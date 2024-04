Babiš byl asi unesen, podstrčili dvojníka. Režisér Rychlík pro PL

reklama

Nejhorší vláda v historii, nejhorší ze světových lídrů. Tyhle přívlastky pro kabinet Petra Fialy vycházejí z reality. Proč jste se zrovna v takovém „marasmu“ rozhodl kandidovat do Senátu za vládní koalici SPOLU?



Asi vás hned zklamu. Nekandiduji za vládní koalici SPOLU. Spolu tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. KDU bude mít vlastní kandidátku z lůna strany, která je poslankyní, současně kandiduje v krajských volbách, a ještě do Senátu. To je trochu velký hon za funkcemi a otázkou je, čemu se lze naplno a odpovědně věnovat. Já jsem nezávislý kandidát na kandidátce TOP 09, ODS, Zelených a Pirátů. To má pro mne výrazně symbolickou hodnotu, protože tím jednoznačně dávám najevo vůli spojovat i prokazovat svoji nezávislost. Myslím, že „marasmus“ vypadá jinak a kvalitu politického působení může posoudit jedině historie, a ne hitparády popularity.



Ale uvědomuji si, kam míříte. Před vládou si každý uplivává. Všichni chtějí peníze a na vládu tlačí. Máte pravdu, že nálady ve společnosti a reflexe práce politiků mají svůj odraz v průzkumech a politici s nimi musejí pracovat. V tomto vláda selhává, její komunikace s veřejností je tragická, ale nesklouzává k populismu. Dokonalá demokracie není možná, protože neexistuje dokonalý člověk. Opravdový marasmus pro mne představuje bezcharakterní populismus, lhaní občanům, že všechno zařídíme. To je nebezpečné a takové politické elity, předstírající svoji dokonalost, si zahrávají s ohněm. Nebudou moci vše splnit a vyvolá to ještě větší nedůvěru v parlamentní demokracii.





Pokud chcete mluvit o marasmu, ten jsme přece zažili. Opoziční smlouva inženýrů Václava Klause a Miloše Zemana, to byla pramáti politického marasmu a degradací demokracie v této zemi. Nebylo to nic jiného než kartelová mafiánská dohoda. Socialistická vláda, která se za rozparcelování země – od tajných služeb přes média po státní firmy – domluví s největším ideovým nepřítelem z pravice, že bude čtyři roky neodvolatelná? Vláda, kde byl ministrem financí Ivo Svoboda. Ten, který vytuneloval firmu Liberta a byl posléze natvrdo odsouzen na několik let. Kde ministr zahraničí Jan Kavan opilý za bílého dne nabourává auta spoluobčanů, papalášsky mává poslaneckou průkazkou a trapně tvrdí, že si natřel záda francovkou Alpa. Kde si jako nejbližšího spolupracovníka vybere jakéhosi Srbu, člověka z podsvětí, který pak organizuje vraždu novinářů. Třeba připomenout akci Olovo a výrobu kompromitujících materiálů přímo v nejbližším okolí premiéra na Úřadu vlády. Mám pokračovat?



Netřeba. Jakou máte strategii obrany, když někdo před vámi uráží vládní strany například po způsobu Bohuše z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutentag?



Nemám žádné obranné strategie. Já svobodně vlády kritizuju – a víte to sám z našich minulých rozhovorů – bez ohledu na to, kdo je u moci a jestli jsem ho zrovna volil, či ne. Když lidé mají pravdu, proč bych hledal strategii? Já nejsem člen vlády. Urážení a sprostota, to je jiná kategorie. To diskvalifikuje každý dialog. Boleslav Polívka mnohokrát řekl, že film Dědictví – přes velkou sympatii k lidskému pojetí postavy Bohuše – není návod, jak se lidi mají chovat. To je návod, jak se lidi chovat nemají! Nemají se chovat jak buranští zbohatlíci. Nemají být sprostí a vulgární. V tomto smyslu je asi jedním z lidí, kteří poselství filmu zřejmě nepochopili, inženýr Andrej Babiš.



Co si myslíte o lidech, kteří demonstrují v ulicích proti vládě? Jsou to dezoláti či ruská pátá kolona?



Právo na demonstrace respektuju plně, sám jsem jich za svůj život několik svolal či organizoval. V každém volebním období se tak či onak proti vládě demonstruje. Od devadesátých let. Ale rozlišuju demonstrace – třeba odborů, lékařů, učitelů… – od akcí politických hochštaplerů, kteří mají dluhy, exekuce a důvěřiví nebo nějak nešťastní lidé jim posílají peníze. To je teda zvlášť odporné, zneužívat frustrací lidí. Taky se tito spasitelé národa většinou rozhádají o peníze a moc. V zásadě na lidi kašlou a nikdy nic nedotáhnou do konce. Jejich ovečky se zmateně rozpadají na menší a menší stádečka a nevědí, komu věřit.





V roce 2012 jsem dělal rozhovor do knihy Umění protestu o novodobých vládních protestech a tam jsem mimo jiné říkal: „Já mám dojem, že když se vám podaří zaplnit Václavák dneska, tak to bude v nějaké nebezpečné situaci pro obě strany. Jak pro ty, kteří na ten Václavák přijdou, tak i pro politiky. To už bude nějaké téma strašné frustrace, která tady je, takového strašného zklamání, kterého já se bojím. Mám dojem, že se s tím může dneska svézt spousta lidí, nevím, jestli přímo nácků, ale prostě populistů a frustrovaných lidí, kteří to nemají v hlavě moc srovnané.“



Za dezoláty třeba považuju „pseudovlastence“. Při každé příležitosti máchající státními symboly bez stopy úcty a důstojnosti a vzývající Putina. Ve skautu jsme se učili vzdávat úctu vlajce. Ráno se vlajka nesla vlajkovou četou ke stožáru na čestném místě ve středu tábořiště. Všichni v krojích, zpívala se hymna. Vlajka s bílou barvou nahoře. Večer se vlajka spouštěla, my jsme stáli v pozoru a zdravili čelem k vlajce. Pak se vlajka složila a ukládala ve vůdcově stanu. Když vidím napapané maloměstské paničky trsat s vlajkou omotanou kolem řitních otvorů, nepřestávám kroutit údivem hlavou. Ze zákona se nesmí vlajka používat ani k zahalení pomníku, natož k dámským zadnicím.



Jste členem poroty Ceny Františka Kriegla, který odmítl podepsat Moskevský protokol. Jak je třeba dnes reálné vzdorovat na Ukrajině útočícímu Rusku?



„V jak primitivních rukou jsou osudy národů i celého lidstva,“ řekl doktor Kriegl po jednání s delegací Sovětského svazu v Čierné nad Tisou. Od té doby nemohl spávat. Největší válečný konflikt v Evropě od konce druhé světové války rozpoutal dědic okupantů z roku 1968, vycvičený kágébák Putin. Je to jasně černobílý konflikt v tom smyslu, že Rusko je agresor a všechno ostatní jsou spekulace a propaganda. O které bystrý ironik, spisovatel G. B. Shaw, řekl, že z lidí idioty nedělá, propaganda je na idioty cílená. Hitler snil o Velkoněmecké říši, Putin sní o obnovení Sovětského svazu. Slyšeli jste aspoň jednou, jak proti nám mluví Solovjov, Jevstajev a další Putinovi mopslíčci? O stovkách milionů mrtvých Evropanů, o změně hranic Evropy? Kdo z těch, kteří fandí Putinovi, byl v Rusku a na Ukrajině?





Já jsem byl v obou zemích nesčetněkrát v posledních letech. Na Ukrajině jsem režíroval v Národním divadle. Vím, o čem mluvím, nežiju z dezinformací. V zájmu naší národní bezpečnosti je podpora Ukrajinců krvácejících a umírajících za svoje domovy, rodiny, vlast, svobodu a za nás. Každému trochu myslícímu člověku je jasné, že se nemohou nechat vyvražďovat, bránit se holýma rukama. V tomto smyslu má naše vláda v Evropě a ve světě jednoznačně skvělou pozici a jedná vynikajícím způsobem. Obrana země a zajištění kolektivní bezpečnosti je historicky vůbec nejdůležitější funkcí státu. A pak je tady ten občanský rozměr pomoci, každý podle svých sil a možností. To je šance k humanizaci naší společnosti. Já jsem v roce 2022 vymyslel a realizoval sérii koncertů Společné kořeny, jejichž výtěžek šel na podporu ukrajinských rodin na útěku, třeba na stipendia studentů z totálně rozbombardovaného a rozstříleného Charkova, na hudební nástroje či barvičky pro malé děti, na rozjezd kulturních aktivit uprchlíků. Rozběhl jsem akci Světlo a teplo pro Ukrajinu.



Možná si na to pamatujete: „Útoky ruských teroristů na ukrajinskou infrastrukturu, především na rozvody elektřiny, jsou výrazem nejvyšší lidské podlosti, zbabělosti a barbarství, které nepatří do 21. století. Mnohahodinové výpadky světla, tepla a vody zvládá ukrajinský lid s obdivuhodným hrdinstvím. Záběry lékařů, kteří v Kyjevě operují malé dítě s čelovkami na hlavách, berou dech a vypovídají o obrovském odhodlání a vnitřní síle. Pomozme Ukrajině překonávat zimu a tmu. Investujme každý do nákupu jedné čelovky, jednoho turistického vařiče. Před vánočním časem je to dárek, který pomůže přežít a možná i zachrání lidské životy.“

Tehdy se podařilo dopravit čelovky a vařiče v několika vlnách na Ukrajinu, až na linii fronty. Lidé je doslova rvali z rukou. Jednoduchý, skautský nápad. Teď připravujeme akci na rehabilitaci zraněných. Ověřil jsem si, že podstatná část našeho národa má dobré srdce, umí a chce pomáhat. Ta skupina s kamennými, okoralými srdci sobců bez ochoty pomoci, bez špetky rozumu a svědomí, která stojí na straně Putina a šíří bludy, lži a nenávist, je v menšině. Politici, kteří zneužívají této situace jsou ubozí a nemá to s opoziční politikou nic dělat. To jsou přesně ti primitivové, kteří by odsouhlasili okupaci vlastní země, vítali okupanty a lokajsky jim sloužili. Sledují za rozeštváváním národa svoje vlastní nebezpečné cíle.

Jak se chovat k „bratrskému“ Slovensku, kde je premiér Robert Fico?



Já jsem rodem moravský Slovák. Vyrůstal jsem a chalupu mám kousek od dnešní hranice se Slovenskem. Fico je grázl bez skrupulí. Takoví lidé občanům imponují i u nás. Vláda se musí chovat diplomaticky a současně s ohledem na naši bezpečnost a dlouhodobé vztahy s námi, nejbližším národem ve světě. Já jsem viděl na sociálních sítích a hlavně na profilech politických hochštaplerů obrázek – dvě ruce v národních barvách a pod tím hysterické výkřiky o tom, jak vláda zničila vztahy mezi bratry.





Stačí si poslechnout slovenské nacionalisty a politiky typu komunistického soudce Štefana Harabína, jak o nás mluví. Tak mluví bratr, takový šílený hnus na nás blije? A zničilo to vztahy? Ne! Stýkám se přes čtyřicet let se silnou skupinou slovenských přátel. Ostatně do té skupiny patřili i nebožtíci Jano Langoš či geniální muzikant Fedor Frešo. Je to silná a velká skupina lidí spojených zachráněnými drevenicemi na Kysucích, zvaných brizgalky. Tam celá desetiletí jezdí Češi, Moravané, Slezané, Slováci. Jezdila tam Olga Havlová, Vláďa Mišík, Jan Vodňanský, Andrej Stankovič. Je to výsostné česko-slovenské území. Tito přátelé spolu jezdí na dovolené, na hory, v létě na tradiční bicyklování, v zimě na týden kolem silvestra.

Tráví spolu mnohé oslavy. Spolu sdílejí kulturní prožitky na Slovensku i v Čechách. Nikdo z nich ani z jejich přátel neřekl, že premiér Fiala zničil bratrské vztahy. Naopak, jeho postoj plně chápou a přivítali ho. Já mám osobní zkušenost, že většina lidí, kteří mají silácké řeči o svém bratrském vztahu ke Slovensku, není schopna kromě kýčovitých řečí jmenovat poslední knihu, kterou četli ve slovenštině, zazpívat slovenskou lidovou písničku, popsat zážitek z návštěvy slovenského divadla, filmu, galerie, koncertu. Já jsem v živém kontaktu se Slovenskem minulým i současným. Natočil jsem v posledních letech několik dokumentů o slovenském undergroundu, o lékaři partyzánské brigády pod Velkou Javořinou MUDr. Bedřichu Placákovi, o Janu Langošovi. Teď myslím na oběť Jána Kuciaka a Martinky Kušnírové a jsem si jistý, že nebyla marná. Budoucnost to ukáže.



Naše vztahy přežily grázla Mečiara, po kterém dnes na Slovensku ani pes neštěkne. Přežijeme Fica, který skončí jako Mečiar.



Zle, matičko, zle, Schwarzenberci zde! Natočil jste vtipný dokument s Karlem Schwarzenbergem. Nemyslíte si, že TOP 09 bohužel se smrtí Karla Schwarzenberga a odchodem Miroslava Kalouska ztratila smysl pro humor, nadsázku a stala se z ní „partaj úřednických sucharů“?



Tohle nevím. S Karlem Schwarzenbergem jsem byl v kontaktu skoro do konce jeho dnů. A nikdy to takto nekomentoval. Já jsem v Brně ve styku se skupinou mladých lidí – ostatně byl to jejich nápad přesvědčit mne ke kandidatuře – a to jsou docela šťavnatí tvorové s výborným smyslem pro humor.



Stížnosti na kvalitu, objektivitu a skryté vysílání reklamy v České televizi se množí. Ta kyne jako na droždí. Je opravdu nutné, aby se zvyšovaly koncesionářské poplatky?



Česká televize je dlouhodobě hodnocena jako nejdůvěryhodnější médium. Stížnosti se množí hlavně ze strany politiků, jako je inženýr Andrej Babiš a Tomio Okamura, a jejich lokajů. To, co pronesl inženýr Babiš před volbou prezidenta na Slovensku v debatě moderované dezinformátorem a agentem StB Josefem Banášem – krycí jméno Lotos, bylo doslova šílenství a nebezpečný hazard. Za největší nepřátele svého hnutí ANO označil Českou televizi a Český rozhlas. Babiš tvrdil, že jim dává ze státního rozpočtu sedm miliard. To nedává on. Média veřejné služby si platí občané, kteří mají nezpochybnitelné právo ke kontrole jimi zvolených zástupců. Jsou to tedy občané – posluchači Českého rozhlasu a diváci České televize, proti kterým se tyto kroky politiků nešťastně obrátí.





Když zůstaneme u České televize, neustále se vnímá jen jako zpravodajství. Nějak se nebere v potaz, že produkuje českou filmovou a televizní tvorbu, dokumenty, udržuje tradici skvělých animovaných a dětských filmů. V mnohém je to paměť národa, jeho kulturní identita. Úplně se zapomíná na službu menšinám, handicapovaným, příznivcům sportu i vážné hudby či dechovek, regionům, seniorům i našim dětem. Pro moji šestadevadesátiletou matku upoutanou na lůžko, stejně jako pro statisíce lidí v nejzastrčenějších koutech země, je mnohdy Česká televize jedinou kulturou dostupnou za směšnou cenu. Koncesionářský poplatek se nezvedal od roku 2008. Poplatek činí 135 korun českých. Televize vysílá na šesti stanicích, z toho ČT1 a 2 jsou plnoformátové. Čtyři tematické. Je to všechno za 4,4 Kč – slovy čtyři koruny čtyřicet – za den. Co si za to koupíte? Víte, kolik stojí lístek do divadla, do kina, na koncert, na hokej, na fotbal? Před dvěma lety jsme s Vítem Klusákem na Letní filmové škole v Uherském Hradišti mluvili s ministrem kultury Martinem Baxou o navýšení poplatku o pouhých třicet korun. Zkusili jsme hledat v jídelním lístku místní hospody, co se dá koupit za 30 korun. K jídlu nic, jen krabice na pizzu! Zase – je to koruna denně za čtyřiadvacet hodin vysílání.



Veřejnoprávní média nežijí ve vzduchoprázdnu. Od roku 2008 šlo vše nahoru. Ceny energií, technologií, materiálu, mzdy. O jakém kynutí mluvíme? Nelegální reklama, pokud se prokáže, je jistě problém. Zatím se v tomto smyslu, od článku na Kverulantovi, nic neděje. Čeká se na stanovisko kontrolních orgánů. Chci připomenout jiný problém, kruciálnější.



V listopadu 2020, v časech covidové pandemie, jsme napsali dopis premiéru Babišovi, kde jsme ho chtěli upozornit na společensky nesmírně nebezpečnou situaci v Radě ČT po bezprecedentním odvolání dozorčí komise. Pamatujete na radní Hanu Lipovskou? Později ji sami poslanci museli odvolat!





Apelovali jsme na premiéra, aby našel způsob, jak zabránit další eskalaci napětí a zajistil podporu nezávislosti médií veřejné služby. Současně jsme byli přesvědčeni, že někteří radní by pro porušení zákona měli být odvoláni. Vyslovili jsme přesvědčení, že: „… v dnešní obtížné situaci potřebují naši občané orientaci v nepřehledném světě, a také pomoc. Zastáváme názor, že Česká televize v tomto smyslu obstála: připravila pravidelné vzdělávací a výchovné projekty pro děti, otevřela vysílání kanálu pro seniory, poskytovala pravidelné a vyčerpávající zpravodajství o situaci a šířila vstřícný a podpůrný postoj k vládním protikrizovým opatřením. Při současném uzavření divadel, koncertních sálů, kin a při nemožnosti sdružovat se a veřejně kulturně žít představuje každý neuvážený krok Rady České televize vážné ohrožení výkonu tohoto jedinečného média veřejné služby.“



O tom, že situace byla vážná, svědčila jména signatářů v čele s bývalým premiérem a předsedou Senátu Petrem Pithartem, biskupem Václavem Malým, bývalou ústavní soudkyní Eliškou Wagnerovou, bývalou předsedkyní Akademie věd profesorkou Helenou Illnerovou, bývalou ombudsmankou Annou Šabatovou, básníkem Jiřím Suchým a taky lékaři v první linii, politickými vězni, vědci i několika bývalými členy Rady České televize. Všichni s hlubokým zneklidněním vyjádřili šok z brutálních zásahů některých radních do chodu České televize. Připomněli lídrovi hnutí ANO, že: „Ve vládním prohlášení jste se zavázali: v oblasti veřejnoprávního vysílání budeme důsledně podporovat nezávislost médií prostřednictvím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rad České televize a Českého rozhlasu.“



Tehdejší premiér inženýr Babiš obratem odpověděl v dopise adresovaném režisérce Olze Sommerové a mně. Oslovil nás vážení signatáři, milí přátelé. Napsal nám, že velmi pozorně četl náš dopis, bere naše znepokojení velmi vážně. Vyzval nás, pokud zjistíme porušení zákona, máme na to upozornit. Taky se velmi rozepsal na téma odpolitizování mediálních rad a změny systému volby. „Já bych ho ale podpořil. Jak sami píšete, ve vládním prohlášení jsme se zavázali, že v oblasti veřejnoprávního vysílání budeme důsledně podporovat nezávislost médií prostřednictvím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rad České televize a Českého rozhlasu, a to já velmi důsledně ctím. Osobně s vámi souhlasím v tom, že Česká televize v době pandemie covidu-19 obstála a svou roli plnila a plní velice dobře. Také jsem uvítal vzdělávací a výchovné pořady pro děti, kanál pro seniory nebo vysoce profesionální zpravodajství na kanálu ČT24, které už dnes běží snad v každé kanceláři a lidé si bez něj svůj život umějí jen těžko představit,“ napsal.



A dnes? Označuje Českou televizi a rozhlas za nepřítele. On, majitel jedné třetiny mediálního trhu! Vyhrožuje zestátněním, tedy totálním zpolitizováním médií veřejné služby. Každý krok vlády k zajištění podmínek pro nezávislá média torpéduje výkřiky o nové totalitě. To mne vede k domněnce, že ten Andrej Babiš, podepsaný vlastnoručně pod dopisem plédujícím za podporu nezávislosti médií, odpolitizování mediálních rad, vychvalující program ČT, byl asi unesen. Možná na Krym. A někteří pučisté z ANO místo něho podstrčili dvojníka, kterého nechávají vystupovat bez sebeúcty, popírajícího vlastní slova, aby se mohli hnutí zmocnit sami.





A mimochodem. Rada České televize (ČT) neměla oprávnění odvolat celou svou dozorčí komisi kvůli údajným výhradám k její práci. Nejvyšší správní soud vyhověl čtyřem odvolaným členům komise. Takže pět ze současných členů Rady ČT porušilo zákon a zákonodárci by je měli odvolat. Naše petice, která vyzývala k odvolání těch členů Rady ČT, kteří porušují právní řád, měla přes 21 tisíc podpisů občanů, koncesionářů České televize z celé České republiky. Apelovala na poslance, aby důsledně respektovali právní řád. Tehdy existovaly vážné právnické analýzy legislativních odborů obou komor Parlamentu České republiky, které jednoznačně konstatovaly porušení zákona. Dnes je tady rozsudek Nejvyššího správního soudu. Jedná se o precedens. Už v roce 2003 musel pro mnohem méně závažný skutek být odvolán Poslaneckou sněmovnou člen Rady ČT Ivan Binar. Signatáři petice vycházeli z výzvy a slibu tehdejšího premiéra vlády České republiky inženýra Andreje Babiše, který v dopisu z 24. listopadu roku 2020 vyzval občany, aby v případě jakéhokoliv podezření na porušení zákona využili právní prostředky, které k obraně dává demokratický právní řád. Současně se zavázal, že nezávislá média veřejné služby budou mít jeho podporu.



To je téma, na které by se měli občané – koncesionáři a novináři ptát.

