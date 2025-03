Foldyna: Šli na Západ, skončili v Kyjevě. Hrozí tu občanská válka?

Ve středu jsme sledovali, jak mimořádná schůze Poslanecké sněmovny probíhala v utajeném režimu, bez kamer, stenozáznamu, a poslanci museli odevzdávat telefony. Jak se dívat na to, když se zavírá parlamentní plénum, které (na rozdíl od výborů) má být z principu veřejné a transparentní?

Nedá se na to dívat jinak, než že koalice chce skrývat před daňovými poplatníky to, jak hospodaří s jejich penězi.

Vládní koalice vám naopak vyčítala, že jste chtěli místo řešení důležitých otázek s náčelníkem generálního štábu jen exhibovat před kamerami. Co na tohle říci?

Důležité věci by se měly projednávat v přímém přenosu před zraky voličů právě proto, že jsou důležité. Vládní koalice to vnímá jako exhibování, což o ní dost vypovídá. Za mě je názor, že občan nemá právo se k obraně vyjadřovat, slyšet o ní diskusi v Parlamentu, ale má povinnost ji zaplatit a případně při ní zemřít, skutečně fascinující. Tak nějak si představuji nevolnictví.

Co jste si na tuto schůzi chystal za téma vy?

Měl jsem připravený tento krátký projev:

„Vážené kolegyně a kolegové, mluvíte zde o bezpečnosti, ale ve skutečnosti vám jde jen o nákupy zbraní a z nich plynoucí provize.

Říkáte, že vám jde o mír, protože ten, kdo masivně zbrojí, i za cenu zadlužení své země, automaticky usiluje o mír… Vážení, pokud tohle vaše tvrzení platí, tak největším mírotvorcem v historii lidstva byl Adolf Hitler…Ale to jen tak na okraj. Chci totiž mluvit o něčem jiném… Chci mluvit o lidech, protože jakékoli zbraně jsou k ničemu, když nejsou lidé, kteří by s nimi bojovali. A přesně v takové situaci se dnes nacházíme… Lépe řečeno: přesně v takové situaci se dnes nacházíte…

Znám totiž spoustu lidí, kteří jsou připraveni, nasadit život při obraně svého domu a své rodiny, ale neznám jediného člověka, který by byl ochoten, nasadit život za paní Černochovou, za paní Pekarovou, za pana Fialu, za pana Rakušana, za Petra Pavla, nebo třeba za pana Lipavského. A proč tomu tak je? No přece proto, že politický režim, který jste zde SPOLU vytvořili, lidé vnímají jako režim nepřátelský, jako režim, od kterého jim hrozí nesrovnatelně větší nebezpečí než od Vladimíra Putina, Si ŤingPchinga a Donalda Trumpa dohromady.

Jediná skutečně efektivní investice do naší bezpečnosti proto nespočívá v nákupu válečného šrotu, ale ve vybudování důvěry lidí v to, že jejich země, je skutečně jejich zemí. Ptáte se, jak to udělat? Já vám poradím. Přestaňte lidem nadávat a urážet je. Přestaňte se lidem vysmívat, přestaňte je poučovat, přestaňte je fízlovat na každém kroku a odírat je až na kost. Vyhoďte Foltýna i s celou tou jeho sebrankou darmošlapů. Vyhoďte Řehku, Zelinku a další Jasánky a politruky a nahraďte je opravdovými vojáky – určitě v armádě ještě nějací zbyli… Poručte policii, ať stíhá vrahy a zloděje a ne diskutující na sociálních sítích. Donuťte naši zpolitizovanou justici, aby zrušila rozsudky v politických soudních procesech. Přestaňte lidi vyhazovat z práce za politické názory, přestaňte posílat k protivládním petičním stánkům své bojůvky. Zrušte ideologickou masáž ve školách i ve veškerém veřejném prostoru. Zrušte cenzuru. Zajistěte lidem rovnost před zákonem... Zajistěte kvalitní a dostupné zdravotnictví a školství. Zajistěte lidem pořádek a bezpečnost v ulicích jejich měst. Opravte silnice, chodníky. Začněte podporovat mladé rodiny a porodnost – začněte stavět domy, školy, školky a dětská hřiště... Začněte se chovat k seniorům tak, jak si zaslouží, protože nebýt jich, tak tu nejsme. Vraťte lidem naději a důstojnost, kterou jste jim ukradli a tím jste jim ukradli i jejich zem.

Především ale okamžitě přestaňte s jednou věcí… Okamžitě přestaňte naši zem hnát do války. Protože jestli s tím nepřestanete, tak až lidem rozdáte zbraně, tak první, proti komu je obrátí, budete vy sami. A já při tom budu stát vedle nich.“

Takže tohle jsem chtěl říct, ale bohužel se na to nedostalo.

Říkáte, že lidé vnímají stát jako svého nepřítele. Z čeho přitom vycházíte?

Z toho, co mi říkají lidé, s kterými mluvím.

Takže své tvrzení nemáte podpořené nějakou statistikou nebo něčím podobným?

Ne, je to pouze můj názor, který jsem si vytvořil na základě nějakých zkušeností. Na to, zda jde o názor správný či všeobecně rozšířený, si každý člověk může odpovědět sám. Já nikomu nic nenutím.

Téma „Rusko a jeho nebezpečí“ se zjevně stává nejdůležitější součástí předvolební kampaně SPOLU, které svolává všechny, co jsou na „správné straně“. Vy se mezi těmi lidmi ve Sněmovně pohybujete, máte pocit, že ti lidé skutečně věří, že sem přijede generál Gerassimov na tanku, nebo jde jen o předvolební kalkul, protože nic jiného už tato koalice nabídnout nemůže?

Ano, tak to je. Koalice si opravdu uvědomuje, že lidem nemá co nabídnout, a tak se snaží vytvořit nepřítele, se kterým pak bude moci „hrdinně“ bojovat, a chránit tím své příznivce. V tomto smyslu Rusové, ale také „dezoláti“ současnému režimu slouží úplně stejně, jako sloužili ve 30. letech minulého století Adolfu Hitlerovi židé.

Zdá se mi ale, a pokládám to za velmi nebezpečné, že u mnohých kolegů proběhl výplach mozku a oni tomu opravdu věří. Přitom jde o naprostý nesmysl.

Proč jde o nesmysl?

Protože Rusové mají nadbytek svého vlastního území, mají nadbytek úrodné půdy, mají nadbytek ropy, zemního plynu, železné rudy, vzácných kovů, minerálů, uranu, lesů… Zzkrátka jejich přírodní bohatství jim bohatě stačí ještě na několik set let. My máme pár zavřených dolů, padesát sedm pohlaví, papírová brčka a dluhy. Pokud si někdo myslí, že Rusové hodlají vést válku, což je vždy ekonomicky i politicky náročný podnik, aby tyto naše „poklady“ získali, tak by měl být zbaven svéprávnosti. Ve skutečnosti jediným důvodem, proč by na nás Rusko mohlo zaútočit, je jeho vlastní bezpečnost. Ano, pokud se námi bude Rusko cítit ohroženo, tak na nás zaútočí. Bohužel přesně na tom vláda Petra Fialy pracuje.

Jak?

Například podporou ukrajinského režimu a snahou pořídit nám takové zbraně, které jsou schopny ohrozit ruské území.

Nemá ale každý stát nárok na to, pořídit si zbraně, jaké uzná za vhodné, popřípadě vstoupit do jakéhokoli uskupení?

Tím mimo jiné narážím na snahy Ukrajiny o vstup do EU a do NATO.

Ano, to je takový ten inkluzivní přístup „já mám nárok“. Jasně, každý má nárok na všechno, co si zamane, jen se pak nemůže divit, že si někdo jiný řekne, že má nárok na ten nárok reagovat podle svého. Což ale v podstatě znamená nikdy nekončící konflikt. Chceme to? Opravdu chceme válku?

Pokud ano, tak nekoukejme vlevo, vpravo a křičme, že máme nárok; nakupujme jaderné nosiče, posílejme na Ukrajinu zbraně a prachy a pak ji přijměme do EU a do NATO, křičme, že Rusy je potřeba pozabíjet, vyvěšujme jejich prezidenta v pytli na mrtvoly a výsledek, Orešnik nebo Sarmat, se nakonec spolehlivě dostaví.

A pak si v plynném skupenství můžeme všichni vyprávět o tom, jací jsme byli kabrňáci a jaké jsme měli bezvadné nároky. Anebo máme druhou možnost, které se říká diplomacie. Ta nám umožní zůstat ve skupenství pevném, které mně osobně, a věřím, že i většině ostatních lidí, vyhovuje mnohem víc.

Jaké by tedy podle vás mělo být diplomatické řešení konfliktu?

Především si musíme říct, proč konflikt vznikl. Nám se tady režim snaží namluvit, že se Putin jednoho rána vzbudil a řekl si: „Dnes nemám co dělat, tak co kdybych napadl Ukrajinu?“ Tak to ale samozřejmě není.

Ta válka má mnoho důvodů, přičemž tím základním je historická touha Západu po ruském přírodním bohatství. Historii – Napoleonovo tažení, západní podporu bolševické revoluce i západní podíl na vzestupu Adolfa Hitlera – ale nyní nechme stranou, protože jde o příliš rozsáhlé téma, a pojďme k současnosti. Aby bylo dosaženo dlouhodobě udržitelného míru, musí být Rusku garantována jeho bezpečnost.

To v praxi znamená, že Ukrajina nebude disponovat vojenskými prostředky, které by jí umožňovaly ohrožovat ruské území. Zároveň je ale jasné, že nějaké garance musí dostat i Ukrajina, respektive to, co z ní zbude – pokud z ní tedy vůbec něco zbude.

Vy si myslíte, že se může stát, že Ukrajina jako samostatný stát zanikne?

To už se v podstatě stalo. Stát, který se bez finanční podpory ze zahraničí do pár dnů zhroutí, samozřejmě postrádá charakter samostatného státu. A přesně v tom stavu dnes Ukrajina je, přičemž je nutné vzít v úvahu ještě skutečnost, že její dluhy jsou de facto nesplatitelné.

To znamená, že jako samostatný stát nemůže fungovat, a proto zbývá vyřešit jen to, jak ten celek, kterému se říká Ukrajina, bude spravován, ale hlavně kdo to všechno bude platit.

A kdo to bude platit?

Nejvyšší představitelé USA už řekli, že oni to nebudou, takže zbývá jen Evropa. Pak je ale na stole otázka, zda na to Evropa má a zda k tomu má důvod. A v obou případech je odpověď negativní. Z toho ale plyne, že ukrajinské území bude pravděpodobně rozděleno mezi několik zemí, které budou využívat jeho přírodního bohatství k postupnému umořování pohledávek, které vůči Ukrajině mají, a zároveň budou garanty bezpečnosti.

Které země to budou?

V první fázi to jistě bude Rusko a USA, a to buď napřímo, anebo prostřednictvím OSN či jiné organizace podobného typu. V dlouhodobém horizontu pan zřejmě do věci bude zaangažováno také Polsko, Maďarsko a možná i další země, které s Ukrajinou sousedí.

Mimochodem; je jasné, že u toho nebude ČR, což samozřejmě znamená, že všechno, co jsme na Ukrajinu nalifrovali, byly prachy hozené do kanálu.

Vám takové řešení připadá pro Ukrajinu spravedlivé?

Geopolitika není a nikdy nebyla ušlechtilá hra o spravedlnosti, ale neušlechtilá a pragmatická hra o zájmech, takže je taková otázka irelevantní. Řešení, o kterém mluvím, ale může Ukrajincům zajistit poměrně slušnou míru stability a prosperity, což je pro běžného Ukrajince určitě mnohem lepší a asi i spravedlivější než smrt v zákopu, což je jediná další alternativa.

Petr Fiala ale říká, že chce naopak nezávislou a vojensky silnou Ukrajinu, protože tím bude zajištěna naše vlastní bezpečnost...

To jsou jenom nesmyslné pindy pro hlupáky. Naštěstí ale na tom, co říká Petr Fiala, těm, kdo o celé věci ve skutečnosti rozhodují, vůbec nezáleží.

Kdo o tom rozhoduje?

Prezident Trump, prezident Putin a své si k tomu jistě řekne i Čína a asi i Indie, možná i Írán a Izrael, protože íránsko-izraelská otázka nejspíš bude součástí nějaké širší dohody. EU je ze hry venku, takže se do mírových iniciativ snaží házet vidle. Odpověď na otázku, zda Evropa dokáže přetlačit Rusko, USA, Čínu, Indii, Írán a Izrael najednou, opět nechám na každém čtenáři.

Co říkáte na reakci části české veřejnosti na smrt šesti ruských turistů včetně tříletého dítěte v Egyptě, které komentovala vládou podporovaná iniciativa Dárek pro Putina smíchem a jiní hrdinové od klávesnic poznámkami, že to bylo ještě málo?

Přesně tímto způsobem se spolu bavili a žertovali dozorci v nacistických koncentračních táborech.

Štěpán Kotrba nám v reakci na performanci omaskáčovaného generála Řehky v Poslanecké sněmovně v rozhovoru řekl, že „generálové ve Sněmovně či ve vládě jsou hrozbou pro demokracii“. Přesto ale tato militarizace proniká do vládní politiky čím dál častěji, počínaje tím, že za vládu strategicky komunikuje plukovník Foltýn, přes veřejné výstupy šéfa BIS po roli generála Řehky. Nemáte pocit, že s volbou generála na Pražský hrad získala armáda a vojenské složky v této zemi až příliš velký vliv?

Z reálného socialismu jsme se, přes krátké období demokracie, posunuli do doby reálného lampasákismu, tedy do režimu, ve kterém lampasáci mluví do politických záležitostí. Správně to samozřejmě má být tak, že vojáci v pozoru čekají, jaké zadání dostanou od civilního vedení země. Myslím ale, že to s volbou Petra Pavla nemá moc společného.

Ten člověk si z Pražského hradu udělal zážitkovou agenturu a kromě kšeftů pro své kamarády nic jiného neřeší. Vliv lampasáků na politiku je podle mého dán spíš osobností Petra Fialy a lidí kolem něj. Uniforma je pro slabocha vždy dobrým štítem. A svou roli samozřejmě hraje i snaha vsugerovat našim občanům, že jsme ve válce, popřípadě tu válku opravdu vyvolat.

Vy si myslíte, že vládní koalice stojí o to, zatáhnout ČR do války?

Ano, to si opravdu myslím. Jednak mi přijde, že ti lidé opravdu zešíleli a jsou jako vzteklí psi, a jednak mají strach z toho, že až válka skončí, tak se jako po každé válce začne vyšetřovat.

Co se začne vyšetřovat?

Válečné zločiny a rozkrádání peněz. Je pravděpodobné, že v obojím budou mnozí naši prominenti nějakým způsobem namočeni. Z některých z nich ten strach z vyšetřování dnes už doslova čiší na dálku.

Už jsme tu viděli uzavření sněmovní schůze, předtím trestní stíhání obou předsedů sněmovní opozice, opakované nápady z Ministerstva vnitra na pokutování za názory nebo šmírování internetu. Očekáváte, že bude koalice s blížícími se volbami sahat k podobným doposud neznámým excesům z demokratických standardů ještě častěji?

Očekávám a očekávám také, že se pokusí zfalšovat volby. Je jen otázkou, jak moc se jim to podaří. Pokud se jim to podaří v dostatečné míře a zůstanou u moci, tak zde rozpoutají teror, protože budou vědět, že jinak se u vesla neudrží.

Vrátil bych se ještě k tomu sloganu koalice SPOLU o správné straně. Je to vlastně refresh jejich staršího sloganu „Patříme na Západ“ a shrnutí celkového přístupu bezvýhradné loajality k EU a NATO. S ohledem na všechno, co se v poslední době v EU a v NATO děje, máte pocit, že si s jejich dosavadním přístupem „správné strany“ vystačíme?

My ne, oni ano. Jinak; po té jejich slavné „cestě na Západ“ jsme skončili v Kyjevě.

Po nástupu prezidenta Trumpa se mluví o zásadních změnách ve světové politice, na které, jak se zdá, česká diplomacie není schopna zareagovat a nadále sní o světě devadesátých let, ve kterém Západ je vždy ten silnější a z pozice globálního četníka nastoluje „spravedlnost“ v jakémkoliv regionu. Neměli bychom tuto zahraniční politiku nahradit nějakou, která bude lépe reflektovat mnohem pestřejší svět jednadvacátého století?

To bychom rozhodně měli. Problém je ale v tom, že stávající politická reprezentace České republiky toho není schopna a že by se s ní ani nikdo nebavil.

Jste si tím jistý?

Jsem si tím absolutně jistý. Ti lidé na stávající situaci vůbec nejsou připraveni. Celý politický život byli zvyklí pouze tupě provádět zadání, která přicházela z USA. Teď, když se v Americe změnil režim a zadání přestala přicházet, tak je vidět, že jsou zcela dezorientovaní.

Proto spolu s dalšími evropskými politiky, kteří jsou na tom zhruba stejně, dělají to jediné, co umějí – pořádají nekonečný seriál různých summitů, jejichž výsledkem jsou pouze snězené chlebíčky a nějaké usnesení složené z prázdných a směšných frází a poštěkávání po Putinovi a po Trumpovi.

Tahle garnitura ví, že není schopna samostatného politického života, ale zároveň se za žádnou cenu nechce vzdát své pozice vrchnosti, takže se směrem k Trumpovi chová jako zhrzená milenka, směrem k Putinovi jako moralizující vítěz války a směrem ke svým poddaným (ano, občany takto vnímá) jako otrokář k otrokům, kterými pohrdá a zároveň se jich bojí, a proto doufá, že když je rozeštve natolik, aby se rvali mezi sebou, tak se ti otroci neotočí proti němu.

Zatím to docela funguje, dalším výsledkem ale bohužel je, že jsme dnes na prahu několika válek. Války s Ruskem, války občanské a obchodní a politické války s USA a s Čínou.

Opravdu to je tak zlé? Opravdu si myslíte, že je v ČR možná občanská válka?

Ano, myslím a obávám se toho. Byl jsem v Jugoslávii v době těsně před občanskou válkou a ta atmosféra ve společnosti je velmi podobná. Víte, je tady jedna skupina lidí, která si vůči druhé skupině lidí může dlouhodobě dovolit v podstatě cokoli, a také to dělá.

Ta druhá skupina všechno to šikanování, všechny ty nadávky a posměšky zatím jen mlčky, se sklopenou hlavou snáší, protože jí nic jiného nezbývá, ale přitom se čím dál víc těší, až to té první skupině vrátí i s úroky.

V takové atmosféře stačí opravdu jeden malý kamínek, aby strhl nezastavitelnou lavinu. Bohužel vládnoucí režim, místo aby třeba jen v pudu sebezáchovy sundal nohu z plynu, tak se ten konflikt naopak snaží ještě rozpumpovávat, co to jde. Jenže pak se najednou něco zlomí a říkat: „My jsme nevěděli, že vám ty naše plivance tak vadí,“ je v takovém případě už pozdě.