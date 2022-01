Byrokraté EU už dávno ztratili kontakt s realitou. Čím více dělají, přibližují Unii rozpadu. Sociolog Bednář naopak věští úspěch Babišovi

SVĚT KRIZE A NADĚJE „Když se vedení chová chaoticky, nepředvídatelně, případně svá rozhodnutí často mění, společnost si začne žít svůj život nezávisle na jeho vůli.“ Firemní sociolog Vojtěch Bednář analyzuje uplynulý rok a popisuje, co se ukázalo v plné kráse. Všímá si i nákupu obytného auta, ve kterém hodlá expremiér Andrej Babiš objíždět republiku. „Ukázal, že se chce uchopit role kritizujícího s gustem a intenzivně. Pokud se tedy pustí naplno do prezidentské kandidatury jako svého úkolu a pokud nevznikne protikandidát stejných nebo lepších ‚kvalit‘, dovolím si mu věštit velkou naději na úspěch,“ říká Bednář.

Pro řadu lidí včetně prezidenta nemáme za sebou dobrý rok. Jaké je vaše hodnocení uplynulých měsíců?

Těžko hodnotit, každý to vidíme jinak. Rád bych ale řekl, že každá, i ta nejméně příjemná věc nás dovede poučit – a to jak jako jednotlivce, tak i jako společnost, a když se povede, může nás také stmelit. Je možné, že v budoucnosti budeme čelit větším problémům, než jsou ty současné, a že vše, co jsme se naučili během pandemie, v dobrém i horším, nám pomůže.



Prožili jsme už druhý rok „s covidem“. Co si společnost odnese ze všech omezení, uzávěr, restrikcí?

Že společnost může, když se objeví nové a neznámé ohrožení, reagovat jako celek víceméně bez ohledu na to, co udělá její vedení. Na druhé straně ale také to, že když se vedení chová chaoticky, nepředvídatelně, případně svá rozhodnutí často mění, společnost si začne žít svůj život nezávisle na jeho vůli. To je sice známý, ale poměrně nebezpečný efekt, který pandemie a omezení s ní spojená ukázaly v celé kráse.



Rok jsme začínali se „zavřenou“ zemí. Při bilancování, překvapily vás nakonec události příjemně, nebo naopak?

Změnila se vláda a nově nastupující založila svou politiku na principu občanské odpovědnosti. To je z pohledu řízení prosazováno dobře, ale problém je v tom, že se jedná o taktiku, která měla být použita spíše na začátku pandemie než nyní. Nicméně, s ohledem na stav ochoty lidí respektovat opatření a autoritu jako celek, už moc možností nezbývalo. Buďme tak rádi za směr, kterým se současná vláda vydala, a doufejme, že lidé ji budou následovat.



Byla slibována tečka za covidem, místo toho se napadají očkovaní a neočkovaní, současně je jasné, že je nutná třetí, třeba i čtvrtá dávka očkování. Část vědců poukazuje na nutnost uznávání protilátek. Proč vlastně nenastala „tečka“?

Po pravdě řečeno, úplně nerozumím tomu, proč byla slibována „tečka“, když vláda a politici museli vědět, že skutečná tečka to bude těžko. Bohužel, takový krok je proti smyslu respektu společnosti a nepomáhá ani vládnutí, tak ani autoritě a legitimitě odborníků. K protilátkám se vyjádřit nedovedu, protože to je právě debata odborníků. Ale problém je v tom, že pokud jedna část odborných autorit říká veřejnosti něco jiného, než jiná – pak lidé považují za pravdu to, co se jeví pro ně jako výhodnější.

Politickým vrcholem roku byly volby, ve kterých byl favoritem Andrej Babiš. Po čase, proč Babiš prohrál a proč bylo vítězství koalic Spolu a PirSTAN zasloužené? Co vlastně může, a naopak nemůže nastupující Fialova vláda udělat pro to, aby byla tou vládou „změny“ a „obratu“?

Upřímně... může toho udělat velmi málo. Každá vláda je svázána možnostmi a limity právního státu, a ty vypadají „zevnitř" vládnutí úplně jinak než zvenčí. Proto opozice kritizuje plytké a nedostatečné kroky politiků ve vládě, proto říká, že by dělala věci jinak.

Jakmile je ale u moci, zjistí, že mnoho z toho, co slibovala, jednoduše „nejde“. Za těchto okolností se jakýkoli příslib změny, a to nejen rozhodování, ale i kultury, jednoduše rozplývá. Je zajímavé, že je celkem jedno, kdo je právě opozice a kdo vláda; můžeme čekat, že nyní to bude opačně. A expremiér Babiš, nejnověji nákupem obytného auta, se kterým hodlá objíždět republiku, ukázal, že se chce uchopit role kritizujícího s gustem a intenzivně.

Jinak, výsledky voleb jsou otázkou cyklu. Každý, kdo je u moci, se časem veřejnosti „zají“ a možná i kompromituje – a je nahrazen svým oponentem, aby se po čase zajedl a kompromitoval i on. Nové vládě nelze přát více, než aby toho pro občany zvládla udělat co nejvíce.



Jak obstál prezident Miloš Zeman, pokud byste zhodnotil celý rok 2021?

Těžko mohu soudit prezidenta, který je kromě vysokého věku sužován zdravotními problémy a vlastně vše, co dělá, je otázkou interpretace okolí. Nicméně pokud se podíváme na ty, kteří interpretovali, tak bohužel, obávám se, že Miloše Zemana nezvládli. Mám tím na mysli to, jak v zásadě jakékoli jeho kroky, zdravotní obtíže a následně i snaha prezidenta pracovat, byť velmi omezeně z „akvária“ izolace, byly kritizovány s despektem a urážlivě k jeho osobě a tedy nevyhnutelně i k úřadu.

Mimochodem, mohl by být expremiér Andrej Babiš dobrým prezidentem? Už jsme slyšeli, že bude jezdit po republice v obytném voze. Chtěl byste se s ním potkat? A pokud ano, co by vás zajímalo?

Babiš je výrazná a charismatická osoba politické scény, která si zachovává velkou míru popularity – a to přesto, že je trvale vystavena jak kritice politických oponentů, tak řady osobností mimo politickou sféru. Toto je přesně ten typ osobností, které vyhrávají prezidentské volby. Ostatně podívejme se na Zemana či na Klause; zjistíme, že jsou v mnoha ohledech stejní. Pokud se tedy pan Babiš pustí naplno do prezidentské kandidatury jako svého úkolu a pokud nevznikne protikandidát stejných nebo lepších „kvalit“, dovolím si mu věštit velkou naději na úspěch.







Jak se český občan vypořádá s tím, že pro něj, podle projekcí ekonomů, rok 2022 nepřinese nic dobrého? Kde má být vláda vstřícná k jeho sociálním potřebám, a kde naopak škrtat a šetřit?

Černým předpovědím se vždy dává více prostoru než pozitivním, poslední sudička má nejsilnější hlas. Nicméně jsou zde také pozitiva, s trochou štěstí se snad již zbavíme pandemie, a tedy budeme se moci vrátit k o něco normálnějšímu životu. A i kdyby ne, budoucnost není nikdy jen černá.



Elity EU tvrdí, že omezení se ve spotřebě energií, masa a příklon k dražší elektromobilitě jsou nutné k tomu, aby byla planeta zachráněna. Je taková linie v naší zemi příští rok obhajitelná?

To tvrdí část byrokratické a politické struktury, která dávno ztratila kontakt s reálnými potřebami občanů po celé Evropě. No a čím více je taková „elita“ vzdálena spodní straně společnosti, tím menší má legitimitu a tím více přibližuje moment rozpadu celku, který zastupuje...



Mnoho občanů by mohlo namítnout, že jejich úspory či existence byly v posledních dvou letech zničeny. Je legitimní volat někoho k zodpovědnosti, nebo prostě platí, že každý se má spolehnout sám na sebe?

Stát musí svým občanům pomáhat, to je jeho povinnost, dokonce jedna z nejdůležitějších. Na druhé straně, hranice mezi momentem, kdy pomáhá, a situací, kdy své občany omezuje, je tenká linie – a pokud si to obě strany nevyváží, pak lidé jsou nespokojeni. Takže je na politicích, aby na jedné straně zajistili bezpečí a podporu občanů a to hlavně těch, které pandemie zasáhla nejvíce; ale na druhé straně aby to nebylo za cenu přílišných zásahů, a to je problém. Jak se s ním politici vyrovnají, uvidíme.



České děti a čeští studenti zažili v posledních dvou letech ne zrovna ideální prostředí pro svůj růst. Myslíte si, že jejich cestu životem ovlivní nějak zásadně uplynulé dva roky s covidem?

Naučili jsme se používat mnoho nových technologií, ale bylo by opravdu lépe, aby tyto technologie, třeba vzdálená výuka, zůstaly do budoucna jen doplňkem...



Které z podniků, s nimiž jste v kontaktu jako firemní sociolog, ovlivnila koronavirová krize nejvíc? Na koho dopadla, a kdo ji dokázal využít ve svůj prospěch?

Pandemie ovlivnila úplně všechny, ale zatímco pro některé je to stále spíše jen mimořádný a mimořádně nepříjemný stav, který se snaží nějak přežít, pro jiné je to naopak příležitost. Celá řada firem se dovedla adaptovat, uzpůsobit své produkty nebo způsob práce. Z naší zkušenosti se mezi ty úspěšnější řadí menší a české firmy a pak ty, kde je větší část rozhodování přesunuta směrem k místnímu vedení.

Pokud jde o poměry personálu, tak v podstatě všude se čelí problémům spojeným s nutností dodržovat pandemická opatření, očkování, nemocností a s mnoha dalšími nepříjemnostmi, které ukazují, jak moc schopný je management a jak dovede rozumět svým lidem, Předpokládám, že ovoce toho, jak se s pandemií nakonec vyrovná, bude vedení podniku sklízet ještě mnoho let.



V průběhu uplynulého roku jste si našel čas i na vyjádření pro stránky ParlamentníchListů.cz. Některé články přikládám k tomuto rozhovoru. Děkuji vám. Jaké je vaše přání do nového roku čtenářům?

Pevné zdraví, pevné nervy, hodně úspěchů a zejména nadhledu.



