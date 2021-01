A paní Jourová má mandát koho? zeptal se nahlas předseda Trikolóry

ROZHOVOR „Argumentace, že hloupí lidé budou hlasovat pro vystoupení, je bytostně nedemokratická. Zrovna tak hloupí lidé volí do českého Parlamentu, díky tomu vzniká vláda a často je to neštěstí. Pakliže uznáváme všeobecné volební právo, tak všichni lidé mají stejné právo o tom rozhodovat," řekl Václav Klaus ml. k tématu ohledně vystoupení z Evropské unie.

Hnutí Trikolóra přišlo s návrhem, aby součástí sněmovních voleb bylo vždy také referendum o setrvání v EU. Skutečně to myslíte tak, že by voliči každé čtyři roky dávali nově složené Poslanecké sněmovně mandát k tomu, jestli má ČR zůstat v EU, nebo zahájit proces k jejímu opuštění?

Přesně tak, občané musí rozhodovat o této zemi. V současnosti 60 procent zákonů, které podepisuje prezident Zeman, jsou již převzaté ze směrnice EU a čeští zákonodárci na to nemají víceméně žádný vliv, jenom formální. A není možné rozhodovat ve volbách jenom o 40 procentech toho, jak se země spravuje. Lidé mají právo to rozhodnout – my nebojujeme o czexit, my bojujeme o demokracii v České republice, aby skutečně o tom, co se s touto zemí děje, rozhodovali naši občané.

Není tento způsob přeci jen příliš složitý? Proč jej preferujte před „jednorázovým“ referendem o vystoupení z EU?

Žádný jednodušší způsob nás nenapadl. Já si myslím, že není jiná cesta. Lidé musí rozhodnout, jestli výhody Evropské unie převládají nad negativy, kterých je spousta, ať už je to migrace, podpora green deal, zelená, pomatená ideologie nebo genderové věci. Lidé se prostě musí rozhodnout, každý má různé názory, ale právě od toho jsou volby.

Hodláte tento svůj návrh dopracovat také do legislativní podoby?

Ano, myslím si, že by už někdy koncem příštího týdne snad mohl být hotov. Ještě se snažíme důvodovou zprávu napsat co nejprecizněji, aby ji mohli používat i novináři, aby bylo jasno, co zamýšlíme a co je účelem návrhu tohoto zákona.

Domníváte se, že pro něj získáte v Parlamentu dostatečnou podporu?

To nepředpokládám, ale my většinu zákonů, když jsme proti byrokracii, když jsme pro to, aby stát nechal lidi žít a aktivně pracovat, tak většinou prohráváme. Takže si nemyslím, že v současné konstelaci Sněmovny to máme šanci prosadit, nicméně je to správná věc a někdo ji říkat musí.

Již dříve jste uvedl, že tím chcete chránit vlastní princip demokracie, protože většina zákonů nevzniká v českém Parlamentu, ale přebíráme je z Evropské unie. Ale přece i do Evropského parlamentu volí občané ČR své zástupce, takže by se dalo říct, že mají vliv na evropské směrnice. V čem tedy vidíte problém?

Ale my tam volíme 21 poslanců ze 723, takřka jistě téměř nikdo neznáme žádného poslance z Finska, Bulharska, ani s jakým ideovým záměrem kandidují či co chtějí prosadit, takže je to naprostá parodie na demokracii. A většinu těch směrnic ani Evropský parlament neschvaluje, o tom rozhodují komisaři. Čili paní Jourová nemá žádný druhý mandát, ani občanů, aby zaváděla elektromobilitu, cenzuru a další věci. Čili tento argument já neberu.

To, co se odehrává na půdě Evropy, to není demokracie, ale zejména to není česká demokracie. Když my nechceme změnit zákon o zbraních, tak co je nám po tom, že to poslanec z Finska či Estonska schválit chce. Já vycházím z toho, že o České republice má rozhodovat lid prostřednictvím svých zástupců. A zástupcem českého lidu není estonský poslanec.

Tvrdíte, že v Bruselu vzniká až 60 procent všech zákonů, které je pak Česká republika následně nucena převzít do své národní legislativy. Existuje podle vás nějaká přijatelná míra harmonizace legislativy mezi evropskými státy? Co by bylo podle vás ještě prospěšné, a co naopak už nikoliv?

Jistěže ano, harmonizace některých norem má smysl, ale ty země s tím musí souhlasit. Angličané nakonec nějakým způsobem akceptovali naše váhy a míry, byť jsou velice tradiční, čili v něčem, co je k našemu prospěchu, tak není žádný problém, abychom to verifikovali. Ale Evropská unie má být o volném pohybu služeb, zboží bez cel či vytvoření velkého hospodářského prostoru, a nemá to být politický projekt.

Pokud by volič v referendu rozhodl o vystoupení z EU, nepoškodí to českou ekonomiku nejen co do evropských dotací, ale také obchodních zájmů českých podniků, které jsou až ze 70 procent orientovány na export?

To je otázka, musíme zvážit všechny klady a zápory, a když bude ten správný moment, kdy tak činit, tak to učinit musíme. Taková ta argumentace, že hloupí lidé budou hlasovat pro vystoupení, je bytostně nedemokratická. Zrovna tak hloupí lidé volí do českého Parlamentu, díky tomu vzniká vláda a často je to neštěstí. Pakliže uznáváme všeobecné volební právo, tak všichni lidé mají stejné právo o tom rozhodovat. My jednoznačně nevoláme po tom, že máme za rok vystoupit z Evropské unie, ale tvrdíme, že občané mají právo rozhodovat.

