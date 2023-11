Boj za klima? Tak přestaňte chlastat cibetkové kávy a latéčka. Telefony, notebooky pryč! Drsný vzkaz studentům

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor soudí, že když se za klima stávkující studenti přirovnávají k těm, kteří vyšli ven v listopadu 1989, tak mají vlastně pravdu. „Stejně jako v roce 1989, i nyní studenti nejsou hybateli dění, ale pouze nástrojem a prostředkem, kterým hýbe ze zákulisí někdo jiný v rámci svých zájmů a cílů. Aniž si to oni nynější studenti stejně jako ti tehdejší uvědomují a uvědomovali, říká. Opřel se také do prezidenta, který v roce 1989 stál pevně na druhé straně barikády. „Takovou absurditu by snad nenapsal ani Havel,“ míní. A zavzpomínal také na Karla Schwarzenberga, ale ne v dobrém.

Zemřel Karel Schwarzenberg. Asi nemusíme vyjmenovávat, jaké všechny funkce kdy zastával. Jak hodnotíte jeho život a kariéru?

V první řadě upřímnou soustrast blízkým a rodině. V řadě druhé pak budu trochu přísnější, neb o mrtvých nikoliv jen dobře – jak se nám snaží manipulativně kde kdo namluvit – ale tak, jak si zaslouží. Nebo budeme o Hitlerovi, Goebbelsovi, Pinochetovi, Breivikovi, Fritzlovi a dalších mluvit po smrti jen dobře? Asi ne, že. Zdůrazňuji, že jde jen o hyperbolu a narkoleptického knížete s čírem nepřirovnávám k výše zmíněným. Život a kariéru knížete si hodnotit netroufám, ale troufám si hodnotit jeho nezásluhy pro Českou republiku, pro kterou, jak jsem přesvědčen, nikdy nic nezištně neudělal. Jakkoliv se nám soudruh násoska Kalousek a další snaží tvrdit něco jiného.

Schwarzenberg vždy konal v zájmu majetků svého zdegenerovaného rodu – což je samozřejmě logické a nelze mu to úplně vyčítat – a v zájmu globalistického řízení společnosti a světa. Nevím o ničem, co by učinil – navíc nezištně – pro Českou republiku nebo její občany. Budu rád, když mě někdo přesvědčí o opaku. Takže jeho nekritická glorifikace ze strany lepších lidí, dobroserů, slunečníků a naivů všeho druhu je krajně pofiderní.

Opět je tu 17. listopad, tentokrát 34. výročí od roku 1989. Napadá vás, čím se toto výročí liší od těch předchozích? Minimálně máme jiného prezidenta.

Ano, minimálně máme prezidenta, který byl kariérním komunistou a z pozice člena armády, coby silové složky, ten předchozí režim aktivně bránil proti kapitalistickému západu, za který nyní kope proti svým někdejším parťákům. Takovou absurditu by snad nenapsal ani Havel. Páteř, čest a charakter jsou zřejmě slova, kterými je uniformy věčně převlékající generál nepolíben.

Jinak bude zřejmě klasická propagandistická masírka ze strany mainstreamových politiků a médií v čele s nevyváženou, neobjektivní a závislou ČT o tom, jak Havel, pár prominentních disidentů a studentů vysokých škol v rámci „něžné revoluce“, která ve skutečnosti nebyla žádnou revolucí, nýbrž řízeným předáním moci, svrhli onen „antikristův“ socialistický režim. A jak se od té doby máme – v jako že demokracii – všichni krásně fanfárově a Fialově.

Studenti z vysokých škol ve středu zahájili stávku za klima. A přirovnávají se ke studentům v roce 1989. Obstojí takové srovnání?

Ale vlastně v zásadě ano. Neb stejně jako v roce 1989, i nyní studenti nejsou hybateli dění, ale pouze nástrojem a prostředkem, kterým hýbe ze zákulisí někdo jiný v rámci svých zájmů a cílů. Aniž si to oni nynější studenti stejně jako ti tehdejší uvědomují a uvědomovali.

Jinak tito konkrétní stávkující studenti vysokých škol by v rámci stávek za klima třeba taky mohli dát stranou nejnovější chytré telefony, notebooky, elektrické koloběžky, přestat chlastat cibetkové kávy či latéčka a vozit si zadnice v autech či prostředcích MHD, vypnout si vyhřívání či klimatizace univerzitních aul a tak dále. Pokud tedy jejich stávka není jen prorežimní svazáctví a pokrytectví. Jenže bez toho všeho výše zmíněného by se zanedlouho podělali do trenek, kalhotek a toho, co nosí těch jejich dalších 666 genderově – tedy psychicky – postižených, pardon neukotvených, nenádher.

A když už jsme u klimatu, Česká televize natočila dokument o aktivistech, kteří žalují ČR v tzv. Klimatické žalobě, aby její ministerstva dělala více pro dosažení cílů Pařížské dohody. Na jednu stranu, asi režisérce nelze vytýkat, že by dokument byl drahý, když si ho částečně aktivisté točili sami. Na druhou, proč mají zrovna klimaaktivisté dostat možnost se nekriticky sebereprezentovat?

To by nám měla vysvětlit ona bruselsko-berlínsko-washingtonská ČT, která v rozporu se svými zásadami nestranně neinformuje, nevzdělává a nekultivuje, ale provádí systematickou propagandu v rozporu se zájmy ČR a jejích občanů. Respektive ti, kteří si ji zprivatizovali. Ze sebemrskačské zvědavosti jsem mrkl na kousek a mám dojem, že dokument a žaloba slouží několika sebestředným pologramotům a pokrytcům s přebytkem volného času především ke zviditelnění.

Čapí hnízdo je opět u soudu. Vrchní soud poslal kauzu zpět kvůli údajně chybějícím důkazům a tendenčnímu rozsudku. Nebylo by na čase tuto kauzu sprovodit ze světa? Tímto stylem nakonec soudní náklady budou vyšší než jakákoliv domnělá škoda špatným použitím dotací způsobená a lze s úspěchem pochybovat, že rozsudek bude komukoliv připadat spravedlivý.

Myslím, že nekonečný příběh Čapí hnízdo už opravdu nikoho nezajímá a bylo by dobré ho i z vámi zmíněného důvodu odpískat. Mimochodem, pokud by garnitury chtěly řešit podstatu, příčinu a nikoliv jen důsledek řady problémů – což nechtějí, pak se logicky muselo zaměřit na samotné eurodotace, které nejsou ničím jiným než formálně legalizovanou korupcí a vydíráním. Tečka.

Na sociálních sítích v mezičase proběhla aféra Tima Kožuchova, který měl vystupovat ve vzdělávacím projektu Vladařina. Ale nakonec vystupovat nebude a nabádá: „Přestaňte prosím posílat ministerstvu školství, ředitelům a autorům tohoto projektu výhružky smrtí.“ Žádné výhružky smrtí však nezveřejnil. Zaznívá, že se jedná o konzervativní cancel culture. Máte ten pocit?

Neznám Kožuchova, ale z toho, co jsem si přečetl u vás na Parlamentních listech, mi připadá, že liberální pokrytci jen ochutnávají svou vlastní medicínu. Ostatně, jak píšete, nezaznamenal jsem nikde žádný důkaz o oněch výhružkách a tudíž se o nich dá dost pochybovat. Naopak jsem zaznamenal jeho reakce na sociálních sítích, kdy na reakce svých odpůrců reagoval značně vulgárně. Takže je otázkou, zda nebyl z tohoto projektu stažen právě kvůli svému vystupování a nikoliv kvůli údajným výhrůžkám.

