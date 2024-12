Fiala nebo Babiš? Václav Vlk nevylučuje ještě jiné překvapení

Vláda už má za sebou tři čtvrtiny funkčního období. Její předseda Petr Fiala tvrdí, že časté střídání osob na různých postech zhoršuje kvalitu politiky. Proto chce požádat voliče ještě o druhý mandát, aby měl dvě funkční období, jak je podle něj v zahraničí docela běžné, a mohl dotáhnout změny, s nimiž jeho kabinet začal. Našel byste pádnější důvody pro to, aby ho voliči vyslyšeli, nebo pro to, aby ho na další čtyři roky do premiérského křesla už nepustili?

Na výrok páně Fialy je možné odpovědět příslovím naší prababičky, která říkávala: „Lepší blbá vejmluva než šlápnout do psího hovna.“

Podle mého názoru výmluva pana Fialy o tom, že časté střídání osob na různých postech zhoršuje kvalitu politiky, je právě oním šlápnutím do psího výkalu. Lidstvo už od věků ví, že některé posty by určití lidé neměli zastávat vůbec nikdy. A pokud už do toho křesla usednou, čím dřív je z něj někdo vykopne, tím lépe.

Psali jsme: Fiala sliboval. Platy, firmy, univerzity. I Moravec se nakonec smál

Nebudu osobní a nebudu jmenovat různé funkcionáře této vlády ani některé z vlád minulých, které by soudný člověk nenechal šéfovat ani trafiku s denním tiskem. Natož aby je dosadil do ministerských křesel. Případně při vzpomínce na jistou dámu z Parlamentu a hodnocení její činnosti si vzpomínám na vyjádření jednoho odborníka na literaturu. Ten pravil ke slavnému románu „Anna Karenina“ o dotyčné Anně, že kdyby hned na začátku tohoto díla skočila hrdinka pod vlak, nemuseli jsme číst tento tlustospis a vůbec osoby v něm vystupující, tedy Alexej Vronskij, Alexej Karenin i ta nešťastná Kitty Šcerbacká by si ušetřili stejně tak jako čtenáři a dnes osoby sledující mluvené projevy paní předsedkyně duševní muka. K oné dámě v Parlamentu to samozřejmě srovnávám pouze literárně, ale kdyby se z politického a veřejného hlediska nikdy „nezrodila“, tak by si náš stát a jeho obyvatelstvo zhluboka oddechlo.

Nechme předsedkyni Poslanecké sněmovny být a věnujme se ambicím premiéra. Evidentně vás svým působením v čele vlády nenadchl. To platilo po celou dobu, nebo až pro poslední měsíce, kdy je pro některé své výroky vysmíván?

Nevím, zda je náš ministerský předseda Fiala na tom dnes jako americký prezident Joe Biden, na něhož prasklo, že už od nástupu do funkce byl tzv. mimo mísu. A pravděpodobně vůbec netušil, co se v USA a ve světě děje. K tomu dopomohlo to, že dostával pouze cenzurované informace, aby je ve svém věku, vzdělání a duševním stavu vůbec přežil. Petr Fiala vypadal až do poslední chvíle v kravatě a saku celkem solidně. Ale v poslední době se začíná podobat Joeu Bidenovi. Vypadá to, že sám samojediný hodnotí svoji éru na splněných 93 procent. Sám jediný a pár posledních „his melody boys“.

Mě při hodnocení jeho vlády napadá slavný výrok vedoucího našeho plaveckého oddílu, který naši účast na mezinárodních závodech hodnotil slovy: „Náš výsledek lze hodnotit jako průměrný. Nic jsme sice nevyhráli, ale ani se nikdo neutopil.“ Objektivně lze některé kroky Fialovy vlády hodnotit kladně – například rychlou a veřejnou pomoc Ukrajině nebo reakci na povodně. Avšak celkový dojem připomíná výkon bývalé německé kancléřky Angely Merkelové, z něhož se vzpamatovávají Německo a Evropská unie dodnes. A bude to ještě trvat, pokud to zvládneme. Všechno kolem nás sice jakžtakž ještě funguje, ale všechny politické chyby a praktiky ve stylu Merkelové a bruselské von Leyenové už dosáhly tak drtivého dopadu, že se hospodářství začíná rozkládat. Nedej pánbůh, aby parta pedagogů, politologů, učitelů, „mašíblů“, kteří v životě nic pořádného nedělali, vládla další čtyři roky.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2024

Nedáváte tedy té partě, jak vládu nazýváte, ne příliš kompetentních členů Fialova kabinetu šanci, že by za rok touto dobou byla znovu u moci?

Ale stát se to může. Stokrát opakované lži a pomluvy a celá ta mediální akce „Antibabiš“ má dodnes stále velký dopad. Přidáme-li k tomu neschopnost Babiše vysvětlit srozumitelně své politické názory, pronést řeč, která by měla hlavu a patu, tak spíše svými výstupy hlavně v Poslanecké sněmovně sám sobě škodí. Je tedy na vážkách, koho by lidé měli vlastně volit. No, třeba budeme mít štěstí a někdo rozumný se najde.

Psali jsme: „Své peníze na účtu utraťte. Do půl roku.“ Zásadní varování z mezinárodní konference Žádná ochrana prostředí, převýchova lidí to je. Europoslanec Uhrík se s von der Leyenovou nepáral Mohli jste v klidu topit do roku 2049. Fiala řekl ne. Zdražení odhaleno „Nejsme připraveni.“ Až tisíce ukrajinských vojáků přijedou do ČR. Vážné varování znalce

Věříte tomu, že by příští vládu mohl řídit někdo jiný než Petr Fiala nebo Andrej Babiš?

Pamatuji se, jak na podzim 1989 všichni dumali, kdo se po Miloši Jakešovi ujme vlády a KSČ, přičemž ani někteří disidenti nebyli nadšeni tím, že by v čele státu měl stanout intelektuál, ale ekonomikou nepolíbený Václav Havel. No a pak přišel neznámý Marián Čalfa, bývalý reformní a později normalizační komunista odkudsi z Trebišova a vynořil se veřejnosti neznámý Václav Klaus a nastartoval se nový a kladný vývoj. V té době tedy, pravda, padl Sovětský svaz a RVHP.

Ale dnes prohráváme válku na Ukrajině, na kusy se trhá celá slavná Unie – Velká Británie, Maďarsko, Slovensko, cuká se Rakousko i Itálie a tak dále. A my vůbec nejsme schopni odhadnout, co se bude dít na Středním východě. K tomu velké války v Africe (Súdán, Etiopie, Somálsko a tak dál) a vyhnání evropských vojáků, nejen francouzských, ale i českých z Mali, Burkiny Faso, Nigeru, Čadu, přičemž nástup Číny nejsme schopni do svých úvah vůbec nějak zamontovat. Takže uvidíme.

Ovšem představa, že toto ideologické zaseknutí a naprosté nepochopení situace, jaké předvádí Fialova vláda (viz ropu, plyn a Slovensko s Maďarskem), by mělo pokračovat další čtyři roky, je jedním z nejhorších možných řešení.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak tedy charakterizovat vládu, která si není ochotna připustit svou rekordní neoblíbenost u veřejnosti a jede dál ve stejných kolejích?

Máme vládu, která vyhlašuje, jak jsme se „odtrhli“ od zločinného Ruska, a přitom jen za listopad 2024 jsme dovezli do České republiky 95 procent plynu z Ruska. Ukrajina vyhlašuje, že nám zastaví ruskou ropu (většina naší ropy přichází ze Slovenska a na Slovensko teče z Ruska), a vláda blouzní o tom, jak už jsme zabezpečeni. A nebo prd. Slavný ropovod TAL stále není dokončený, samo Ministerstvo financí ve svém materiálu říká, že „více ropy přes ropovod TAL by mělo začít proudit do Česka od roku 2025“. Tedy mělo, a ne že bude. A když nebude? A Katar zastaví Evropské unii plyn a Biden už před necelým rokem pozastavil schvalování terminálů na export LNG po prudkém nárůstu vývozu.

Takže koho volit? Fialu a jeho partu napojenou na od rozumu odpoutanou a z řetězu utrženou EU? Asi bychom si měli vzít ponaučení ze staré delfské věštby: „Překročíš-li řeku Halys, zničíš velikou říši.“ A pod vedením Fialy a pětikoalice jsme už po kolena v řece Halys, která se pro nás jmenuje Green Deal, boj proti oteplování a 68 pohlaví.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dá se z několikerých – evropských, krajských a senátních – voleb v tomto roce usuzovat na to, jak dopadnou v příštím roce ty parlamentní? Promění se Poslanecká sněmovna, nebo v ní zase usednou zástupci stejných sedmi politických subjektů jako v probíhajícím funkčním období?

Domnívám se, že to je prakticky nemožné. Svět se za čtyři roky mimořádným způsobem posunul. Zažili jsme covid, třicetiprocentní inflaci, po mírné válce mezi Ukrajinou a Ruskem vypukla velká válka, která dnes ohrožuje celý svět, když ne svět, tak aspoň Evropu. Pokus amerických pokrokářů zvaných woke zničit Donalda Trumpa se nepovedl. Vlády v Evropě padají jako hrušky a z bývalých politických gigantů jako třeba Macron je už jenom politická mrtvola.

V Německu po Merkelové nastoupil Olaf Scholz a Němci si začali uvědomovat katastrofu, kterou Merkelová způsobila. V Česku je údajně 350 tisíc Ukrajinců a neznámý počet – možná dalších 100 až 150 tisíc – dalších cizinců, kteří zde pracují a podnikají. Zářná budoucnost se změnila v kocovinu a velká část obyvatel České republiky, stejně tak jako obyvatel Evropy a USA, má obavy z toho, co se stane. Že se něco stane, vědí všichni. Jen odhady a politické rozbory se liší v tom, co to bude.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vznik této vlády umožnila zcela ojedinělá situace, kdy propadlo přes milion voličských hlasů. Poučili se ti, kteří vinou roztříštěnosti svých politických subjektů nechali zemi na čtyři roky v rukou lidí, jako jsou Fiala, Stanjura, Rakušan a jim podobní?

Jak říká můj přítel Ondřej, pětikoalice vyhrála volby v okamžiku, o jakém se říká, že „pánbůh nebyl doma“. Dnes už jsou z koaličních stran jenom trosky, KDU-ČSL a TOP 09 jsou pouze stínovými stranami bez členstva a bez voličů. V průzkumech sice figurují Piráti údajně ještě těsně nad pěti procenty, ale to považuji spíše za výsledek „internetových průzkumů“ u osvědčených tazatelů a za výsledek stejného falšování výsledků, jaké byly prováděny v dřívějších průzkumech u tzv. Zelených.

Domnívám se, že je skoro jisté, že se vrátí zpátky do Parlamentu KSČM Kateřiny Konečné pod vlajkou Stačilo! A pokud se bude i nadále hroutit automobilový průmysl a Evropská komise bude se svými příkazy a zákazy blbnout ještě více než dosud, tak se pravděpodobně do Parlamentu dostanou také Motoristé sobě. Dokonce je ještě čas, aby se odněkud vynořila nová výrazná osobnost, která by na základě porážky Ukrajiny maskované pravděpodobně jako příměří mohla získat dostatek hlasů.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na čem by ta nová výrazná osobnost a subjekt, za který by kandidovala, mohly stavět?

Na vlně rozčarování z tzv. pokrokové politiky, což znamená, z odporu proti evidentní lži v politice státních orgánů v době covidu, na konfliktech mezi Ukrajinci a dalšími skupinami obyvatel České republiky, které už vypukají tam, kde se počet Ukrajinců dostává nad deset procent obyvatelstva. Vláda tento problém neřeší. Jen hubou a deklaracemi „bojuje proti Rusku“ a nesmyslně zasahuje i do života ukrajinské menšiny, kdy úředníci vymýšlejí jeden šílenější nápad než druhý.

V průběhu roku 2025 bude muset vláda přiznat, že většina Ukrajinců se už domů nevrátí, a bude nutno vypracovat plán. A to skutečně funkční plán, jak tyto křesťany zařadit do naší křesťanské společnosti. Bláboly, jak se budou vracet nazpátek, jsou už stejně hloupé, jako když se Německo pokoušelo zbavit Turků (včetně Kurdů), obyvatel bývalé Jugoslávie a všech možných skupin muslimů. Žádný z těchto plánů nikdy nevyšel. Je až smutné, jak dnešní EU a česká vláda opakují stejné pitomosti, které se už dávno ukázaly jako nereálné.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak velkou šanci dáváte tomu, že z podzimních voleb vzejde suverénnější vláda méně poklonkující Evropské unii?

Jsem optimista v tom, že Češi si vždycky, a to i v těch nejhorších chvílích, nějak ekonomicky i osobně poradí. Ale ve volbách, pokud to budou volby svobodné. A ne pseudovolby jako v Rumunsku, kde se výsledky prvního kola prezidentských voleb na příkaz Bruselu prostě zruší, anebo v Gruzii, kde se zahraniční vliv, a tím nemyslím jenom ruský, podílí na rozpadu celé společnosti.

Pokud bude Babiš a vedení ANO soudné a přestane se obávat reakce oslabeného, a přesto agresivního Bruselu, může sestavit většinovou vládu. Ke svým 33 až 35 procentům přidat SPD, která sahá po deseti procentech, případně komunisty pod vlajkou Stačilo! nebo Motoristy sobě, pokud přesáhnou pět procent. Pak bude mít ANO s jakoukoli koalicí pohodlnou většinu. Tolik šedá teorie, ale zelený je strom života. Další vývoj politiky v USA a v Evropě může všechno změnit.

V každém případě můžeme říci, že plán prosazení tzv. pokrokové a proevropské Fialovy vlády prakticky ztroskotal. A další mediálně úspěšný pokus posadit do křesla prezidenta muže, který oslavoval okupaci Československa 21. srpna 1968, i kdyby byl mezitím stokrát generálem prověřeným Západem, nebyl z hlediska budoucí politiky dobrý tah.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP

Profil není převzatý, články vkládá redakce.

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To je zřejmě nejpodivuhodnější událost polistopadového vývoje, že si Češi zvolili za hlavu státu Petra Pavla, který v sobě spojuje všechno to, proti čemu se 17. listopadu 1989 vzbouřili. Jak si vysvětlit nejen toto, ale i pokrokářskou linii Fialovy vlády?

Ze všeho toho je cítit síly držící von der Leyenovou, americkou woke politiku pod vedením Obamy a skupiny byrokratů a fanatiků ovládající bezmocného starce Bidena. Celé to dnešní dění na Západě mi připomíná zásadní zlom v Číně včetně průběhu šílené Mao Ce-tungovy „kulturní revoluce“ (jak svými ideovými zdroji, tak neskutečným lhaním a vyhlašováním neproveditelných „cílů“ podobných dnes Green Dealu), řízené za už dementního Maa tzv. Gangem čtyř pod vedením Maovy manželky Ťiang Čching. Teprve na základě hospodářského zhroucení Číny a rozpadu společnosti došlo ke změně a nastoupil reformátor Teng Siao-pching. Čínský Gang čtyř byl zlikvidován a ze země zmítané hladomorem a ekonomickým rozpadem se za čtyři desetiletí stal ekonomický obr světa.

Chce-li se Západ vrátit zpátky na svou bývalou úroveň, musí nejprve najít „woke“ Gang čtyř, odstavit ho od moci a začít oslabený a vyčerpaný znovu. Nelíbí-li se vám to přirovnání, pohleďte pravdě do očí. Evropská unie a její vedení je stejný nástroj pseudo demokracie, jako je dnes Ústřední výbor komunistické strany Číny. S tím rozdílem, že Čína je na špici technologické a ekonomické světa a my se propadáme do bezvýznamnosti.