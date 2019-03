A co Piráti? Vzor čistoty. Co dělali v červnu 2018... Poslanec ANO promluvil ke kauze kolem mýtného

Jak vnímáte celou kauzu kolem mýtného a Jaroslava Faltýnka z hnutí ANO? Postoj samotného premiéra Andreje Babiše i to, jak k celé věci Faltýnek přistupuje?

Oddělme věcnou stránku od mediálních spekulací. Nejdříve začnu věcnou stránkou. Ta spočívá v tom, že se tady poprvé přesoutěžilo mýto. Ta smlouva – historická – byla špatná, na tom se všichni shodnou a já jsem velmi rád, že se Ministerstvu dopravy podařilo mýto přesoutěžit. Je nový provozovatel a s tím výrazněji výhodnější podmínky pro stát. Děkuji všem, kdo se o to přičinili, zasloužili, a děkuji každému politikovi, který kdy vyjádřil podporu Ministerstvu dopravy, že se soutěž má dokončit.

A ta druhá stránka?

Ta druhá jsou mediální spekulace. Všichni vycházejí z toho, co bylo někde v novinách, prý to bylo v nějakém příkazu… spekulace. Faltýnek ovlivňoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby vyhověl firmě Kapsch, aby soutěž zrušil...? Já k těmto spekulacím říkám: zločin, který se nestal, protože fakticky předseda úřadu nezrušil soutěž. Naopak tím, že zrušil rozhodnutí, umožnil soutěž dokončit. Všichni spekulují o zločinu, který se nestal.

Ale jistě uznáte, že třeba Faltýnkovy schůzky s konkrétními lidmi kolem této soutěže mimo oficiální program nejsou standardní…

Já jsem se jako náměstek setkával jak s panem předsedou úřadu, tak i s generálním ředitelem. Spousta poslanců se potkává s kdekým. To je právo poslance. Všichni řeší, zda se Faltýnek s někým potkal, či nepotkal. Říkal jsem již v projevu, že například Piráti, kteří jsou vzor čistoty, v červnu 2018 předložili oficiální materiál do hospodářského výboru o tom, že soutěž je špatná, a jejich argumenty byly jako přes kopírák argumenty firmy Kapsch. To ještě soutěž běžela. Dokonce navrhovali, aby ministerstvo vzalo zpět odvolání proti obvinění soutěže. To by znamenalo, že by soutěž byla zrušena. Je to oficiální materiál, který předložili, a říkají, že my se chovali nestandardně? Proč to dělali?

Policisté se zajímali okolo mýtného také o vaši osobu a váš telefon, proč?

Policie u mě byla, požádali mě o podání vysvětlení, což je standardní postup, který jsem zažil už několikrát. Vysvětlil jsem jim svoji roli ohledně mýta, požádali mě o telefon, ten jsem jim poskytl. Oni mi ho potom vrátili. To je všechno.

Co říkáte na rozruch kolem vlaječek Severoatlantické aliance na pražské hromadné dopravě? A co na hlášení v metru o tom, že uplynulo dvacet let od doby, kdy Česká republika vstoupila do NATO?

Já občas jezdím tramvají. Nezaregistroval jsem to a pamatuji si dobu, kdy byly všude vlaječky, ale nechci to hodnotit (se smíchem).

Andrej Babiš navštívil Bílý dům i CIA. Z jakého pohledu jsou tyto schůzky pro Českou republiku přínosné? Objevuje se kritika, že Donald Trump v podstatě předával premiérovi noty k tomu, co by se Americe líbilo…

Když se v Bílém domě setkávali premiéři včetně Petra Nečase, tak nevím, jestli i jim předávali noty. Je to důležitý signál, že jsme spojenec Spojených států, že jsme v Severoatlantické alianci a tak dále. Beru to jako důležitý signál. Přínosné to určitě je.

Co vzájemný obchod s USA? Měli bychom koupit americké vrtulníky? A co dostavba jaderných elektráren?

Předpokládám, že u těchto věcí – jak u nákupu vojenské techniky, tak i u dostavby – proběhne standardní soutěž, kde budou nastavena kritéria. Navíc soutěž dostavby bude organizovat ČEZ, takže předpokládám standardní průběh, nikoliv nějakou mezivládní dohodu.

Když jsme se spolu bavili při jednom z rozhovorů, ptala jsem se, jak reálné jsou sliby hnutí ANO vzhledem k tomu, že rozpočet není nafukovací. Vy jste mi odpověděl: „Vzhledem k tomu, že se zatím plní, tak reálné byly. Ty sliby jsou spočítané na možnosti státního rozpočtu.“ Zároveň jste však připustil, že byste si uměl představit i nižší schodek. Jak se na to díváte nyní, v době zpomalující ekonomiky? Už se ukazuje, že některé sliby bude nutné přehodnotit a úspory dorazí na ministerstva.

Každá vláda musí reagovat na ekonomický cyklus, na eventuální zpomalení růstu. Stále je to ekonomický růst. Já říkám, že sliby plníme. Byla zde debata o obědech zdarma i o výši valorizace důchodů – jestli to bude sedm set, nebo devět set korun. Nevím, jestli v něčem bereme sliby zpět, vždy jsou nějaké představy, co lze realizovat, a realita může být o trošku jiná.

Co se týká státních zaměstnanců, tam jde trochu o zmatení pojmů a týká se to úředníků. Víme, že je spousta neobsazených míst, ale těším se na debatu o rozpočtu. Čekají nás boje, ale věřím, že vše realizujeme.

Co na sliby a jejich plnění říkáte v kontextu toho, co zaznělo na sjezdu ČSSD – kde sociální demokraté představili dům svých úspěchů a zásluh a premiér Andrej Babiš prohlásil, že jde spíše o úspěchy hnutí ANO. ČSSD to pak vyvracela, je to běžné dohadovat se, které zásluhy jsou čí? Připisuje si Andrej Babiš a hnutí ANO zásluhy sociálních demokratů?

Pokud jde o důchody, pravda je, že zvýšení důchodů navrhla ještě menšinová vláda hnutí ANO. Takovéto koaliční popichování, nebo jak to nazvat, tady vždy existovalo a nevidím v tom nic dramatického.

Berete to jako běžnou politickou výměnu.

Je to standardní, to probíhalo už v devadesátých letech. Já říkám, že politická strana si nenechá vzít úspěchy, protože lidé vnímají, čí je to zásluha. Je to standardní výměna názorů v koalici.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na sjezdu ČSSD řekla, že: „Kdyby ve vládě místo nás byla ODS nebo SPD, tak se dělá pravicová politika v neprospěch lidí.“ Souhlasíte, že sociální politika pod společnou taktovkou ANO a SPD nebo ODS by byla horší?

Těžko předjímat. Koaliční vláda je vždy nějaký koaliční kompromis, ale vzhledem k tomu, že například téma důchodů je téma hnutí ANO a premiéra dlouhodobě, nemyslím si to. Hnutí ANO přijalo nějaké koaliční kompromisy – například karenční dobu – a předpokládám, že kdybychom tam byli s ODS, museli bychom přijímat jiné kompromisy, třeba nějaký jiný týkající se výše daní.

Jinak řečeno: tak, nebo tak, vždy se musí vybírat.

Přesně tak.

autor: Zuzana Koulová