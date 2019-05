Evropská komise navrhla totální krávovinu a teď trucuje. Dnes bych pro Junckera ruku nezvedl. Europoslanec Zdechovský bilancuje pětiletku

Anketa Prezident Zeman šikanuje část Česka, tvrdí Dominik Hašek. Má gólman pravdu? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 19368 lidí

Volby do Evropského parlamentu skončily, výsledky se dozvíme v neděli v noci. Vy obhajujete mandát z pozice dvojky na kandidátce KDU-ČSL. Pojďme bilancovat, co se vám za těch uplynulých pět let povedlo, a co ne?

Povedlo se hodně věcí. V legislativní práci to jsou stovky různých záležitostí, které se podařilo rozběhnout. V nelegislativní části se podařilo rozkrýt mafii a kradení z evropských fondů na Slovensku, v České republice, v Maďarsku a v dalších zemích. V oblasti migrace se podařilo prosadit, že je dnes povinné brát otisky prstů všem, kteří přicházejí a žádají o azyl. Podařilo se zlepšit bezpečnostní systémy, které si vyměňují informace. Kdybych měl vyjmenovávat, jsme tu do dalšího dne.

A co se nepovedlo? Co byste si představoval jinak?

Nepovedlo se nastartovat reformu Evropské unie. To teď musíme udělat. Kdybych se měl teď rozhodovat, nikdy bych nevolil člověka jako je Jean-Claude Juncker a vystupoval bych proti němu. Daleko více bych se ozýval proti tomu, že se v Evropské unii vytahují témata, která tam nepatří. Kdo ale sleduje můj nebo náš vývoj, musí mi dát za pravdu, že se věci učíme a z věcí, které se nepovedly, jsme se poučili. Teď se povedou.

Jistě jste se při vyjednávání v rámci Evropského parlamentu setkal s něčím, na co jste nebyl připravený, co vás v Bruselu překvapilo?

Nebyl jsem připravený na to, že někteří kolegové lžou a podvádějí. Něco jiného řeknou, ale něco jiného pak dělají.

A konkrétně čeští europoslanci? Je možné se nějak dohodnout řekněme po české lince, nebo sledují zájmy frakce?

K českým europoslancům já se většinou nevyjadřuji a ani teď se k nim nebudu vyjadřovat. Prostě každý se nějak chová, tak je na voličích, ať sleduje jeho práci a zkusí posoudit jejich slova a činy.

U nás ve frakci se poměrně dařilo věci udržet. Třecích ploch je minimálně, jestli byly konflikty, tak způsobené spíš osobními antipatiemi. Celkově bych řekl, že v KDU-ČSL jsme v 96 procentech měli stejný nebo podobný názor a dokázali jsme se shodnout. U ostatních kolegů to bylo složitější. Každý pocházel z jiného prostředí, měli jsme i kolegy, kteří se jednání tolik neúčastnili. Ale za KDU-ČSL mohu říci, že spolupráce byla velmi dobrá.

Byl nějaký moment, který považujete za zásadní a rád byste ho zmínil?

Jako zásadní vidím několik momentů. První – kvóty, kdy jsme od začátku říkali, že to nemůže fungovat. Druhý – kdy Angela Merkel řekla „wir schaffen das“, a v tu chvíli se zvedla půlka světa a šla přes Evropu do Německa, a tehdy jsme opět říkali, že tohle nejde. A třetí moment – ukončení vyšetřování Čapího hnízda. Atmosféru v některých zemích změnily také vraždy novinářů.

Psali jsme: Bartoš věří ve vyšší účast v evropských volbách, jsou důležité Babiš se stal terčem kanadského žertíku Pirátů. Načasovali to na volby Soukup má škodolibý nápad, který ředitele ČT nepotěší. Bude další žaloba? Ostrava: Sametovou revoluci připomenou akce, které podpořilo město

Když jste zmínil kvóty, Evropský soudní dvůr zahájil proces také s Českou republikou, protože jsme nerespektovali pravidla. Věc je před soudem, i když program v roce 2017 skončil. Co s tím?

Kvóty se zrušily jako totální krávovina a nedodržovaly je ani členské státy. Evropská komise nechce uznat, že navrhla prostě blbost a teď bude vynucovat něco, co už prostě nefunguje. Je to truc. Bohužel tehdejší politici, především politici sociální demokracie nebyli prozíraví, neudělali to, že bychom se alespoň na oko snažili někoho přijmout. To je výsledek jejich práce.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Jsem na 2. místě kandidátky KDU-ČSL do EP. Jedeme dále!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Myslíte si, že rozhodování dopadne tak, že soud vyhodnotí, že státy to nesplnily, budeme platit pokutu, nebo dojde k nějakému kompromisu?

Obě strany se budou snažit vše vyřešit nějakou plichtou. Soud rozhodne, ale myslím si, že obě strany nebudou chtít situaci eskalovat, protože už se ukázalo, že je to blbost. I v argumentaci Evropské komise jsou bláboly a nesmysly, tak jako v argumentaci některých členských států. Takže by bylo dobré pro obě strany vše ukončit smírem.

Jedno z témat, které ovládlo evropskou politiku, je problematika migrace. Jak se díváte zpětně na migrační krizi a jak hodnotíte současný stav?

Současný stav? Uspokojivý. Lidí přichází daleko méně, především ekonomické migranty jsme schopni rychle vrátit zpět do vlasti. Ale, jak říkám, proto chci reformu EU, aby se některé věci změnily, aby v budoucnu k problémům nedošlo. Když se vše nechá tak, jak je teď nastaveno, migrační krize může kdykoli nastat.

Ve Štrasburku jste zažil teroristický útok. Je na to vzpomínáte?

Zažil jsem i bruselský útok v metru. Musím říct, že jsou okamžiky, které bych raději zapomněl. Je důležité udělat vše pro to, aby se tohle neopakovalo. Já vím, že někdo řekne, že se nedá takovým věcem předejít... Ale já intenzivně pět let spolupracuji s českými tajnými službami, podporuji jejich práci a radím se s nimi o věcech, kterým nerozumím. Musím říct, že jejich práce je špičková. Musím jim za to poděkovat, sebemenší problémy nepodceňují, a to je důležité.

V jednom z minulých rozhovorů jste zmínil, že by už měl skončit Jean-Claude Juncker a s ním i půlka Evropské komise. Hnutí ANO už oznámilo, že opět nominuje Věru Jourovou. Je to dobrý nápad, nebo by měla skončit taky?

Mělo by se počkat se slovy o nominování až po volbách. Volby rozhodnou o tom, kdo by měl být lídr. Myslím si, že Věra Jourová odvedla poměrně dobrou práci, ale je potřeba udělat seriózní výběrové řízení. Sama také musí obhájit, že ve druhém období bude platnou kandidátkou. V prvním období udělala práci, ale musí ukázat, že chce hájit myšlenku reformy.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová ANO 2011



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jaká byla předvolební kampaň?

Intenzivní. Najezdili jsme s několika auty 180 tisíc kilometrů po České republice. Já sám jsem najezdil s nejbližším týmem přes sto tisíc kilometrů a jsem úplně vyčerpaný. (smích) Už se těším, že si odpočinu a půjdu spát. Když srovnám kampaň před pěti lety, tak teď byla výrazně lepší, intenzivnější a musím složit poklonu lidem, kteří nám pomáhali. Takových dobrovolníků a lidí, kteří nám pomáhali s kampaní, to jsem ještě v KDU-ČSL nezažil. Za to jim patří obrovský dík.

Jak se změnil pohled na EU u českého voliče?

Z českého voliče se stal větší eurorealista. Z naivního vítání EU řada lidí prozřela a teď voliči jistě hlasovali i pro lidi, kteří budou chtít věci posunovat dopředu.

Je škoda, že se veřejnoprávní média Evropskou unií více nezabývají. Evropská média mají pravidelné pořady, kde informují o dění v Evropské unii, a proto je i účast u voleb například v Itálii daleko větší. Bohužel veřejnoprávní média v České republice se tolik evropskými tématy nezabývají, a je to škoda. Je spousta témat, která jsou divácky, posluchačsky atraktivní. Přál bych především nám v České republice, abychom měli dostatek informací o dění v Evropské unii.

O čtvrteční televizní debatě politických stran se psalo v souvislosti s rozruchem, který vyvolal lídr Svobodných, jenž nedostal prostor. Možná jiné spíš zaujalo, že vystupovali předsedové stran, a ne volební lídři. Jak vnímáte finální debatu v ČT?

Já jsem se díval pět minut, a když jsem viděl povrchní otázky a povrchní diskusi, která působila hloupě, přepnul jsem na hokej. Díval jsem se na hokej, a dobře jsem udělal. Pokud budeme vést tímto způsobem debatu o Evropské unii, je naprostá ztráta času se na to v televizi dívat. Že nepozvou lídry, to ukazuje na neznalost problematiky ve veřejnoprávních médiích, protože lídři budou zastupovat strany v Evropské unii, nikoli předsedové stran. Ti mají na své europoslance minimální vliv.



Psali jsme: Od českých europoslanců nelze čekat, že odhlasují něco ve prospěch Česka, tvrdí Neff Vystupoval, jako kdyby byl někým volený politik... Babiš těsně před volbami zle vypráskal Evropskou komisi „Elfové“ že odhalují dezinformace? Tak si přečtěte, jakou zkušenost s nimi má Tomáš Zdechovský Zdechovský to rozbalil u Soukupa. Třeba o tom, jak zachází s lidmi Andrej Babiš

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Daniela Černá