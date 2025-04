Česko je zbytková demokracie. S fašistickými prvky. Foldyna si trvá na svém

Nedávno jste řekl, že v Česku podle vás hrozí občanská válka, což zní dost vážně a asi nikdo si to nepřeje. Proč se podle vás spory mezi dvěma částmi české společnosti tak vyhrocují?

Protože vláda provádí kroky, které směřují nejen k likvidaci posledních zbytků naší suverenity, ale dokonce ohrožují samotné přežití našeho národa, což se vládní politici snaží nějak překrýt, a podněcování nenávisti vůči jiným národům a vůči politickým odpůrcům je v tomto nejdostupnějším a zároveň nejúčinnějším nástrojem, a protože do vládních poslaneckých lavic zasedlo příliš velké množství přitroublých a infantilních aktivistů a málo skutečných politiků. Těch důvodů je samozřejmě ještě celá řada, ale tyto považuji za nejzásadnější.

Verbální střety jsou čím dál radikálnější. Novinkou ale minulý měsíc bylo fyzické napadení účastníka veřejné debaty, kterému přihlížel koordinátor strategické komunikace vlády Otakar Foltýn. Je podle vás akceptovatelné, aby takový člověk zůstával ve funkci, která navíc zastupuje stát směrem k veřejnosti?

V demokracii něco takového akceptovatelné není. Ve fašistickém či nacistickém režimu to je naopak běžným standardem. Že nejde ze strany vládního zmocněnce Foltýna o nedopatření či o nepozornost, ale o záměr, je, myslím, zřejmé z toho, že se s útočníky po akci i vyfotil.

ČR je podle vás fašistickým, nebo dokonce nacistickým státem?

Ano, ČR je dnes zbytkovou demokracií se stále sinějšími fašistickými a nacistickými prvky.

To jsou silná slova. Mohl byste, prosím, říct, z čeho při tomto svém tvrzení vycházíte?

Vycházím z toho, že současný vládnoucí režim splňuje takřka všechny charakteristiky typické pro fašismus a nacismus.

Dobře, ať máme jasno: které pojmové znaky nacismu či fašismu v dnešní ČR pozorujete?

Pro fašismus je typické zastrašování či kriminalizace politických oponentů, vypjatý militarismus, agresivní a utopické sociální inženýrství, kult modernity a mládí a nepřiměřeně silná role státu. Pro nacismus je typické totéž co pro fašismus, jen je to doplněno státními orgány a státními úředníky vybičovávanou nenávistí k vybraným národům či jiným skupinám lidí. No a když se podíváme na Fialův režim, tak snad až na silnou roli státu, kterou nahradila silná role velkých korporací, což je ale ještě horší, jsou v něm uvedené charakteristiky zastoupeny bezezbytku. A že jsme zbytkovou demokracií, znamená jen to, že volby zatím nebyly zrušeny.

Počkejte, pane poslanče, ale to je řečeno až příliš obecně. Mohl byste se, prosím, zastavit u jednotlivých charakteristik a doložit je příklady? Přece jenom, bavíme se tu o nacismu, mezinárodním zločinu...

Samozřejmě že mohl. Pojďme popořádku.

Zastrašování a kriminalizace politických oponentů: příkladů, kdy byli vyšetřováni, nebo dokonce soudně stíháni lidé za nesprávný názor na migraci a její řešení nebo na válku na Ukrajině, jsou desítky a každý si je může dohledat. Jen podotýkám, že už samotné předvolání k podání vysvětlení na policii je zastrašování a svým způsobem i trest. O veřejném lynči politického odpůrce za přítomnosti a souhlasu reprezentanta vlády jsme již mluvili.

Vypjatý militarismus: to je asi zbytečné nějak šířeji popisovat. Kdo není hluchý a slepý, tak musí vědět, že reprezentanti vlády se slovy, jako je „válka“ či „zbraně“, doslova mazlí. Že se nejkrvelačněji vyjadřují nejčastěji chcípáčci, co by si i z pouhé facky nadělali do trenek, je také typické – slaboši si mindráky ze své slabosti často řeší právě tímto způsobem. To, že se vysocí armádní důstojníci urvali za souhlasu vlády ze řetězu a zcela nepokrytě provádějí politickou činnost, která navíc směřuje k vyprovokování války, je pak už jen shnilou třešničkou na tom jejich smradlavém dortu.

Agresivní a utopické sociální inženýrství: jestli celá LGBT agenda není agresivní a utopické sociální inženýrství, tak nevím, co by to mohlo být. Vždyť ani nacisté, ani fašisté ve 30. letech a ani komunisté v letech padesátých se v míře mrzačení člověka, rodiny a společnosti nedostali LGBT aktivistům ani na dohled.

Kult modernity a mládí: to, s jakým opovržením a nenávistí se fanoušci vládního režimu vyjadřují o seniorech, nemá v historii obdoby. Vládní exponenti se tak sice nevyjadřují, ale jejich politika je namířena proti seniorům. Zde je ale nutné říci, že je v souladu s LGBT ideologií namířena i proti mladým lidem, kteří by si chtěli založit rodinu – vše je podřízeno především přípravám na válku.

Nenávist k vybraným národům či jiným skupinám lidí: To, co od členů vlády či vládních pověřenců zaznívá na adresu Rusů či tzv. dezolátů dnes v ČR, je prakticky totéž, co zaznívalo na adresu Židů ve 30. letech v Německu.

Promiňte, teď vám do toho skočím. Neměli bychom přece jen brát v potaz, že tu sledujeme válku, ve které je Rusko agresorem a Ukrajina se brání?

Kdo koho kdy napadl a proč, je věcí diskuse – například americký prezident, který si to může dovolit, protože je mimo působnost naší liberálně-demokratické justice, tvrdí, že válku si začala Ukrajina. Ale to není podstatné. Podívejte se například na černochy nebo na muslimy. Ti přece také neustále válčí, a přesto o nich není možné říkat ani zlomek z toho, co se běžně říká o Rusech. Mimochodem; nesmí se to říkat ani přesto, že například mnozí významní muslimští představitelé na rozdíl od vysokých ruských představitelů otevřeně říkají, že si muslimové musejí Evropany buď podmanit, anebo pozabíjet. Což také, opět na rozdíl od Rusů, mnozí muslimové dělají. Ale to je opravdu jen tak na okraj.

Dále je tam nepřiměřeně silná role státu: je pravdou, že v tomto směru naši fašisté a nacisté provedli modifikaci a silnou roli státu nahradili silnou rolí korporací, což je ale ještě horší, protože nás to vede zpátky k feudalismu. Málokdo si to uvědomuje, ale zatímco má občan při silné roli státu, a samozřejmě při existenci skutečných voleb, možnost jednou za čtyři roky reprezentaci státu vyměnit, tak u korporací tuto možnost nemá. Z toho ovšem plyne, že pokud stát a společnost řídí korporace, tak jsme ve feudalismu, kde se dědí nejen majetek, ale i politická moc.

Ještě jednou, prosím: v takové situaci je dnes ČR?

Ano, do značné míry jsme.

Tou feudální korporací myslíte podniky Andreje Babiše?

Pozice Andreje Babiše je v tomto směru samozřejmě problematická, protože pokušení využít své politické moci pro vlastní byznysové zájmy samozřejmě nelze už z principu zcela eliminovat. Ať je to ale, jak chce, tak Andrej Babiš prochází nebo alespoň doposud procházel při své politické činnosti testem voleb. Takže ne, Andreje Babiše nemyslím.

A koho tedy myslíte?

Jaké velké oligarchické skupiny působí na území ČR, každý jistě ví, takže je nebudu jmenovat. A tyto skupiny za vlády Petra Fialy významně nabraly na politické síle.

Nemohl byste přece jenom říct, jaké skupiny máte na mysli?

Každý si jistě umí spočítat, kdo vydělává třeba na válce nebo na vysokých cenách energií…

Zbrojaři a podnikatelé v energetice. Ale proč neříci jména?

Už jsem odpověděl nejlépe, jak je to možné.

Jak takovou situaci řešit?

Minimálně začít diskutovat o tom, zda stát nemá nad strategickými odvětvími převzít kontrolu.

A měl by to podle vás udělat?

Pokud nechceme žít ve feudalismu, či dokonce v otroctví, byť v sofistikované formě, tak ano, měl by nad tím minimálně vážně uvažovat.

Často ale zaznívá argument, že stát nemá provádět vlastní podnikatelskou činnost.

Proč by neměl? Podívejte se třeba na Budvar. Já myslím, že lidi zajímá, jestli to pivo je dobré, nebo není, a ne to, kdo ten pivovar vlastní. A totéž platí i v ostatních segmentech. Lidi zajímá, zda mají levné energie, a ne to, kdo vlastní energetické firmy. Lidi zajímá, zda si mohou koupit levné a kvalitní potraviny, a ne to, kdo vlastní řetězec, který je prodává…

Dobře, jak by se ale u státních firem zajistilo efektivní hospodaření? Já byl v Budvaru zrovna minulý týden, moderní provoz to tedy není...

Zajistí to stejně jako u velkých korporací – vždyť ty také řídí najatý management a vlastník jen kontroluje. Rozdíl by byl jen v tom, že státní firma odvádí zisk do státního rozpočtu, zatímco korporace většinou do zahraničí. Pokud bychom státní rozpočet plnili ze zisku státních firem, mohli bychom opravit víc silnic nebo snížit daně a odvody…

Funguje někde takový ekonomický systém?

Myslím, že například v Číně.

Určitě se teď najdou mnozí, kteří po přečtení těchto vět začnou křičet, že Foldyna chce zavést totalitu jako v Číně. A připomenou, že i Miloš Zeman se chtěl v Pekingu učit...

Mluvíme přece o ekonomickém systému, nikoli o politickém. V Číně mají povolenou pouze jednu politickou stranu, já o něčem takovém ale vůbec neuvažuji – naopak před tím varuji… A je také otázkou, zda čínský nebo třeba ruský systém už dnes není snesitelnější než systém, který zde vytvořil Petr Fiala a jeho souputníci.

Nemáte obavy, že vás teď mnozí budou posílat, ať se odstěhujete do Číny nebo do Ruska?

Chytří a svobodomyslní lidé začnou přemýšlet, zda na tom, co říkám, třeba není kus pravdy, popřípadě budou hledat argumenty, kterými by mi to, co říkám, vyvrátili, a já za to budu rád, protože diskuse znamená šanci nalézt skutečné poznání, no a hlupáci budou křičet, ať se odstěhuju, ať umřu nebo něco podobného. Proč bych se ale měl zabývat hlupáky?

Dobře, pojďme dál. Vládní koalice SPOLU odstartovala předvolební kampaň, ve které velmi nevybíravě napadá opozici. Premiér a ministři navíc vykládají o opozici nepěkné věci v zahraničních médiích. Není tohle hranice, za kterou by žádná vláda neměla jít, tím spíše když sama říká, že některé otázky se musejí řešit nadstranicky?

Ti lidé hrají o život, takže se nezastaví před ničím a hledají spojence všude. Jejich žvástům o demokracii a o tom, že některé věci musejí být nadstranické, může věřit jen oligofrenik.

V posledních týdnech jsme sledovali poměrně výrazné mocenské zásahy do politické soutěže v Moldavsku, Rumunsku, Francii, kde mocenské orgány znemožnily kandidovat opozičním kandidátům. Jestliže podle vás dnešní vládní politici hrají o život, očekáváte něco podobného i u nás?

Ano, očekávám – ostatně jejich snaha o kriminalizaci předsedy SPD a strany SPD jako takové je přesně takovým pokusem. Co ale očekávám především, jsou pokusy o zfalšování voleb. Je jen otázkou, do jaké míry se jim to podaří, a proto je důležitá co nejvyšší volební účast. Je totiž velmi pravděpodobné, že pokud by se stávající koalice udržela u moci, tak letošní parlamentní volby budou na dlouhou dobu poslední. Respektive; volby budou i pak, ale ne takové, které by mohly něco změnit.

V předvolební kampani se opět aktivizuje skupina Milion chvilek, která podporuje strany současné koalice a vyvíjí nátlak na ty ostatní. Očekáváte, že pokud by opozice dokázala sestavit vládu, že by tato „občanská společnost“ opět protestovala tak jako v minulých volebních obdobích?

Ano, to se určitě dít bude.

Osobou, která tradičně má tyto spory sjednocovat, je prezident republiky. Proč se to podle vás Petru Pavlovi nedaří?

Protože není politik. A není divu, když nikdy politiku nedělal. Funkce prezidenta by měla být vyvrcholením politické kariéry, nikoli jejím začátkem. Už jsem to sice asi někde říkal, ale to nevadí.

A co podle vás Petr Pavel je, když není politik?

Je to pouhý produkt marketingu. Loutka zvyklá poslouchat příkazy. Ideální reprezentant porobené země.