Ano referendu o EU. Nejsme ovčané! Studenti, běžte se poučit k prodavačkám, překvapuje poslankyně ODS

ROZHOVOR „Nedělejme ze sebe národ nesvéprávných ovčanů.“ „Referendum o setrvání v Unii smysl má a já bych jeho vypsání podpořila,“ říká poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková z Olomouckého kraje. Spíš než samotný Czexit ji však zajímá suverenita našeho národa, a pokud by se podařilo EU transformovat v jakousi „Organizaci evropských národů“, pak je zastáncem setrvání. „Jestli můžeme být suverénní v rámci EU, pak v ní zůstaňme. Současná Unie nám však suverenitu vytrvale a salámovou metodou bere,“ doplňuje. I na základě svých zkušeností pedagoga podotýká: „Nemá smysl bavit se o tom, jak bude trh práce vypadat za padesát let, pokud na něj vypouštíme ‚vysoce certifikované‘ analfabety.“

ANO, KSČM, SPD i Piráti se shodli na tom, že referendum by mělo být závazné. Je jen otázka, čeho by se mělo týkat. Jak vy sledujete tato jednání o obecném referendu? Měli by mít lidé možnost hlasovat prostřednictvím referenda i o otázkách, jako je členství v EU nebo v NATO?

Pokud jsme byli dostatečně kvalifikovaní na to, abychom hlasovali o vstupu do EU, měli bychom mít právo hlasovat i o setrvání či odchodu. Nedělejme ze sebe národ nesvéprávných ovčanů. Obecně referendům nefandím, protože si volíme své zástupce právě proto, aby na sebe vzali odpovědnost spojenou s rozhodováním. Nicméně referendum o setrvání v Unii smysl má a já bych jeho vypsání podpořila. Myslím si však, že to opravdu není na „pořadu dne“.

Slyšíme nejrůznější informace o důležitosti setrvání v EU, ať už ekonomické o tom, že zchudneme o polovinu či o třetinu, nebo o nutnosti setrvání v evropské rodině už s ohledem na to, že jsme malým státem atp. V pořadu ČT 168 hodin varovali například před odchodem japonských investorů a návratem do roku 1987. Podle hlavního analytika České spořitelny Petra Zahradníka by vystoupení z EU ekonomicky znamenalo „katastrofu, apokalypsu a největší destrukci za posledních možná sto let“. Jednoduše řečeno: váš názor: Czexit ano, či ne? A můžete to prosím více vysvětlit?



Ze sto let naší novodobé historie jsme v Unii pouhých 14 let. Pokud jsme mohli žít mimo Unii po většinu času, jistě bychom to zvládli i nyní. Nicméně: kdyby se podařilo EU transformovat v jakousi „Organizaci evropských národů“, pak jsem pro setrvání. Pořád ještě doufám, že je transformace možná, byť k ní nevidím ochotu ani v Bruselu, ani v naší vládě. Spíše než samotný Czexit mě však zajímá suverenita našeho národa. Jestli můžeme být suverénní v rámci EU, pak v ní zůstaňme. Současná Unie nám však suverenitu vytrvale a salámovou metodou bere.

Také se objevila iniciativa olomoucké univerzity. Zejména rektor Jaroslav Miller se po prezidentských volbách utvrdil v názoru, že by univerzity měly být aktivnější ve veřejném životě. V průběhu letošního roku tak bude jeho škola vysílat do regionů dobrovolníky z řad studentů práv, medicíny nebo třeba sociologie, aby lidem pomohli řešit jejich existenční problémy nebo jim nabídli kvalitní informace, například o migraci nebo Evropské unii a o tom, jaké má dopady na jejich životy. Psal o tom server iHNed.cz. Bude mít tato „terénní univerzita“ efekt, který si autoři záměru slibují, tedy „zakopávání příkopů ve společnosti“? Je to dobrý nápad? Měly by se přidat i další univerzity?

Mám velkou úctu k univerzitní vzdělanosti i k našemu olomouckému panu rektorovi, nicméně někdy je politický aktivismus některých českých rektorů podle mého názoru „neakademický“. Univerzity a takzvané elity musejí jít s národem, ne proti němu. Domnívat se, že, dejme tomu, student sociologie bude přesvědčovat prodavačku, že díky jejím daním může studovat, o tom, že „uvažuje chybně“, je směšné. Ale jsem optimista: věřím, že by se studenti v terénu sami mnoho naučili. Možná by jim „lidé z regionů“ i otevřeli oči. A možná se mýlím.

Když se vrátím ještě k volbě prezidenta. Zaznívají názory, že vše souvisí i s ekonomickým pohledem na věc, že jak Zemana v Česku, tak třeba Donalda Trumpa v Americe volili lidé, kteří mají strach, zda se svou prací do budoucna uživí. Zejména lidé pracující ve výrobě, a nebavíme se vůbec jen o dělnících. Je to správné vysvětlení? Na jaké obory by vlastně měli rodiče dávat své děti, aby jim zajistili dobrou kariéru? Jak je to s perspektivou manuální práce? Vy jste pracovala i ve školství, co jsou největší problémy?

Nezlobte se, ale ono nezáleží tolik na „oboru“ nebo „směru“ jako na tradiční triviálce. Největší přidanou hodnotu má první stupeň základní školy, na kterém se dítě naučí číst, psát a počítat. Jestli se později naučí vyjmenovat všech padesát typů genderu, to už tak produktivní není. Bohužel od kolegů z akademické sféry stále častěji slyším o studentech prvních ročníků, kteří krátce po maturitě na gymnáziu neumějí spočítat trojčlenku a nejsou schopni napsat srozumitelný e-mail bez pravopisných chyb. Nemá smysl bavit se o tom, jak bude trh práce vypadat za padesát let, pokud na něj vypouštíme „vysoce certifikované“ analfabety.

V rámci debaty na téma ,,proč jsou Češi tak naštvaní, že zvolili Zemana“, se začalo mluvit o skutečné hospodářské situaci České republiky. „Ve světě jsou čtyři země, které mezi lety 1937 a 1989 nejvíc upadly. Argentina, Uruguay, Česká republika a východní Německo,“ uvedl například ekonom Karel Kříž a velmi důrazně dodal: ,,Jsme krmelec Evropy. Odliv kapitálu do ostatních zemí Evropské unie je jeden z vůbec nejvyšších. V roce 2016 odteklo na dividendách ze země 293 miliard korun. Zahraniční investoři tady vydělávají na levné práci. Peníze tady ale už zpátky neinvestují a odvezou je pryč. Systematicky se dojí česká ekonomika a politici tomu jen bezmocně přihlížejí nebo přímo asistují.“ Je naše země skutečně jen dojná kráva pro cizí kapitál? Často jsou slyšet jednoduché odpovědi, že za to mohou komunisti, Klaus, Zeman… Lze podle vás říct, kdo za to může?

Na vině jsou ti, kdo neustále štvou zaměstnance proti zaměstnavatelům a zaměstnavatele proti zaměstnancům. Tedy především ti, kdo zvyšují daňové sazby a sociální odvody, a ti, kdo náš trh neustále spoutávají novými regulacemi. Nechme Čechy svobodně a volně podnikat, pak bude český kapitál zůstávat doma a z práce českých lidí budou mít prospěch všichni.

Je skutečně podle vás definitivní, že se ODS nebude podílet na vládě? Na tiskové konferenci Alexandra Udženija opět potvrdila, že žádný prostor pro vyjednávání není s ohledem na to, že Andrej Babiš prostě jednat o programu nechce…

Jsem přesvědčena, a vše tomu též nasvědčuje, že kdokoli z poslaneckého klubu či vedení ODS vám tato slova potvrdí. Koneckonců plníme přece své sliby. V této fázi však všechny strany hrají šachy. Někdo lépe a někdo později. Doporučuji vám proto dobře číst zápis hry, určitě z něj poznáte, kdo dá nakonec mat.



autor: Daniela Černá