Bezpečnostní expert z Izraele: Evropané si vykrmují aligátora. Já s Araby žil, vím, co jsou zač. Teď potřebujete skutečné vůdce

ROZHOVOR Ještě před pár lety pomáhala policie v metru jen vůči černým pasažérům, dnes vidíme nejen tam po zuby ozbrojené policisty či vojáky. Potřebujeme silné a zodpovědné vůdce, kteří se nebudou bát dělat byť nepopulární opatření. Přestaňme poslouchat, co o nás říkají ostatní, a budujme vlastní bezpečnost. Evropané obrazně řečeno krmí aligátora a doufají, že je sežere jako poslední. Občanská válka na starém kontinentě se zdá nevyhnutelná. V exkluzivním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz to uvádí izraelský bezpečnostní expert dlouhodobě žijící v ČR David Bohbot. A napadání politiků už i u nás? Mění se atmosféra, multikulturalismus končí a roste agresivita. Přestaňme se starat o všechny problémy světa, o údajně utlačované Palestince, o to, jakou pověst máme ve světě. Starejme se o sebe, než bude pozdě…

Předpokládáte, že se změnou některých tváří v Evropském parlamentu se změní i poměrně restriktivní pohled EU na Izrael? ČR v tom vždy byla čestnou výjimkou...

Souhlasím, změna je možná a Izrael bude mít v Evropském parlamentu více sympatizantů. Ale nezapomeňte, mluvíme o Izraeli, ne o ČR. V Izraeli se soustřeďují na to, co je důležité pro bezpečnost občanů – a ne na to, jak se na to dívá svět. Kéž bychom mohli i my tady dát přednost našim zájmům. Musím říct, že to zatím neděláme a podle mého názoru mnoho evropských států myslí spíše na to, jak vypadají a co si o nich myslí ostatní, než co je dobré pro jejich existenci a úspěch.

Vtipné je, že ti, kteří mluví o volbách v Izraeli, si myslí, že je to výběr mezi pravicí a levicí. Tak to není. Lidé volí mezi pravicí a ještě větší pravicí. A všechny strany myslí jen na jedno: bezpečnost židovského státu a národa.

O Íránu se vám nejspíš příliš mluvit nechce …

Po občanské válce je Írán největším nebezpečím, dokonce větším než al-Káida, a naše vláda ví, že vlastně podporuje íránský atomový program. A prosím, neříkejte mi, že díky tomu víme, co se tam děje. Všechny potřebné informace máme od Izraele.

Naši slabí politici jsou zločinci, hrají si pro pár korun s naší budoucností a měli by být okamžitě zastaveni. Musí myslet na to, co se může stát, pokud získá Írán atomové schopnosti. Írán má schopnost dostat jadernou zbraň na evropské teritorium, což by mohlo znamenat katastrofu pro naši kulturu a naši svobodu.

Je čas na změnu, čas na přemýšlení o tom, co pro sebe můžeme a musíme udělat, a přestat se starat, co si o nás myslí ostatní. Je čas být sobecký a přemýšlet jen o tom, co je dobré pro občany ČR a nebát se nikoho, jak se to děje ve zbytku Evropy.

Víte, jaký je můj pohled na Evropany? Krmí aligátora a doufají, že je sežere až jako poslední. Musíme zapomenout na politickou korektnost a bojovat za udržení naší životní kultury a tradic tak, jak jsou dnes.

Můžete se vyjádřit k tvrzení Pavla Pelikána, bratra bývalého ministra spravedlnosti, v článku na PL ohledně Íránu a Izraele?

Znamená to, že ten člověk je proti inovacím v medicíně a technologii, řešení problému s vodou a všemu pozitivnímu, co Izrael přináší světu? Izrael naprosto sám dokázal změnit poušť v úspěšný stát a je jedinou demokracií v okolí. Vadí mu snad vznik Ameriky na území Indiánů? Podle mě jsou to slabá slova slabého člověka.

Co říkáte tomu, že se u nás začínají napadat opoziční politici, a to už fyzicky, nikoliv jen slovně?.

V nových situacích se lidé mění. Před deseti lety policie ve stanicích metra pouze občas pomáhala revizorům s černými pasažéry, dnes už nikoho nepřekvapí, pokud jsou v metru, ale i na jiných místech, po zuby ozbrojení policisté nebo vojáci.

Multikulturalismus selhává, atmosféra se mění, stále více lidí vnímá pokles stability, a díky tomu roste i agresivita.

Extrémní pohledy, strany a chování se stávají standardem. Viděl jsem, jak se to děje v Izraeli, teď to začíná i tady, nejsem překvapen a říkám našim politikům, že pokud chcete být v bezpečí, začněte se učit bránit. Nepotřebujeme měkké vůdce, potřebujeme vůdce, kteří půjdou občanům příkladem svou silou, oddanosti své zemi a jasným pohledem do budoucnosti, založeným na schopnostech a zkušenostech.

Jsem připraven poskytnout své zkušenosti, znalosti a pomoc.

Hovoří se o utlačované Palestině, o tom, že Izrael neumožňuje Palestincům práci a vzdělání, že je to vlastně jen stát jednoho národa, který segreguje Araby. Co byste k tomu řekl?

Arabové žijící v Izraeli jsou úspěšní, vzdělaní a rovnocenní občané. Mnoho z nich je na vysokých státních, armádních i vědeckých pozicích. Palestinci jsou v těžké situaci, do které se ale dostali sami. Izrael jen reaguje na jejich útoky. Čím víc na něj tlačí, tím těžší to pro Palestince bude.

Palestinci tvrdí, že reakce ze strany Izraele jsou přehnané a že Izraelci používají mnohem razantnějších prostředků než Palestinci vůči Izraeli. Jak byste na to reagoval?

Nebudu se omlouvat za to, že jsme dokázali vyvinout lepší vojenskou sílu než naši nepřátelé – bylo to nezbytné k našemu přežiti. Všem, kteří mluví o nerovnosti sil, bych řekl, že to je jediné logické řešení. Když se vám do bytu vkrade zloděj s nožem, nebudete přece chránit svou rodinu také nožem jen proto, aby to bylo fér, a ani nebudeme volat policii a žádat o jednoho policistu s nožem, aby vám pomohl. Když jde o naše bezpečí, nevadí mi proti jednomu vetřelci ani přesila v podobě jednotky rychlého nasazení.

Zhruba před dvěma lety jste v jednom rozhovoru říkal, že jako Česká republika nejsme připraveni na válku. Co se od té doby změnilo? Jsme dnes připraveni lépe?

Řeknu to na rovinu. Nikdo, kromě našich nepřátel, se nepřipravuje a nedělá žádné pozitivní kroky. Stav policie a armády se ještě zhoršil. Upřímně – je to vina politiků. V čele vládnoucího ANO je vůdce, jehož krédem je „dělej a neptej se“, ale bezpečnost není jeho priorita. Není to priorita ani dalších členů vládní koalice. V hnutí SPD je několik dobrých lidí, ale v jeho čele je vůdce, který sice umí velice dobře mluvit o všem, ale mluví i o věcech, kterým nerozumí a nikdy v nich nežil. Je toho hodně, co můžeme udělat, ale neděláme nic.

To nezní moc optimisticky. Co je tedy podle vás třeba udělat, aby se situaci zlepšila, abychom byli lépe připraveni na případné krize?

Dá se toho dělat hodně. Už pár let spolupracuji s blízkými přáteli, špičkami v oboru bezpečnosti, při hledání slabých míst české policie a bezpečnostních jednotek a způsobu jejich zlepšení.

Hodně lidí však říká, že mají svůj návod na řešení problémů bezpečnosti a že vědí, jak nás připravit na možné hrozby. Proč by měla být právě vaše řešení lepší?

Tak především, naprostá většina těch lidí o bezpečnosti stále jen mluví, ale nedokážou představit žádný solidní plán. A zatímco oni mluví, situace se dále zhoršuje. Já mám reálný plán. Je založen na dobrých řešeních, ověřených praxí, a chci ho předložit správným autoritám.

Proč byste měl být právě vy ten správný člověk? Respektuji vaše zkušenosti, ale máme zde mnoho dalších expertů, kteří znají armádu i policii velmi dobře.

Já zase znám velmi dobře problém radikálního islámu a jeho situaci. Žil jsem v tom prostředí, rozumím mentalitě různých skupin. Pocházím ze smíšeného města, žil jsem mezi Araby a Izraelci a znám obě mentality. Právě proto naléhavě říkám, že se musíme začít připravovat teď, dokud ještě máme úplnou kontrolu nad situací – ne za deset let, kdy tuto výhodu ztratíme a budeme jednat naslepo.

Považuji také za důležité zmínit, že nejednám z populismu, strachu nebo nenávisti jako někteří lidé, ale plánuji s čistou myslí, s přehledem a logikou.

Můžete v pár bodech nastínit plán, o němž jste hovořil? Co vlastně je potřeba udělat? Co dává Izraeli takovou schopnost přežít na území plném nepřátel? A je vůbec možné izraelské postupy a strategii realizovat v ČR, v srdci Evropy?

Především je důležité byt silný a sílu dát sebevědomě najevo, kontrolovat potenciálně rizikové či nebezpečné jednotlivce, zlepšit připravenost české policie, zlepšit její image a zajistit policejním jednotkám podporu od jejich nadřízených. Potřebujeme také pár speciálních jednotek, na jejichž návrhu pracuji.

Jak vidíte budoucnost Evropy?

Podle mého názoru Evropa už nemá šanci vyhnout se občanské válce. Jak dopadne je jen na nás, ale věřím, že dokážeme vyhrát. Vše záleží na přípravě a na tom, zda lidé tady konečně přestanou žít v růžové mlze a začnou vnímat realitu takovou, jaká skutečně je.

autor: Václav Fiala