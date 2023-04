Foldyna svolává úplně všechny protivládní: Kdyby mi proti Fialovi nabídl spojenectví sám Lucifer, přijmu!

reklama

Minulou neděli jste byl jedním z řečníků na protivládní demonstraci, kterou pořádal Jindřich Rajchl. Znamená to, že hnutí SPD a strana PRO, jejímž předsedou je právě Jindřich Rajchl, budou nějak spolupracovat?



Vláda Petra Fialy je asi nejhorší vládou od roku 1918, a proto se opozice musí spojit a pokusit se té vlády zbavit dřív, než naši zem a náš národ zničí. Kdyby se teď otevřela zem a z ní vystoupil sám Lucifer a nabídl by mi v této věci spojenectví, tak bych jeho nabídku přijal, protože ani on by nemohl být horší, než je Petr Fiala a parta všech těch šílenců kolem něj. Že přijmu nabídku od Jindřicha Rajchla proto pokládám za zcela automatické.



SPD o víkendu ohlásila, že připravuje koalici s Trikolorou. Není vaše účast na demonstraci strany PRO s tímto záměrem v konfliktu?



Už jsem v podstatě odpověděl v předchozí otázce, ale řeknu to ještě jinak a možná jasněji. Abychom se pana Fialy, pana Rakušana, paní Pekarové a dalších z toho jejich bratrstva lhářů zbavili, musíme se spojit všichni. Moje účast na demonstraci tedy se záměrem SPD nekoliduje.

Fotogalerie: - Česko proti bídě



U Národního muzea byla jakási protidemonstrace. Máte k ní nějaký komentář?

Demonstrace českých občanů proti české vládě je vnitřní záležitostí České republiky a pokud do této záležitosti chce zasahovat kdokoli jiný, v tomto konkrétním případě tedy Ukrajinci, tak to z jeho strany svědčí v nejlepším případě o neúctě k naší zemi a k našemu národu. V neděli ale šlo pouze o pár pomatených jedinců, takže bych tomu nedával velkou váhu.



Jak víte, že se protidemonstrace účastnili Ukrajinci?



Vycházím z toho, že člověk, který je zabalený do ukrajinské vlajky a pokřikuje ukrajinská hesla, bude velmi pravděpodobně Ukrajinec. Je ale pravdou, že jsem totožnost všech účastníků protidemonstrace nijak podrobně nezkoumal. Jednak k tomu nemám oprávnění, jednak k tomu nemám důvod a jednak na to nemám čas, protože těch lidí bylo několik desítek.

Fotogalerie: - Obránci evropských a ukrajinských hodnot



Prý mezi účastníky protidemonstrace byli i Češi a mezi nimi i starosta Řeporyjí Pavel Novotný.

Vážně? K tomu můžu říct snad jen to, že lidem, kteří, zabalení do vlajky cizí země, pokřikují hesla oslavující cizí zem, se dřív říkalo zrádci, nebo kolaboranti. Doba se ale mění, takže dnes to zřejmě budou mimořádně politicky uvědomělí pokrokově liberální demokraté a případná podpora neonacismu z jejich strany na tom nic nemůže změnit, protože jde o nejvěrnější podporovatele vlády Petra Fialy. Co se týká pana Novotného, tak si ti lidé postavili do svého čela skutečně skvělého mluvčího a generála, a já tímto panu premiérovi na dálku gratuluji.

Pavel Novotný, DiS.

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



O vládě Petra Fialy mluvíte hodně ostře. Co vám na ní vadí nejvíce?

Anketa Má smysl demonstrovat proti vládě? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 21507 lidí

Můžete být konkrétnější?



Tak jen namátkou: ožebračování prakticky všech vrstev společnosti, likvidace českého průmyslu, zavádění cenzury, politizace ozbrojených složek, zvyšování odvodů živnostníkům, zvyšování daní, snižování podpory invalidům, snižování podpory mladým rodinám, arogance, vydírání, nadávání a výsměch občanům, nedostatek léků, lékařů, zdravotních sester, růst kriminality, monstrózní inflace, která přerůstá ve stagflaci, zdražení potravin, vysokoškolských kolejí a celkově nedostatečně financované školství, teď ohlásili další zdražení léků, tepla, vodného a stočného, knih, rychle přibývá dětí a mladých lidí s vážnými psychickými problémy... Komplexnost a intenzita destrukce naší země a národa je dnes skutečně bezprecedentní... V naší historii jsme už měli hodně vlád. Některé byly lepší, jiné horší. Žádná z nich ale neprojevila tolik bezohlednosti a nenávisti k vlastnímu obyvatelstvu, jako vláda současná. Vždyť i ta protektorátní se snažila dopady války a okupace na obyvatele protektorátu mírnit. A co dělá vláda Petra Fialy? Ždíme vlastní lidi do krve a všechno, co z nich vydře, posílá do zahraniční, aby podpořila zájmy cizích mocností a jejich oligarchů a byrokratů.... Dále: vinou aktivistické... ne to není správné slovo... vinou fantasmagorické zahraniční politiky se naše země ocitá v mezinárodní izolaci, a co je nejhorší – hrozí stále větší nebezpečí, že budeme zataženi do války. To už ale není jenom špatná politika, to je zločin a ti, kdo jsou za toto všechno zodpovědní, musí skončit před spravedlivým soudem.

Psali jsme: „Masakr před muzeem.“ Důchodce sražený těžkooděnci se dovolává spravedlnosti. Takto dopadl Ideová školení, skandalizovat... Rvačka Zahradila s „běloruským emigrantem poučujícím českou vládu“. Žantovský v úžasu „Všichni zaměstnanci ven před barák.“ Petr Holec navrhl, co udělat s ČT Nové plány: Další české tanky pro Ukrajinu a zřízení centra pro opravy její těžké techniky

Premiér Fiala ale tvrdí, že jsme velmi aktivními účastníky mezinárodní politiky.

My jsme především velmi imbecilními účastníky mezinárodní politiky. Vždyť pouze vykřikujeme falešná hesla o demokracii, solidaritě, morálce a kdoví, o čem ještě, zavádíme další a další sankce, okopáváme kdekomu kotníky, a někteří nás za to vše, také falešně, plácají po zádech, ale ve skutečnosti se nám smějí, jací jsme idioti, když provádíme ekonomickou a politickou sebevraždu... Jsme jen hloupoučkým psíkem jedné mocnosti, která při svém marném boji o zachování své dosavadní dominance z toho psíka vymačkává poslední kapky jeho sil, a nakonec ho odkopne, jako to už udělala mnohokrát s jinými.

Mluvil jste teď, trochu pejorativně, o solidaritě a morálce. Není ale naší povinností pomoci například Ukrajině?

Anketa Získají Ukrajinci někdy zpět Krym? Získají 6% Nezískají 94% hlasovalo: 21495 lidí

Stát tedy nemá pomáhat nikomu jinému než vlastním občanům?

Historicky základním důvodem vzniků států bylo zajištění bezpečí svých obyvatel, nikoli záchrana celého světa. To platilo před tisíciletími a platí to i dnes.

Neplatí ale, že pomoc napadené Ukrajině je vlastně zajištěním vlastního bezpečí?

Vládní politici to často tvrdí. O tom, kdo koho kdy napadl, není v naší svobodné a demokratické společnosti možné diskutovat bez nebezpečí uvěznění, takže tuto otázku nechám bez odpovědi. Snad ale ještě můžu říci, že pokud bychom si ve Sněmovně odhlasovali, že 2. světová válka začala až v roce 1944, tak by nám nezbývalo než konstatovat, že 2 světová válka začala tím, že se Hitlerova 3. říše jen bránila zákeřnému napadení ze strany Velké Británie, USA a Sovětského svazu. Co se týká příčin a začátku konfliktu na Ukrajině, tak se musíme vrátit minimálně k Minským dohodám, ale spíš ještě daleko před ně. Myšlenka, že Rusko chce obsadit Českou republiku, je směšná. Co by tu Rusové našli? Přírodní bohatství? Svého mají dost, my nemáme skoro nic. Území? Sami mají problém s osídlením území vlastního. Kdepak, jediné, co máme my a oni ne, jsou odborníci na gender, neduživí LBGT a klimatičtí bojovníci, neziskovky hodného strejdy Soroše, děsivý schodek rozpočtu a ohromná inflace. O nic z toho asi Rusové nestojí. Žvásty o tom, že by nás chtěli obsadit jsou proto jenom žvásty. Nemáme nic, co by chtěli, válka je drahá, případný zisk z ní prakticky nulový, a navíc Rusů na osidlování dalších území není dostatečný počet. Ne, z jejich strany nám hrozí maximálně to, co říkal pan Fiala, tedy že budou používat levný zemní plyn a další komodity jako zbraň. Škoda, že na nás touto zbraní už neútočí – české domácnosti i firmy by to jistě uvítaly. To, co říkám, ovšem platí pouze za podmínky, že se námi Rusové nebudou cítit ohroženi. Takže pokud si opravdu pořídíme nosiče jaderných zbraní, kterými budeme schopni napadnout ruské území, a pokud i nadále zůstaneme poslušnou kolonií, tak se pro nás samozřejmě riziko konfliktu významně zvýší. Upřímně řečeno: v takovém případě si neumím představit, že by Rusko jen tak čekalo, až tady někomu rupne v bedně a dá pokyn k útoku. Stačí si vzpomenout na reakce ministryně obrany Černochové a dalších našich psychicky labilních vládních činitelů na ukrajinskou raketu, která spadla na polské území.

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A nemohli by si Rusové, stejně, jako my, říci, že nám od nás nic nehrozí?

Nemohli. Jednak nejsou hluší a vnímají, co z našich nejvyšších míst na jejich adresu padá, a že jde často o projevy, které by klidně mohly být záznamem z mejdanu dozorců v Osvětimi, a nejsou ani hloupí, aby nevěděli, že současná ČR je, jak už jsem řekl, jen poslušným psíkem někoho jiného. Je tu ale hlavně jeden velký rozdíl. Zatímco ČR nemá nic, co by Rusko potřebovalo, tak Rusko toho, co bychom potřebovali my, má naopak hodně. Jde především o přírodní zdroje, které jsou tak ruským bohatstvím i prokletím, protože na ně má zálusk kdekdo už po generace. To, že by se náš kolonizátor při případném obsazení Ruska s námi o takto získané přírodní bohatství podělil, je ovšem absurdní představa. Sluhové nedostávají žádný podíl, sluhové slouží, a je nutné říci, že dnes sloužíme hodně špatnému pánovi.

Psali jsme: „Pomohl jsem jim to zamést pod koberec. Tenhle mě oslovil.“ Další info k Bidenovu skandálu Dvě procenta na obranu schválena. Mírová dividenda skončila loni v únoru, vzkázala Černochová od pultíku Přední americký ekonom rozložil západní sankce proti Rusku. Jednu po druhé Trump, válka na Ukrajině, Biden. Asistentka pěti amerických prezidentů promluvila. Silná slova

Jak to myslíte?

USA léta žily z toho, že dolar byl celosvětovým platidlem a Američané tak mohli svůj dluh vyvážet, stejně jako války, do celého světa, což teď, když velké ekonomiky dolar jako platidlo opouští, ale končí. Když k tomu připočteme ultraprogresivistickou kulturní revoluci, která v USA stále nabírá na obrátkách, tak je jasné, že našeho pána čekají velké potíže. A když má potíže pán, má potíže i sluha. Pochopil to například nejen Viktor Orbán, ale už i Emanuel Macrón. U naší současné vlády ale takový okamžik prozření nehrozí.

Vy byste se tedy odklonil od spolupráce s USA?

Spolupráce a vazalství jsou dva zcela odlišné pojmy, a já bych se odklonil od vazalství a navázal spolupráci. Země jako je Česká republika se ale musí snažit spolupracovat se všemi zeměmi.

I s Ruskem a Čínou?

Rusko i Čína zcela nepochybně termínu „všechny země“ odpovídají.

Zájmy USA, Ruska a Číny se ale v mnoha ohledech liší. Jak by za takových bylo možné spolupracovat se všemi?

Zájmy USA, Ruska a Číny jsou mi ukradené. Zajímají mě jen zájmy ČR a jejích obyvatel. Podstatou politiky je manévrování, které přináší vlastní zemi co největší profit. Cokoli jiného je jen vazalství. A opět: to platilo před tisíciletími a platí to i dnes.

Psali jsme: Čína připravuje válku s USA a Evropa... Pekarová jako Tina Turner. U Havla se setkali ochránci Tchaj-wanu Půjde to i bez dolaru, Čína na tom pracuje. „Myslete na Česko,“ vyzývá Kobza Německá ministryně poučovala Čínu. O Rusku, o Tchaj-wanu. Ale pak padla otázka na Nord Stream Zkušený novinář: Nic z toho, co se dozvídáme o Ukrajině, není pravda. Většina médií přebírá propagandu

Vám by nevadilo, že Rusko a Čína nejsou demokratické a svobodné země?

Mnohem víc mi vadí, že demokratickou a svobodnou zemí přestává být Česká republika. Jak budou žít Číňani, nebo Rusové, nechám na Číňanech, respektive Rusech. Necítím se, na rozdíl třeba od paní Pekarové povolán k tomu, abych ostatní mistroval v tom, jak mají žít.

V obchodě a politice tedy neplatí morálka?

Jakou morálku máte na mysli? Naši, nebo nějakou jinou? Na světě totiž není jen jedna morálka, i když si to Západ rád ve své pýše myslí.

Teď vám nerozumím.

Jsou například země, kde pokládají za morální trestat ženskou nevěru ukamenováním – jinak by to přece nedělali. My ale něco takového považujeme za nemorální. Kdo má pravdu, my, nebo oni? A kdo jsme my, abychom jim říkali, jak mají žít? Ne, my bychom se měli starat jen o to, aby si oni svoji morálku nechali u sebe doma a my tu naši zase u nás. Pokud se ale chceme chovat jinak, tak nám nezbývá, než všechny země s jinými zvyky obsadit a násilím změnit chování jejich obyvatel tak, aby žili podle nás. To ale Západ zkoušel posledních několik desítek let na Blízkém východě a v Africe a jaký je výsledek?

Jaký je výsledek?

Takový, že na Blízkém východě a v Africe mají dnes Čína a Rusko mnohem větší vliv než USA a celý Západ. Na to, že jsme při našem postupu utratili neskutečné peníze, zabili statisíce, možná miliony lidí a nechali tam zabít i dost našich vojáků, jde o výsledek skutečně ohromující. Takže: každý ať si žije po svém a jen plní vzájemné obchodní a bezpečnostní dohody. Pokud to tak bude, světu se dost uleví. A když už jsme u těch morálních hodnot v obchodě a politice, jak o tom rád mluví premiér Fiala, tak předpokládám, že nejen on sám, ale i ta banda slouhů a pokrytců kolem něj dávno zahodili své notebooky a mobilní telefony, protože při jejich výrobě byly velice pravděpodobně použity suroviny, které byly v nelidských podmínkách, možná dokonce otrockou prací, vytěženy dětmi v afrických dolech.

Fotogalerie: - Vysíláme fialový signál

Není ale pomoc napadené zemi přece jen naší povinností?

Naší povinností, a tím myslím stát, je především pomoc českým daňovým poplatníkům. Jestli ale někdo chce pomáhat soukromě, tak ať to klidně dělá. Jen by mělo být, pokud jsme tedy stále svobodnou zemí, možné pomáhat jak Ukrajině, tak Rusku.

Za toto budete označen za proruského švába.

Jsem pročeský šváb. Tomu, kdo nepochopil, že se moje předchozí odpověď týkala výhradně svobody v ČR, ale není pomoci.

Jaroslav Foldyna SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co si myslíte o úniku tajných materiálů Pentagonu?

Pouze potvrzují to, co tvrdí už dlouhou dobu celá řada odborníků, tedy že Ukrajina válku vyhrát nemůže, že jako stát už de facto přestala existovat, protože její chod je zcela závislý na penězích a materiálu ze zahraničí, a že další podporou této války se dosáhne jen většího počtu mrtvých Rusů a Ukrajinců. Přesně o to ale Američanům a Britům jde. Mně osobně konflikt mezi Ukrajinci a Rusy naopak zasahuje velmi bolestně, protože oba tyto národy chovám ve velké úctě a mám v obou z nich mnoho přátel a známých. Vždyť i moje rodiče osvobodila z německého koncentráku Rudá armáda a ta byla složena jak z Rusů, tak Ukrajinců. Dnes už nikdo ani neskrývá, že stávající konflikt je bojem Anglosasů, kteří, při snaze dostat se k ruským přírodním zdrojům, rozeštvali bratrské slovanské národy. Uznávám, že je to z jejich strany geniální postup, ale moji náklonnost si touto svojí genialitou nezískají. Ukrajinci dnes ve skutečnosti nebojují za svoji zem, protože už dávno žádnou nemají, ale za získání dalších zdrojů pro BLM, LBGT aktivisty, genderisty a další pokrokářské, anticivilizační skupiny. Dále bojují za ještě větší zisky amerických zbrojních firem a nadnárodních korporací a také za ještě větší zisky ukrajinských oligarchů. Žádná z těchto entit ale nestojí ani za odplivnutí na zem, natožpak za obětování života.

Nebojují Rusové ale naopak za ještě větší zisky oligarchů ruských?

Ruští oligarchové na válce jistě také pěkně vydělávají, protože státním zbrojovkám někdo musí dodávat materiál. Rusové ale bojují především za to, aby USA z Ruska neudělaly to, co z Ukrajiny – tedy kolonii určenou k vydrancování. Za Jelcina k tomu bylo docela slušně našlápnuto.

A otázka na konec. Co říkáte postupu ministryně Černochové vůči Davidu Svobodovi?

K té osobě se vůbec nechci vyjadřovat. Jinak; aby ministr obrany jakékoli země nutil vojáka vlastní armády skládat účty vojákům armád zemí cizích, je nevídané. Myslím, že něco takového se nestalo nikdy a nikde. Dokonce ani středověcí despotičtí psychopaté by si takové ponížení vlastní země, a tedy i sebe sama, nedovolili.

Psali jsme: „Hus by taky odvolal, kdyby s ní musel na Libavou.“ Ivan Vyskočil zle na vládu a jednu ministryni Slavný britský časopis znepokojen: Co se to v Česku děje? Zásadní problém se svobodou slova „Vy mu nemáte co dávat důtku!“ Rajchl vyjel na Černochovou. Odhalil, jak na něj plivou Černochová a paragrafy proti Svobodovi... Právník kroutí hlavou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama