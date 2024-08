Generál Šedivý: Sledujeme Ukrajinu, ale uniká nám zbytek světa. A toto nechápeme

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 492 lidí

Hrozí prý útok Íránu na Izrael. Jak moc je ta situace vážná?

Situace na Středním východě kolem Izraele a Pásma Gazy je postupně se zhoršující. Co se odehrálo v nedávné době kolem útoku na vůdce Hamásu Ismáíla Haníju přímo v Teheránu přispívá k ještě mnohem většímu zhoršení situace a hrozí ještě větší konflikt.

Přes Maďarsko jsme se dozvěděli, že Írán varoval Izrael, že zaútočí…

Íránci za současné situace nemohou postupovat jinak. Ta situace je pro ně významně dehonestující. V době, kdy se předávala funkce prezidenta a Haníja byl významným a váženým hostem, byť šéf teroristů z Hamásu, byl zabit přímo v hlavním městě hned po inauguraci, je něco, co nemůže zůstat bez odezvy. Írán se na ni připravuje a uvidíme, do jaké míry bude schopen najít způsob, jak se Izraeli „pomstít“. Má několik možností. V současné době je to napětí tak vysoké, že se předpokládá, že použije opět nějaké údery bezpilotními prostředky a raketami, ale také to může být mnohem aktivnější činnost, kterou by na jeho popud provedl z Libanonu Hizballáh.

Máme zde určitou linii odporu proti Západu. Írán, Čína, Rusko. Jak moc je to nebezpečné v tomto kontextu?

Je to velmi nebezpečný trend. Ve skutečnosti je dlouhodobý. My ho vnímali jen okrajově, protože jsme viděli konflikt na Ukrajině, který se váže k Evropě. Nicméně tohle skutečně směřuje k tomu, že se vytváří skupina států a teroristických organizací, které bezpečnostní prostředí zhoršují a vytvářejí situaci, která vyústila v to, co si dovolil Putin na Ukrajině, ale i v to, co se odehrává na Středním východě.

Podobně nepříznivý trend se ale odvíjí i na Dálném východě v Jihočínském moři. Vypukla krize kolem Tchaj-wanu a zároveň Filipíny protestují proti aktivitám čínských sil. Jednoduše řečeno, celá situace se dostává do složitého procesu, který k sobě přibližuje některé nám nepřátelské státy. Ty většinou působily izolovaně, ale dnes dochází k jejich koordinaci. Jde o trend, který musíme respektovat, ale je třeba, abychom na něj byli připraveni.

Jaký scénář vidíte pro situaci v Jihočínském moři?

Ambice Číny jsou už řadu let velké. Má to dva důvody. Tchaj-wan a snaha Číny připojit jej k pevnině a tamní demokratický režim zlikvidovat. A druhým problémem je Jihočínské moře jako takové, tedy potenciální zdroj energií, rybolovu a vstupní brána do Tichého oceánu. Číňané by tím získali obrovský vliv a jde o nesmírně nebezpečný mix. A zatím se nezdá, že by se dařilo najít schůdnou cestu, jak koexistenci států v tomto regionu zabezpečit, aby to zajistilo cestu k trvalému mírovému uspořádání.

Problém je v tom, že Čína je obrovský stát s velkým potenciálem, a pokud by se situace opravdu dostala do podoby války, tak to bude obrovský regionální konflikt s potenciálem konfliktu globálního.

Jak to v tomto ohledu vidíte s Evropou?

Je to jeden velký problém. Jsme soustředění na Ukrajinu a na to, co tam dělá v té své takzvané speciální operaci Rusko, ale jen velmi málo reflektujeme, co se děje ve zbytku světa. Myslím na téma ohledně Jihočínského moře. Proto nerozumíme některým krokům, které se odehrávají v politice USA. Zejména američtí bezpečnostní experti totiž vidí hlavní problém v potenciálním konfliktu s Čínou. A protože nerozumíme nebo nechceme rozumět, má Evropa takové problémy s tím, aby všichni členové Severoatlantické aliance (NATO) dosáhli oněch dvou procent HDP do obrany a v budoucnosti vybudovali vlastní schopné ozbrojené síly. USA totiž nemohou veškerou svou schopnost vojenských sil alokovat do Evropy. Oni vidí potenciální konflikt v Číně a Evropa musí převzít odpovědnost za svou bezpečnost. Neustále je to opakováno, ale neustále se to neděje.

V tomto smyslu jsem poměrně skeptický. Vidíme to třeba na letounech F-16 pro Ukrajinu. Kolik jich bylo slíbeno, jak rychle se to mělo odehrát, ale teď jsme se dozvěděli, že přiletělo několik F-16, na kterých je vycvičeno jen několik ukrajinských pilotů a vše podstatné se bude odehrávat až na sklonku tohoto a v příštím roce. To je pomalé. Politická rozhodnutí, která mají zajistit relativně rychlou reakci v oblasti bezpečnosti a rozvoje ozbrojených sil, jsou prostě nesmírně pomalá a realizace laxní.

Experti většinou tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin čeká na výsledky prezidentských voleb v USA. Je ale Donald Trump opravdu tím, kdo skončí válku na Ukrajině?

Je třeba vidět, že tento názor vytvořil „Západ“. Trump řekl, že by se s Putinem domluvil. Nicméně víme dobře, že i Trump má své limity. Kdyby se stal prezidentem, tak se částečně americká politika změní, ale že by šel Trump na ruku Putinovi, tak to ne. Bude podporovat svůj záměr: America first! Nebude se Putinovi podřizovat. Pokusí se řešit Ukrajinu, ale nebude to tak, jak si tady představujeme.

Minulý týden v Praze proběhla propagační akce třetí samostatné útočné brigády alias ukrajinského pluku Azov. Jak moc je to pro Česko nebezpečné?

Ukrajinci, co jsou tady a jsou bojeschopní, by skutečně měli jít bojovat za svůj stát. To je bez diskuse. Nicméně celý proces náboru nových rekrutů by měl být řízen ukrajinským státem. Takže pokud, jak vy říkáte, sem přijel dělat náborovou akci pluk Azov, tak je to nesprávné a nemá se to takto dělat. Měla by to provádět organizace ukrajinského státu. Ale proč nábor organizovala tato jednotka, o jejíž minulosti víme, že nebyla bezproblémová, to nechápu. Azov má pošramocenou pověst. To je nesprávné, a to bychom neměli na našem území dovolit. Doplňování armády je odpovědností státu, ten má k tomu svoje nástroje a nemůže se nechat takto zastupovat.

Oficiálně by zde měl opravdu probíhat nábor rekrutů a měli bychom dělat kroky, které podpoří Ukrajinu, aby se mladí, bojeschopní muži vrátili na Ukrajinu a bojovali za ni.

Jak by to podle vás přesně mělo probíhat?

Ukrajinské velvyslanectví by mělo mít přehled o svých lidech na území České republiky a většinou takový přehled má. Určitá evidence by tedy měla existovat. Velká část bojeschopných mužů, kteří zde jsou, by měla být známá. Ostatně Ukrajina vydává nově pasy nebo prodlužuje jejich platnost jen těm, kteří nejsou bojeschopnými muži a podrobí se odvodu. To je jedním z nástrojů, jak získat úplný přehled o tom, kdo tady vlastně je. To, že bychom chodili a udávali mladé Ukrajince, svádí k chaosu.

Ohledně obrovské korupce je Ukrajina známá léta. Dnes už se ví, že část pomoci se k vojákům na frontě nedostane. Proč ji tedy podporovat?

Je třeba vybudovat systém boje proti korupci. To netrvá dny, ale roky. Kultura Ukrajiny se mění pomalu. Otázkou je, jak moc se bude nejvyšší vedení Ukrajiny tomuto problému věnovat a prosazovat respektování zákonů a norem, které jsou běžné v demokratických státech.

V souvislosti s probraným „balíkem“ problémů se hovoří o totální válce východ versus západ. Mohlo by to nastat?

Situace se opravdu nevyvíjí optimisticky. Pokud se něco takového na nejvyšších místech začne diskutovat a bude se uvažovat o použití ozbrojených sil, tak je to na pováženou. Nicméně to nebezpečí tady existuje a třeba Číňané o tom otevřeně mluví. Ostatně uvedl to i ve veřejném vystoupení šéf naší Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Jsme prostě na hraně globální války.

Dnes jednotlivé státy začínají posilovat svou suverenitu a ty nejsilnější velmoci začínají používat sílu. Zvláště v Rusku je kultura síly velmi silná a tam ke zbraním sáhnou častěji než v jiných státech. Odtamtud by mohl globální konflikt vzejít, ale doufejme, že se najde řešení mírovou cestou.

Je vůbec možné, aby se na takový konflikt obyčejní lidé, tedy civilisté, nějak připravili?

Formálně ano, ale ve skutečnosti to je vždy jak pro civilní, tak i pro vojenskou sféru obrovský šok. Můžeme připravit veřejnost, jak se má pohybovat v krizové situaci, a jak je třeba reagovat na ozbrojený útok. Můžeme posilovat civilní ochranu, která je u nás velmi podceněna. Ale přechod do situace přímého ohrožení je obrovský šok. V západní Evropě na to veřejnost není připravená. Dlouho jsme takovou situaci nezažili. Pocit bezpečí je u nás pořád silný.

