ČR? Rozkradeno. Většina z nás otročí pro zahraniční firmy. Vládnoucí třídu to nezajímá. Mrazivá slova publicisty Lhoťana

Letos si připomínáme 30. výročí sametové revoluce, zatím ale tento rok příliš slavnostně nevypadá. Od dubna čelí Česká republika vlně demonstrací a vládní nestability. Co jsme se v kontrastu k tomuto výročí tento rok zatím dozvěděli o naší společnosti? Co nám schází, co nás trápí?

Schází nám zájem většiny lidí o budoucnost této země, o budoucnost jich samotných a jejich dětí. Převážná část lidi žije pod heslem po nás potopa. Nezajímá je budoucnost. Stačí se podívat na volby, většina lidi ignorovala volby a nešla k nim.

Pak tu máme malou část obyvatel, která má plna ústa řečí o demokracii a právu, ale ve skutečnosti jim jde jen o to, vynutit si moc a vládu svého menšinového názoru. Tito lidé dnes řvou proti panu Babišovi, ale to, že po roce 1989 zde legálně kradli Bakala či tisíce anonymních politiků a úředníků, to jim nevadí.

Bohužel se stále více ukazuje, že v ČR se netrestá korupce či krádeže, ale trestá se, když je to špatně uděláno a zanechají se důkazy. A hlavně, pokud korumpujete a rozkrádáte a vyznáváte přitom hodnoty multikulturalismu a podporujete úředníky v Bruselu – tak najednou se dělá vše pro to, aby se to zametlo pod koberec a moc dlouho se o takových případech nehovořilo...

Pokud se podíváme na životní úroveň obyčejných Čechů, jak si stojíme ve srovnání se západní Evropou? Mají Češi dost peněz? Co bezpečnost na ulicích měst? Dohnali, či předehnali jsme Západ v některých ohledech?

Je mi líto, že to musím říci, ale většina Čechů se od roku 1989 chovala blbě a nezodpovědně. Dovolili, aby se zde moci chopili politici, kteří legálně rozkradli a pod cenou rozprodali, co se dalo. Pak dovolili, aby z nás Evropská unie udělala ekonomickou kolonií Západu, aby nás dnes ti stejní lidé, kteří to tu od roku 1989 vedli, strašili tím, že musíme být stát poslušný nadnárodním převážně Sorosem inspirovaným neziskovkám a soudruhům byrokratům z Bruselu, protože jinak nám hrozí invaze ruské armády a výsadek čínské armády, myšleno sarkasticky.

To, že zde nejspíše naprostá většina obyvatel musí otročit v německých či švédských nadnárodních firmách s mizernými platy, je vládnoucí třídě jedno. Když se proti tomu někdo začne bouřit, tak hned přispěchají s kecy o malé výkonností Čechů a o ruském vlivu. Je to lež. Energie, lidská práce, vstupní materiály apod. jsou na Západě dražší a firmy tam vydělávají – a v Česku je vše levnější a prý nejde vydělat, aby lidi měli lepší mzdy? Samozřejmě, že „nejde“. Protože například německá firma založí dceřinou společnost v ČR a tato dceřiná společnost pak prodává mateřské firmě výrobky na hranici rentability a čeští zaměstnanci mají v této firmě nízké mzdy a tvrdé pracovní normy. Mateřská firma v Německu pak nechá polotovary smontovat – a najednou je tam velká přidaná hodnota na platy pro německé zaměstnance, kteří mají mnohdy mírnější pracovní normy a mnohem větší mzdy, a ještě je na daně pro německý stát zvýhodňující ilegální migranty z Afriky a z islámského světa.

Jenže lidem to již v ČR začíná docházet a stále více lidí odmítá v takové kolonií žít. Mladí utíkají do ciziny a starší hledají způsoby, jak si s takovým koloniálním systémem vytřít zadek.

Vydobyla si naše země v rámci nové, sjednocené Evropy, silné postavení? Má podle vás značka „Česká republika“ dnes lepší zvuk než před čtvrt stoletím? Kdo se o jméno naší země zasloužil především? Mají na tom nějaký podíl dnešní vrcholní politici?

Nemyslím si. Naopak, Česká republika má horší zvuk, a to nejen kvůli chování českých politiků a úředníků, ale i mnoha naších spoluobčanů. Když cestuji po Východě, tak mi tam lidi s pohrdáním říkají, že Češi nemají žádnou hrdost. Kdysi se plazili před Moskvou a dnes se plazí před Bruselem, Berlínem a před každým kdo jen zašustí penězi. Jako příklad zkorumpovanosti mnozí mi přátelé v zahraničí vidí chováni českých politiků a úředníků, kdy vyměnili peníze z norských fondů za to, že si Norové mohou unášet a dávat násilím k adopci české děti nacházející se na území Norska – a až na pár výjimek (například europoslanec Zdechovský či senátorka Chalánková) proti tomu politici, vláda a úřady nic reálného nepodnikli. Prostě prachy na prvním místě.

V čem máme mít dobré jméno? V tom, že česká vláda dá německé automobilce BMW půl miliardy dotace na soukromé centrum, a naopak, co vím, tak českému podnikateli, jenž vynalezl nový způsob výroby baterií HE3DA, nijak stát nepomáhá... přitom by to bylo mnohem přínosnější než v případě německé automobilky BMW. Vždyť hlavním heslem režimu po roce 1989 bylo co nejrychleji rozprodat do zahraničních rukou, co v ČR šlo, a pokud možno zničit náš kvalitní průmysl, aby se tak západoevropská konkurence mohla mít lépe.

Mám dojem, že podle vládnoucích politiků po roce 1989 nemá český člověk jiný význam a cenu než jako levná pracovní síla pro udržení blahobytu na Západě.

Jsou Miloš Zeman a Andrej Babiš, nadneseně řečeno, „vrahy odkazu 17. listopadu“, jak naznačuje liberální část společnosti? Co přinášejí Česku tito dva politici, a hlavně jejich partnerství, které se letos prohloubilo? Co i z emocionálního či psychologického hlediska přinášejí svým voličům?

Nevím, co přinášejí svým voličům, ale mám dojem, že cítím, proč tolik vadí. Zeman i Babiš mají své cíle a svou politiku, a ta nekoresponduje se zájmy probruselských a proněmeckých vlivových agentů u nás v ČR. Ti dva ani tak nevadí administrativě vlády USA, jako vadí byrokratům v Bruselu a politikům v Berlíně. Ti si totiž zvykli mít v ČR poslušné loutky typu Špidly, Sobotky či Nečase a Topolánka.

Babiš ani Zeman poslušné loutky Západu nejsou, a tak vadí. Myslíte, že by někdo řešil Babišovy dotační kauzy, kdyby šlapal lajnu podle zájmu a politiky Bruselu a Berlína? Kdyby to dělal, tak mnozí z těch, co proti němu dnes demonstrují, by ho vychvalovali do nebe jako nejlepšího politika pod sluncem. A to samé u Zemana. Ale ano, oni vlastně jsou vrazi odkazu 17. listopadu, protože narušili monopol moci soudruhu a soudružek, kteří s požehnáním KGB provedli „převrat“, reálně spíše procesní transformací ze socialismu 1.0 RVHP do socialismu 2.0 EU.

„Babiše a Zemana volili zejména lidé z venkova, starší a méně vzdělaní,“ opakují jejich oponenti. Jsou tito lidé nevědomí a zmanipulovaní, jak naznačují třeba umělci Mádl a Geislerová? Až jejich voliči odejdou, nastane vláda stran typu Piráti, kteří vévodí mezi mládeží? Je letošní odpor proti prezidentovi a premiérovi generační věcí?

Nevím. Nejsem volební analytik a v mém okolí neznám žádného voliče Babiše. A ti, co volili Zemana, to dělali vesměs ze zoufalství, protože v druhém kole šlo o to, jestli vyhraje probruselský multikulturní pan Nevím, nebo ne.

Víte, z politiky v posledních letech mám dojem, že volby vyhraje buď ten kdo, dokáže vyhrotit volební klání jako Zeman a bude se prezentovat jako silný pro-národní vůdce – nebo vyhraje ten, kdo dokáže všem něco slíbit jako Babiš.

Obávám se, že doba zodpovědných politiků myslících na blaho všech občanů ČR je dávno pryč. Naše společnost je v úpadku a v takové situaci lidí volí instinktivně chléb a hry s politikou po nás potopa...

Letos pokračuje hospodářský růst, nezaměstnanost je rekordně nízká. Čím to je, že společnost je rozhádaná a lidé nevypadají šťastní? Jsou čísla o růstu jen iluzorní, protože ve skutečnosti se lidem nežije dobře kvůli vysokým cenám za bydlení či jídlo, či „díky“ hrozbě exekucí? Budou výročí 17. listopadu nadšeně oslavovat třeba i lidé v Ústeckém či Moravskoslezském kraji, senioři, samoživitelky či nízkopříjmoví?

Myslím si, že to je tím, že ti nahoře příliš věří statistikám a grafům, které již dávno neodpovídají realitě. Realita je, že když vyděláváte kolem 20 tisíc hrubého a za slušný byt dáte kolem 10 tisíc a jste třeba sám, tak vám do vyskakování moc není. Já vím, pravičáci řeknou, že tedy má ten člověk jít za lepšími penězi, ale to znamená odejít nejspíše z ČR. Nebo vám řeknou pravičáci, že nemá ten člověk žít v bytě a má jít třeba na ubytovnu. Prostě bezcitnost sama.

Každý člověk chce žít co nejlépe, ale když vidí stát, v kterém jsou státní zaměstnanci VIP a protežováni, když vidí, jak stát dává miliardy korun na Afriku apod., když vidí, jak stát protežuje velké nadnárodní firmy a sdírá z kůže malé podnikatele a zaměstnance – tak takový člověk nemůže být spokojen a má jen krůček k tomu, jít na barikádu.

V tomto státě se mají nejlépe politici, úředníci, pak ostatní státní zaměstnanci – a po obyčejných zaměstnancích ze soukromého sektoru a po malých podnikatelích se chce, aby tento „blahobyt" platili a drželi hubu a krok. Mimochodem, velice nadšeně tento systém zde buduje od roku 1989 například ČSSD...

Jak se naše společnost vyrovná s případným ekonomickým poklesem, nedej bože s ekonomickou krizí? Už nyní, za ekonomického růstu, probíhají demonstrace a lidé se hádají. A máme politickou reprezentaci, která lidi uchrání před dopady něčeho takového, jako přišlo na konci minulé dekády?

Nevyrovná. Ti z politiků a úředníků, co kradli doteď, již své nakradené peníze dobře ukryli. A jakmile přijde krize, tak se lidem opět řekne, že je třeba utahovat opasky a šetřit a ještě více zdaňovat, protože první si přece musí utáhnout opasky lidé ze soukromého sektoru, a ne ti, co z nich žijí ve státní správě, že? Omezí se nějaké služby, zvednou daně, hlavně aby zůstalo dost na pomoc Africe, nadhodnocené a nesmyslné státní zakázky apod.

Tohle zde funguje dobře od roku 1989 a nevěřím, že se na tom něco jen tak změní. Maximálně ty zkorumpované politiky a úředníky nahradí nová generace neziskovek a aktivistů bojujících proti údajnému rasismu a nenávisti, prostě nová forma legální korupce a rozkradení. Místo Bakaly legálně tunelujícího OKD zde bude nějaká neziskovka dělající to samé, jen jiným způsobem...

Karel Gott letos oslavil 80. narozeniny. Jeho kritici jej označují za symbol normalizace, prázdný symbol, ztělesnění konformity a méně či více přiznané spolupráce s komunistickým režimem. Jsou tyto výtky postaveny na dobrých základech? Čeho je Karel Gott symbolem? Čechů, odmítajících se s komunismem vyrovnat, nebo symbolem smíření se s pochmurnou realitou? Není to i tak, že lidé v Gottovi do jisté míry poznávají svůj vlastní osud, protože konformní s režimem byla většina obyvatel?

Nechápu, proč mají tihle novodobí kádrováci pořad touhu kádrovat. Neznám životopis Gotta, ale vím jedno, kdyby byl zticha a neřekl veřejně své osobní názory, tak ho kádrovaci nechají na pokoji. Proč se například soudruzi v Aktualne.cz (které u příležitosti Gottových narozením do něj dost hnusně kopalo) nezajímají stejně aktivně o minulost a podivné věci kolem pana Halíka? Nebo je to normální, že údajně tajně vysvěcený kněz za komunismu jezdil na Západ, pracoval ve významné funkci v komunistickém podniku a StB o ničem nevěděla a on v ničem nejel? Jenže Halík, na rozdíl od Gotta, drží hubu a krok, a proto je nám soudruhy dáván za příkladný vzor křesťana poslušného socialismu 2.0...

Prostě, pokud se někomu nelíbí zpěv Gotta, tak ať ho neposlouchá. Pokud někomu vadí jeho názory, ok. Ale kopat do něj, jak to předvedli někteří novináři a aktivisté v posledních dnech... Vždyť kolik mnohem horších lidí a bolševiků je dnes tady opěvováno? Končící šéf EU, notorický opilec brežněvova střihu a evropský lidovec Juncker se z titulu své funkce klaní Karlu Marxovi. Pithart byl členem KSČ od 1959 a budoval zde komunismus. Copak Šabatovou s Uhlem nezavřeli komunisté kvůli tomu, že chtěli mnohem horší verzi socialismu, než zde byla?

Já prostě vidím, že ten, kdo neklade odpor k budování nového socialismu s centrem v Bruselu, tak ten je v pohodě. Ten může být zloděj, pedofil či jiný uchyl, a nechají ho na pokoji. No vlastně ty pedofily už v 70. letech Zelení a socialisté chtěli (a stále chtějí) legalizovat. Ti budou určitě „neškodnější“ než nějaký Gott, že?

Psali jsme: Proboha: „Agentka!" Děsivé věci o prezidentce Čaputové

autor: Marek Korejs