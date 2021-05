Děti už se ke sportu nevrátí... Svobody mizí. Ten virus není náhoda, mocní a větší kontrola nad lidmi. Bude třeba odpor, věští druhý muž Trikolóry

reklama

Vláda začala překotně rozvolňovat některé segmenty ekonomiky. Jak to hodnotíte? Rozumíte pravidlům, podle kterých rozvolňování postupuje?

Já v postupu vlády žádná pravidla ani strategii nespatřuji. Pokud od začátku platilo, že malý obchůdek nesměl být otevřen ani při dodržení omezení počtu zákazníků a velké hypermarkety praskaly ve švech, tak to přece nemá logiku. Nadnárodní řetězce mají rekordní tržby a naši drobní živnostníci krachují.

Na jedné straně dochází k otevírání ekonomiky, na straně druhé jsou stále ještě někteří žáci a studenti odkázaní pouze na distanční výuku. Je to podle vás v pořádku?

Na jedné straně se mluví o návštěvách sportovních a kulturních akcí v počtu až třeba tisíc návštěvníků a na druhé straně děti nemohou normálně chodit do školy? Vláda nemá plán, vláda jen prosazuje určité zájmy a bohužel zájem na zdraví a vzdělanosti dětí je evidentně v prioritách naší vlády, ale i většiny opozice někde hodně vzadu.

Anketa Chcete, aby vás hospodský či restauratér obsloužil bez testu na covid? Chci 76% Nechci 15% Je mi to jedno 9% hlasovalo: 4953 lidí

Vláda podmínila otevření některých služeb, jako je například kadeřnictví, povinností prokázat se negativním testem na covid-19, případně očkováním nebo prodělanou nemocí. Podle ministra zdravotnictví je to nezbytný krok k bezpečnému návratu do normálu. Souhlasíte s tím?

Je naprostá nehoráznost jak vůči živnostníkům, tak vůči zákazníkům něco takového požadovat. Je těžké si zvyknout na situaci, že vláda postupuje v mnoha věcech protizákonně, a dokonce porušování zákona vědomě nařizuje. Bohužel je to fakt a já jen věřím, že za to pan ministr jednou ponese osobní odpovědnost před soudem.

Někteří právníci poukazují na to, že podnikatel, který bude shromažďovat informace o svých zákaznících včetně informace o negativním testu na covid-19, se dostane do rozporu s jinými českými, dokonce i evropskými zákony, především v souvislosti s ochranou osobních údajů. Jak vnímáte tuto situaci z vašeho pohledu?

Živnostníky, které vláda nechala vyhladovět, teď nutí dělat něco, co odporuje našim zákonům. Kadeřnice nemůže ze zákona vyžadovat údaje o zdravotním stavu svých klientů ani nemůže evidovat. To po ní nikdo nesmí chtít. Stejně tak zákazník nic takového předkládat nemusí. Prosím každého rozumného živnostníka, aby se podobným tlakům nepoddával, a nestával se tak nástrojem této zločinné politiky vlády.

Fotogalerie: - Svíčky na Hradě

Zdá se, že se stále odkládá návrat dětí nejen do škol, ale také ke sportu a k dalším volnočasovým aktivitám. Proč se tak podle vás děje?

Každý rozumný člověk přece ví, že vzdělanost dětí je zcela zásadním zájmem celé společnosti. Ví, že tahle hra na školu přes počítače není řešením a každým týdnem ty děti ztrácejí ve znalostech, ale i v návycích. Ani rotační výuka nic neřeší, a než se zejména menší žáci ve škole aklimatizují, tak už je konec týdne a zase další týden sedí doma. To ani nemluvím o tom, jak celá situace zatěžuje rodiče. To všechno je už většině národa jasné. Ne ovšem „vládnoucí vrstvě“. Když se zeptáte hlavní hygieničky Svrčinové, kdy se otevřou školy bez rotace pro všechny děti všech typů škol, řekne, že o tom rozhoduje Ministerstvo školství a toto rozhodnout není v její kompetenci. Když se zeptáte na to samé na Ministerstvu školství, řeknou, že o tom rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví. Tam vás odkážou na tým MeSES, kde nějakému panu Smejkalovi nebo Maďarovi je téma školství tak odborně vzdálené, že petice pedagogů, rodičů, psychologů, právníků absolutně neberou na vědomí – oni jsou tady přes viry.

Mnoho kolektivních sportovních aktivit, ale také dalších kroužků jsou de facto celý rok utlumeny. Jak se to podle vás projeví na dnešní generaci dětí?

Když si na stránkách Ministerstva školství přečtete koncepci Sport 2025, tak tam čtete, jak je sport důležitý, jaká je to prevence nemocí, jak sport utváří osobnosti dětí atd. To vše tam píší a chovají se jak? Stát podporuje nákupy v marketech a sezení u počítačů, ale sport dětem zakazuje. Je to pocit bezmoci, když vidíte, jak nesmyslné zákazy zde platí. Opravdu hrozně moc mě to zlobí.

Někteří lidé také mluví o tom, že návrat dětí ke sportu a pokračování v rozvoji jejich sportovního talentu bude přinejmenším velmi obtížný. Co by podle vás v této věci pomohlo nejvíce?

Víte, talent u dětí není jen třeba dobrá pohybová zdatnost. „Talentem“ je u dětí zejména pevná vůle, pracovitost, cílevědomost a láska k tomu sportu. Sport je pro děti odmala škola pro život. Učí se poslouchat, mít řád a povinnosti, poslouchat trenéry a mít k nim respekt, soutěžit, mít radost z úspěchu i skousnout prohru a zklamání. To vše teď chybí a děti už rok buď sedí doma, anebo běhají bezhlavě po sídlišti. Ztrácejí návyky, které si vypěstovaly, a někteří se už k organizovanému sportu bohužel nevrátí, protože se jim prostě nicnedělání zalíbilo. V tom vidím tu největší ztrátu, ke které došlo. Nejen kvůli úrovni mládežnických soutěží, ale právě kvůli tomu výchovnému aspektu, který sport plní.

A pokud se ptáte, co by nyní nejvíce pomohlo, tak stát ve spolupráci s kluby a hlavně rodiči se musí snažit přivést děti zpět ke sportu a znovu se pokusit je nadchnout. To je zcela zásadní. Ale pokud děti zpět ke sportu přivedeme a za půl roku jim ho zase zavřeme, tak tuto generaci nejspíš ztratíme úplně. Stejně jako omezeními typu „fotbal jen ve dvojicích“ apod. A přesně takto si vytvoříme hloučky mladistvých bezcílně se potulujících ulicemi.

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, které umožnilo částečný návrat fanoušků na fotbalové stadiony, vzbudilo také vlnu kritiky. Jak tento krok ministra zdravotnictví hodnotíte vy?

Samotný návrat fanoušků do hledišť mi nevadí a přeji si vidět brzy plné stadiony, ale nepochopím, jak takové rozhodnutí mohlo přijít ve chvíli, kdy děti nemohou denně chodit do škol, kdy nejsou otevřené různé služby, obchody a jednoduše věci, které by měly mít větší prioritu. Opět to dokazuje, že vláda rozhoduje nahodile, chaoticky a nekoncepčně. Kdo si co prosadí, to se realizuje.

Fotogalerie: - Protest za demokracii

Sám jste sportovec a sportu se věnujete. Jak se vám dařilo během pandemie udržovat si sportovní kondici. Máte nějaký svůj osobní recept, se kterým byste se rád s našimi čtenáři podělil?

Ani se neptejte, byl jsem zvyklý chodit hrát třikrát týdně hokej a jednou týdně florbal, nebo si pinknout tenis, ale nyní toto vše odpadlo, a tak i na sobě vidím, jak přibírám, protože jen chodím do práce a domů. Opravdu jsem důkazem, že zakázat sport v době, kdy potřebujete mít lidi s dobrou imunitou a v kondici, byla velká kontraproduktivní hloupost.

Zdá se, že se letošní průběh pandemie nápadně podobá loňskému průběhu alespoň tím, že s oteplením a nástupem jara došlo k ústupu šíření koronaviru. Nebojíte se, že zase přijde podzim a s ním další vlna epidemie?

Já nejsem lékař a nebudu předjímat, co bude na podzim, a ani nebudu tento problém hodnotit z epidemiologického hlediska. Je ale evidentní, že v rámci tzv. boje s koronavirem nám jsou ořezávány svobody, zvyšuje se moc úřadů i nevolených jedinců, kteří si říkají odborníci, lidé s jinými názory, než se líbí mocným, jsou ostrakizováni, je zde opět názorová cenzura a moc výrazně posiluje i policie. Najednou byla zásadně zvýšena kontrola nad lidmi a jejich pohybem, což by se bez tohoto viru takhle rychle nepovedlo. Nevěřím v náhody a ani v to, že se tohoto nástroje mocní vzdají a budou nám chtít dobrovolně opět dopřát zakázané svobody. Bohužel dokud se všichni nepostavíme na odpor, což se zatím nestalo, tak nevěřím, že to skončí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.