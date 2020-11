EU koupí covid vakcíny. Loupež! varuje Konečná. Prý to jde sedmkrát levněji

reklama

Lidé, kteří se účastnili 17. listopadu, mohou s potěšením vzpomínat, zatímco lidé, kteří tam nebyli a teď to trapně dohánějí, se určitě budou motat na nejrůznějších shromážděních,“ uvedl mimo v rozhovoru pro PL u příležitosti výročí 17. listopadu prezident Zeman. Souhlasíte s takovým pohledem na listopadové oslavy posledních let?

A nestává se z listopadu 1989 jakýsi festival prázdných frází a povinnost? Má to ještě pro většinu obyvatel význam?

To víte, že stává. Ale připomínat si rok 1989, to rozhodně význam má. Zejména je nutné pouštět záznamy slibů tehdejších politiků, aby lidé viděli, jak nás podvedli.

Nicméně komentátoři televizí, novin, někteří politici – často podporovaní těmi, kteří na tomto režimu nejvíce vydělali – musí jednou ročně lidem u televize říct, jak se mají dobře a pokud žili před rokem 1989, tak že žili špatně. Děsivé je, že někteří uvěřili u televize na splátky, v bytě s třicetiletou hypotékou, zobajíce šunty, které sem nadnárodní korporace pro nás vozí, že kapitalismus je pro ně skutečně nejlepší řešení a že u něj končí dějiny. A ještě děsivější je, že jsou schopni se za tento nesmysl bít.

Takže proto každý rok musí být takové „politické školení mužstva“, i když zejména ČT si jede svou ideovou linku v podstatě už nepřetržitě a někteří redaktoři placení z poplatků nás všech už své politické preference ani neskrývají.

Tentokrát byly oslavy 17. listopadu poznamenané opatřeními proti koronaviru. Přesto se nějaká shromáždění, především v Praze, konala. Někteří lidé byli bez roušek. Co na to říct?

Velkou diskusi vyvolal Václav Klaus st., který dorazil do centra Prahy také bez roušky. Co na jeho postoj říkáte?

Václav Klaus starší se vždy projeví jako provokatér. Bohužel, vždy ale ve špatný čas a na špatném místě.

Proti EU začal vystupovat ve chvíli, kdy on sám podepsal Lisabonskou smlouvu, která přenesla značnou část rozhodování na EU a proti které jako jediná bojovala pouze KSČM (nehledě na to, že to byl také Klaus, který o vstup do EU za ČR požádal). Proti nošení roušek bojuje argumenty hodnými dětí z mateřské školy, ne nositele profesury. Stejně tak jako prohlášení, že ti, kteří souhlasí s rouškami, jsou vítači migrantů – to může říct snad jen člověk, který je v nějakém deliriu...

Sečteno, podtrženo – Klaus se projevil opět jako sebestředné bezohledné individuum.

„Svobodu“, „my chceme na pivo“, „nejsme ovce“, „děti do škol“, „Čechy Čechům“, skandovali lidé při pochodu centrem Prahy. „Oni nás chtějí nechat vyhladovět, chtějí vychovat generaci hlupáků, protože nepouštějí naše děti do školy,“ kritizoval vládu z pódia zpěvák Daniel Hůlka. Máme opravdu současnou situaci vnímat jako něco, vůči čemu se ohradit?

Rozhodně jsou momenty, vůči nimž se ohrazovat musíme, a také to poslanci KSČM při jednání o prodloužení nouzového stavu dělali. Na druhou stranu snad všichni, kteří mají všech pět pohromadě, chápou, že vybraná opatření jsou nutná.

Podle senátorky Miroslavy Němcové stávající situace, kdy kvůli epidemii platí řada omezení, se určitým způsobem podobá tomu, co jsme zažívali před rokem 1989. Dá se to srovnávat?

Myslím, že takové výroky je naprosto zbytečné komentovat.

Zásadním benefitem polistopadového převratu byla ekonomická obnova země a zvýšení životní úrovně. Máme se bát, že výsledky oněch 30 posledních let budou tím, co nyní zažíváme, smazány? Nebo jde o něco dočasného a vše se vrátí do starých kolejí? V čem budou naše životy a společnost v době po covidu jiné?

V první řadě je třeba říct, že ty benefity listopadového převratu nejsou pro všechny stejné. Zatímco z úzké skupinky lidí se stali multimiliardáři, milion lidí je v pásmu chudoby a dvě třetiny nedosáhnou na průměrný plat, takže reálně vyžívají s částkami kolem dvaceti tisíc čistého za měsíc. To rozhodně žádná výhra není – zvláště ve chvíli, kdy z těchto peněz musí platit zvyšující se náklady na bydlení, stravu, o dětech a jejich potřebách ani nemluvě.

Opatření proti epidemii, zavřené obchody, restaurace jen s výdejními okénky apod. to samozřejmě vytváří velké ekonomické problémy. Byla byste pro, otevřít ještě před Vánocemi obchodní centra? Je v tuto chvíli namístě bát se příliš rychlého rozvolnění jako před létem, nebo spíš ekonomických dopadů?

Já bych byla hlavně pro to, aby se u sestavování opatření používal rozum, což vláda ne vždy prokázala. Patnáct metrů čtverečních na jednoho klienta je už jen poslední kapkou. Stejně tak otevření psích salonů, zatímco kadeřnictví jsou dále zavřena.

Ale nejnepochopitelnější pro mě je, že se podporují velké řetězce generující ohromné zisky – které se pak ještě, bohužel, vyvážejí do zahraničí. Třeba tím, že jsou rozhodnutím vlády uzavřeny malé obchody s oblečením, obuví, hračkami a s celou řadou dalšího sortimentu – a lidé jsou tak nuceni tyto věci kupovat v supermarketech. Pro mě bude vždy zdraví na prvním místě, ale tohle, podle mě, s ochranou zdraví nemá moc společného.

Vy jste na svůj FB nedávno napsala, že nesouhlasíte s nákupem vakcín od Pfizeru. Z jakého důvodu?

Protože je to loupež na občanech za bílého dne! Cena vakcíny proti covidu-19, vyvíjené společnostmi Pfizer a BioNTech, bude téměř sedmkrát vyšší než v případě vakcíny vyvíjené společností AstraZeneca ve spolupráci s oxfordskou univerzitou!

Evropská unie se s Pfizerem dohodla, že od něj nakoupí 300 milionů dávek vakcíny. Navíc na veřejnost pronikla také informace, že CEO Pfizeru okamžitě po zveřejněni zprávy o účinnosti vakcíny prodal 62 % svých akcii a na prodeji vydělal více než 100 mil. korun. Jedná se o moment, kterého jsem se bála od počátku vývoje vakcín.

Proto jsme s kolegou Marcem Botengou z Belgie rozjeli iniciativu Righ2Cure a na všemožných fórech se snažili přesvědčit jak Evropskou komisi, tak farmaceutické společnosti, aby zajistily, že vakcína bude dostupná všem a že tyto společnosti nebudou na vakcíně profitovat. Je pravdou, že Pfizer odmítl peníze od vlády USA a vložil do výzkumu vlastní dvě miliardy dolarů, čímž většinu vývoje financoval ze svého. Má tedy právo určovat si její cenu.

Nicméně nechápu, proč za této situace, když víme, že příští měsíc sedmkrát levnější vakcínu dokonči AstraZeneca, musela Evropská´ komise nutně teď kupovat takové množství dávek od Pfizeru? S tímto nákupem hluboce nesouhlasím, na neštěstí druhých nemůže parazitovat žádná farmaceutická společnost!

Vědecké poznatky, zvláště pak takto důležité pro celé lidstvo, patří všem. Když v dubnu 1955 Jonas Salk vyvinul vakcínu proti dětské obrně, na kterou umíraly každý rok desetitisíce dětí, nenechal si vakcínu patentovat; kdyby to udělal, mohl mít na kontě nejméně 7 miliard dolarů, v přepočtu 140 miliard korun. Místo toho nechal práva volná, tak, aby byly vakcíny opravdu levné a aby se mohly šířit po celém světě – nejen v zemích, kde by na to měli dost peněz. Bohužel to byla zjevně jiná´ doba.

Dát, nebo nedat šanci i vakcínám, na kterých se pracuje v Rusku a v Číně?

Jistěže dát. Pokud někteří politici chtějí hnát boj proti Rusku a proti Číně, které viní ze všeho možného i nemožného až tak, že by odmítli vyvinutou vakcínu pro občany, tak je to pro mě známka mdlého rozumu. Je nutné dát šanci takovému léku, který je účinný. Bez ohledu, zda pochází z Asie, z Ameriky nebo z Evropy.

Česká veřejnost běžně není očkování příliš nakloněna. Domníváte se, že v případě covidu-19 tomu nakonec bude jinak? A vy sama se očkovat necháte?

Podívejte, pokud by to vedlo k tomu, že budou zachráněny životy, tak rozhodně ano. V tomto věřím odborníkům. Nehledě na to, že by to mohlo pomoct návratu života do normálu a my bychom se nemuseli ohlížet na vlny covidu a podobně.

