Ať mě odsoudí, ale tohle mi vadí. Jiří Holík po dnech války nevydržel

„Vezměte si, že když skončila propaganda s covidem, tak začala propaganda s válkou – a ta mainstreamová média to do nás hustí od rána do večera hlava nehlava. A to mně vadí. Ať si mě někdo odsuzuje, ale mně to zkrátka vadí, protože jakákoliv propaganda je špatná, stejně tak jako jakákoliv válka,“ sdělil ParlamentnímListům.cz několikanásobný hokejový mistr světa Jiří Holík. Kritizuje rozhodnutí, že paralympiáda se uskuteční bez ruských a běloruských hendikepovaných sportovců, kteří by dle jeho soudu mohli startovat pod vlajkou s pěti kruhy.

Na Ukrajině se už více než týden bojuje, řeší se to pochopitelně na všech frontách, jsme zaplaveni různými zprávami, potvrzenými i nepotvrzenými. Analytici se předhánějí v prognózách, které pak za dva dny korigují a bezmocně kroutí hlavami. Zkrátka nikdo přesně neví, co přinese další den. Jak tu situaci vnímáte vy?

Tady není o čem dlouze diskutovat. Samozřejmě že odsuzuji válku. Jakákoliv válka je špatná, je to tragédie pro Ukrajinu a pro tamní lidi. Bohužel jakoukoliv válku vždycky nejvíce odnášejí civilisté.

Důvody invaze jsou z jedné strany zcela jasné, ale určité rozpory tam existují. Právě v názorech analytiků a prognostiků.

Já souhlasím s tím, co řekl a napsal pan profesor Drulák, který ozřejmil tu komplikovanost těch rusko-ukrajinských vztahů a také uvedl, že pokud budeme odmítat jednání o míru jako druhý Mnichov, tak to bude zbytečné umírání na obou stranách. Dohoda mezi velmocemi nebývá vždycky spravedlivá. Ruská invaze nám v každém případě nepřinese nic dobrého, ale čím dříve skončí, byť za nějakou cenu, tím lépe pro všechny. Musíme skutečně uvažovat, i když chápu všechny ty ušlechtilé argumenty, které teď znějí ze všech stran, o ekonomických důsledcích pro naši zem, které budou a už jsou prostě strašné.

Spousta lidí nebude mít ani na střechu nad hlavou a spadne pod hranici bídy! A to potom už není sobectví, když se také, a hlavně, začneme zajímat o to, co se děje u nás a kolik našich lidí potřebuje nutně pomoct. Ale zase, aby mě někdo nechytal za slovo – já schvaluji pomoc válečným uprchlíkům, jen říkám, že všechno má někde své meze a své hranice. To snad není trestné takto uvažovat.

Takže humanitární pomoc Ukrajině je v pořádku?

Ale samozřejmě, naprosto v pořádku. Ale nezlobte se, já si myslím, že bychom na Ukrajinu neměli dodávat zbraně a tvářit se, že tím chceme zajistit mír. O to více bude pak mrtvých a zraněných na jedné i na druhé straně.

Když už jste zmínil, co je, nebo není trestné, tak Policie ČR už zadržela člověka, který na internetu ospravedlňoval Putinovu invazi na Ukrajinu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Co na to říkáte?

Je to určité svědectví o stavu naší demokracie. Já ten případ samozřejmě neznám, nevím, co je to za člověka, co všechno napsal nebo řekl, ale jestli jenom vyslovil vlastní názor a za to má být teď vězněn, tak to je prostě špatné. To už tady přece jednou bylo a chtěli jsme se toho na dobro zbavit. Ale vezměte si, že když skončila propaganda s covidem, tak začala propaganda s válkou – a ta mainstreamová média to do nás hustí od rána do večera hlava nehlava. A to mně vadí. Ať si mě někdo odsuzuje, ale mně to zkrátka vadí, protože jakákoliv propaganda je špatná, stejně tak jako jakákoliv válka.

Generál Macko v rozhovoru pro PL uvedl, že jakýkoliv střet mezi Ruskem a NATO nebo Ruskem a USA je velmi nepravděpodobný. Sdílíte tento názor? Máte strach?

Ne, možná bych mít měl, ale nemám. Podívejte se, na Ukrajině probíhá válka 8 let a my jsme 8 let dělali, že se nás to netýká. A teď jsou všichni vyděšení, že se tam válčí. Ano, válčí. Válčí se tam více než předtím, ale to všechno přece nespadlo z nebe. Vztah Rusů a Ukrajinců je komplikovaný už po desetiletí. Chci tím říct, že podle mého laického názoru jde Putinovi pouze a jenom o Ukrajinu, nebude se pouštět do žádné třetí světové války. Takový blázen zase není, ale mohu se pochopitelně mýlit. Ale rozhodně na tom všem prodělá především Evropa.

Ozývají se hlasy, že ruský prezident Vladimir Putin trpí psychickými problémy, že ztratil veškerou soudnost a je nadmíru labilní. Sdílíte tento názor?

Víte, možné to samozřejmě je a některé indicie tu nepochybně existují. Ale nemám rád tyhle prognózy na dálku. Abyste mohl někoho prohlásit nesvéprávným nebo minimálně duševně chorým, musíte s ním mluvit, musíte ho vyšetřit. Jinak to prostě nemá váhu a není to objektivní.

Mezinárodní paralympijský výbor rozhodl, že paralympiáda v Pekingu se uskuteční bez sportovců Ruska a Běloruska. Důvodem je samozřejmě ruská invaze na Ukrajině (s podporou Běloruska). Pokud by ale hendikepovaní sportovci z těchto zemí oželeli vlajku a hymnu své země (na což prakticky všichni přistoupili) – a startovali jako neutrální sportovci, měl byste vy osobně něco proti jejich účasti?

Rozhodně neměl. Já si myslím, že to je špatné rozhodnutí. Olympijské kruhy symbolizují přece integraci, setkání sportovců ze všech částí a zemí světa, proto speciálně ještě u olympiády, respektive paralympiády, mi to přijde mírně řečeno hodně nešťastné a neuměřené.

