Exprezident Gašparovič: Matoviče označují za brzdu, která způsobí kolaps. Virus? Pozor na nepromyšlené zákazy

Pane Gašparoviči, na slovenské politické scéně to nyní vře – poté, co premiér Matovič musel přiznat, že se při tvorbě své diplomové práce dopustil plagiátorství.

Můžeme na to nahlížet buď prizmatem ztracené důvěry, ale také se samozřejmě lze lehce provokativně dotázat, co má tato 12 let stará historie společného s aktuálním výkonem funkce premiéra…

Ano, já vám rozumím a něco z toho druhého pohledu je vážně nutné přiznat, protože ani plagiát nějaké diplomové práce nemusí znamenat, že člověk v praxi pak nemůže být dobrý ve své profesi.

Na druhé straně, je to něco, co se stát nesmí. Je to něco, čemu by neměl čelit vrcholný představitel státu. A to už jen z toho prostého důvodu, že on sám podobné skutečnosti u jiných politiků velmi tvrdě odsuzoval. Takže teď je na něm, aby dokázal zaujmout stanovisko čestného, zodpovědného chlapa. Zatím se tak neděje.

On sám řekl – a to působí trochu komicky a paradoxně – že odejde teprve tehdy, až splní a udělá vše, co slíbil, ale to by v té funkci musel snad být až do smrti.

Ovšem dokud má za sebou hlasy koalice, může být zcela klidný...

Ano, jistě. Navíc je stále i vůči lidem v pozici, kdy převládá očekávání z voleb, takže ta jeho popularita je stále vysoká, ale objevuje se už řada kritiků nejenom z řad politiků, ale také ze strany zaměstnavatelů, kteří ho označují za brzdu této vlády, která může slovenské ekonomice způsobit kolaps.

Stále se například diskutuje o „Matovičově čistce ve státní správě“, během níž se nekompromisně rozloučil se všemi opozičními šéfy jednotlivých okresních úřadů. Odsuzujete to?

To, že ty lidi odvolal, může být ještě v pořádku, taková je často praxe, ale udělal to velmi šikovně, když rozhodl, že veškeré personální otázky státní správy bude řešit ministerstvo vnitra, což je jeho ministerstvo, které tedy teď má na ta uvolněná místa dosazovat v podstatě lidi prověřené a doporučené Matovičem.

Takže on si velmi potichu takhle buduje svou státní strukturu.

A přitom jakoukoliv strukturu de facto postrádá jeho vládnoucí strana Olano, která je jakýmsi prazvláštním politickým hybridem…

Ano, to máte pravdu, vždyť tahle strana měla dlouho jen tři nebo čtyři členy, pak jich kvůli změně zákona pár desítek přibrala, ale skutečně vnitřně nefunguje jako standardní strana parlamentní demokracie.

Slovenská opozice už se přece jen konsolidovala. V průzkumech se objevují nově vzniklé strany z rozděleného Ficova SMERU – Pellegriniho Hlas sociální demokracie a právě Ficův Smer sociální demokracie, které podle průzkumů už velmi vážně začínají konkurovat té vládnoucí straně OL'ANO a celé koalici. To je pro další demokratický vývoj na Slovensku nepochybně dobrá zpráva...

Tak to ano. Samozřejmě že už jen to, že se SMER rozdělil, pomohlo Matovičovi, protože ta jednota opozice se tím oslabila.

Ale já teď očekávám, že ty dvě opoziční strany budou nadále získávat podporu voličů, a očekávám také, že i když došlo k tomu rozdělení, tak ty strany budou mít k sobě nadále dost blízko, tak jako k sobě mají evidentně blízko i programy, které prezentují a které chtějí prosazovat.

Politologové často dávali Matovičově vládě jen několik měsíců života, ale ta až do této chvíle fungovala vcelku bez problémů. Může ji kauza s plagiátorstvím položit nebo to bude mnohem delší příběh?

Před volbami a hlavně těsně po volbách bych vám řekl, že skutečně vydrží jen krátce.

Ale teď tu máme ještě jeden důležitý aspekt a velké neštěstí – a tím je ekonomická krize způsobená koronavirem, která sužuje dnes vlastně celý svět. Takže to se musí řešit samozřejmě jako první.

A Matovič měl nějaké plány a dal lidem nějaké sliby, ale právě ta krize mu dává do ruky skvělou kartu, kdy může říct, já jsem to chtěl plnit, ale sami vidíte, že ta krize mi v tom zabránila.

Další, co může Matovičovi pomoct, je velká finanční injekce, kterou teď Slovensko a další státy EU na boj proti krizi obdržely.

Když ty finance bude umět šikovně využít, pak to bude pro něj další plus, v opačném případě mu to může samozřejmě také uškodit.

Jde rovněž o to, zda opozice zůstane jednotná, a pochopitelně musíme očekávat, že poslanci vládnoucí koalice určitě nebudou chtít přijít o ty krásné platy, které teď pobírají, takže půjdou s Matovičem – uvidíme jak daleko.

Pane Gašparoviči, zmínil jste se o koronakrizi. V Česku se teď opět obnovují některá bezpečnostní opatření, takže například Moravskoslezský kraj se vrací o krok zpět a znovu přichází ta nutnost nošení roušek. Jaká je v tomto směru situace na Slovensku?

Víte, já oceňuji všechna důsledná opatření, která přijala jak ta předchozí, tak ta současná vláda. Ale dochází už k situaci, kdy se nemůžeme chovat až tak rigorózně, ale je čas na jisté uvolnění, které samozřejmě podpoří možnosti té ekonomické sféry.

Měli bychom se více spolehnout na zodpovědnost a disciplínu každého z nás, protože se ukázalo, že jsme schopni se v případě nutnosti chovat opravdu zodpovědně.

Já nevěřím na žádnou druhou etapu, i když nejsem lékař, ale domnívám se, že se ten výskyt a četnost téhle nemoci bude stále pohybovat v určitých sinusoidách. Ale nutně to není důvod k nějakým dalším nepromyšleným zákazům, které tu existovaly a které zasahovaly už vysloveně do základních práv každého člověka.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka.

