odhodlaná a schopná prosadit tu nejdrsnější verzi islámu. Opravdu tu nejdrsnější, jakou si dokážete představit. Je tak radikální, že je zakázaná i ve státech jako Saúdská Arábie nebo Egypt. Koneckonců, jedním z výhonků Muslimského bratrstva je al-Káida.

Nemůžeme se tedy divit, že jsou muslimové v českých mešitách systematicky vedeni k nenávisti k nevěřícím, jak to odhalil Lukáš Lhoťan. Podle svědectví bývalých muslimů tu v době největšího řádění Islámského státu probíhaly finanční sbírky na jeho podporu. Přímo v té zmíněné pražské mešitě už byla odhalena teroristická buňka, jejíž někteří členové jsou ve vězení a další v mešitě. Posléze se ukázalo, že se o tom v mešitě vědělo, ale že své bratry kryli. To jsou všechno věci, které najdete v mainstreamovém denním tisku. Jen tzv. „experti na islám“ je ignorují. Někdy to jde až tak daleko, že ve stejný den vyjde zpráva o odhalené teroristické aktivitě a zároveň vyjádření vládního experta, že tu žádný terorismus není.

Jde jen o terorismus?

Zmínil jste také, že Polsko a Dánsko představují tvrdší přístup proti islamizaci Evropy. Může se z těchto zkušeností poučit i naše země?

Nejsem si tím jistý. Nevíme ještě, jaké budou výsledky polské a dánské politiky. V tuto chvíli existuje v rámci západního civilizačního okruhu jedna jediná země, která dokáže dlouhodobě žít s muslimskou komunitou, aniž by byla sama islamizována. Tou zemí je Izrael.

Bez ohledu na to, jestli souhlasíme se všemi aspekty izraelské politiky bychom měli využívat jejich zkušenosti. Měli by tu být izraelští experti, měli bychom využívat jejich znalost muslimského prostředí a muslimského chování. Měli bychom se od nich učit.

Jenže Evropa místo toho řeší, jaké další sankce proti Izraeli vyhlásit. Další oblast naprosto sebevražedného chování.

Podle vás chybí přehled o počtu mešit či modliteben v Česku. Jaké jsou praktické důsledky této neviditelnosti a jak by měl stát reagovat?

Jestliže chybí přehled o mešitách a modlitebnách, pak je velmi pravděpodobné, že tu roste radikální síť a že ta síť vystoupí na veřejnost ve chvíli, kdy bude tak silná a vlivná, že nebude možné ji zastavit nebo dostat pod kontrolu.

Opět je to něco, o čem je naprosto nemyslitelné, že by to bylo trpěno v muslimských zemích. Tam dobře vědí, co je islám a žádnou tamní vládu by ani ve snu nenapadlo, že je možné nechat bujet síť modliteben bez kontroly.

Jak by tedy měl stát postupovat?

Další věci bychom měli převzít z muslimských zemí. Pokud tu už chceme tolerovat islám, potřebujeme také nástroje pro zacházení s islámem a pro soužití s ním. Je naprosto bláznivé tu nechávat růst muslimské komunity a chovat se k nim jako ke křesťanům podle jakéhosi abstraktního pravidla, že každé náboženství je stejné. To je recept na sebevraždu. Přitom sami muslimové veřejně mluví o tom, že islám není další náboženství, ale úplně jiný fenomén.

Pokud tomu bude bránit Nejvyšší soud či Ústavní soud, je třeba vyměnit soudce nebo úplně změnit způsob jejich fungování. V tuto chvíli jejich rozsudky, fakticky podporující džihád, ohrožují životy a svobodu obyvatel České republiky.

Další vaše varování: Radikální skupiny, či někteří teroristé mohli/mohou působit s vědomím celé mešity – jak by měla podle vás fungovat bezpečnostní politika, aby dokázala efektivně předcházet těmto strukturám?

Za prvé je zapotřebí zastavit další muslimskou migraci. Pokud bude muslimská komunita příliš velká, nikdo je nedokáže uhlídat. Za druhé, v muslimských zemích je samozřejmostí, že stát detailně dohlíží na dění v mešitách. Stát rozhoduje, co se tam káže. Jaké materiály se tam studují. Kdo může kázat. Kdo může pracovat s dětmi. A tak dále. Není to státní dohled v tom smyslu, v jakém tady byl za komunismu. Je to nesrovnatelně přísnější. A nikdo tam s tím nemá problém.

To je jen naše evropské šílenství, že je možné nechat muslimské komunity bez dozoru. Paradoxně je tak pod dohledem pouze asi 700 mešit v Německu, které přímo řídí turecká vláda. Německá vláda nemá na dění v nich žádný vliv.

Jenže my jdeme opačným směrem. Státní správa nedodržuje ani ta pravidla, která existují. Když dáte dítěti facku, hrozí vám jeho odebrání. Když muslimský otec svou dceru zmlátí a vyhrožuje jí smrtí, pokud bude chodit s nevěřícím klukem, česká sociálka to bude tolerovat. Dokonce tu běží školení „kulturní citlivosti“. V sousedním Německu rozhodl tamní ústavní soud, že vláda nesmí bránit naplňování manželství s nezletilými holčičkami.

Dá se dělat ještě něco dalšího?

Co by pomohlo úplně nejvíc, by byla revitalizace západní civilizace, nastartování nového průmyslového růstu a návrat celkového životního optimismu. Takovým obdobím už Západ jednou prošel a islám tehdy víceméně zkolaboval. Bohužel jenom dočasně. Dnes je opět v plné síle.

Právník Robert Kotzian nedávno upozornil na inzerát v arabštině lákající migranty do Česka. Vnímáte tento fenomén jako jednorázový incident, nebo jako signál systému neregulované migrace či selhání integrace? Jaké kroky, podle vašeho názoru, by měly následovat?

Jak ovlivní další vývoj v oblasti migrace a islamizace České republiky politická konfigurace po příštích volbách? Pokud by například vyhrál volby Andrej Babiš a vytvořil by vládu s hnutím SPD Tomia Okamury, dá se očekávat tvrdší kurz vůči migraci a snaha o větší národní suverenitu. Naopak, pokud by u moci zůstala koalice Petra Fialy s Vítem Rakušanem, mohla by ČR pokračovat v přijetí evropských dohod, jako je tzv. migrační pakt. Jaká rizika a příležitosti vidíte v obou těchto scénářích – nejen z hlediska bezpečnosti, ale i dlouhodobé kulturní a demografické proměny?

Vlastně se vrací situace z roku 2015, kdy Sobotkova vláda usilovala o příchod statisíců muslimských migrantů, včetně bojovníků Islámského státu, a o rychlou islamizaci země. A kdy ji v tom jednomyslně podporovali profesionální intelektuálové, velká média, korporace, banky atd.

Dnes zaujímají stejný postoj STAN a Piráti, přičemž já mám velké pochybnosti i u Stačilo!, zejména při spojenectví se SOCDEM. Jasně se proti islamizaci ČR staví SPD a ANO. Ostatní nemají názor. Vidíte tedy, že rozdělení nejde přesně vláda vs. opozice.

Nicméně máte pravdu v tom, že pokračování Fialovy vlády by mohlo znamenat realizaci toho, co Sobotka nestihl. Zvláště v případě, že by posílil STAN na úkor Spolu.

Jste programovým ředitelem Jungmannovy národní akademie. Připravujete nějaké programy o islámu a islamizaci?

Zmiňuji tu problematiku na semináři o střetech civilizací, který vedu společně s profesorem Krejčím 11. října, a chystáme jedno historické téma týkající se islámu. Celkově se tomu ale nevěnujeme. Je to příliš kontroverzní, a je dost jiných zajímavých témat. I mnozí moji kolegové, kterých si osobně i odborně nesmírně vážím, mají psychickou zábranu připustit i jen teoretickou možnost, že islám není jen náboženství, nýbrž agresivní dobyvatelský kult. To je na situaci Západu zvlášť nebezpečné. Není schopen to nebezpečí vidět.

