Ať to vysvětlí! Nacher udeřil na Rakušanovy peníze z Kypru. Není se na co vymlouvat

Už nyní předvádí vládní koalice dvojí metr. Poslanec Patrik Nacher (ANO) tvrdí, že co bývalá opozice kritizovala, už nyní dělá stejně nebo ještě hůř. A to její vláda ještě ani nezačala. Čekal výrazné změny k lepšímu, nová řešení a vize, které jsou v krizi potřeba, ale nevidí nic z toho.

reklama

„Noví ministři na mě působí jako politici, kteří jsou ne úplně připraveni na převzetí zodpovědnosti. Jsou mezi nimi velké rozdíly a nedá se to paušálně říci o všech, ale na to, že jsme tady poslední dva roky viděli občas i destruktivní působení opozice, která říkala, jak má na všechno recept, očekával bych jak ve Sněmovně, tak i v médiích konkrétní návrhy, konkrétní recepty a změny. Stále se to však pohybuje na úrovni předvolební rétoriky, takových obecných floskulí, a to mi přijde trochu málo,“ zhodnotil poslanec Patrik Nacher. Pětikoalice, která postavila volební kampaň na nabídce změny k lepšímu, dělá prý nyní ještě ve větší míře to, co sama v opozici kritizovala. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 16% Nebude 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5949 lidí

„Ať už se bavíme o počtu funkcí jako je počet místopředsedů ve Sněmovně, o odbornosti nominanta nebo o politických dovednostech a manažerských zkušenostech nominanta... všechno, co slibovali, že nebudou válcovat opozici, že budou transparentní, tak bohužel vidíme, že místo změny, kterou se prezentovali a kterou si Česká republika zaslouží, došlo ke změně opačné. Zaregistroval jsem, že se mají vrátit političtí náměstci (ministrů) v mnohem větší míře než předtím. Představte si, jak by to bylo za hnutí ANO, kdyby ministři měli více než jednoho politického náměstka? Teď se vrátí, ale my se tváříme, že se nic neděje,“ říká Nacher.

O dvojím metru napíšu knihu

Stejně to vid i u situace kolem nového šéfa zpravodajství Českého rozhlasu. Tím měla od 1. ledna být Jitka Obzinová, ale po odporu zaměstnanců se tak nestane. „Když se podíváte na poslední situaci komentování nějaké změny na místě šéfa zpravodajství Českého rozhlasu, tak si představte, kdyby politici hnutí ANO v minulém období kritizovali, popisovali a hodnotili nějaké změny ve veřejnoprávních médiích. Dostali bychom na paškál, že ovlivňujeme personální politiku veřejnoprávních médií a ohrožujeme nezávislost. A tady to dělá celá řada politiků pětikoalice, ač by to dělat neměli,“ uvedl poslanec. Narážel tak na vyjádření předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové k celé věci.

Psali jsme: Ponížení Lipavského: Nora Fridrichová zasahuje. Na Mynáře se prý chystají s pomstou

Připomněl také kritiku z minulosti, které předchozí vláda v čele s Andrejem Babišem čelila kvůli výměnám personálu, netransparentnosti, udržitelnosti, kontinuitě státní správy a podobně. Nachera překvapilo, že ještě nebyla jmenována vláda a policejní prezident už prohlásil, že nebude ve funkci pokračovat. „Představte si situaci, že by vládu přebíralo hnutí ANO a než by byli ministři za hnutí ANO jmenováni a než by získali důvěru poslanců, rozloučil by se policejní prezident, jako se to děje teď. To bychom to schytali. Kdybych to měl shrnout, tak za mě jde o dvojí metr. Už je toho opravdu hodně a já o tom budu psát knihu. Už dva roky sbírám různé situace, které jsou stejné nebo podobné,“ sdělil Patrik Nacher. Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 1% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 1% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 85% Je v tom něco víc 12% hlasovalo: 13084 lidí

Navíc přidal střípek z diskuse na toto téma na internetu. Nacherovi prý napsali, že je rozdíl mezi ovlivňováním a názorem. „V této povrchní obhajobě příznivec pětikoalice obnažil, o co jde. Když to děláme my, jde o ovlivňování. Když to udělá koalice, je to sdělení názoru. Nechtěně popsal dvojí metr,“ řekl politik hnutí ANO a připomněl kritiku směrem k bývalé ministryni financí Aleny Schillerové, která se vyjádřila ke snížení sazeb České národní banky. Podle Nachera se jednalo o pouhý názor Schillerové na věc, ale přesto jí to bylo vyčítáno.

Peníze z Kypru jako změna k lepšímu?

A podobný dvojí metr vidí i u financí, které v posledních týdnech přistávají na transparentním účtu Starostů a nezávislých (STAN). „Vždy těm lidem vysvětluji, co by se dělo, kdyby na účet hnutí ANO přišly statisícové částky od různých firem, které jsou podle médií propojeny jedním vlastnictvím na Kypru. Děl by se velký kolotoč a nastal by obrovský tlak. Tady se to shazuje, protože to napsala Mladá fronta. Cokoliv napíše Mladá fronta, bude se shazovat, aby se to nebralo objektivně. Ať to představitelé Starostů vysvětlí,“ vyzývá Nacher. Nezdá se mu ale férové hned od začátku takto bagatelizovat podobná podezření a rozhodně to nepovažuje za změnu k lepšímu.

Má politická strana nést zodpovědnost za finance, které jí někdo začne posílat, a případně jak? „Pokud někdo jednorázově pošle jednu částku, tak si dovedu představit, že může být obtížné to zjistit. Někdo pošle sto tisíc a pokud už se platba neopakuje, může zapadnout, a zpětně lze zjistit, že šlo o podezřelou firmu. Ale když se jedná o statisícové platby po několik týdnů a soustavné obdarovávání, tak už není na co se vymlouvat,“ míní Patrik Nacher.

Psali jsme: Tunel, kterým jsou uměle obíráni občané ČR. Kubkovo vydírání. Proč otočil? ptá se Vyoral

Nacher tvrdí, že všechny ostatní subjekty i novináře by mělo zajímat, že právě STAN každodenně kritizoval vládu Andreje Babiše a hnutí ANO, vyčítal jí údajnou netransparentnost – včetně kauzy, která vyplavala pět dnů před volbami.

„Pokud takové věci někdo kritizuje, měl by si dávat dvojnásobný pozor, a v tom je zakopaný pes. Teď před jmenováním jsme v případě Michalíka zjistili, že měl firmy na Kypru a fungoval přes offshore. Politici a subjekty, kteří kritizovali Babiše, což jim pomohlo vyhrát volby, tak někteří z nich samotných fungují tímto způsobem a je logické, že se na to všichni dívají kritickým pohledem,“ upozorňuje Nacher.

Právě proto by Starostové měli zjistit, co za tím je, proč se peníze rozdělily do firem a tak dále. Vzbuzuje to totiž podezření, a pokud nedojde k vysvětlení, bylo by logické finance vrátit, jinak budou přicházet další otázky. A to i v případě, že by o nic podezřelého nešlo. Jestliže existuje byť jen pouhé podezření, Patrik Nacher by očekával adekvátní reakci, jakou žádala současná koalice v době, kdy vládlo hnutí ANO.

V krizi je zapotřebí mít vizi a směr

A jakou šanci dává poslanec Nacher vládě stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a Starostů? „Nechci být kritikem za každou cenu a dopředu, ale myslím, že úspěch nebo neúspěch je přímo úměrný jasné vizi, kterou vláda má. A já tady jasnou vizi nevidím. Ne kvůli premiérovi Petru Fialovi, ale kvůli složení koalice z pěti různých subjektů, které jsou nesourodé. Jediné pojítko byla kritika Babiše, která je dala dohromady, ale když se podíváme na řešení covidu, zdražování, inflaci, New Green Deal, vztah k Evropské unii, hyperkorektnost, genderové a progresivistické nápady… – tam vidíme, že tyto strany se mezi sebou liší. Doposud jsme měli možnost se o těch věcech bavit; teď se přejde z teorie do praxe a ukážou se skutečné rozdíly,“ připomíná Nacher.

Pětikoalice navíc nastupuje do vlády v době koronavirové a energetické krize a se zadluženým rozpočtem. „V krizi potřebujeme vládu, která je akceschopná a má vizi a směr. Od subjektů – od konzervativní ODS a KDU-ČSL až po ultraliberální Piráty – bohužel nevidím ani jeden směr. Když odpadne Babiš a nebude vůči komu se vymezovat, tak jsem zvědav, jestli se najde jednotný směr ve všech oblastech, které jsem vyjmenoval,“ dodal Patrik Nacher.

Psali jsme: Pravda o Kubkovi. Toto si myslí politici. Výrok o seniorech spustil lavinu Kordová Marvanová (STAN): Metropole pokračuje v akci Milostivé léto. Je důležité, aby se dlužníci ozývali sami Nacher (ANO): Když to smysl má, je koordinace nedostatečná „Piráti donesli Zemanovi složku.“ A pak... Nacher odpálil hrozbu demobloku, Okamura se usmíval

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama