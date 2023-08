Drtivá analýza ekonomiky. Dopadne to na Čechy. A další velký průšvih, provalil expert

reklama

Hospodářská komora představila analýzu konkurenceschopnosti české ekonomiky. Podle ní Česká republika vyčerpala všechny dosavadní faktory růstu, ztratila své konkurenční výhody a dostala se do takzvané pasti středních příjmů, ve které se mohou ocitnout země dohánějící úroveň ekonomicky vyspělých států. Nezavání to tak trochu šířením poplašné zprávy, nebo jde o trefný popis skutečného stavu?

Kolegové z Hospodářské komory i bez Vládi Dlouhého v čele, místo něhož je tam Zdeněk Zajíček, jsou velmi gramotní, velmi odpovědní a velmi střízlivě popisují skluzavku, na které se česká ekonomika nachází. Ve srovnání s tím, jak opatrně našlapují kolegové analytici z ČNB nebo z Ministerstva financí, je vidět, že ta parta v Hospodářské komoře už nemá nejmenší zábrany říkat to natvrdo. Velmi bych se pod všechna tvrzení podepsal. Jediná výtka, kterou mám, je, že toto konstatování přichází příliš pozdě. A chybí mi i návrhy, co se s tím dá dělat. Tohle jim však nemůžu vyčítat, protože nejsou ve vládě, nemají k dispozici tamní aparát, aby ty návrhy mohli připravovat. Ale dobrá analýza je základ návrhů a základ řešení. Takže tleskám, říkám dobré, ale pozdě.

Podepsal byste i tu část analýzy, kde se uvádí, že důsledkem výše uvedeného bude dlouhodobá hospodářská stagnace, zpomalení růstu mezd a životní úrovně obyvatelstva?

Naprosto. Ale ne, že bych se pod to podepsal, toto píšu už minimálně rok. I v našich předchozích rozhovorech to najdete. Píšu to i v Naší pravdě. To je konstatování, které vychází z toho, že se česká ekonomika v posledních šesti letech v podstatě zastavila. Máme průměrné pětileté tempo přírůstku necelé jedno procento, což je fakticky stagnace. A při inflaci to je stagflace. Takže ekonomika je v mnohem horším stavu, než si kdokoli ve vládě připouští.

Spočítají to voliči Fialově vládě, pro kterou ekonomika vlastní země v první polovině jejího mandátu jako by zůstávala na okraji jejího zájmu?

To vůbec netuším. Ale mám pocit, že společnost je už tak znechucená špatnými zprávami, resp. seriálem špatných zpráv, že už jí to je v podstatě asi úplně jedno. Pochopila, že to, co říkáme dva-tři roky, že dobře už bylo, je konstatování stavu a teď děj se vůle boží.

Analýza Hospodářské komory přichází dva a půl měsíce po zvolení Zdeňka Zajíčka jejím prezidentem. Týž den se kvůli tomu vzdal funkce místopředsedy ODS. Vzhledem k jeho dlouhodobému členství a množství politických i stranických funkci za ODS, není s podivem, že takhle pesimistické soudy o naší ekonomické budoucnosti přicházejí ve chvíli, kdy vládne pětikoalice s ODS v čele?

Já mám se Zdeňkem Zajíčkem dlouholeté velmi dobré vztahy a vůbec ho nepodezírám z jakéhokoli konjunkturalismu, účelovosti nebo vrážení kudly do zad. Navíc to není Zajíčkova analýza, ale analýza Hospodářské komory. On je jako prezident pouze jejím předkladatelem. Ale s těmito názory, s nimiž teď vystupuje, se dlouhodobě netajil jeho předchůdce Vladimír Dlouhý a další lidé z Komory. Takže pro mě to vůbec není překvapivá věc. Navíc pro mě je ODS, pokud jde o tuhle část jejího ekonomicky gramotného členstva, hodně roztříštěná. Tam je větev, abych tak řekl, finančně-konzervativní, tedy lidí, kteří mají zdravý náhled na to, jaké deficity ekonomika unese a co dělat s daněmi, ale pak také skupina, co je dnes v popředí a která je zřejmě mnohem vláčnější a nechává dojít tyhle věci do katastrofického stavu. Vůbec se nedivím, že se před léty s ódéeskou rozloučil Václav Klaus, z toho musely jeho vlasy úplně zešedivět. Když teď vidí, že se jeho vize před třiceti lety dostává do tohoto marasmu, tak v jeho věku mu takový dáreček nepřeji, to si nezaslouží. Přitom pro něj jinak nemám moc vlídných slov, ale tohle je prostě facka, nad kterou si musí zoufat. Ale to, co říká Zdeněk Zajíček teď, říká Václav Klaus dlouhodobě. To není nic nového.

Předpokládaný vývoj by – podle analýzy – mohla zvrátit větší podpora produkce s vyšší přidanou hodnotou. Dojde na ni?

To je blábol. To je přesně to, o co se tahle republika snaží 30 let a dělá všechno proto, aby to neplatilo. Přece proč se říká, že jsme země montoven? To je přesně cesta, jak ztratit hrubou přidanou hodnotu. Vždyť tu smetanu v důsledku přílivu pěti bilionů korun přímých zahraničních investic slíznou cizí firmy. Ty obsadily všechna lukrativní odvětví a obory, kde se dá vytvářet velmi dobře hrubá přidaná hodnota. Na těchto místech dělají za mizerné platy čeští, slovenští, ukrajinští, maďarští, rumunští, případně mongolští dělníci, gastarbeiteři za mizerné peníze, ale dividendy plus skryté výnosy se odvádějí hlavně do Německa, resp. podle poslední bilance do Nizozemska, což je ale jenom sídlo firem, fakticky jde pětina z toho do Německa a část do Rakouska. Takže tyhle výkřiky jsou něco, co na té analýze velmi kritizuji. Je to pokrytectví. To si tahle republika nezaslouží a není to pravdivé označení východiska z téhle krize. To, co je problém, je, že nemáme dostatek českého kapitálu, který by byl schopný příliv zahraničních investic nahrazovat. To je ten průšvih. Tenhle kapitál tady není. A o tom ta analýza mlčí. Copak chceme dál pokračovat v tom, že Česká republika bude dál v pozici evropského krmelce pro cizí kapitál? V tom je hlavní problém.

Ale výraznější podpora produkce s vyšší přidanou hodnotou by také pomohla, ne? U montoven je nízká, v jiných odvětvích by se mohlo vyrábět s vyšší a tam asi autoři analýzy směřují svou úvahou.

Ale hubou, nikoli skutky. To je ten problém. Abychom si rozuměli, já podepisuji, že řešením je zastavit sešup na té skluzavce, když nejsme vlastními silami schopni vytvářet vyšší přidanou hodnotu. Ale to víme patnáct let. Četné analýzy říkají, že zdroje českého ekonomického růstu netvoří firmy s českým kapitálem, ale zahraniční kapitál. A logicky si zahraniční kapitál odváží výnosy k sobě domů. Proto souhlasím s tvrzením, že jsme se stali kolonií, což říká Ilona Švihlíková, ví to spousta lidí. I v Hospodářské komoře, tam možná úplně všichni. Ale nevědí, kudy z té pasti ven. Nebo to možná vědí, ale stydí se to říct. Nebo nemají odvahu to říct, nevím.

Z toho, co říkáte, mi vychází, že z té pasti cesta není. Copak se tu najednou objeví český kapitál, aby suploval funkci toho zahraničního?

Čísla říkají, že na sto milionů přímých zahraničních investic v České republice připadá dvacet milionů českých investic do zahraničí. Takže otázka zní, proč čeští byznysmeni, kteří mají kapitál, neinvestují v České republice.

A máte na ni odpověď?

Mám. Protože jenom hubou mluvíme o tom, jak vytváříme skvělé podnikatelské prostředí. Všechny vlády za posledních pětadvacet let měly na svém štítu, když šly do voleb, že zlepší podmínky pro podnikání. A výsledek? Skutek utek´. Jsme jedna z nejbyrokratičtějších a nejkomplikovanějších zemí v Evropě, co se týče podmínek pro podnikání. Proto jde ten kapitál pryč.

Psali jsme: Párky za 144 Kč! Němci zkusili „ekologický příplatek“. Pryč z EU, Češi, velí expert Zoufalství od začátku do konce, žasnou ekonomové nad reformou. Ať mi to paní Nerudová ukáže... Tajná dohoda. Poslal vás do Polska, teď odhalil drahé jídlo v ČR Facka, Češi ožebračení úplně všude. Jídlo, nájmy, energie. A někdo si mne ruce...

