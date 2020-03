BIS? Blázni, impotenti, strašáci. Miliardy do chřtánu nenasytným machometánům. Korzár Hřib má v Praze víc tibetských vlajek, než roušek, směje se spisovatel Kimla

ROZHOVOR „Přetěžký soupeř vám jako ve sportu ukáže na vaše slabiny během chvilky. Evropskou unii řídí lidé, kteří by pravděpodobně neuřídili ani školní družinu. Humanitární pomoc, kterou přinášejí a poskytují státy, proti kterým tyto tetky a strejcové vedou lítý a nesmiřitelný boj, jen ukazuje zvrácenost a totální neschopnost celého uskupení v době fatálního ohrožení,“ říká spisovatel Jiří Kimla. Pochvalná slova neměl ani pro Severoatlantickou alianci, další miliardy eur nalitých do migrantů, ani Angelu Merkelovou. Českou armádu bojující v poušti podle Kimly suplují stateční korzáři v čele s kapitánem Hřibem. A mají prý víc tibetských vlajek než roušek.

Soudržnost, schopnost pomoci i rychle reagovat. Zodpovědnost a soucit. Seniorům nakupují mladší, nejen ženy šijí roušky, vysoké školy a firmy začaly vyrábět potřebné věci včetně ochranných prostředků či testů, kuchaři vaří pro první linii, lidé nosí záchranářům, policistům i hasičům jídlo a pití. Co tomu říkáte?

Je to prima. Asi by to tak mělo fungovat vždy, když je nějaké ohrožení. Mohou nás postihnout ještě fatálnější katastrofy. Je dobré vědět, že lidé nepropadají úplné lhostejnosti a sobectví a bez nároků na odměny obětavě pomáhají, kde jim síly stačí. Je to úplně jiné semknutí než to, o kterém blebtají západní politici po teroristických atentátech. Vždy jsem byl hrdý na to, že jsem Čech.

Nově platí, že se venku nesmí shlukovat více než dvě osoby – kromě výjimek. Dále by lidé měli zůstávat v místě svého bydliště, a navíc se nouzový stav změnil v ochranu zdraví, čímž přišly firmy o nárok na náhradu škody. Považujete všechna opatření za správná? Chybí, nebo naopak přebývají vám nějaká?

Mimořádná situace si vyžaduje mimořádná opatření. Během druhé světové války se průmysl a další obory přeorientovaly na zbrojní výrobu, vezměte si třeba Velkou Británii, děti odvezli na venkov do náhradních rodin, v továrnách pracovaly třeba úplně jiné profese, Sověti převezli všechny svoje strategické fabriky za Ural. Pracovaly v nich ženy a starci, chlapi byli v armádě na frontě, vezměte si obležený Leningrad. Tam zahynulo přes milion civilistů, hodně z nich hlady. A museli přijmout ta nejtvrdší opatření… Já vím, není válka, ale mimořádná situace nastala, tak nejenže nemáme reptat, ale jsme povinni všechna nařízení vzít za svá, třebaže se nám nemusejí líbit. Nepochybuji o tom, že ministryně financí s dalšími odborníky bude hledat cesty, aby po překonání nákazy se naše ekonomika oživila. Situace se mění, nakažených i bohužel mrtvých přibývá, takže bůh suď, jaké to bude den poté.

Zdá se, že Češi jsou v této věci celkem zodpovědní, nosí roušky a ve většině dodržují pravidla. Je, nebo není to podle vás překvapivé vzhledem k tomu, že nejsme zrovna známí jako jeden z nejdisciplinovanějších národů?

Tak já jsem takový typický představitel nedisciplinovanosti. Porušuji domácí příkazy a nařízení vydané kancléřkou bytu, jsoucí nepočítaně let mou manželkou. Na záchodě nechávám zvednuté prkénko, neuklízím po sobě, furt něco hledám, páč jsem bordelář, furt něco zapomínám, páč jsem sklerotik, a příkazy si dovoluji zapomenout, jen co jsou vyřknuty… Ale vážně. S manželkou se například střídáme ve venčení pejska. Přes den málokdy vidím někoho bez roušky. Za tmy je to už horší. Včera jsem potkal mladou romskou dvojici, která si žádnou starost s rouškami nedělala. Když mě zahlédli, tak si rychle natáhli bundy přes huby.

Šel jsem dál ke kontejnerům vyhodit prázdnou láhev od vína. V kontejnerech prováděl kontrolu obsahu jakýsi člověk. Byl ke mně zády. Razantně vyhazoval pro něj nezajímavé odpadkové balíky pod kontejnery a dělal bordel. Roušku považoval zřejmě za zbytečnost. Tak jsem se potichu za něj připlížil a vhodil láhev do nádoby pro láhve určené. Ve tmě to třesklo jak výstřel z pistole. Arji se rozštěkal a nebožák bez roušky vyskočil úlekem snad tři metry vysoko. Pak jsem ještě na zastávce trolejbusu zahlédl dva chlapíky, kteří čekali na trolejbus a chvíli si krátili kouřením. Roušky měli pod bradou. No, a tak to je. Někdo chápe vážnost situace, jiný se tomu posmívá, a když ho nikdo nevidí, tak roušku nenosí. Myslím ale, že jich naštěstí není tolik.

Kdo podle vás nese zodpovědnost za nedostatek ochranných prostředků?

Kdo? Asi kartářky, astrologové a další vizionáři, kteří včas nevarovali, co přijde, a neupozornili různé státní, zdravotnické, záchranářské a jiné instituce, že nás napadne Covid. Po roce 1989 jsme propadli euforii, že všechno zlé, tfuj tfuj, pánbů zaplať, je pryč a že už bude jen slunečno. Sklady se vyprázdnily, roušky a jiné ochranné materiály byly rozprodány nebo zničeny, civilní obrana byla zesměšněna a stažena z výuky, armáda se přebudovala na nepotřebné expediční sbory. Už bych jen opakoval, co všichni víme a o čem někteří už přede mnou hovořili. Tak si vyberte, kdo za to může.

O čem vypovídá nutnost nakupování ochranných pomůcek z Číny? Prostý obchod? Skvělé PR pro Čínu vzhledem k tomu, že Číňané, jak varovala BIS, skupovali roušky a respirátory v Čechách už v lednu? Navíc Češi poslali Číně pomoc na začátku března, a to zdarma…

A ví někdo, kde to lze nakoupit v těch ohromných objemech jinde než v Číně? A taky nejsme jediným státem na světě, co ten materiál potřebuje. Poslali jsme tam pomoc s nadějí, že se nemoc dál nerozšíří. Když to zasáhlo celý svět, tak ani Čína asi nemá takovou kapacitu, aby poskytla všem potřebným materiál zdarma. A BIS? Kdesi jsem četl takový vtip, že to je zkratka: Blázni, Impotenti, Strašáci. Ale já myslím, že to není pravda. Jen si vzpomeňte, jak rozhodně vystoupili s tak skvělým doporučením, co a jak je vše škole třeba učit v disciplíně historie. Nevím, proč je proto nikdo nebere vážně, když jejich agenti zjistí, že nám Číňané vykupují ochranné prostředky. On ten koronavirus asi nebude tak nebezpečný jako ohrožující rejdy Číňanů a Rusů.

Ještě, že máme Severoatlantickou alianci a její skvělou armádu, kdy se vrcholní činitelé tohoto zbytečného spolku semkli a doporučili Řecku zdrženlivost na hranicích s Tureckem, spojencem v rámci paktu. A přiměli von der Leyenovou (Ursula, šéfka Evropské komise, pozn. red.), aby nenasytným machometánům nalila do chřtánu další miliardy. Ale my se nemáme čeho bát. Statečnou armádu bojující kdesi v poušti za Prahu suplují stateční korzáři v čele s kapitánem Hřibem. Sice mají víc tibetských vlajek než roušek, ale v boji proti Číňanům to bude ještě větší element než Žižkova vozová hradba proti křižákům. A propos, 25. března je to rovných 600 let, co to Žižka křižákům nandal u Sudoměře.

Změní se obrázek Číny ve světě? Je pravdou, že teď draze prodává pomůcky na boj s novým koronavirem, který pochází právě od nich, a který zprvu zatajila. Zároveň je ale, jak jste zmínil, momentálně asi největším poskytovatelem tohoto zboží. Jak přehodnotit, případně změnit či ponechat zahraniční politiku směrem k Číně?

Spekulace kolem viru jsou nyní hodně častým tématem o nebezpečném viru. Čert ví, kde je pravda. Všechny spekulace jsou ale bezcenné, dokud se nezjistí, odkud přišel doopravdy a co má v úmyslu. Nikde není psáno, že až ho zlikvidujeme, že se neobjeví hned znovu v ještě horší podobě. Měli bychom se na to připravit po zkušenosti s touto pandemií. A politika vůči Číně? A tak pokud vím, iniciativy se již chopil boletus pragensis se svou partou. To bude Čína ještě koukat.

Kdo z vlády a krizového štábu je pro vás nyní nejdůvěryhodnější?

Držím palce úplně všem, kdož řídí aktivity vlády a krizového štábu, aby udělali co nejméně chyb. Důvěryhodní jsou pro mě všichni, kdo bojují v rámci svých možností.

Je podle vás pravda, že v tuto chvíli někteří pokračují v politickém boji s premiérem Andrejem Babišem i skrze koronavirovou krizi?

Jak je pro někoho důležité přežít v boji s nákazou, tak je pro některé politiky snahou přežít v politice. A každá příležitost je k tomu dobrá.

Projev prezidenta Miloše Zemana, v němž se vyjádřil k aktuální situaci v boji proti pandemii, vyvolal výčitky, že nedal stranou politikaření, jak píše například komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Ten projev srovnal s projevem německé kancléřky Angely Merkelové. Neúspěšný kandidát na prezidenta a textař Michal Horáček odmítá, že šlo o projev prezidenta. Jak jej hodnotíte vy, byl slabší? A jak třeba hodnotit projev Merkelové ve srovnání s českým premiérem?

Miloš Zeman je prezident Česka. Prezidentem Německa je, tuším, Frank-Walther Steinmaier. Pokud vím, tak se k situaci veřejně nevyjádřil. Proč Petr Honzejk srovnává nesrovnatelné? V Německu je předsedkyní vlády Angela Merkelová, která vždycky říká, co chtějí Němci slyšet. A když už chceme srovnání, srovnejme, co udělala tato tragická dáma pro Česko, Německo a Evropskou unii v porovnání s naším prezidentem, který jen vezme mikrofon do ruky, už jeho odpůrci řvou, že to je špatný projev. Kolorit. Michal Horáček se měl nechat zvolit a mohl mluvit on. Projevy jsou jen slova, rozhodující jsou činy. A těch je zapotřebí jako soli, kecy od pultíku nás nespasí. Vláda v čele s Babišem si vede dobře, i když vyjadřovací prostředky premiéra nebudou zaznamenány zlatým písmem do světové literatury.

Stále se objevují hlasy, že na chřipku a jiné nemoci umírá řádově víc lidí než na koronavirus. Dokonce zaznělo, že až se za pár měsíců budou vršit ekonomické škody, mnohým nebude zase tak záležet na životě anonymní babičky a budou protestovat proti omezením. Co na to říci?

Na světě je mnohem veseleji než v márnici. Dcera s rodinou trvale žije v severní Itálii. Denně jsme na WhatsAppu a věřte, že Italům jde hlavně o to, aby přežili. Mrtví se jim nerekrutují jen ze seniorů, ale umírají i mladí. A rakve se zemřelými už není kam dávat. Ekonomické škody se začas zase srovnají, ale lidské životy jsou nenahraditelné. Jestli někdo povyšuje ekonomické zájmy nad životy starších lidí, tak je pro mě zrůda, která si neuvědomuje, že taky jednou zestárne.

S nákazou čelí silné kritice Evropská unie a její čelní představitelé, kteří situaci z počátku podcenili. Humanitární pomoc poskytuje Kuba, Rusko a další. Co vy si myslíte o akceschopnosti Evropské unie?

Jako ve sportu. Přetěžký soupeř vám ukáže na vaše slabiny během chvilky. Evropskou unii řídí lidé, kteří by pravděpodobně neuřídili ani školní družinu. Těch bezduchých prohlášení, co jsme už od nich slyšeli, ale jediné, co jim zatím šlo, bylo přerozdělování toků peněz a vyhlašování sankcí Rusku. Kdyby člověk v tom jejich marasmu nežil, tak by normálně nestáli za řeč. Humanitární pomoc, kterou přinášejí a poskytují státy, proti kterým tyto tetky a strejcové vedou lítý a nesmiřitelný boj, co mají v popisu práce, jen ukazuje zvrácenost a totální neschopnost celého uskupení v době fatálního ohrožení.

A jak to může její fungování ovlivnit do budoucnosti? Bylo a je chování členských států důkazem, že když jde do tuhého, tak národní zájem je hlavní bez ohledu na členství v Evropské unii nebo její nařízení?

S lidmi, kteří Evropskou unii řídí, fungovat nemůže. I ten virus podává jasný důkaz. A tak si členské státy musejí pomoct samy. Co je ještě průkaznějšího, že Evropská unie je na dvě věci?

Co všechno bychom po skončení krize měli přehodnotit? Výrobu soustředěnou do Evropy? Lepší připravenost státu? Větší záruky podnikatelům?

Bojím se, že přehodnocovat budou opět ideologové. A začas se ocitneme zase v prdeli. Pardon.

Měli bychom znovu zavést výchovu ve smyslu nasazení plynové masky a podobných cvičení tak, jak tomu bylo v minulém režimu?

Zase budu u druhé světové války. Britští odborníci po jejím skončení tvrdili, že kdyby obyvatelstvo nebylo v rámci civilní obrany připravováno na všechny hrozby, byly by ztráty na životech obrovské. Já chápu, že pro nějaké lidi může být minulý režim infernem a jejich oblíbeným čtením Malleus maleficium (Malleus maleficarum čili Kladivo na čarodějnice, pozn. red.), ale tehdy měl každý podnik pracovníky vyčleněné pro civilní obranu i ochranné pomůcky pro svoje zaměstnance. Na škole měli žáci jakous takous představu, že by mohli být ohroženi a jak se chránit. Dost se to zlehčovalo, ale příklad z Velké Británie dává za pravdu těm, kteří tento způsob výuky a ochrany realizovali. Jistě, dnes jsou trochu jiné podmínky, ale to, že bychom měli na vývoj perspektivně nějak reagovat, nám tyto časy ukazují přesvědčivě.

Co si podle vás odneseme u celé krize jako společnost?

Optimisticky jsem přesvědčen, že si odneseme posílení.

Nosíte roušku nebo respirátor?

Nosím roušky, střídám je. Žena umí šít a tak nějaké ušila. Po použití je vypere a vyžehlí. Já jsem si vymyslel zlepšení. V moždíři jsem si nadrtil koření hřebíček a udělal si takový sáček, do něj dal nadrcené koření a vložil do roušky. Asi to vira nezabije, ale hřebíček je silně antibakteriální a já mám tak pocit větší bezpečnosti. A docela to osvěžuje dech a ničí bakterie v ústní dutině.

Co byste v těchto těžkých dobách vzkázal Čechům?

Na závěr bych chtěl dodat, že jsem psal některé věci v nadsázce, jak je mým nedobrým zvykem. Očekávám proto, že v diskuzi vícekrát zazní, jaký že to jsem blb. Klidně, poslužte si! Ale měli byste odložit stranou všechny animozity a nehledat vši v tom, kdo a jak co řekl a kdo to řekl líp, ale začněte u sebe a pomozte tam, kde budete moci. Život je jedinečný a neopakovatelný. Do hrobu si peníze, auto, chatu, fabriku či co nevezmete. Nedávejte nákaze šanci, aby to bylo už dnes nebo zítra. Osobně skládám velké díky všem zdravotníkům, záchranářům a hasičům i všem dalším obětavcům, kteří jdou do rizika i za cenu vlastního zdraví a života. Opatrujte se, chraňte a pomáhejte.



