Experti z Izraele nabízejí České republice pomoc s bezpečností. Abychom nedopadli jako země na západě Evropy

Pracovali jste oba pro izraelský stát. Nyní jsou vaše aktivity čistě privátní?

Bohbot: Masada Academy je soukromá firma, kde je činných několik lidí, kteří v průběhu svého života získali mnoho cenných zkušeností. Všichni jsou mimochodem Izraelci. S kolegou Nirem Regevem bychom chtěli do České republiky přinést poznatky, metodiku a další dovednosti týkající se bezpečnosti. Jde o izraelské know-how. Například firmy, nabízející v Česku služby při ochraně měkkých cílů, mají často o této problematice jen velmi mlhavé představy. Izraelská společnost tím žije.

Proč jste si pro své podnikání vybrali Česko?

Regev: Mezi Izraelem a Českem existuje určitá podobnost. V obojím případě jde o demokratické země se vztahem k Západu. Oba státy jsou úspěšné, i když mají za sebou těžkou historii, tj. Česká republika komunismus a Izrael dlouholetý boj o samotnou existenci. My i vy jsme samozřejmě poznamenáni druhou světovou válkou a na straně Izraele je tu navíc trauma ze šoa, jak říkáme holocaustu. Obě země mají srovnatelně velkou populaci a jsou spíše menší, což zvlášť vyniká, když se podíváme na sousedy. My i vy máme rádi nové technologie a vynikáme v jejich zvládání. Že jsme malí, může však některým lidem vadit. To je ovšem další důvod pro vzájemnou sympatii a spolupráci našich národů.

Pořád nerozumím tomu, proč z celé Evropy nabízíte své know-how právě jen u nás…

Bohbot: Naše země mají dlouholeté velmi dobré vztahy, které se odvíjejí od konce čtyřicátých let, kdy tehdejší Československo pomohlo nově vzniklému Izraeli. Co je mojí další motivací pro preferenci České republiky? Bydlím tady už celých 23 let. Znám dobře prostředí, moje rodina žije také tady. Protože se však v Česku cítím tak dobře, chci také udělat něco pro to, aby vše zůstalo stejné i v budoucnosti. Nejsem si totiž jistý, že onen ráj, který v Česku ohledně bezpečnostní situace máme, také vydrží. S Nirem Regevem, který má skvělé styky v Izraeli a do Česka pravidelně jezdí, se velmi dobře známe a hladce spolupracujeme dlouhé roky. To nás opravňuje doufat, že v České republice najdeme organizace, které ocení naši pomoc.

Váš produkt se týká informačních technologií, logistiky, čeho dále?

Bohbot: Kromě výše uvedeného můžeme nabídnout vše, co se týká moderního pojetí bezpečnosti, ať už jde o technologie, výcvik, praxi, poradenství, metodologii.

Kdo by tedy měl být váš klient?

Bohbot: Chceme oslovit jak úřady na celostátní a krajské úrovni, tak také firmy. Myslíme ovšem i na obyčejné lidi. Některé kurzy, které připravujeme, jsou totiž určené i pro jednotlivce. Je pochopitelné, že nebudeme školit jednu osobu, ale důvodně věříme, že se zájemců sejde víc.

Získali jste už nějaké zákazníky?

Bohbot: Ano, některé klienty už jsme získali. Budujeme strukturu a pevnou organizaci pro realizaci těchto aktivit. V České republice spolupracujeme s firmou San Severo, která je známá, silná a nabídla nám pomoc a spolupráci. Naše know-how je unikátní. Co se týká kurzů, ty by měly začít koncem prázdnin. Počítáme s přednáškami více lektorů, kteří se budou střídat. Všichni jsou špičkovými odborníky. Jde o specialisty na kybernetiku, ochranu VIP, bezpečnostní kurzy atd. Každý obor bude garantovat osoba, která působí takříkajíc v první linii.

Přijedou například odborníci z izraelské policie nebo specialisté na terorismus. Některé kurzy jsou totiž přímo protiteroristického zaměření. Můj spolupracovník Nir Regev byl ředitelem protiteroristické akademie v Izraeli. Stojí za zmínku, že dnešní terorismus je jiný, než býval. Útočí spíše malé skupiny, nebo osamělí vlci. A často jim bohužel stačí náklaďák, osobní auto nebo jen obyčejný nůž.

Pane Bohbote, popište prosím hlavní kontury aktuální bezpečnostní situace na Blízkém východě a v Evropě…

Izrael má nyní dobré vztahy se sunnitskými velmocemi, jako jsou Egypt, Jordánsko a Saúdská Arábie. Zhoršily se však naše vztahy s Tureckem. Írán a jeho spojenci chtějí Izrael zničit, tam vidíme hlavní hrozbu. Nezapomeňme však, že pro Írán je Izrael „jen“ ten menší z obou satanů, toho většího vidí v USA. V Evropě existují menší teroristické skupiny, které jsou spojeny se sunnity, Irán je ovšem nebezpečný z dlouhodobého hlediska, a to i pro Evropu. Írán buduje struktury elitních jednotek Al Kuds, což je tajná složka Íránských revolučních gard, odpovědná za operace v zahraničí.

Provádí je všude, kde vidí příležitost. Írán cítí, jak je Evropská unie slabá, a tak proti Evropě neútočí, protože ji považuje za dobré zázemí. Evropa Íránu pomáhá ze dvou důvodů. Tím prvním je strach, chce si tak „koupit bezpečnost“. Druhým důvodem, proč země EU s Íránem spolupracují, jsou peníze, evropská lačnost. Evropané jsou dnes nejlepší partneři Íránu. Jestliže se však Írán dostane k jaderným zbraním, tak si dnes Evropa kope vlastní hrob.

Která země v Evropě je na tom nejhůř, co se týká bezpečnostní situace s ohledem na potenciální terorismus?

Bohbot: Problém je v tom, že čím více je v konkrétní zemi radikálních muslimů, tím je v ní bezpečnostní situace horší.

Regev: Je třeba vnímat růst bezpečnostních rizik. Hlavní zásada je uvědomit si fakt, že se „něco“ může stát. Pokud to budou lidé vnímat, pak všechno, co se týká naší práce, bude jednodušší.

Bohbot: Doufám, že neskončíme ve stavu paralýzy a neschopnosti řešit interní rozpory, které vidíme v západní Evropě. Doufám, že v České republice nebude válka. Žil jsem ve válce, ztratil jsem v ní mnoho kamarádů, spolubojovníků, příbuzných. Přesto nemůžeme vyloučit, že válka k nám přijde sama. Jako experti vnímáme rizika a víme, že jediná cesta, jak jim předcházet, je prevence.

autor: Martin Huml