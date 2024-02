Foldyna ve varu: Od Američanů si draze kupujeme vlastní smrt. Šimpanz se samopalem a labilní tetka Černochová

reklama

Ministryně Černochová (ODS) definitivně potvrdila nákup amerických stíhaček F-35 a spolu s celou vládou Petra Fialy (ODS) tvrdí, že tím zlepšuje naši bezpečnost. Co si o tom myslíte?

Myslím si, že ministryně Černochová spolu s celou vládou Petra Fialy definitivně nakreslila každé české ženě, každému českému dítěti a každému českému muži na záda terč. A myslím si taky, že běhat po světě s terčem na zádech je mnohem nebezpečnější než běhat bez terče.



Vaši odpověď chápu tak, že podle vás nákup F-35 naši bezpečnost nezlepšuje, ale naopak zhoršuje. Chápu to správně?

Chápete.



Jaké jsou vaše výhrady k celé akvizici?

To, že celá věc proběhla bez řádného výběrového řízení, ve kterém by se přesně specifikovaly požadavky zadavatele, nechám stranou a budu se věnovat jen stránce bezpečnostní. Takže: letoun F-35 je certifikován k manipulaci s jadernou bombou B 61, což je v současné době jedna z hlavních jaderných zbraní NATO. Podle stávající doktríny NATO získává každý člen Aliance, který má k dispozici F-35, status „jaderné platformy“, kterou NATO může kdykoli využít. Nákupem F-35 se tedy stáváme zemí, kterou Rusko musí vnímat jako zdroj ohrožení, což v důsledku znamená, že na ČR budou nonstop zaměřeny ruské strategické jaderné zbraně a území ČR bude nonstop pečlivě sledováno ruskými vojenskými družicemi.

Jana Černochová s americkým velvyslancem po podpisu dohody



Není ale vlastnictví F-35 odstrašujícím faktorem, který přispívá k naší bezpečnosti? Tak to ostatně podávají vládní politici.

Teď vám nerozumím.



Je to myšleno tak, že hrozba odvetného úderu provedeného F-35 odrazuje Rusko od útoku.

Aha, už chápu. Omlouvám se, něco tak absurdního mě vůbec nenapadlo…



Proč je to absurdní?

Těch důvodů je víc. Jeden je například ten, že F-35 je letoun, který kromě speciálního hangáru potřebuje i speciální vzletovou dráhu. Kolik jich postavíme? Zatím se mluví o jedné, a i ta nám dá ekonomicky pořádně zabrat. Pokud by na nás Rusko tedy opravdu chtělo nečekaně zaútočit, tak první, co bude rozbité napadrť, bude právě ta dráha. A protože tuto věc vědí jak v USA, tak v Rusku, je závěr poměrně jasný.



Jaký?

Takový, že ta letadla nekupují k obraně českého vzdušného prostoru, ale k nečekanému útoku v zahraničí. Jde o letadla, u nichž NATO nepočítá, že by po svém prvním bojovém letu měla ještě někdy přistát. Dále jde o snahu koloniální správy, které se říká vláda ČR, podpořit americký zbrojní průmysl, což je snad jediný segment průmyslu, který USA ještě nepřesunuly do Číny, a také o snahu různých šíbrů namastit si na celém obchodu kapsy. Ne, naši bezpečnost v tom opravdu nehledejte.



Říkal jste, že jde o letadla, u nichž NATO nepočítá, že by po svém prvním bojovém vzletu měla ještě někdy přistát. Jak tomu mám rozumět?

Je to jednoduché. Je tomu tak, protože NATO ví, že letiště, ze kterého české F-35 odstartují k bojové misi proti Rusku, bude i s přilehlým okolím, což je plocha o rozloze několika krajů, odvetným úderem vymazáno z povrchu planety. První bojová mise českých F-35 proto nejspíš bude i misí poslední.



Promiňte, ale to vše zní skoro až neuvěřitelně.

Ano, přesně totéž si ale lidé říkali i před první a druhou světovou válkou. Ale dobře, vezměme si tedy situaci, která je představitelná mnohem lépe. Představme si, že z ČR se stane jaderná platforma, a k tomu zjevně směřujeme, a vrcholní političtí činitelé této jaderné platformy začnou, tak jak to dnes běžně dělá třeba paní Černochová, paní Pekarová, pan Lipavský a mnozí další, vykřikovat své standardní žvásty o potřebě útoku na Rusko. Co v takovém případě udělají Rusové? Mávnou nad tím rukou a řeknou si, že ty tetky s tím děckem jenom tak žvaní, anebo to žvanění vezmou vážně a rozhodnou se eliminovat nebezpečí startu těch letadel?

Nedávno jsem na YouTube viděl video, ve kterém nějací afričtí vojáci půjčili pro pobavení, a asi i kvůli natočení toho videa, cvičenému šimpanzovi nabitý samopal. Co se dělo dál, si asi každý dokáže představit. Takže: milý šimpanz, který samozřejmě věděl pendrek o tom, co drží v ruce, si s tím samopalem chvíli hrál a všichni se tomu ohromně smáli. Jenže ono to najednou spustilo, a než se ti vojáci stihli schovat, tak bylo několik z nich mrtvých. A mě by zajímalo, jestli Rusové budou čekat na to, jestli je cvičený šimpanz zastřelí, anebo radši vystřelí jako první. Já být na místě Rusů, tak bych se na to, že šimpanz ví, co činí, radši moc nespoléhal.



Vy přirovnáváte Čechy ke cvičeným šimpanzům?

Pouze některé české vrcholné politické představitele. Příkladem s cvičeným šimpanzem jsem ale chtěl říct hlavně to, že mít jaderný vojenský potenciál je jistě dobré, jen je třeba si uvědomit, že taková věc s sebou přináší i vysoké nároky z hlediska diplomacie a jakési celkové i verbální uvážlivosti, zodpovědnosti či zdrženlivosti... Teď nemůžu najít to správné slovo. A já se ptám: splňují takové nároky například paní Černochová, pan Lipavský, paní Pekarová, paní Langšádlová a další? Obávám se, že nikoli.



Dobře. ČR je ale členem NATO a po úderu Ruska na ČR by následoval odvetný útok NATO na Rusko. Toho si přece musejí být Rusové vědomi.

Každý, kdo si myslí, že USA jsou ochotné podstoupit jadernou apokalypsu v amerických městech kvůli zemi, kterou drtivá většina Američanů není schopna najít na mapě, popřípadě si ji plete s Čečnou, patří do ústavu pro choromyslné. Vzpomínáte ještě na fotky s Američany spolupracujících Afghánců, jak marně peláší za startujícími americkými letadly na letišti v Kábulu poté, kdy Tálibán převzal v Afghánistánu moc? A to tehdy jaderná apokalypsa Američanům rozhodně nehrozila, protože Tálibánci jadernou pumu nemají, a i kdyby ji měli, tak ji z Afghánistánu na těch svých mopedech do USA určitě nedopraví.



NATO ale přece není jen USA.

Samozřejmě že je. Nebo vy si snad myslíte, že by se k jadernému konfliktu s Ruskem odhodlala Velká Británie anebo Francie? Každý, kdo někdy v obou těchto zemích byl, si jistě umí živě představit, jak nadšeně jdou Britové nebo Francouzi na smrt kvůli Čechům.



Vy byste tedy nákup F-35 chtěl zrušit?

Ano, chtěl. Ta akvizice je dnes jednak zcela mimo naše ekonomické možnosti a jednak si za to, že se zadlužíme na několik generací dopředu, koupíme pouze vlastní smrt, anebo v tom nejlepším případě stav trvalého ohrožení. Ani jednu z těch variant ale rozhodně nejde nazvat dobrým obchodem pro Čechy.





Česká republika by tedy podle vás měla rezignovat na obranu vlastního území? Někdo by si tak vaše slova asi mohl vyložit.

Potom by ten někdo asi měl lépe poslouchat. Říkám přece docela jasně, že Česká republika by měla rezignovat pouze na útok na cizí území. O obraně území vlastního vůbec nebyla řeč.



A jak byste obranu vzdušného prostoru řešil vy?

Válka na Ukrajině ukazuje, že současné systémy pozemní PVO jsou schopné letadla protivníka prakticky „přišpendlit“ k zemi. A když si představíme, jak se tyto technologie, spolu s drony, vyvinou během následujících deseti let, tak je jasné, že F-35 v té době budou pro zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru o velikosti ČR zoufale neefektivní. Pokud nám tedy skutečně jde pouze o vlastní obranu, tak bychom měli ČR především prošpikovat stanovišti vyspělé pozemní PVO a dronů, které v té době velmi pravděpodobně budou schopné převzít velkou část úkolů bojového letectva.

Zda tento mix pak doplní švédské gripeny, francouzské mirage nebo třeba ruské suchoje, je pak vcelku jedno – o tom by ostatně rozhodlo výběrové řízení. Takový systém by byl pro obranu ČR mnohem účinnější a zároveň mnohem levnější, než je nákup amerických F-35, když by navíc zcela zmizela bezpečnostní rizika, která vzniknou tím, že budeme Ruskou federací a možná i dalšími zeměmi vnímáni jako zdroj jejich možného ohrožení. Všichni totiž vědí, že pomocí pozemní PVO a dronů můžete efektivně bránit vlastní území, ale na cizí území nezaútočíte, anebo jen velmi omezeně. „Cizí nechceme, vlastní nedáme“ – mně by se taková ČR velmi líbila.



Vy byste v tendru na dodávku stíhaček nechal soutěžit i ruské výrobce?

Samozřejmě. Letečtí odborníci se shodují na tom, že Rusové vyrábějí velmi kvalitní a zároveň relativně levné stroje, jejichž kvalita se navíc vzhledem k tomu, že nyní procházejí i testem v ostrém konfliktu, bude jistě nadále zvyšovat. Ale nejde jen o Rusy. Kdyby to bylo na mně, tak napřed nechám vytvořit přesnou specifikaci našich potřeb a na základě této specifikace vypíšu výběrové řízení, do kterého by se mohli přihlásit Rusové, Američané, Francouzi, Švédové, Číňané… Zkrátka všichni, a nejlepší nabídka by vyhrála. Takto ušetřené peníze bych pak dal na zvýšení důchodů, na opravu silnic a na další věci, které potřebují čeští občané.

Jaroslav Foldyna SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Takže s tím, že česká armáda potřebuje modernizaci, souhlasíte?

S tím bezezbytku souhlasím, ovšem s tou výhradou, že ještě než dojde k modernizaci naší armády, musí dojít k její depolitizaci.



Jak to myslíte?

Tak, jak to říkám. Když se podíváte například na to, co veřejně padá například z pana Řehky, tak byste si mohl myslet, že jde o vyjádření našeho ministra zahraničí anebo premiéra, kterému ovšem poněkud kape na karbid. Skutečnost je ale samozřejmě taková, že jde o deklaraci politických postojů náčelníka Generálního štábu Armády ČR. Náčelník GŠ v demokratické zemi ale nemá co veřejně vytrubovat své politické postoje, protože k tomu nemá žádný mandát. Náčelník GŠ totiž nedostal hlas od jediného českého voliče, a proto, co se týká politiky, ať vnitřní nebo zahraniční, má mandát pouze k tomu, aby pečlivě držel zavřená ústa a staral se, aby armáda fungovala. O tom, kdy a jak bude nasazena, nerozhoduje on, ale politici na základě mandátu od voličů.



Není ale možné, že je pan Řehka a možná i někteří další vojáci do politických postojů a prohlášení ponoukán, či dokonce nucen ministryní Černochovou?

Možné je, a v současné České republice to platí obzvlášť, samozřejmě všechno. Pokud ale voják, který má velet celé armádě, nemá sílu ani na to, odporovat jedné nervově labilní tetce, tak by se měl podívat po jiném povolání.

Ukrajinský zpravodajský web Zprávy označil některé české politiky za „bakterie ruského světa“. Je to podle vás v pořádku?

Je na každém, jak se chce prezentovat. Těm, kteří označují vybrané skupiny lidí za bakterie, bych snad jen doporučil, aby příště používali zavedenějších výrazů, jako je třeba výraz „podčlověk“ (v originále: „der Untermensch“), a aby se mi snažili vyhýbat. Dál k tomu nemám co říct.



V Poslanecké sněmovně vzniká Etický kodex poslance Parlamentu České republiky. Podpoříte jeho přijetí?

Ne.



Proč?

Protože zčásti pouze opakuje věci, které jsou v ústavě a dalších právních normách ČR, a v tomto ohledu je nadbytečný, a zčásti chce zavést buď nesmysly, anebo bič na nepohodlné poslance. Další věcí je, že jsem v poslaneckém slibu, který já osobně beru vážně, slíbil, že budu dodržovat ústavu a zákony ČR. O tom, že bych měl dodržovat nějaký kodex, notabene kodex, který vznikl především z aktivity politických stran, jejichž vrcholní představitelé i běžní členové a příznivci veřejně označují své politické odpůrce za filcky, šváby, dezoláty nebo za zechcané trosky, není v ústavě ani zmínky.



Kodex podle vás vytváří bič na nepohodlné poslance. Mohl byste ten pomyslný bič popsat?

Ano mohl. Takže; kodex mimo jiné říká, že, cituji:



„Chování poslanců je založeno na vzájemné úctě a nesmí snižovat důstojnost Poslanecké sněmovny nebo ohrozit řádný chod parlamentní činnosti ani narušovat klidné prostředí v prostorách Poslanecké sněmovny.“



To je taková hezká, gumová věta, která se dá napínat do nekonečna. Já v této souvislosti ale musím otevřeně říci, že v současné Sněmovně existují poslanci, a není jich zrovna málo, které považuji za gaunery, co se snaží v ČR zavést totalitu, a proto je nemůžu a ani nechci chovat v úctě. Pokud bych tedy pro něco takového hlasoval s tím, že to hodlám dodržovat, a to navíc nikdo neví, co přinesou příští volby, stanu se pokryteckým lhářem, na což si ve svém věku nechci zvykat. Dále: co znamená, že chování poslance nesmí snižovat důstojnost Sněmovny nebo narušovat klidné prostředí Sněmovny? To jako kvůli důstojnosti a klidnému prostředí Sněmovny budeme muset jen šeptat, anebo ani to ne? Nebo jediné ostřejší slovo bude „himbajs“, anebo ani to ne? Bude tedy v rámci jakési právní jistoty na půdě Sněmovny vytvořen seznam povolených a zakázaných slov? To je skvělé! A kdo ten seznam vytvoří a proč zrovna on? Znamená to tedy, že nebude možné prokazatelného lháře označit za lháře, zloděje za zloděje, kolaboranta za kolaboranta, defraudanta za defraudanta, devianta za devianta, opilce za opilce, vraha za vraha, feťáka za feťáka, gaunera za gaunera, protože ti, kteří dnes veřejně označují své politické odpůrce za filcky, šváby, dezoláty nebo za zechcané trosky se v nějaké pošahané etické komisi usnesou na tom, že bych tím mohl snížit důstojnost Sněmovny? A vůbec; na základě čeho se tak usnesou? Na základě seznamu povolených slov, vytvořeného těmi, kdo dnes veřejně označují své politické odpůrce za filcky, šváby, dezoláty nebo zechcané trosky? Anebo snad pouze na základě nějakých samozřejmě neprokazatelných, a proto také nevyvratitelných pocitů těch, kteří dnes veřejně označují své politické odpůrce za filcky, šváby, dezoláty či zechcané trosky? Ne, pokud něco opravdu může snížit důstojnost Sněmovny, tak je to právě tento kodex, který je obdobou ostudného paragrafu 356 trestního zákoníku, na jehož základě může, ale také nemusí být odsouzen kdokoli v podstatě za cokoli pouze na základě pocitů či politického zadání soudce. V případě kodexu to samozřejmě bude pouze na základě pocitů či politického zadání členů etické komise.



Vy se v rámci jednání Sněmovny někoho chystáte nazvat deviantem, feťákem nebo vrahem?

Zatím jsem to neudělal a ani se k tomu nechystám. Chci ale vědět, že mám tu možnost! Lidé, jejichž hlasy mluví ve Sněmovně mým prostřednictvím, musejí vědět, že mají tu možnost!

