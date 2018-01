Bojovník za právo nosit zbraně: Na Hradě bude potřeba člověk s pevným názorem. Budou nám příště určovat, jestli smíme mít psa?

Jaký je váš názor na televizní debatu na Primě, kde diskutoval Miloš Zeman s Jiřím Drahošem?

Miloš Zeman, který rozhodně v minulosti nebýval mým oblíbencem, tu rozhodně hlásal to, co asi dnes cítíme všichni a co dnes již o zbraních i migraci beze strachu a na rovinu otevřeně píší i velmi seriózní média, zatímco Drahoš se zamotával v minulosti, kdy chtěl víceméně podpořit migranty. Budu volit proti němu už kvůli jeho světonázoru, nebo kvůli určité měkkosti a názorům, jež se velmi často mění. Drahoš v jedné větě řekne, že bychom měli na jedné straně ono a na druhou stranu bychom měli udělat něco jiného. Nepomůže, neuškodí, říká se o takových lidech. Myslím si, že mít na Hradě uhlazeného člověka, který bude mluvit slušně, možná i spisovně, bude nějak vypadat, stát, mluvit a reprezentovat, je k něčemu, ale obávám se, že časy, které přicházejí v Evropě, budou vyžadovat člověka s pevným a tvrdým názorem. Pokud mám volit menší ze dvou zel, a zlo je jeden i druhý kandidát, bude to Zeman; a i televizní debata můj názor potvrdila.

Televizní debata mě zajímala kvůli několika tématům, tím hlavním byla pochopitelně oblast legálních zbraní. Zatímco Zeman nejen zde potvrdil svůj velmi dlouhodobý zájem o tuto oblast, ale projevil se zároveň jako někdo, kdo vnímá toto téma, něco o něm ví – na rozdíl od Drahoše. Co říká Zeman, na mne také působí důvěryhodněji a upřímněji. Zemanův postoj na ústavní právo bezúhonného českého občana na zbraň je dlouho konzistentní, podporuje ho, prosazuje ho a za to jsme velmi rádi, byť jsou prezidentské pravomoci omezeny. Oproti tomu mě Drahoš vždy trochu zklame, na jedné straně prohlašuje, že je pro ozbrojeného občana, ale na druhou stranu tvrdí větu používanou často jako fintu, že máme dokonalé zákony a není potřeba dělat jiné. Jenže diktát a hloupé zákazy z Bruselu naši legislativu poničí tak, že už nikdy nebude to, co byla. Včetně zákona o zbraních, který nám v současné podobě může závidět celý svět.

Dalším tématem byla migrace, která mne rovněž zajímala. Musím říci, že Miloš Zeman je člověkem, který si v minulosti skutečně nezískal moje sympatie a v životě bych – ani když jsem minule volil jeho protikandidáta Karla Schwarzenberga – neřekl, že budu souznít s jeho názory a chválit ho za jeho postoje. Paradoxně, ač jsem ho skutečně nemusel a neměl rád a nikdy jsem k němu ani k sociální demokracii netíhl, nyní ho budu volit.

Jiří Drahoš se v debatě Zemana ptal, co jako prezident udělal proti nuceným kvótám o přijetí migrantů a zda byl někdy na nějakých jednáních. Vytkl také Zemanovi, že migrace se „neřeší v Rusku, Číně nebo středoasijských republikách.“ Je na tom něco pravdy?

Miloš Zeman jezdí i do jiných států, než je Čína, Rusko a kromě států směrem na Východ, jezdí i na Západ. Nedávno mluvil s kancléřkou Angelou Merkelovou, řekl jí otevřeně své názory a šlo o něco podobného, jak když někdo vykřikne, že císař je nahý. Konečně jí někdo pověděl, jak se věci mají a co si už dlouhou všichni mysleli, ale báli se říci nahlas. I projev Zemana na půdě OSN, který včera připomněl, kde byl jedním z mála varujících před problémem migrace a opravdu v předstihu.

Ač k němu mám velmi výtek a kritik, pokud jej porovnávám s druhým kandidátem, myslím, že Miloš Zeman bude tím skutečně menším zlem. Bohužel, jak jsem zmínil na začátku, politika je o menším zlu, ne o absolutním dobru, svět je už bohužel takový. A nic není jen černé či bílé...

Drahoš také znovu připomenul zprávu BIS, která poukazovala na možný vliv na parlamentní volby zahraničními rozvědkami. Zeman oproti tomu řekl, že Drahoš „urazil všechny ty, kteří šli k parlamentním volbám, protože z nich udělal manipulovanou masu zahraničními rozvědkami“. Domníváte se, že k takovému ovlivňování voleb dochází, nebo jde jen o předvolební rétoriku?

Já se bojím, že zprávy mohou být pravdivé. Hysterie proti Zemanovi mi připomíná situaci s Trumpem, kdy média pouze tepala a tepala a slavila nekriticky vítězství Hillary dříve, než bylo dosaženo. Vezměte si, že prezident má od BIS lepší zprávy než Drahoš; a dnes se stalo módním označení fake, fake news, ukažte mi zdroj a podobně, a s tím souvisí další tendence. Zákaz kouření, občané pod kontrolou, zbraně a postupný boj proti fake news je stále populárnější, vše je ošetřováno zákony jako v Německu, Francii, Itálii, Švédsku.

Evropská snaha je toto řešit na poli Evropské komise, celebrit. A kdo bude říkat, co je fake news? Kdo bude definovat, co je správná, konkrétní pravda? Kdo ji bude určovat? Svoboda projevu a demokracie je o názorech, různých názorech, a pokud budeme mít tendenci pod záminkou odzbrojit slušné občany, abychom pod pláštíkem boje proti vylhaným zprávám raději regulovali a oficiálně určovali, co je pravda a co není, bude to skutečně vše vystřižené jako z Orwellova románu 1984.

Platí tedy podle vás známý citát, že „ti, kteří se vzdají svobody kvůli bezpečnosti, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost“?

Ano, přesně tak. Všechna ta témata jsou i v diskuzích naservírovaná. Jak máme žít, co máme vlastnit, co to bude příště? Jakého mohu, či nemohu mít psa? Jak velké auto, jak velký je můj dům, zda to není přehnané? Naši občané to vnímají více než západně od nás. My jsme zažili dvě totality a takovou zkušenost si na Západě nedokáží představit.

Dnes byl například Zeman osočen ze lži, když tvrdil, že naše ústavní právo ohledně zbraní by bylo nadřízeno evropskému. On vlastně měl pravdu. Ve spojení s výjimkami, které nám dává Lisabonská smlouva, konkrétně článek 346, tato hlásá, že bezpečnost je plně v gesci účastnických států. Ve spojení s ústavním právem by šlo o vítaný a efektivní způsob, jak ochránit naše práva a majetky.

Miloš Zeman také kritizoval omezování svobody slova na internetu. Přidal varování před „informačním monopolem novinářů, kteří by lidem rádi vykutali díru do hlavy“. Kutají novináři lidem díru do hlavy?

Asi jak kteří. Koukněme se na západní Evropu, odkud přicházejí tendence filtrovat informace pro občana, který je součástí nějakého hloupého stáda a vlastně mu již nějakým způsobem předkládat zmíněnou správnou pravdu. To znamená, co má vědět a nemá vědět občan. Připomíná mi to doby, které jsem zažil, nenáviděl, kdy člověk nakoukl do Rudého práva, a jak říkali ve filmu Černí baroni: o tom, co je pěkné a co není, rozhodujeme my, strana.

Je třeba upravit pravomoci prezidenta České republiky? Třeba je rozšířit?

Já myslím, že jsou nastaveny optimálně. Rozhodně bych z toho nedělal nějaký tuhý prezidentský systém. Jde o to, proč jsou tyto volby tak sledovány. My do jisté míry prezidentský systém máme, protože na rozdíl od Německa, kde má jen symbolickou úlohu a jakýsi společenský význam, u nás je to o něčem jiném. Pravomoci má poměrně významné a odpovídající.



autor: Zuzana Koulová