Babiš může být znovu osvobozen, třeba to za něj odskáčou úředníci, tuší senátor Wagenknecht

Andreje Babiše opět tíží vyšetřování v kauze Čapí hnízdo. Premiér uvedl, že s tím počítal, je rád, že z toho vyjmuli alespoň jeho rodinu, a je si jist, že to bude v pořádku. Sdílíte tento pohled? Co k tomu celému říci?

Tak špatně na tom ČR snad ještě není, aby si premiér mohl být jistý, že se v případě prokázaného dotačního podvodu Čapího hnízda nepodaří přiřadit pachatele.

Domníváte se, že Babiš může být opět osvobozen? Nehrozí, že v takovém případě ještě naroste pocit beznaděje v těch, kteří dnes v hojném počtu chodí demonstrovat?

Stát se může všechno, třeba to za něj odskáčou úředníci, kteří mu neoprávněné dotace schvalovali a vypláceli. Mezi těmi, kteří chodí protestovat, je hodně mladých lidí, to zrovna nejsou adepti na pocit beznaděje, ti bojují o svoji budoucnost, takže to spíš prohloubí jejich odhodlání.

Jak vnímáte deklaraci prezidenta Miloše Zemana, že abolici Babišovi nakonec neudělí? Mění něco?

Vzpomněl jsem si na jeho výrok: „Jen idiot nemění názory.“ Takže tím pan prezident geniálně potvrzuje jak svoji názorovou konzistenci, tak i flexibilitu.

Babiš ihned po zveřejnění závěrů auditu začal kontrovat, že je to akce zkorumpovaných udavačů z ČR, jak označil neziskovku Transparency International. Prý je to také pomsta odcházející Evropské komise. Řeší takto premiér všechny své problémy?

Ten, kdo poukáže na nějaký problém pana premiéra, je rázem zkorumpovaný, pomstychtivý udavač, případně psychopat – a místo problému pana premiéra se řeší Transparency International. Je to tak laciné a jednoduché a na určitou skupinu lidí to docela funguje.

Podle ředitele české pobočky Transparency International Davida Ondráčky tak Babiš v posledních třech letech lhal, když tvrdil, že Agrofert neovládá, a popíral střet zájmů. Měl by proto jako premiér skončit. Jak se k tomuto tvrzení stavíte?

Pan Babiš i v tomto případě lhal a lže. Myslím si, že je ostuda mít ulhaného premiéra.

Babiš také oponuje tím, že podle vnímání některých lidí v opozici by nám ideálně EU měla určovat, jak budeme vykládat naše právo. Jde o reálnou hrozbu? Jiní představitelé ANO naznačují, že je nutné stát za českým podnikem ve vztahu k Bruselu, i když to je Agrofert. Souhlasíte?

Jsme členy EU a jako takoví jsme se zavázali dodržovat evropská nařízení. V jednom z nich stojí (jde o obecné nařízení k EU fondům), že u veškerých výdajů se ověřuje (EU ověřuje) jejich soulad s evropským právem i českými zákony. Jde tedy o požadavek, který je součástí našeho právního řádu, ať se to panu Babišovi líbí, nebo ne. Jednoduše EK, když poskytuje dotace miliardářům, má právo kontrolovat, jestli jsou dodržovány i národní předpisy. Platí to pro všechny členské státy, nejenom pro Česko.

Bylo by za současné situace vhodné vypsat předčasné volby?

Myslím si, že to není v tuto chvíli reálné vzhledem k rozložení sil ve Sněmovně. Úkolem politiků je podle mě vyvracet lži pana premiéra a jeho propagandy, které účelově matou veřejnost.

Nabízí se i další otázka – pokud Babiš přežije i toto, je zcela teflonový? Nebo ho pořád může zničit třeba případná ekonomická krize? Jak nahlížíte na fakt, že kauza Čapí hnízdo tu je už několik let, do ulic dlouhodobě chodí davy lidí demonstrovat a Andrej Babiš je stále premiérem?

Teflon ve mně evokuje čistý nepřilnavý povrch. Na panu Babišovi ulpěla spousta všeho možného od členství v komunistické straně, přes spolupráci s StB, podivné privatizační kauzy až po vazby na všechny jím dnes omílané zkorumpované politiky minulosti. Takže spíš hroší kůže je to, co ho drží u moci přes všechny jeho problémy.

Ve Sněmovně kvůli auditu létaly nadávky a tvrdé výroky. Miroslav Kalousek vyčinil hnutí ANO, že zcela ignoruje politickou kulturu, která tu byla dvacet let. Má pravdu? A pokud ano, je to ke škodě věci?

Pokud se bavíme o tom, že v případě vážného podezření nebo pochybností by politik měl do doby, než se očistí, odstoupit, tak to do vstupu pana Babiše do politiky fungovalo. Že to pan Babiš jako stoprocentní vlastník hnutí ANO a skutečný majitel holdingu Agrofert takto necítí, je pochopitelné. Řídí stát jako svoji firmu. Ale že to nechápe ČSSD, je škoda.

„Dnes čelíme mnohem většímu hnoji než v minulosti a premiér říká, že nikdy neodstoupí,“ reagoval Kalousek rozezleně na slova poslance Jaroslava Foldyny (ČSSD), jenž neváhal připomenout situaci kolem bývalého premiéra Petra Nečase. Kalousek také připomněl, že Nečas tehdy do tří dnů rezignoval. Jde situaci obou politiků srovnávat?

Pokud chcete srovnávat kabelky a šperky s desítkami a stovkami milionů evropských dotací nebo sledování manželky expremiéra vojenskou rozvědkou se zaklekáváním firem, tak ano. Ale toto srovnání nevyznívá pro nynějšího premiéra vůbec lichotivě.

Proč podle vás ČSSD sehrává roli toho, kdo drží tuto vládu pohromadě?

Protože si uvědomuje, že na dlouhou dobu to může být její poslední role ve vládě.

Nicméně, podíváme-li se na práci opozice, není to spíše její chyba, že není schopna „vyřídit“ premiéra obtěžkaného tolika nejasnostmi a problémy? Jde na to opozice správně? Používá silné argumenty?

Žijeme ve zvláštní době, pan premiér nahradil politickou kulturu, kterou se řídili předchozí premiéři, politickou nekulturou typu nikdy neodstoupím, všichni kradou, kdo na to poukáže, je udavač a tak podobně. S prezidentem, ČSSD, komunisty a SPD za zády ho zbylá opozice těžko ohrozí. Hroší kůže, silná mediální a marketingová podpora a cílené populistické sliby směrem k jeho voličům také práci opozici neulehčují.

Je pravda, že už premiér Babiš v tuto chvíli neřeší nic jiného než vlastní problémy a přežití?

To bychom mu křivdili, pan Babiš je pracovitý člověk, agendu přežití a řešení vlastních problémů si přibral ke vší té práci pro své voliče, Agrofert a pro své nemocné děti.

V neděli jste to od Babiše schytal v jeho pravidelném nedělním hlášení právě vy. Premiér vás označil za psychopata a udavače, který tlačí skrze bruselské úředníky, aby Babiše sestřelil. Nedávno vás také obvinil, že jste „udal“ IT systém na Ministerstvu pro místní rozvoj, kvůli čemuž pak ČR nevratně přišla o 800 milionů korun, ačkoli nebyla prokázána vina. Co na tuto formu komunikace říkáte?

Jsem vzhledem ke své profesi auditora zvyklý pracovat s fakty, takže obsah a forma sdělení pana premiéra spíše než o stavu věcí vypovídá o něm samotném a o lidech, kteří jsou ochotni tomu uvěřit.

Bránilo podle vás něco zveřejnění auditní zprávy?

Objektivně ne. Z pohledu pana premiéra nejspíš její obsah, který jasně popisuje jeho protiprávní jednání v řádu stovek milionů korun.

