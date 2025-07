Bobošíková: Fialův gang mlží, BIS selhala a Pavel kryje násilí v uniformě

Paní Bobošíková, ve své poslední Sedmičce Plus jste se ostře vymezila proti vládě, tajným službám i prezidentovi. Co vás k tomu vedlo?

Vedla mě k tomu realita. Česká republika je v hluboké bezpečnostní, ekonomické i morální krizi. A ta není způsobena cizími mocnostmi nebo „dezinformacemi“, ale neschopností a zlovůlí Fialovy vlády, která se snaží mlžit, kamuflovat, manipulovat. Místo toho, aby hájila zájmy občanů, chrání své politické pozice.

Zmínila jste selhání BIS v souvislosti s bitcoinovým skandálem. Co konkrétně vytýkáte šéfovi civilní kontrarozvědky Michalu Koudelkovi?

Úplně všechno. BIS má ze zákona chránit bezpečnost a ekonomické zájmy státu. Měla odhalit organizovaný zločin spojený s bitcoinovou aférou, v níž šlo o miliardy korun a nejvyšší patra justice i exekutivy. Neudělala nic. Zato sepisuje tzv. „veřejné zprávy“, které nejsou ničím jiným než politickým pamfletem. Koudelka v nich opakuje fráze o Rusku, Číně, alternativních médiích a mladistvých na sítích – ale k selhání státu mlčí. Zpráva bez jediného důkazu, bez konkrétních jmen, bez odpovědnosti. Přesto média tuto brožurku vydávají za fakta.

Anketa Má BIS vydávat veřejné výroční zprávy? Má 9% Nemá 88% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 244 lidí

Tvrdíte, že BIS vstupuje do volební kampaně?

Netvrdím – konstatuji. Ve zprávě BIS je otevřená deklarace loajality vládě a jejím ideologickým představám. Spojuje alternativní média s extremismem, dehonestuje občany, kteří si dovolí klást otázky. Koudelka místo ochrany zákona dělá politiku. Zneužívá zpravodajskou službu, zatahuje ji do boje proti vlastním občanům. A tím ohrožuje jak bezpečnostní službu samotnou, tak všechny slušné lidi v této zemi.

Vaše kritika mířila i na prezidenta Pavla. Co mu vyčítáte?

Že podepsal abolici vojákům podezřelým z mučení. Že zneužil svou moc k zakrytí možné vraždy, která se stala v tzv. domečku 458 na základně Camp Conde. Nešlo o bojovou akci. Šlo o zmlácení svázaného člověka. Americká vyšetřovací zpráva hovoří o kopání, škrcení, lámání čelistí, hrozbě nožem. A přesto byl případ v České republice zameten pod koberec. Prezident Pavel, který kdysi této jednotce velel, těm vojákům udělil milost. Bez soudu. Bez odpovědnosti. Kdyby se to nestalo v zahraničí, ale v české base, říkali bychom tomu justiční skandál.

Co říkáte na to, že se k žádosti o milosti připojil na sociálních sítích i Andrej Babiš?

Buď o kauze vůbec nic nevěděl, nebo selhal. Chápu, že chtěl být loajální k ozbrojeným složkám. Ale loajalita má meze – a tou mezí je spravedlnost. Babiš měl trvat na tom, aby se věc řádně prošetřila, a ne aby se pod rouškou „vlastenectví“ zametly stopy krve. Vážně si někdo myslí, že člověk, který se vzdá, má být v demokracii bit a vláčen do smrti? To není obrana vlasti. To je hanba.

Anketa Věříte, že příčinou (jednou z příčin) výpadku elektřiny byly obnovitelné zdroje? Věřím, že byly 93% Věřím, že nebyly 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12248 lidí

Část veřejnosti ale tvrdí, že Afghánec střílel na české vojáky a dostal, co si zasloužil…

A právě v tom je ta tragédie. V roce 1968 u nás také byli vojáci cizí mocnosti. Kdyby je někdo napadl, taky bychom mu přáli smrt bez soudu? Ten Afghánec složil zbraň, vzdal se. A pak byl utlučen. Vojáci se nemají mstít. Mají dodržovat pravidla. Pokud se chováme jako okupanti, pak se nesmíme divit, že se na nás hledí jako na okupanty.

Je to celé ale přece i o vnímání armády a bezpečnosti…

Ano, a právě proto je to tak nebezpečné. Dnes prezident, premiér i šéf opozice kryjí násilí v uniformě. Zítra si občané nebudou jisti, jestli i jejich děti nedopadnou stejně. A nad tím bdí BIS, která místo vyšetřování píše politické traktáty. Beztrestnost a arogance vládne zemi. A občanům se namlouvá, že je to „obrana demokracie“.

Co by měla vláda podle vás udělat jako první?

Odstoupit. A pokud tak neučiní, musí se o to postarat na podzim voliči. Tato vláda selhala ve všem – od blackoutů po zákon o bezpečnosti. Místo pomoci lidem hájí zahraniční zájmy, zaklekává na novináře a nechává tajné služby vstupovat do politiky. My všichni máme právo na pravdu, spravedlnost a stát, který nás chrání. A ne na stát, který nás špehuje a zneužívá. Proto kandiduji. A proto prosím každého, kdo už toho má dost: Přidejte se. Dokud to ještě jde.