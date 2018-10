Bude to boj. Syn Věry Špinarové promluvil o soše, která se nelíbí ani jemu, ani Ostravákům

O podobě nové sochy Věry Špinarové, kterou umístili v Husově sadu v Ostravě, debatuje snad celá republika. Vám se nelíbí, lidé podepisují petici za její odstranění. Četla jsem, že máte v plánu se sejít se starostkou obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, protože právě tady její zhotovení zadávali. Co budete požadovat?

Jediné řešení je sochu odstranit. Měla být pro fanoušky a těm se nelíbí. Kdyby se jim líbila, neřeknu ani popel.

Proč jste vlastně tak nespokojen? Co vám na té soše nejvíc vadí?

Všechno… Tam není z mamky vůbec nic. Nemá ani svůj účes, nos, postoj. Pan sochař tvrdil, že je to nějaká esence, podstata. Ale to není mamka vůbec v ničem. Vůbec nic netrefil. Za mě je to vysloveně paskvil.

Jaké máte ohlasy od přátel a od rodiny? Je někdo, kdo by se vás třeba snažil přesvědčit, že socha tak strašná není, nebo se nelíbí úplně všem?

Mám jejich stoprocentní podporu. Přátelé, rodina, všichni ji znali, věděli, jak se chovala. Byla neskutečně veselý člověk, vtipná, zábavná a teď je vyobrazena jako osmdesátiletá žena s naprosto utrápeným životem. Vždy byla usměvavá!

Socha Věry Špinarové v Ostravě. Foto: Daniela Černá

Kdyby se Vám podařilo dohodnout a sochu by radnice odstranila, přál byste si novou? Nebo byste dal přednost zpracování jiného uměleckého díla?

Zatím jsem o tom neuvažoval. Bude to boj. Socha patří městu. Moje babička říkala: ať ta socha zmizí, ale raději žádnou další už nechtějme. Možná bych si dokázal představit vytvoření nějakého místa, kde by se na mamku vzpomínalo. Nevím. Je to pro mě teď složité a nečekal jsem, že vše takto dopadne. Nejsem zvyklý být každý den v televizi nebo v novinách a celkem mi to ruší rodinný život. Hrozně rád bych vše co nejrychleji vyřešil pro dobro všech.

Jistě, byl bych rád, kdyby nějaká vzpomínka na mamku v Ostravě byla. Pro Ostraváky a pro fanoušky byla obrovská modla, uvědomil jsem si to bohužel, až zemřela. Doopravdy ji milovali a brali ji za svou. Nedají na ni dopustit. Na tom socha pohořela. Když šlo o jejich Věrku…

Na sociální síti jsem četla úvahu, zda by nebylo vhodné uspořádat veřejnou sbírku pro vytvoření nového díla…

Nevím, jestli by byla nějaká veřejná sbírka vhodná. Zatím jsem takto neuvažoval.

Řadě lidem vadí nejen podoba uměleckého díla, ale i to, že obvod zakázku zadal konkrétnímu umělci. Vidíte vinu i na straně městského obvodu?

Jednoznačně. Já panu sochaři i věřím, že podobu takto vidí. Nemyslím si, že by něco udělal schválně. Nemám mu nic za zlé. Prý je snad ve smlouvě napsáno, že má volnou ruku. Kdyby vytvořil delfína a řekl, že je to Špinarová, nikdo mu nemůže nic říct.

Lidé se zastavují u sochy Věry Špinarové. Foto: Daniela Černá

Myslíte si, že by obecně měl mít magistrát větší přehled o tom, co se instaluje na území města? Primátor Macura kritizoval to, že nebyla podoba s vámi konzultována…

S panem Macurou se známe velmi dobře. Já sice nejsem příznivcem strany, za kterou kandiduje, ale Tomáš Macura dělá pro Ostravu spoustu úspěšné práce, jsem moc rád, že se takto vyjádřil.

autor: Daniela Černá