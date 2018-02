ČSSD přes držku. Zeman jako blbec? Standa Huml má hodně co říct „socdemákům“ i prezidentovi, kterého jinak chválí

ROZHOVOR „Miloš Zeman tlačí ČSSD do vlády s Babišem. Znamenalo by to postrčení do propasti a výsledek voleb pod pět procent,“ domnívá se někdejší poslanec za ČSSD Stanislav Huml. Sociální demokracie podle něj nyní hledá kapitána Titaniku, což nebude lehké, ale zároveň je nutné politickou stranu restartovat. Po prezidentských volbách očekává změnu v chování Miloše Zemana, který začne více přemýšlet státnicky a zvažovat své výroky. Záleží mu prý na tom, jak se zapíše do historie.

V čem udělal Jiří Drahoš během předvolební kampaně chybu, že mu tak těsně uniklo vítězství?

Je to logické. Lidé dali přednost starému pardálovi, který se projevil jako člověk s větším rozhledem, neútočil na zdraví protikandidáta. Jestli Drahoš udělal někde chybu, tak přepísknutí toho, jak se snažil ponížit současného prezidenta, že je nemocný, má špatné nohy, a prezentoval se jako vrtulník schopen všechno vyřešit. Ale lidé preferují spíše hlavu než fyzickou zdatnost.

Anketa Bylo působení Zdeňka Bakaly ,,velmi pozitivní z hlediska České republiky", jak tvrdí jeho manželka Michaela? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 5898 lidí

Jiří Drahoš se nechal slyšet, že zůstane aktivní ve veřejném životě a zvažuje založení nového politického hnutí. Má šanci uspět a mají šanci uspět i ostatní neúspěšní kandidáti na prezidenta?

Někteří šli do volby jen kvůli zviditelnění, takže asi ano. Jinou otázkou je šance na úspěch nově založené strany v čele s Drahošem. Je to jejich věc a budou usilovat o hlasy z druhé strany, než kde jsem usazený já.

Jak velký vliv mělo na volby téma nelegální migrace v Evropě? A ukázali jsme znovuzvolením Zemana, na jaké straně v diskusích na toto téma s Evropskou unií stojíme?

Já myslím, že migrace vliv měla, ale ne úplně zásadní. Nicméně vliv určitě měla, protože prezident Zeman, co se muslimů týče, se prezentoval srozumitelně a jasně. Na druhou stranu to byl on, kdo přivedl Českou republiku do Evropské unie, což se vyvažuje. Jeho postoj k migraci je pevný, multikulturní migrace je problém, úvaha, že je třeba střežit hranice Schengenu a nepřijímat migranty bez prověření, je správná a naši lidé to vidí.

Jak velkou váhu měly při rozhodování voličů televizní debaty obou kandidátů na Primě a v České televizi?

Na Primě Drahoš vybuchl a je vidět, že je mimo mísu, nestačil se dost naučit a nebyl připraven. Navrch měl velmi výrazně Zeman, v České televizi překvapila svým vyváženým vystupováním moderátorka Witowská. Klobouk dolů, předvedla nestrannou diskusi padni, komu padni, prezident vystupoval jako umírněný a neříkal: volte mě, ale: přijďte k volbám. Drahoš opět přepískl závěrečný útok na jeho zdraví. Debaty rozhodly u nerozhodnutých voličů, řekl bych, že jedno až čtyři procenta v nich Zeman získal, ne-li možná více.

Pomohla Miloši Zemanovi negativní kampaň proti jeho osobě ze strany protikandidátů? Platí, že přílišná negace nakonec pomůže kandidátovi, který čelí útokům?

Je to možné, protože jsme národ, který čte Švejka, umí číst mezi řádky a vnímá, že existují cíle z druhé strany. Přepísknutá kampaň může skončit ve prospěch kandidáta, který může upadnout do role mučedníka, kterému ubližují.

Kde naopak udělal chybu během kampaně Miloš Zeman?

Nenazýval bych něco chybou. Neviděl jsem debatu na Barrandově, ale ty ostatní ano a u Zemana jsem si nevšiml, že by udělal chybu, která by ho poškodila.

Ani například v billboardech s hesly: Stop migraci a Drahošovi, za které býval kritizován?

Ne. Billboardy byly běžný standard, který se používá. Nevidím Zemana jako nacionalistu, tady jde o přestřelení z druhé strany.

Psali jsme: To jsou věci: Babiš ano, Zeman ano. Překotný vývoj v ČSSD. Po porážce Drahoše se vše otáčí David Zábranský: Až zemřou staří, bude dobře? To připomíná buldozery z Osvětimi, pane Pehe. Chcete-li spokojené stáří a milosrdnou smrt, nechte toho Zeman dodržuje Ústavu poctivěji než třeba Václav Klaus. Zdeněk Škromach připomíná psí kusy, které se kolem jmenování vlády děly v minulosti Je to hlavně pěkná kravina... Klaus junior se odvázal v rádiu

Vyhrál vítězstvím prezidenta Miloše Zemana i premiér Andrej Babiš? Hodně se mluví o tom, že Zeman Babiše už nepotřebuje, ale naopak to neplatí.

Nyní zcela na rovinu. Myslím, že Zeman už Babiše nepotřebuje, on potřeboval jeho voliče, než skončilo druhé kolo. Teď se může oprostit a začít přemýšlet jako prezident, který chce být co nejlepší. Zemanovi nejde o peníze a nikdy mu o ně primárně nešlo, ale má-li přemýšlet, jak ho bude soudit historie, zda v ní bude zapsán jako blbec, nebo člověk, který pro zemi něco udělal, tak by měl zvážit své výroky. Všichni mají pravdu, trestně stíhaný politik by neměl být premiérem a měl by to přehodnotit. Výroky před volbami mne nezajímají. Zeman teď ale začne přemýšlet státnicky.

Domníváte se, že kombinace Miloš Zeman prezidentem a Andrej Babiš premiérem znamená ohrožení demokracie, jak slýcháme?

Mně vadí trestní stíhání premiéra a prvního místopředsedy hnutí ANO. Vadí mi, že s třiceti procenty zvítězilo hnutí jednoho muže. Ale demokracie si s tím poradí, není fatálně ohrožena, avšak nejde o normální stav, to je pravda.

Je těsný výsledek voleb ukázkou, že je naše společnost rozdělená napůl? A jak to vnímáte v rámci tvrzení odborníků, že mnoho hlasů pro Jiřího Drahoše ve skutečnosti znamenalo hlasy proti Zemanovi?

Odborníci mají pravdu, nebyly to hlasy pro Drahoše, ale proti Zemanovi. Proto jsem v první části říkal, ať nezkouší zakládat vlastní stranu, nemá to smysl. Říkají, že přímá volba způsobila, že je rozdělena společnost, ale já si to nemyslím. Přímá volba jen ukázala rozdělenost společnosti. Když je ve finále možnost volby jeden, či druhý, je jedno, zda je vlevo, vpravo, vepředu, či vzadu, jen ukáže rozdělení. Rozdělená společnost do určité míry jsme, to platí i ve sportu, někdo fandí Slavii, někdo Spartě, ale dokážeme si sednout na zadek a tahat za jeden provaz. Žijeme v jedné zemi a pod jednou střechou.

V minulém rozhovoru jste mi řekl, že ČSSD potřebuje nutný restart. Změnilo se od té doby něco?

Obávám se, že nikoliv. Sociální demokracie udělala vše pro to, aby dostala přes držku.

Je pro Miloše Zemana sociální demokracie tak důležitá, že by uvažoval o pomoci ji vrátit mezi nejsilnější politické strany u nás?

K ČSSD vztah určitě má, přivedl ji do Strakovky, je na to hrdý. Otázka zní, jestli jeho rady typu jít do vlády s ANO jsou konstruktivní a pozitivní. Já vidím rozumné stanovisko ODS, podívejte se, jak ČSSD dopadla kvůli spolupráci s ANO, kdy všechny úspěchy ČSSD a vlády slízlo ANO se třiceti procenty. Obávám se, že vládnout s premiérem za podmínek, kdy je pravděpodobné, že bude odsouzen, jak si přeje Zeman, je postrčení sociální demokracie do propasti a mohlo by se stát, že podpora voličů klesne pod pět procent.

Řekl jste, že stanovisko ODS považujete za rozumné. Myslíte tím prohlášení, že s trestně stíhaným premiérem do vlády nepůjdou a jsou ochotni jednat o náhradníkovi z hnutí ANO?

Ano. V ČSSD to zatím držíme také, ale Zeman nás tlačí do vlády s Babišem. I z rozhovorů to tak vyplývá.

Exministr a ekonom Vlastimil Tlustý si myslí, že Zeman se do ČSSD bude chtít vrátit, aby ji dostal až na teoretický zisk dvaceti pěti procent. Je ta představa reálná?

Není, ale možná budu mile překvapen. Strana může těžko zapomenout bývalému předsedovi, že založil SPO, že ČSSD mydlil schody, a pravdu mají ti, kdo říkají: takhle ne. Do stejné řeky dvakrát nevstoupíš a myslím, že člověk se má dívat dopředu a nevracet se. ČSSD potřebuje restart, ale nepotřebuje vedení, které jí pomohlo k sedmi procentům, a nevidím, který z kandidátů by to mohl dokázat. Chovanec, Hamáček, Zimola… I když Zimola možná ano. Bude těžko hledat, chce to novou tvář. ČSSD hledá kapitána Titaniku a těžko se najde někdo, kdo to bude chtít dělat a bude dobrý.

O spojitosti Zemana a ČSSD se mluví i proto, že se Milan Chovanec objevil za Milošem Zemanem při vyhlašování výsledků voleb.

Vnímám to tak, že přítel přišel za přítelem. Nic z toho nečtu, i když je Chovanec zastupujícím místopředsedou, tedy dočasným předsedou, a předseda přišel pozdravit prezidenta v době, kdy ještě nebylo jisté, že vyhraje. Klobouk dolů, nemám s tím problém a nevidím v tom čachry.

Jak si v současné složité situaci představujete ideální sestavení vlády?

Sestavení koaliční vlády je na diskusi a kompromisech. Co zatím předvedl Babiš, je diktát. Má také zvláštní vzorec chování v podnikání – nejdříve přijde do firmy, kterou chce koupit, a tvrdí, že mají problém. Ten problém klidně vyrobí, v bance zaškrtí úvěr a pak se objeví ve firmě jako super mesiáš pomoci. Ve finále majitelé zjistí, že půlka firmy patří Agrofertu a ten mesiáš je v podstatě vyhodil. Takhle nakupoval při podnikání a chová se tak i v politice, ale politika takto nefunguje. Je o mnoha ústupcích, kompromisech. Ne že by to bylo úplně správné, ale politický systém je takto nastaven. Andrej Babiš s třiceti procenty postavil menšinovou vládu a dělá si ve státní správě, co chce. Politici se však musejí dohodnout, a je otázka, zda některé strany budou schopny akceptovat podmínky a udělají nějaké ústupky. Nelze to však zjistit způsobem – „já budu mít všechno a vy budete otloukánci“. To nejde, na to ať zapomene.



Psali jsme: Na nakládání s odpady Ústecký kraj rozdělí obcím devět milionů Václav Pecka: Stručně z historie „našich“ prezidentských voleb (1918-2008) Pospíšil odhalil, jak TOP 09 drtivě zvýší svůj vliv. Chovanec objasnil minulost se Zemanem a zesměšnil ministra Deset vojenských policistů dnes odletělo do Iráku. Šlechtová je na jejich práci hrdá



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová