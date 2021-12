Drahoš, Němcová, Hilšer... Černocký vytočen: Styďte se, šmejdi. Mlaskat a tloustnout. Průměrný plat bych vám dal

Situaci na Ukrajině i „novinky“ v ČR se rozhodl pro ParlamentníListy.cz okomentovat publicista Pavel Černocký. Doslova „shodil ze stolu“ termín anexe Krymu a zamýšlí se. „Vyvolává napětí Ruská federace, anebo ukrajinský režim, popichovaný novou vládou USA a EU?“ Rozebral i novou vládu ČR, mluví o „podřízenosti EU“ a nové „železné oponě“. Zmínil také „názorový kotrmelec“ prezidenta Zemana a velmi rázně se opřel do Senátu. Nevynechal ani to, co se odehrálo v Českém rozhlase, což podle něj připomíná „puč na Kavkách“.

„Žijeme v divné době, poněkud orwellovské. Média lžou, zkreslují pravdu, a místo informování se pokoušejí národ vychovávat,“ říká na úvod svého komentáře poněkud neradostně publicista Pavel Černocký a hned se dostává k tématům, které se tentokrát pro ParlamentníListy.cz rozhodl rozebrat.

„Anexe“ Krymu… Manipulace, zjevná nepravda… a ČT

„Podívejme se třeba na Ukrajinu, na Krym,“ vybírá si publicista hned na úvod „třeskuté“ téma a pokračuje. „Krym byl historicky součástí carského Ruska, a pak přes sedmdesát roků součástí SSSR. Do původně převážně tatarského území se postupně stěhovali Ukrajinci a hlavně pak Rusové. Naše „veřejnoprávní“ ČT neustále operuje s termínem „anexe“ Krymu. To je manipulace a zjevná nepravda. Krym měl přece vlastní, autonomní ústavu, která umožňovala vyhlásit referendum o setrvání v rámci Ukrajiny. Tak se i stalo. Velkou většinu obyvatel poloostrova tvořili etničtí Rusové, odmítající nový, ukrajinský režim. Výsledek referenda byl jednoznačný. Argument, že na volby dohlíželi ruští vojáci je nerelevantní. I podle průzkumů německých i amerických agentur v letech 2014–2016 odtržení Krymu od Ukrajiny pokládá za správné 82–84% obyvatel Krymu (například zde, pozn. red.). Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 20% Nebude 76% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12511 lidí

Samozřejmě, v Sevastopolu byla velká, legální ruská posádka, ale průběh voleb vojáci nijak neovlivnili, pouze dohlíželi na pořádek, a volby proběhly zcela v klidu,“ vysvětluje Černocký a pokládá otázku:

„A jak to vypadá dnes? Krym je definitivně součástí Ruska, ale problém je jinde. Situace v Doněcku a Luhansku je identická se situací na Krymu. Dnes tam žije většina Rusů a obávám se, že ani ta místní menšina Ukrajinců netouží po spojení s kyjevským režimem,“ míní publicista.

Napětí Ruské federace nebo ukrajinský režim popichovaný novou vládou USA a EU?

„Situace na ukrajinsko-ruském pomezí je napjatá. Na pokraji vojenského střetu. Vyvolává to napětí Ruská federace, anebo ukrajinský režim, popichovaný novou vládou USA a EU?“ zamýšlí se Pavel Černocký a pokračuje.

„Rusko samozřejmě chrání zájmy ruského obyvatelstva v regionu a obává se ukrajinské agrese. Rozhodně ale nemá zájem překročit hranice a vyvolat válečný konflikt. (Ten by ale zjevně dámy Langšádlová a Černochová v naší vládě uvítaly),“ neodpustí si malé rýpnutí publicista a rozebírá situaci dál.

„Ty problémy jsou ale obecnější. Na jihu Ukrajiny, konkrétně v Oděse a okolí totiž také žije velká, ruská majorita! Otázka tedy zní… Pokud například region Kosova postupně osídlili Albánci – a získali nezávislost na Jugoslávii, nemají stejná práva etničtí Rusové? Jsou důležitější uměle vytvořené hranice, anebo vůle lokálního obyvatelstva? Měříme všem stejným metrem?“ ptá se publicista.

Český rozhlas? Připomíná to puč na „Kavkách“

„Problémy ovšem máme i u nás doma, aktuálně v Českém rozhlase,“ dostává se Pavel Černocký k dalšímu, zcela odlišnému, tématu. „Jitka Obzinová... ono to hodně připomíná puč na „Kavkách“ v roce 2000. Patří médium občanům, kteří si jej platí, anebo lidem, kteří tam pracují?“ ptá se publicista a pokračuje. „Paní Obzinová kdysi údajně manipulovala zpravodajstvím, a to se zaměstnancům nelíbí. No pochopitelně, oni jsou zvyklí manipulovat fakty každý den. Pracoval jsem pro Radiožurnál v raných, devadesátých letech, a tak mnohé ze současných redaktorů pamatuji. Vím, jak byli servilní i k tehdejšímu vedení a pak k módnímu OF. Hlavně se zavděčit, pochopit odkud vítr fouká, kdo velí, a jak si zachovat svoji pozici. V ČRo i v ČT je situace přesně stejná,“ krčí rameny Černocký a dodává. „Obzinovou se podařilo ‚sestřelit‘. Kdo bude další?“

Názorový „kotrmelec“ Miloše Zemana. A pseudokoalice? Velmi mazaný tah...

„Tak, a máme tady novou vládu… Je pozoruhodné, že i euroliberální komentátoři, které si ČT24 tak ráda zve, vyjadřují jakési, opatrné, pochybnosti. Především kolem naprosto nekompetentní Langšádlové, nedovzdělaným Lipavským, ale i několika dalším. Naši učení sociologové, osoby zcela neužitečné, spekulují nad názorovým ‚kotrmelcem‘ prezidenta Miloše Zemana,“ dostává se dál Pavel Černocký a podotýká.

„Znám Zemana 30 let, a tak vím, že jeho myšlenkové a názorové pochody jsou nám, obyčejným smrtelníkům, často nepochopitelné. Je to šachista, a myslí několik tahů dopředu. Uvidíme, a možná tak budeme v krátké době hodně překvapeni,“ usmívá se.

Železná opona z roku 1989 padla a máme tu novou…

„Je mi líto, ale ta naše pseudokoalice ukázala cestu,“ pokračuje dá Černocký a uznává. „Velmi mazaný tah. Dokázali překonat i docela zásadní názorové rozdíly s jasným cílem. Svrhnout Andreje Babiše – a vyšlo jim to! A naopak, dnešní opozice, Okamura, Volný, Trikolóra, Šlachta, a další pidistrany, prokázala tradiční idiocii, a neuměla překonat své, marginální názorové názory… a tak společně propadla. Babiš si byl bohužel až příliš jistý vítězstvím, a tak dopadl bídně. Naše země se propadla do totálního liberalismu a podřízenosti EU. Železná opona z roku 1989 padla… a máme tu novou. Mezi USA a EU, a nově vznikající koalicí Rusko, Čína, možná i Indie… bude to lepší?“ zamýšlí se.

Opozice se stala bezzubou. Senát – luxus nebo škodná?

Situace na politické scéně se po volbách podle Pavla Černockého zásadně změnila. „V minulosti vyvažoval Senát Poslaneckou sněmovnu a naopak. Díky idiocii některých stran, neschopných spojit síly, nyní máme jednotnou frontu Sněmovny i Senátu. Opozice se stala zcela bezzubou,“ nemá příliš radost ze současné situace publicista a zamýšlí se. „Náš Senát – luxus anebo škodná?“

„Některé země Senát nemají a Švédové jej dokonce zrušili. U nás byl zřízen, aby vyvažoval názory Sněmovny. Dnes jsme v nové situaci. Obě instituce si budou v příštím období mlaskat a notovat si,“ vysvětluje Černocký a podivuje se.

„Voliči jsou zřejmě nepoučitelní. Je asi marné říkat jim – běžte k volbám, běžte k volbám do Senátu! Rodilí Pražáci sedí na zadku a pak jenom nadávají v hospodě. Tedy, pokud je nějaká otevřená,“ nešetří sarkasmem a pokračuje.

„Já vím, Praha je plná liberální náplavy z Brna, Slavičína a podobných lokalit. Ale domorodců je snad tady stále daleko víc. Nebo snad už také zblbli? To si nevšimli, že je Senát odkladištěm pro zkrachovalé existence, ctižádostivce a odmítnuté, prezidentské kandidáty? Lidi jako Drahoš, Fischer, Czernin, Goláň, Hilšer, Horník, Láska, Němcová, Růžička, Smoljak, Vystrčil, Wagenknecht, Seitlová... a dále pak řada dalších, co tam vysedávají, tloustnou, jezdí po světě a jejichž jména jsme po celé roky vůbec nezaznamenali. Prostě přísavky na politickém systému,“ chytá se za hlavu publicista.

Probereme se konečně? Být já senátorem? Budu na ty povaleče řvát z plných plic

„Co s tím, milí spoluobčané,“ zamýšlí se Černocký a nabízí řešení, které se podle něj naskýtá. „Senát asi přímo zrušit nemůžeme, ale můžeme tam vyslat lidi s charakterem, kterým je milejší jejich zem, než jejich kapsa. Probereme se konečně? Ani jich nemusí být většina. Slaboši se stejně nakonec přidají. Stačí říkat v Senátu nahlas a stále dokola – senátor má mít právo jen na aktuálně průměrný plat. Ani o korunu víc. Být já senátorem, tak praštím silně do řečnického pultu, a budu na ty povaleče řvát z plných plic: Průměrný plat nám musí stačit. Zdá se vám to málo? Tak rezignujte a jděte makat… Nepotřebuji ani o korunu víc. Pokud tady sedíte kvůli prebendám a nezaslouženým penězům, tak vypadněte, šmejdi, styďte se…“ říká rázně publicista.

Jiný názor a „dryáčnice“ Jílková. A očkování? NIKDO nemůže vědět, NIKDO zaručit...

„Na závěr, téma stále aktuální. Tedy mediální, covidová totalita. Přípustný je pouze jediný, státem a hlavně pak EU schválený názor. Do diskuse jsou zváni na ČT především očkovací nadšenci, vnucující národu představu, že povinné očkování proti covidu-19 je nezbytné. Pokud má nějaký občan, anebo lékař jiný názor, pak jej dryáčnice Jílková bezpečně ukřičí. Každý má přece na vlastní rozhodnutí, garantované ústavou ČR, právo. Myslet si můžeme cokoliv, a věřit libovolným názorům. Jedno je ale jisté a nepopiratelné. NIKDO nemůže zaručit, že očkování, lety neprověřené, podmínečně schválenou pseudovakcinou, za kterou NIKDO není ochotný převzít odpovědnost, nemůže přinést nepředvídatelné, fatální následky,“ obává se Černocký.

