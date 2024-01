Drulák: Okamžik pravdy přijde. Ukrajina se neudrží. To, co jsme už viděli

Rozdělení Ukrajiny je reálné a blíží se chvíle, kdy si tuto variantu Západ otevřeně připustí. PL to řekl expert na mezinárodní vztahy, bývalý elitní diplomat a pedagog Petr Drulák. Podle něho je zřejmé, že Ukrajina nemůže se slábnoucí západní pomocí dobýt zpět celé své území a zdejší politici si to budou muset přiznat. Vzorem k řešení může být někdejší rozdělení Německa na západní a východní. Profesor Drulák zde souhlasí s vládním poradcem Tomášem Pojarem, který navzdory rozdílné vládní rétorice tuto možnost připustil koncem loňského roku v rozhovoru, který zapadl před mediální pozorností.

Bezpečnostní poradce vlády Tomáš Pojar uvedl pro slovenský server Postoj, že řešením pro Ukrajinu může být rozdělení po vzoru Německa na západní a východní s tím, že ta svobodná část se může stát součástí EU i NATO. Jeví se vám to jako realistický scénář?

Ano, považuji to za náznak realistického vidění situace, i když si nemyslím, že účast v EU a NATO je reálná, nelze do NATO importovat rusko-ukrajiský konflikt, bez mírové smlouvy s Ruskem nemá cenu o takovém členství uvažovat. Základní scénář vycházející z reality spočívá v tom, že Kyjev nebude ovládat území, které tvoří mezinárodně uznané hranice Ukrajiny. Ti, kdo trvají na tom, že to tak bude a je to základní podmínka pro mír, tak žijí v iluzích. Ti, kteří si uvědomují, že Ukrajina bude rozdělená a menší, vnímají realitu. Mám pro to tento jednoduchý test.

Zatímco Tomáš Pojar prezentuje realistické varianty, vládní politici se drží tvrdé linie, že jediným cílem je kompletní osvobození Ukrajiny včetně Krymu. Jak ten rozpor vnímat?

Pojar je pragmatik. Nevím přesně, jak na vládě probíhají jejich vnitřní diskuse s Ministerstvem zahraničí a obrany, protože tyto instituce jsou dnes pod vlivem propagandistů a ideologů, kteří nemají představu o reálných souvislostech. Je škoda, že zde tento trochu realističtější hlas nezní na české scéně více a otevřeněji a zůstal zahrabaný v zahraničí.

Leckdo by mohl říci, že pokud stejné názory, jako řekl Pojar ve slovenském rozhovoru, řekne například opoziční politik tady, je vládními představiteli označen za šiřitele ruského narativu, propagandy apod.

Okamžik pravdy přijde. Nevím, zda to bude během pár měsíců, jestli to bude letos, nebo za rok, ale je zřejmé, že to přijde a Ukrajina se neudrží. Je také otázkou, co bude dělat Rusko, jestli se samo pokusí o nějakou ofenzivu, nebo se spokojí s tím, co už na Ukrajině má. Problém je v tom, že Ukrajina je závislá na západní pomoci, která není nekonečná. Rusko žádnou západní pomoc nedostává, má akorát sankce, takže v tomto dlouhodobém přetlačování bude mít navrch Rusko a Ukrajina se bude hroutit a je otázkou, do jaké míry tam Západ bude ochoten dál investovat. To bude okamžik pravdy. Stejně jako v určité chvíli vzdal Západ Afghánistán a předtím i Irák, něco podobného jednou čeká i Ukrajinu.

Dotkl jste se amerického debaklu v Afghánistánu. Ve vztahu k americkému pohledu na vývoj ukrajinské války by se dalo říci, že si Biden už „druhý Afghánistán“ nemůže dovolit a nenechá Rusy vyhrát. Může být toto důležitý faktor?

Biden může chtít, co chce, ale dobře to na Ukrajině nedopadne. Jediné, co může současná americká administrativa udělat, je odvrátit o několik měsíců kolaps. To asi udělat může, a proto si myslím, že v letošním roce k nějakému velkému posunu nedojde.

Do jaké míry mohou situaci výrazně proměnit americké prezidentské volby?

Mohou ji hodně proměnit. V okamžiku příchodu Donalda Trumpa by se do Bílého domu vrátilo realistické myšlení, které nebude vázáno tím, co dělali demokraté, a naopak bude mít Trump chuť se vůči předchozí politice vymezit. Proto bych očekával zásadní změnu kurzu. Je to celkem zřejmé.

Co by Trumpovo zvolení znamenalo pro Evropu a pro nás?

Mělo by to pozitivní efekt, protože by šlo o obrovskou trhlinu ve lživé konstrukci, v níž současná evropská elita žije. Vidíme lživou konstrukci o Ukrajině, lživou konstrukci o klimatu, o transatlantických vztazích. S příchodem Donalda Trumpa do Bílého domu budou tyto konstrukce zásadním způsobem poškozeny, proto bych to přivítal. V okamžiku, kdy tyto lživé konstrukce padnou, objevuje se prostor k vytvoření mnohem zdravějšího vztahu k realitě, než jaký máme dosud. Iluze, ve kterých žijeme, jsou smrtelné pro nás, pro naše okolí, pro Ukrajince, pro další části světa, ve kterých se angažujeme. Čím dříve tato lživá ideologie padne, tím lépe. Trump se může stát katalyzátorem tohoto krachu.

Jsou i toto důvody, proč z liberálních a progresivistických pozic kontinuálně slyšíme důrazná varování před Trumpem jako nebezpečím?

Samozřejmě. Oni bojují o vlastní existenci. Nejenom že řada z nich přijde o živobytí, ale celý jejich světonázor půjde na smetiště a těžko se s tím budou vyrovnávat, bojí se toho. Vědí, že jejich názory nesedí, ale nejsou schopni udělat krok v podobě sebereflexe. Trump jim k tomu pomůže a nakonec i jim bude lépe, protože je lepší žít v souladu s pravdou, než žít se lží, jak říkával Solženicyn.

Pokud jde o americké volby, tamní komentátoři říkají, že o jeho kandidatuře a úspěchu v primárkách již není pochyb. Bude-li jeho protikandidátem skutečně Joe Biden, jaký výsledek předpokládat?

Pořád si myslím, že demokraté ukážou pud sebezáchovy a postaví do voleb někoho jiného než Bidena. Jeho několikrát projevená mentální neschopnost zastávat jakýkoli úřad, natož ten nejvyšší, by měla být varováním pro všechny. Očekával bych, že demokraté na poslední chvíli někoho vytáhnou a udělají to dostatečně na poslední chvíli, aby tam vydržel efekt nového muže či nové ženy na scéně. Pakliže půjde o souboj Trump versus Biden, je zřejmé, že Biden by nemohl počítat s takovou podporou, jakou měl před čtyřmi lety. Nejenom celá Amerika, ale celý svět ho má stále před očima. A to, co lidé vidí, mu nikdy nemůže politicky pomoci.

Nepodceňujme ale různé manipulační techniky, které se kolem voleb budou odehrávat. Lze očekávat, že budou masově mobilizovány poštovní hlasy. Přitom poštovní hlas není demokraticky odevzdaný hlas, to je potřeba neustále opakovat. Když někdo přijde, vybírá obálky a odesílá, nemá to s demokratickou volbou nic společného. Obávám se, že různí aktivisté na základě zastrašování, manipulace a úplatků budou dělat všechno, aby Trumpovu návratu do Bílého domu zabránili. Očekávejme obrovské předvolební manipulace. Potom, co se odehrávalo při minulých prezidentských volbách, musí být důvěra mnohých v americký volební systém silně otřesena. Domnívám se, že nyní to bude ještě horší.





