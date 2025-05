Fiala lhal? „To musí přiznat i jeho voliči.“ Neslavná tabulka má dohru

Tak nám SPOLU připravilo hezkou tabulku s číslíčky, jak se máme za Fialy mnohem líp než za Babiše. Zeptám se jednoduše, připadá vám, že se za Fialy žije líp než za Babiše? Stejně, hůř, jinak?

To muselo dát soudruhům a jejich PR propagandistům ale práce vymyslet a vytlačit z paty takovou tabulku, která by alespoň trochu dávala logiku a nečišela z ní lež na sto honů. A jak správně poukazujete vy, tak na to, jak se nám žije, nepotřebujeme žádnou prefabrikovanou tabulku, graf ani číslo. Myslím, že i Fialovi zarytí fanoušci musejí přiznat, že život občanů ČR se obecně rozhodně nezlepšil, ba naopak. Což jsem po koronafašistickém intermezzu už opravdu ani neočekával. Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5407 lidí

Jakkoliv peníze nejsou zdaleka všechno a radost a pohled na svět jsou dílem, nebo měly by být, našeho vnitřního nastavení, pak zcela bezprecedentní nárůst cen prakticky všeho je pro většinu lidí spojen spíše se slovem hůře než lépe. Nutno dodat, že za zdražení kde čeho je výhradně zodpovědný soudruh Fiala a jeho pofidérní eurobolševická kolaborantská suita, která okrádá občany České republiky v zájmu západních Velkých bratří a ukrajinské junty v čele s hysterickou Zelenskajou Grétou.

Poslanec ANO Pavel Růžička upozorňuje na spolčení vojáků a novinářů, zejména okolo iniciativy Drony Nemesis. Tato vlivová skupina je podle poslance nebezpečná. Jaký máte názor na „vlivové skupiny“ vznikající v armádě?

Spolčení vojáků a novinářů bohužel není nic nového. Ani u nás, ani v zahraničí. Jde samozřejmě o věc nebezpečnou, amorální a odsouzeníhodnou, neb tohle vždy zavání válečnou agitkou a proválečnou propagandou. Ale v konečném důsledku ji bohužel vymýtit nedokážeme. A v zásadě ani nikdo jiný, neb tam kde už jsou finanční částky a mocenské páky nad určitou hranicí, tam není problém problém odstranit. Doslova a do písmene. Spíše je třeba mít toto spolčení, spiknutí, kolaboraci – nazvěte si to, jak chcete – vždy na paměti a mít v pozoru veškeré vlastní kontrolky, abychom věděli, s jakou chobotnicí a s jakými mediálními děvečkami máme co do činění.

Příběh Miroslavy Němcové a létající knížky má pokračování. Knížku chtěli ve STAČILO! vydražit. Ale společnost Aukro.cz aukci zrušila, podle pravidla, že tak může učinit, když je aukce v rozporu s dobrými mravy, platnými právními předpisy anebo by mohla mít vliv na dobrou pověst Aukro.cz. Přitom cena šla už přes 100 000 Kč. Co za tím vidíte?

Stál za tím opět jeden jediný povolený názor, cenzura a vztek z toho, že někdo využil hysterii a trapnost nejmenované naší soudružky Němcové k vtipné dražbě této knihy. Pro jejíž propagaci mimo jiné udělala Němcová mnohem více než kdokoliv jiný. To jsou holt ty ostré tužky v penálu z ODS, kterým předsedá akademický blb Fiala a nosatý naspeedovaný recidivista a brzy, doufejme, kriminálník z Řeporyjí.

Miroslav Kalousek přišel s myšlenkou, že diplomat Vladimír Votápek, který chce kandidovat za Piráty, si prý odpracoval svou minulost učitele marxismu-leninismu, protože to se rozhodlo už při volbě Petra Pavla.

Miroslav Kalousek uměl vždy obratně šermovat slovy, politickými legitimacemi i vlastními a nevlastními názory vždy tak, jak se hodilo jemu, jeho zornicím s panáčky a bankovkami a jak bylo záhodno danému prorežimnímu proudu. Tudíž do nedávna nenáviděné aparátčíky a budovatele onoho jimi tak nenáviděného režimu nyní začínají skoro vzývat na piedestaly. Nedá se. Ať už jde o pokřivenou páteř a charakter, nebo o nedostatek šedých buněk mozkových, je to pokrytectví největšího kalibru. Orwell by myslím na současnost koukal jak Fiala na logaritmické pravítko.

Ministerstvo zahraničí má skandál, 2 roky v něm prý byli nabouraní hackeři. Vláda chválí BIS a NÚKIB, jak na to přišly, v mezičase se objevují fóry na Lipavského. Ale není to vlastně pozitivní trend? U Vrbětic jim na špiony trvalo přijít 7 let, tady už jen dva roky.

Chválit se navzájem chlapci umí. To ne, že ne. Když nevíš co, tak si trumfni. Když nevíš co, tak tas hackery, ruské špiony nebo Čepigu s Miškinem. Předpokládám tedy, že šlo zcela jistě o ruské, čínské, maximálně íránské hackery a špiony. Protože jiní neexistují. Respektive těm jiným říkáme „západní partneři“, „spojenci“… a přitom jsme pouze jejich mopslíci a vazalové.

Evropská unie uvalila další sankce, což by nebylo tak překvapivé. Spíš je překvapivé na koho. Jsou to její vlastní občané, konkrétně Němci, byť žijící v Rusku. Prý nám podrývají demokracii. Je to podle vás příprava na to, že nakonec budou sankce zavedeny i na domácí obyvatelstvo?

Pomalu to tak vypadá. Mezičlánek, který se přesune od těch, kteří nám podrývají demokracii ze zahraničí, k těm, kteří nám podrývají demokracii doma. Ostatně nejrůznější sankce a biče na domácí obyvatelstvo, které nedrží prorežimní ideovou linii, hubu a krok již nastaveny a aplikovány jsou. A tak si tady žijeme. Hlavně se z toho nepo…