Alexandra Udženija vstává z opoziční židle: Piráti?! Co se hýbe, zdanit. A pokud se to stále hýbe, zdanit ještě víc. Zakázat, přikázat, šmírovat, omezit

Paní místopředsedkyně, opět se začíná mluvit o soudržnosti pražské koalice. Minulý čtvrtek vedení metropole schválilo zvýšení daně z nemovitosti, proti se však vyjadřoval šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, který je přitom součástí koalice. Jak tu nastalou situaci vnímáte?

Vůbec mě ten zmatek a chaos u současné magistrátní koalice nepřekvapuje. U politických aktivistů a amatérů je situace, kdy pravá ruka neví, co dělá levá, naprosto běžná. Na skutečnost, že někteří lidé, kteří se v Praze ucházeli o přízeň voličů, budou kázat vodu a pít víno, jsem upozorňovala již před volbami. Co se týče druhé časti vaší otázky, ono je to vlastně jednoduché. Jiří Pospíšil se chytil do vlastní pasti, protože mu muselo být jasné, že v těchto principiálních otázkách se svými kolegy společnou řeč nenajde. Tak to u účelových slepenců prostě chodí.

Norma schválená zastupitelstvem, proti níž jste vystupovali, umožňuje městským částem zvednout daň z nemovitosti až o 50 procent. Skutečně je to ale problém? Nepůjde přece o žádnou horentní sumu…

Nejedná se o 50 %, ale o zvýšení místního a velikostního koeficientu na úroveň, která umožní městským částem zvýšit daň až na dvojnásobek. To může znamenat i tisíce korun ročně. Navíc to není jediné zdražování života, které současná koalice připravuje. Bude se zdražovat vodné a stočné, odvoz odpadu, zvýší se nájmy v magistrátních bytech. Ty peníze budou muset konkrétní lidé vydělat a Praha je od nich vybírá, aniž by jim poskytla cokoliv navíc. Ano, podle mého názoru to problém rozhodně je, a to velký.

Faktem je, že co se týče zdražování, nejde pouze o daň z nemovitosti. Koalice už zvedla vodné a stočné 2 % nad míru inflace, elektřina zdraží o víc než 5 %, svoz odpadu dokonce o 30 %, nájemné v obecních bytech o 25 % a taxislužby téměř o třetinu za kilometr. To vše stihla koalice pod vedením primátora Hřiba během několika měsíců. Co je k tomu dle vašeho mínění vede?

Neumějí hospodařit a projídají rozpočet v mandatorních výdajích na platy úředníků, uvolněných zastupitelů a svých poradců. Tak se snaží získat další prostředky tím, že je vezmou z kapes Pražanů. U levicových politiků, bohužel, nic neobvyklého.

Objevují se studie, z nichž plyne, že řada lidí Prahu pro rostoucí náklady i žití opouští a stěhují se do oblastí v těsném sousedství metropole. Je to pro hlavní město dobře, nebo špatně? Městu to může i ulevit…

Samozřejmě, že to představuje problém. Možná se někdo snaží z Prahy udělat skanzen, kde bude život probíhat podle nalinkovaných kolejí, ale já tuto vizi Prahy jen pro vyvolené zásadně odmítám.

Jak potom lidi v metropoli udržet? Pokud rostou životní náklady, zdražuje se vše, nejen ceny bytů a komerční nájmy, jaký důvod pak má třeba mladá rodina s dětmi, aby ve městě zůstala… Jak tohle změnit?

Změníme to pouze rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb, které život v Praze lidem usnadní, a také tím, že Prahu udržíme jako město příležitostí. Magistrát by se měl snažit o kvalitní služby občanům, dobrou infrastrukturu, dostatek kvalitních škol a školek, o kvalitní parky, o možnosti kulturního vyžití a o odstranění překážek v podnikání. Pak o mladé lidi Praha přicházet určitě nebude.

Když sledujete fungování pražské koalice, lze říci, od koho plyne nejvíce těchto “pozoruhodných” nápadů na různé zdražování apod.?

Myslím, že si je mezi sebe poměrně shodně rozdělují Piráti a Praha sobě. Ale to, co mě nejvíce překvapilo, jsou představitelé STAN-u. Oni se prezentují jako starostové, kterým jde o blaho svých občanů a přitom jsou při zdražování čehokoli v první linii. A TOP 09 dělá jako by se jich to netýkalo. Je to opravdu děsná koalice.

Co říci na nejrůznější výstřelky pražských Pirátů, třeba nápad, že budou přes elektroměry hledány prázdné byty a takové budou dále daněny? Sice to nakonec neprošlo, ale nejde o jediný návrh podobného typu…

Pirátská strana se ráda vydává za středovou, liberální stranu, ale jejich reálná politika ukazuje, že je to progresivní levice jak z učebnice. Co se hýbe, zdanit a pokud se to stále hýbe, zdanit ještě víc. Zakázat, přikázat, šmírovat, omezit. To je reálná politika Pirátů.

Kuloáry se šíří informace, že skutečným důvodem, proč primátor Hřib a pražští Piráti prosazují stavbu nové nemocnice v Letňanech, která by nahradila současnou Bulovku, není ani tak snaha o lepší zdravotní péči pro Pražany, jako spíš zisk extrémně lukrativních pozemků pod Bulovkou. Může na tom něco být?

To skutečně nevím, tyto informace nemám. Nerada bych spekulovala, ale když se podíváme třeba na to, jak probíhal výběr nájemce Šlechtovy restaurace, který se naštěstí podařilo zastavit, tak bych se asi nedivila ničemu. Každopádně se můžete spolehnout, že činnost magistrátní koalice budeme z opozičních lavic bedlivě hlídat.

Nezřídka kdy lze po Praze zaslechnout, že obyvatelé hlavního města ještě budou s láskou vzpomínat na Adrianu Krnáčovou, která už v posledních volbách nekandidovala. Co myslíte vy?

Neřekla bych s láskou, ale je pravda, že přes zoufalou nečinnost a stagnaci Prahy za dob vládnutí Adriany Krnáčové to stále bylo o řád lepší, než nyní. Nicméně Praha nepotřebuje ani druhou nejhorší možnost, Praha nutně potřebuje dobrou správu věcí veřejných. A to přes mnohé chyby bylo naposledy za ODS, ať si každý říká, co chce. A podotýkám, že to ví i Pražané, protože ODS poslední komunální volby v Praze vyhrála.

Pokud byste měla vyjmenovat ve vašich očích největší hříchy Pirátů proti hlavnímu městu, co by to bylo?

Určitě zoufale nízká míra investic ve prospěch vysokých mandatorních výdajů. Praha prostě stojí. Dále chaos a amatérismus ve vedení, alibismus maskovaný za nějaké obecné dobro pro občany, nekompetentnost, netransparentnost, nečinnost a levicové ideologické experimenty, jaký třeba nedávno předvedl radní pro školství, pan Šimral.

Mimochodem, jak to vůbec dopadlo s kauzou podezření na falšování zápisu z hlasování Rady hlavního města, na které jste před časem upozornila?

To nebylo žádné podezření, to je prokázaný fakt. Existuje rozdíl mezi zvukovým záznamem z jednání Rady a mezi následným zápisem. Současná kolice ho ovšem odmítá vysvětlit, s námi odmítá na jednáních zastupitelstva komunikovat a jediné, co z nich občas vypadne, jsou bizarnosti typu, že si hlasovací lístky z prvního tajného hlasování na jednání Rady odnesl primátor omylem v kapse saka domů. Tohle kdyby někdy řekla Udženija, tak bude upálena na hranici, nemyslíte?

Ing. Aleksandra Udženija ODS



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak vnímáte, že pražská koalice pod vedením Zdeňka Hřiba angažovala na pozici šéfa Komise hl.m. Prahy pro udržitelnou energii a klima bývalého ministra životního prostředí a exšéfa Zelených Martina Bursíka? Ten už stihl uvést, že z Prahy budou muset zmizet klasická auta, případně budou muset platit mýtné. Jak se k angažování Bursíka i jeho prvního návrhu v dané funkci stavíte?

Pan Bursík, který nemá ani ten nejmenší mandát od voličů, a jeho fantasmagorické návrhy podle mě dokonale ilustrují stav, ve kterém se Praha pod vedení současné koalice v čele s Piráty nachází. Jeho návrh je pochopitelně absurdní. Něco takového jako ODS nikdy nepřipustíme. Dopravu je potřeba řešit komplexně, dlouhodobě a s rozumem.

Praha schválila vybudování Muzea paměti. Vy jste prosazovala, aby vzniklo na místě bývalého Stalinova pomníku na Letné, proti čemuž ale brojí starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Proč se mu to nelíbí?

Osobně se domnívám, že za tím stojí skutečnost, že to místo má pronajaté firma nočního starosty Šterna a místostarosty Skály z Prahy sobě, kde v rozporu z tržním řádem prodávají alkohol. Takže je to jakási malá domu.

Čižinský je politik, kterého jedni podporují a obdivují, jak se o Prahu 7 stará, druzí mu spílají za to, že ze “sedmičky” dělá část přátelskou jen pro cyklisty a “hipstery” obecně a normální lidi potlačuje. Jak vnímáte jeho působení?

Politika je o ohledání kompromisu s partnery, které jste si nevybral a k tomu jsem připravena vždy. Jestli je k tomu vždy připraven pan Čižinský, to nevím. Nicméně já mezi jeho voliče nepatřím a jeho celkové působení budou tedy muset zhodnotit právě oni.

Ke starostovi Prahy 7 ještě jedna věc, již jste to zmínila. Po letech probíhá rekonstrukce slavné Šlechtovy restaurace ve Stromovce a vyšlo najevo, že provozovatelem této restaurace na základě uzavřeného výběrového řízení má být firma, v níž má podíl Matěj Turek, kandidát za hnutí Praha sobě, které vede právě Čižinský. Žádný střet zájmů v tom podle nich není. Co o tom soudíte?

Z mého pohledu tam střet zájmů rozhodně byl a nebyla to jediná podivnost, která celý pronájem provázela. Předně výběrové řízení vyhlašovala městská společnost Obecní dům, která k tomu ale neměla žádné oprávnění, neboť Šlechtova restaurace nebyla v jejich majetku. S výběrem provozovatele měla Obecnímu domu pomáhat tzv. expertní skupina, ve které měli zástupci Prahy sobě většinu 3 členů z 5 a tak dále.

autor: Radim Panenka