EU se vypařila, velká prohra. Někteří ve viru vidí spojence proti Babišovi. Budou mu vyčítat roušky... odložme to! vyzývá Drbohlav z Trikolóry

ROZHOVOR První krajský místopředseda hnutí Trikolóra v Karlovarském kraji Matěj Drbohlav v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zhodnotil, jaké dopady by mohly mít uzavřené hranice až na dva roky, o čemž referoval šéf ústředního krizového štábu Roman Prymula. Takovou ekonomickou devastaci regionů v Karlovarském kraji si raději zatím ani nechce představovat. K dopadům současné karantény řadí i to, že některým už začíná „hrabat“. Má jít i o Tomáše Etzlera v souvislosti se slovy, která tento bývalý zpravodaj ČT v Číně utrousil o prezidentu Miloši Zemanovi. „Ta karanténa podle psychiatrů může některým lidem způsobovat psychické problémy. Tak snad se z toho pan Etzler dostane,“ zaznělo.

Brněnský advokát David Zahumenský by chtěl zrušit nouzový stav a některá další opatření přijatá vládou. Návrh na jejich zrušení předložil Městskému soudu v Praze. Podle Zahumenského byla opatření přijata v rozporu s ústavním zákonem. „Nejsme proti konkrétním omezením, pokud budou řádně zdůvodněna. Požadujeme jen, aby se stát choval, jak se chovat má, a aby nelhal vlastním občanům,“ vysvětluje Zahumenský. Co si o tomto kroku myslíte? A co by zrušení těchto opatření přineslo?

Nejsem právník a těžko se mi hodnotí ta věc z hlediska ústavněprávní argumentace. To ponechám fundovanějším. Lidsky si ale myslím, že stav nouze bylo nutné vyhlásit, aby mohl stát účinně reagovat na ohrožení tímto virem a že takovéto oplétačky, co kdo kdy měl schválit, jak to mělo vypadat apod., si můžeme schovat do doby, až budeme z nejhoršího venku.

Česko má podle šéfa ústředního krizového štábu Romana Prymuly necelé tři týdny na to, aby stačilo připravit nemocnice na přijímání vážných pacientů s nemocí COVID-19, aby se situace nepodobala té v Itálii, kde denně umírají stovky lidí. „Zastřelte nás až potom,“ řekl v nadsázce senátorům Prymula. Je tedy namístě nyní tolerovat občasná vybočení ze zákona, protože jde hlavně o čas a lidské životy?

Přesně tak si to myslím. Ta situace, která nastala, je svojí povahou natolik extrémní, že naslouchat názorům odborníků v oblasti epidemiologie, jako je pan profesor Prymula, je to nejlepší, co můžeme udělat.

Prymula se rovněž u Václava Moravce nechal slyšet, že uzavřené hranice by kvůli šíření koronavirové nákazy mohly podle některých scénářů vydržet ještě rok až dva. Jde podle vás o zbytečné strašení obyvatel?

Tohle mi trochu jako zbytečné strašení přijde, protože dva roky jsou tak dlouhá doba, že je pro mě osobně nepředstavitelná a nepřijatelná. Chápu všechna možná bezpečnostní rizika. Před třemi týdny by asi nikoho z nás nenapadlo, co vše se za tak krátkou dobu změní. Je potřeba si uvědomit, kolik lidí by takovéto opatření na tak dlouhou dobu ovlivnilo. Spousta lidí pracuje v Německu, turisté z celého světa k nám do Karlovarského kraje jezdí do lázní, pohraničí, jako je například Ašsko, je tak moc propojené, že by to znamenalo další ekonomickou devastaci těchto regionů. Ne, opravdu si to nechci raději zatím představovat.

Je podle vás pravda, že v tuto chvíli někteří pokračují v politickém boji s Andrejem Babišem i skrze koronavirovou krizi? A pokud ano, co si o tom myslíte? Je to v pořádku?

Souhlasím. Někteří možná vidí v koronaviru spojence, který jim pomůže oslabit Andreje Babiše v tom, že budou říkat, že dodal pozdě roušky či že se málo lidsky tváří na tiskovkách. Tohle by se mělo opravdu odložit na čas po krizi, protože na to není čas.

Jak na naše omezení nahlížet v porovnání třeba s Velkou Británií či USA, kde k věci minimálně zpočátku přistupovali velmi laxně a nyní čelí velkým problémům? Můžeme si děkovat za to, jak jsme na tom my?

Asi bych s těmi hodnoceními počkal opravdu až nakonec. Ale při laickém pohledu zvenku to vypadá, že postup naší vlády bude úspěšnější než například ten britský. Koneckonců Britové sahají k podobným opatřením zhruba o 14 dní později než naše vláda v situaci, kdy ta země už je virem mnohem více promořena a pod tlakem čísel z predikcí, že by v Británii mohlo zemřít až čtvrt milionu seniorů.

Čtvrteční projev prezidenta Miloše Zemana, v němž se vyjádřil k aktuální situaci v boji proti pandemii, budí vášně. Vyčítají mu, že nedal stranou politikaření, jak píše například komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk, který nabízí srovnání s projevem německé kancléřky Angely Markelové. Neúspěšný kandidát na prezidenta a textař Michal Horáček odmítá, že šlo o projev prezidenta. Jak jej hodnotíte vy, byl slabší?

Možná přišel projev pana prezidenta trochu později, než bych si sám představoval. A asi bych mu vytkl to výslovné nepoděkování profesím, které dnes stojí, jak se říká, v „první linii“, tedy lékařům, zdravotníkům, policistům, vojákům, prodavačkám v obchodech, ale i komunálním starostům a těm tisícovkám lidí, co dobrovolně například šijí bavlněné roušky nebo nosí seniorům obědy. Podle mě ale nemá cenu panu prezidentu vyčítat, že řekl to, co řekl, a neřekl to, co neřekl. Je to zbytečné. Kdo má pana prezidenta rád, tak si v něm našel to své, a kdo ne, tak bude kritizovat cokoliv.

Velmi drsný byl vůči Zemanovu projevu dřívější zpravodaj ČT v Číně Tomáš Etzler, kterého prezidentovo vystoupení ke koronavirové krizi na TV Prima doslova zvedlo ze židle. „Vytočilo. Troska opovrhovaná všemi s mozkem v hlavě. Protoplasma, držená při životě veksláky, ruskými agenty a fašisty. Proč mu nepomůže jeho dcera, manželka? Podle pohybů se pochcal i posral,“ nebral si servítky. Je již takovéto vyjádření přes čáru?

Někdy je dobré místo zapnutí počítače zvednout záchodové prkénko a spíše se vyzvracet na toaletě než do klávesnice. Ale jako polehčující okolnost bych dodal, že ta karanténa podle psychiatrů může některým lidem způsobovat psychické problémy. Tak snad se z toho pan Etzler dostane.

Pokud jde o hlasité kritiky, kteří v některých případech nešetří ani nadávkami, začalo už podle vás někomu „hrabat“?

Přesně to si myslím. Doporučuji si jít do přírody zaběhat, užít si v mezích možností karantény prvního jarního sluníčka a s vírou a nadějí tyto chvíle přečkat. Lidstvo zvládlo už i horší situace.

Česko dostane z rozpočtu Evropské unie více než miliardu eur (přes 25,5 miliardy korun) na pomoc v boji s následky koronaviru. Máme za to být vděční? Dokazuje to, že EU v řešení krize obstála?

EU. Co to je EU? Nějak se nám vypařila a teď šermuje miliardami, které budou ale trochu s křížkem po funuse. Říká se, kdo rychle dává, dvakrát dává. Tady to všechny ty vzletné teze o evropské solidaritě trochu prohrály.

Do Česka dorazila také letadla s rouškami, respirátory a testy z Číny. Mnozí jsou nespokojení a stěžují si, že je pomoc příliš malá, příliš drahá nebo příliš nekvalitní. Mají pravdu? Co jim vzkázat?

Fotky vládních politiků na letištích s každým letadlem jsou jeden extrém, nesmyslné kritizování všeho je extrémem druhým. Realita je taková, že nikdo jiný než Čína dnes není schopen uspokojit celosvětovou poptávku po těchto zdravotnických materiálech, a tak to nakupujeme tam. Nic víc, nic míň. Nevím, proč ve všem musíme vidět politiku.

