Až skončí covid, přijde to zas. Migranti, patnáct pohlaví, Zelený úděl z EU. Ne ne, Babiš nekončí! Ondřej Neff právě zkazil den Pirátům

„Musíme společně zabrat a v létě ta dovolená bude,“ řekl ve čtvrtek v rozhovoru pro CNN Prima News premiér Andrej Babiš. Je podle něj nicméně třeba se zamyslet i nad tím, jaká byla situace loni v létě, kdy podle něj došlo k podcenění stavu při návratu lidí z dovolených. Takže klíčové slovo opět ´dovolená´? Už je tu ono obávané, nicméně mezi lidem populární, rozvolňování, tentokrát s motivem blížících se voleb?

Lidi jsou unavení a předáci se snaží vyčerpanému oslovi zavěsit před čumák mrkev na provázku. Dozvěděli jsme se, že se Evropská unie vrátí do normálu 14. července a Joe Biden ujišťuje, že národ bude stát na Den nezávislosti u svých barbecue. Je nebezpečné uvádět konkrétní datum, snadno se promění v kyj na mlácení do hlavy. Ta dovolená umožňuje elegantní únik.

Jak si vede v boji s covidem současná vláda, především pokud jde o vakcinaci?

V podstatě jsme v peletonu se sousedy Polskem, Slovenskem a Německem, Rakousko je mírně lepší a Maďarsko o hodně lepší v očkování. Teď vás asi trochu popíchnu, Tomáši. Evropská unie je horší než USA a než Británie a Chile, ale eurofederalista to prohlásí za výsledek faktu, že je složena z 27 nezávislých států a je méně akční. Některé ty vlády jsou ovšem ještě míň akční než EU sama, třeba ta naše. Vždyť jste to sám dobře popsal ve svém sloupku ve středeční MF Dnes.

Na internetu se objevilo už několik videí, kterak policisté hrdinně zasahují minimálně ve třech proti jednomu nenosiči roušky či respirátoru – co na to říkáte?

Nebyl jsem u toho, nicméně si myslím, že zasahovali proto, že jim ulítly nervy, když dotyčný/dotyčná držkovali. Měli si to nechat líbit. Patří to k povolání, nechat si všechno líbit. Proto jsou policisté tak skvěle placení. Vysvětlete, prosím, čtenáři, co to je ironie.

Jak sledujete politiku EU ohledně dodávání a přerozdělování vakcín? Není za dané situace skutečně nejlepší jít slovenskou či maďarskou cestou ruského Sputniku, jak vehementně doporučuje prezident Miloš Zeman?

Po bouřlivém jednání v Poslanecké sněmovně vláda v pátek schválila prodloužení nouzového stavu do 11. dubna. Bez dohody se zákonodárci by stav nouze končil s nedělí 28. března. Pro prodloužení hlasovalo 53 poslanců vládních ANO a ČSSD a také KSČM, která kabinet v dolní komoře toleruje. Podporujete tento krok?

Určitě podporuju. Ta logika je prostinká – jsou restrikce, jde to dolů, uvolní se to, vyskočí to nahoru. Před námi jsou Velikonoce. To by uvolnil otěže jen idiot, anebo profesor. Ledaže by se profesor těšil, jak bude po patnáctém dubnu ječet „vláda nezvládla, vláda nezvládla“.

Proti rozhodnutí většiny 10členného pléna, které se rozhodlo nezabývat se senátorskou stížností na nouzový stav, se postavila pětice soudců včetně obou místopředsedů ÚS Jaroslava Fenyka a Milady Tomkové. Ta ve svém odlišném stanovisku své kolegy pokárala s tím, že bylo načase, aby bylo ve věci rozhodnuto. Další soudci kritizovali fakt, že plénum se sice vlastní stížností nechtělo zaobírat, ovšem neodpustilo si svůj názor. Měl Ústavní soud rozhodovat o otázce nouzového stavu?

To rozhodnutí jsem nepochopil, hlavně jeho smysl. Třetí komora parlamentu tentokrát vyplodila motaninu, za kterou by se nemusela stydět ani Chytrá horákyně.

Lídrem předvolebních průzkumů se stala koalice Pirátů a STAN – domníváte se, že hnutí ANO už řeklo své poslední slovo a pomalu odchází ze scény?

Určitě ne. Je teď v těžké pozici, protože má odpovědnost výkonné moci a je zranitelné vůči kecalům zleva a zprava. Situace se může změnit, jakmile covidová krize pomine a Evropská unie začne prosazovat Zelený úděl a kvóty na uprchlíky plus jako přívažek zavedení patnácti pohlaví pro začátek. Už nemáme levici a pravici. Čím dál víc si myslím, že hranice se teď štěpí podle generací a ti mladší v touze po lepším světě a hlavně po „zničení starého podlého světa“ půjdou za Piráty. Ta usedlejší část se semkne – možná – znova kolem ANO. Kdyby ale ten Babiš nebyl a) posera, b) chaotik c) uměl jednat s lidmi, to by se jim jinak semkávalo!

Fiala, Bartoš, Pekarová a spol. v době covidu – krom toho, že pomáhají sami sobě a svým stranám, snaží se opozice také pomoci vládě a potažmo samozřejmě občanům této země? Třeba tím, že nebudou jen kritizovat, ale nabídnou i konstruktivní způsob řešení problémů?

To víte, Tomáši, opozice musí být v opozici, co jiného jí zbývá? Já jí ani tak ten tanec kolem covidu nezazlívám. Co jí zásadně zazlívám je to, že připustila, aby komunisti oškubali armádu o peníze a znevážili ji a oslabily se tím naše alianční svazky. To je v mých očích neodpustitelná chyba. Vy jste posledně můj bonmot vrazil do titulku, že budu volit Hamáčka. Ale čím dál o tom přemýšlím, tím víc si říkám – sociální demokracie na scénu patří rozhodně víc než nějaké ANO, které za pár podzimů rozfouká vítr jak uschlé listí.

O víkendu tragicky zahynul nejbohatší Čech Petr Kellner, na jehož hlavu se poté na sociálních sítích sesypala poměrně tvrdá kritika. Jak jste vy vnímal jeho osobu a skutečný přínos pro tuto zemi?

O sociálních sítích se ani nezmiňujte, to je stoka a nemám po ruce kolík, abych si ho dal na nos. Petr Kellner byl velká osobnost světového finančního světa, opakuji, byla to světová osobnost. Jakou ztrátu jeho smrt přinese, to ještě uvidíme, předpokládám, že malá nebude.

Podotázka: V Názorech a argumentech v březnu 2018 na ČRo-Plus jste na adresu Andreje Babiše řekl: „Když někdo takhle zbohatne, tak za tím vždycky musí být nějaké to šméčko…“ Platí to i v případě Kellnera?

To jsem řekl a pyšný na to nejsem, zvláště pak na to, že musí být. To jsou hloupé řeči a mrzí mě, že jsem se tehdy k té hlouposti připojil. Teď mě zajímá, co bude dál. Petr Kellner zahynul v šestapadesáti letech, mohl ještě desítky let fungovat, i ve prospěch naší země. Zkoumání šméček je nedůstojná pitomost a nechtějte to po mně. Jak říká Gabin ve Svatém roce, již jsem přispěl.

Pojďme ještě krátce k americké administrativě. Americká armáda by se podle platné dohody s Tálibánem měla z Afghánistánu stáhnout 1. května, jak to slíbil bývalý prezident Donald Trump. Jeho nástupce Joe Biden si teď ale není jistý, jestli je pro stažení sil vhodná doba. Provládní afghánské jednotky válku prohrávají a v případě stažení vojsk podle expertů hrozí návrat teroristických organizací v zemi... Jak to vnímáte vy, Ondřeji?

Angličani dokázali zvládnout Indii se 40 tisíci muži na nejvyšších stavech, jaké tam kdy měli po vzpouře sipáhů – přečtěte si moje převyprávění verneovky Zemí šelem. Ale na Afghánistánu si vylámali zuby. Je to jednoduché. Je obydlený lidmi, kterým nevadí, že je někdo zabije. Neměli tam lézt. Kdyby se mě zeptali, poradil bych jim. Z mandlu se ty prsty vytáhnout nedají.

Americký prezident Joe Biden se velmi tvrdě pustil do ruského prezidenta Vladimira Putina a nazval ho zabijákem, který údajně zmanipuloval americké volby – co říkáte na takovou rétoriku?

Doufám, že na třetí pokus si Američané zvolí příčetného politika. Do té doby ale mohou nastat nepříjemné zvraty.

Nepřikloní podobnými ataky Biden Rusko ještě více k Číně a nepřiživí se tím vcelku zbytečně nenávist mezi Ruskem a USA, které v rámci své bezpečnostní doktríny oficiálně deklarují, že právě Rusko je pro ně nepřítelem číslo jedna?

Helejte, Tomáši, já to říkal už za bolševika, že ať je to, jak chce, jsou ti Rusové křesťani. Takže USA jsou jim blíž. Čína je na vzestupu a nechce spojence, chce jen vazaly. Rusko není žádný nepřítel číslo jedna. Kdybych to měl přirovnat k říši zvířat, je jako tchoř, umí vás zasmrdět, ale nesežere vás jako lev. Jeho problém je v tom, že nemá co nabídnout, jen dovede udělat problémy. Není to málo, Antone Pavloviči?

(smích)…Dobrá, Ondřeji, tedy poslední otázka – jak byste zhodnotil dosavadní působení Joea Bidena ve funkci amerického prezidenta?

Rozdal navypůjčované peníze, upadl na schodech a pustil uprchlíky. To je za tak krátkou dobu slušný výsledek, ne?

Rozhovor pro ParlamentníListy.cz vedl Tomáš Procházka.





