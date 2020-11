Chybějící roušku nelze odpustit. Václav Klaus? Sektář, říká Komárek

ROZHOVOR „Znám Andreje Babiše jako skutečně mimořádného manažera, ale tady úplně selhal. Prostředky pro seniory už byly k dispozici, respirátory i roušky jsou, nastavit nikoliv tvrdá, ale rozumná pravidla v těch domovech... to vše byla otázka prajednoduchá, ale nikdo to neudělal. Nikdo na to neměl ohled. Já to nechápu,“ říká novinář, komentátor, spisovatel a bývalý politik za hnutí ANO Martin Komárek. Premiér, dle jeho slov, už zase hraje o příští volby, takže snížil daňovou zátěž, aby voliči zapomněli jeho selhání s koronavirem.

17. listopad se ani letos neobešel bez demonstrací. Část protestujících si sundala roušky a volala „nejsme ovce!“ Stal se tento svátek příležitostí pro demonstrace, tak, jak to vidíme v posledních letech?

Ano, přesto se dá říci, že v posledních letech to zesílilo. Nebo je to jen můj dojem?

Není, společnost se přediferencuje a vzrůstá, řekl bych, odvaha nejrůznějších skupin, ať už velkých a důležitých, jako jsou chvilky pro demokracii, nebo okrajových a z mého pohledu hluboce nerozumných, jako jsou antirouškaři. Chtějí se vyjádřit, chtějí demonstrovat. Osobně si myslím, že demonstrovat se má více a že my Češi jsme málo demonstrující národ, ve srovnání například s Francouzi. Já bych byl raději, kdybychom byli více demonstrujícím národem.

Třeba právě jako ti Francouzi, kteří mají protesty jako jakýsi národní sport, jak se říkává?

Ano, ale dodám, že by opravdu mělo jít o nenásilné demonstrace, ne jako žluté vesty ve Francii.

Jak vnímáte účast lidí na demonstraci bez roušek, a to včetně bývalého prezidenta Václava Klause, který měl na Národní třídě roušku pod bradou?

Já bych to rozdělil. U Václava Klause, řeknu to slušně, jsem hluboce a nesmírně zklamán z jeho vývoje v druhém období prezidentury a po něm, protože vystupuje jako iracionální sektář obklopený svými následovníky jako jakýsi novodobý Rasputin. Bez jeho charismatu je to naprosto neodpustitelné, když státník, kterým byl, se chová takhle. Naprosto neodpustitelné.

Co se týká demonstrace antirouškařů, já úplně chápu rozhořčení a otrávení lidí z toho, co se kolem děje. Já jsem také rozhořčen a otráven, třeba proto, že za to může vláda a že já jako pouhý hloupý komentátor jsem už v polovině září věděl, jak to dopadne, a že to dopadne špatně. A vyčítám vládě, že to dopadlo špatně. Ale přesto, pokud máme rozum pohromadě, musíme ta opatření dodržovat, protože my nedemonstrujeme proti zvůli nějaké vlády. Vláda udělala chybu, ale neutlačuje nás. Proti viru se nedá protestovat, virus se dá jedině porazit rozumnými opatřeními, a roušky mezi ně patří.

K vládě se ještě dostaneme. V komentáři pro Deník jste napsal: „Svobodu lidí tu neomezuje nouzový stav nebo zvůle politiků, nýbrž zabijácká nemoc, před kterou se musíme chránit.“ Nevidíte tedy v současné době žádné omezování svobody nad rámec nutného, jak se někdy ozývá?

Zcela jistě ne. U nás – možná už ne aktuálně, ale ještě před několika dny – byla situace nejhorší na světě, měli jsme téměř dvacet tisíc nakažených denně, zdravotnictví bylo skutečně na pokraji kolapsu a je to skoro zázrak a fantastická práce všech zdravotníků, že ten kolaps nenastal. Takže všechna ta omezení společenských kontaktů, co někdy chaoticky a někdy špatně komunikativně nyní navrhla vláda, jsou určitě namístě. Já osobně bych možná ještě nepouštěl školáky do lavic, ještě bych týden, čtrnáct dní počkal, protože nevíme, co udělají přenašeči bez příznaků. Anketa Dělá prezident Zeman svou práci dobře? (Ptáme se od 18.11.2020) Ano 80% Ne 20% hlasovalo: 14045 lidí

Na druhou stranu, chápu stres rodičů i dětí, co do škol chtějí, ale nejdůležitější věc, a naprosto prvořadá, je vyhrát nad virem. Je to téměř, jako kdyby britský premiér Winston Churchill přemýšlel, že má dávat větší svobodu odborům, když byl ve válce s Hitlerem. Jednoznačně jediný úkol je vyhrát nad virem, a všechna opatření, která k tomu vedou, mají smysl.

Proč se, podle vás, oslav 17. listopadu veřejně neúčastní Miloš Zeman? Nechce vyvolávat negativní reakce, nechce zavdávat příčinu k protestům, jde o jeho zdraví? Jak si to vysvětlujete?

Já bych viděl kombinaci. Určitě nechce být znovu terčem nějakých vajíček, kamenů nebo osobních urážek. Navíc, skutečně ve svém věku a při své zdravotní kondici patří k těm, kteří jsou absolutně rizikoví pro případný covid-19, takže se skutečně musí chránit a je naprosto rozumné, že se chrání, a jeho okolí ho chrání.

Cituji výrok prezidenta: „Myslím, že chvilkaři už jsou do značné míry trapní. A neustále opakuji, že ve svobodné společnosti, to jest ve společnosti, kde jsou svobodné volby, měníme vládu na základě voleb, a nikoli na základě podivných demonstrací,“ řekl. Souhlasíte s ním, či nikoliv?

Skutečně, ale musím dodat, že občané mají na demonstrace právo, a jak jsem říkal už dříve, myslím, že máme demonstrovat více a ukazovat zvolené moci, že existují ještě jiné názory, ještě jiná hnutí. Zvolená moc tomu naslouchat nemusí, ale pokud je rozumná a inteligentní, tak tomu do jisté míry naslouchat bude.

Minule jste mi řekl, že opatření přicházela se zpožděním, zmateně, a hlavně že vláda si nedokázala získat důvěru veřejnosti. Jak hodnotíte šířící se nákazu v domovech pro seniory, kam pozdě přišla ochrana i testy, a kde se nacházejí ohniska? I tady se mluví o zásadním zpoždění.

Jde o součást letního a podzimního selhání. Po pravdě řečeno si to osobně nedovedu vysvětlit, protože znám Andreje Babiše jako skutečně mimořádného manažera, ale tady úplně selhal. Tady ta nemoc manažersky zvládnutá nikdy nebyla. Prostředky pro seniory už byly k dispozici, respirátory i roušky jsou, nastavit nikoliv tvrdá, ale rozumná pravidla v těch domovech... to vše byla otázka prajednoduchá, ale nikdo to neudělal. Nikdo na to neměl ohled. Já to nechápu.

Rovněž jste řekl, že premiér Andrej Babiš se poprvé za svou politickou kariéru nachází „v pomykově“ (slovenský výraz pro bezradnou situaci). Už se to zlepšilo?

Teď mu spadl kámen ze srdce, protože země se nezhroutí díky zázraku, a poděkujme pánu a zdravotníkům. Andrej Babiš zase může hrát svoji hru o to, že vyhraje příští volby. Už se do toho pustil, s tím, že lidem snížil daňovou zátěž, aby zapomněli na to, jak selhal při koronavirové krizi a aby ho měli rádi za to, že jim přidal pár stovek nebo tisícovek ročně do kapsy.

Po výměně na postu ministra zdravotnictví, tedy Roman Prymula za Adama Vojtěcha, jsem se ptala, zda nastala nějaká změna. Komentoval jste to s humorem s tím, že změna nastala pouze v tom, že Adam Vojtěch byl hezčí a lépe zpíval. Nastala nějaká změna nyní, když Prymulu vyměnil Jan Blatný?

Já teď budu vážný. Skutečně si myslím, že jo. Ten PES, jak byl představen, je víceméně rozumná záležitost. Jan Blatný vystupuje rozumně. Nepodařilo se stále to, co je podle mě naprosto důležité a po čem volám, aby vláda mluvila naprosto jednotným jazykem. Protože když řeknou Plaga (Robert, ministr školství), Blatný a Havlíček (Karel, ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu) každý něco jiného, tak jsou lidé naprosto přirozeně zmateni. Ale zdá se mi, že stát teď pochopil vážnost věci a Blatný na strašně rizikovém místě postupuje, jak by ministr zdravotnictví postupovat měl. A věřím, že i premiér ho teď poslouchá.

Roman Prymula byl na fotkách publikovaných deníkem Blesk zachycen, jak vychází z uzavřené restaurace. Miroslav Kalousek byl vyfocen, jak byl na jednom pivu. A nakonec tu je předseda lidovců Marian Jurečka, kdo se vyfotil s pivem na patníku, protože zapomněl, že se alkohol na veřejném prostranství v nouzovém stavu pít nesmí. Co tomu říkáte?

Chválil jste celkem chytrý způsob nařízení jedné osoby na patnáct metrů čtverečních v obchodech. Když se teď ukázaly fronty a shromažďování lidí před některými obchody, domníváte se stále, že je to dobré kritérium?

Určitě, protože lidem, pokud se vyloženě na sebe netisknou a nelíbají se ve frontě na vzduchu, prakticky nebezpečí nehrozí. Pokud mají roušky. To nebezpečí je větší ve stísněném prostranství.

Jsem naprosto přesvědčen, že máme dost obchodů, aby všechny obsloužily, a hlavně je to podle mne cesta k tomu, aby byly co nejdříve otevřeny i ostatní obchody. Nejenom potraviny a drogerie, ale i knihkupci, majitelé oděvních salónů, ti všichni se potřebují živit, a toto opatření je vcelku rozumné k tomu, aby mohli začít prodávat.

Já jsem pro to, aby mohli prodávat co nejdříve, protože pokud budou v prodejnách dodržována hygienická pravidla, příliš velké nebezpečí nehrozí a nestačí se z něj udělat nové ohnisko infekce. Živnostníci a podnikatelé budou mít peníze a celá ekonomika alespoň trochu ožije.

Dodržujme proto perfektně hygienická pravidla v prodejnách, ať je otevřeme co nejdříve.

