Dvořák měl skončit už dávno, říká poslankyně Maříková. A připomíná skandální reportáž od Fridrichové

Jste proti antigennímu testování ve firmách. Proč?

S antigenním testováním ve firmách ani ve školách nesouhlasím, jelikož antigenní testy nejsou vhodné pro plošné testování, protože slouží k testování příznakových jedinců, a je tak neefektivní a nákladné. V této souvislosti se vyjádřila i řada odborníků. Testování zdravých lidí povede akorát k utrácení peněz zdravotních pojišťoven, které budou chybět na léčbu skutečně nemocných. Je to cesta k tomu, že negativní test bude podmiňován ke vstupu do postupného otevírání ekonomiky těm, co se nebudou chtít nechat očkovat, a budou tak tímto tlačeni k očkování.

Necháte se očkovat proti covidu-19?

O očkování zatím neuvažuji žádnou vakcínou a je mi jedno, zda je z USA, Ruska nebo Číny, proto nikomu také nic nedoporučuji a každý se musí rozhodnout svobodně sám. Rozhodovat se budu, až budou zveřejněny studie všech vakcín, a na to si ještě dlouho počkáme. Očkování musí zůstat dobrovolné bez zvýhodňování očkovaných.

Jaká vakcína je podle vás vhodná, a která naopak ne? Jsou mezi nimi rozdíly v kvalitě?

V současné době máme k dispozici v České republice mRNA vakcíny a vektorové vakcíny. U mRNA vakcín je využívána uměle nasyntetizovaná RNA (ribonukleová kyselina), podle níž si organismus sám vytvoří příslušné proteiny původce choroby a na tyto proteiny pak vzniká imunitní odpověď organismu. U nás jsou k dispozici tyto vakcíny od společností BioNTech/Pfizer a Moderna.

Dále jsou tu vakcíny vektorové. Tento druh vakcín používá jiný oslabený nepatogenní virus jako vektor neboli nosič. V případě vakcín proti onemocnění covid-19 je takovým virem nejčastěji adenovirus, který je upraven a slouží jako vektor potřebné genetické informace. V ČR jsou v tuto chvíli dostupné vakcíny od společností Astra Zeneca, čeká se na vakcínu Janssen Pharmaceutica a na tomto principu je i vakcína Sputnik V.

Je předčasné říkat, která je vhodná, jelikož o nich víme málo a jsou schváleny podmíněně jen v mimořádném režimu. Zmíněné vakcíny nemají podle dostupných informací na stránkách SÚKL provedenou studii na karcinogenitu a o Sputniku V nemáme žádné dostupné informace.

Jak je to s očkováním dětí?

S očkováním dětí na covid-19 nesouhlasím, jelikož nám nejsou známy ani dlouhodobé vedlejší účinky u očkování dospělých. Za mě je to hazard se zdravím našich dětí.

Jaký máte názor na očkování po prodělaném covidu?

Nejsem v této oblasti odborník, ale profesor Beran se domnívá právě v souvislosti s několika úmrtími po očkování proti covidu-19, že celá „záhada“ má velmi jednoduché vysvětlení. Jde podle něj o reakci u lidí, kteří již virus prodělali a mají na něj protilátky. Ty pak v těle reagují s antigenem z očkování, a to dělá „intravaskulární diseminovanou koagulaci“, která je příčinou potíží.

Z téhož důvodu je podle profesora Berana nesmysl doporučení Vakcinologické společnosti, aby lidé, kteří prodělali covid-19, byli očkováni již sedm dní po nemoci.

Toto by mělo projít diskusí mezi odbornou veřejností a určitě by to nemělo být zameteno pod koberec. Pan profesor v této věci kontaktoval také ministra zdravotnictví Blatného, který to odmítá, a premiéra Andreje Babiše.

Co si myslíte o lécích proti covidu? Preferovaný je remdesivir, kdežto o ivermektinu se vedou diskuse. Je na všechny léky stejný metr? A je nějaký, který doporučujete?

V současné době se v České republice používá k léčbě onemocnění covid-19 několik experimentálních léků, a to remdesivir, bamlanivimab, jsou to léky za desítky tisíc korun. Dalším lékem je favipiravir – avigan, který se zde používá díky našemu předsedovi Tomiu Okamurovi. Určitě vítám léčbu i těmito léky, ale na druhou stranu tady máme léky, které jsou na trhu mnoho let a jsou podstatně levnější, jako isoprinosine nebo ivermectin, a někteří odborníci se jejich použití brání, ač v zahraničí je běžně používají.

Když se nad tím zamyslíte, tak na jedné straně jsou tady vakcíny, o kterých nic nevíme, a naši lékaři nemají strach je lidem aplikovat, a na druhou stranu se brání použít mnoho let prověřené léky. Doporučuji prevenci, a to zdravý životní styl, posilování imunity, sport a pobyt na čerstvém vzduchu a hlavně pozitivní mysl.

Jistě sledujete výběr kandidátů do Rady ČT. Jde o čtyři místa, do užšího finále pronikla dvanáctka finalistů. Jsou mezi nimi i výrazní kritici fungování ČT. Je ředitel ČT Dvořák v ohrožení? A bylo by dobře, aby byl v ohrožení?

Ředitel Dvořák se chová, jako kdyby mu ČT patřila. Je to nejhorší ředitel za celou éru televize, pod kterým ČT ztratila veškerou úroveň. Měl už skončit dávno.

Co vadí vám na ČT nejvíce? A naopak je něco, co se vám v ní líbí?

ČT je zpolitizovaná, můžeme to vidět v různých diskusích, jak je preferován jeden názor a tomu nehodícímu se názoru se nedostává dostatečný prostor. Připomeňme si odvysílanou reportáž Vrtěti hladomorem o dezinterpretační kampani, která byla odvysílána v pořadu České televize „168 hodin“, který moderuje Nora Fridrichová. Sama Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) uznala, že reportáž byla dosti dezinterpretační. Jak vidíte, není to tedy dojem jen diváků.

Na Facebooku citujete výrok ředitele odboru rovnosti mužů a žen na Úřadu vlády. Radan Šafařík v něm říká: „Nízké zastoupení žen je natolik vážným a dlouhodobým problémem, že je legitimní zasáhnout do svobody politických stran a bavit se o kvótách.“ Co si myslíte o tomto názoru i o tomto odboru?

Pozitivní diskriminace, jak to bývá nazýváno, je cestou do pekel. Je na rozhodnutí každého člověka, aby sám zvolil, v jakém oboru chce pracovat, a vždy budou obory převážně mužské a převážně ženské a stejně tomu tak je to v politice. To, zda člověk v konkrétním oboru uspěje, je pak dáno jeho schopnostmi.

Ani samy ženy by se nemohly cítit dobře, kdyby se měly prosadit díky kvótám. Politika byla vždy převážně mužskou doménou a je to dáno časovou náročností, ale naopak, když se podíváme na politickou scénu, tak ženy, které v politice jsou, ač jich je méně než mužů, jsou více vidět.



