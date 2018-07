Generálmajor ve varu: Zabavit neziskovkám lodě. Dělají si z nás srandu. Tady lidé celý život dřeli, žijí z důchodů a sledují, jak se vyplácejí nově příchozím peníze, které jim nepřísluší!

ROZHOVOR "Jsou to zločinci. S humanitou to nemá nic společného," říká na adresu těch, kteří takzvaně zachraňují běžence plavící se na gumových člunech kousek od afrických břehů a vozí je do Evropy v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz generálmajor Hynek Blaško. "Úplně nejjednodušší by bylo zabavit těm neziskovkám lodě. Bylo by po problému, bylo by po pašerácích. Protože takto si z nás dělají srandu," konstatuje. Věnuje se i kritikům summitu Trumpa s Putinem.

Máme za sebou summit Trump - Putin, který vzbudil mnohdy až hysterické reakce. Myslím, že každý normální člověk je rád, když spolu Američané s Rusy mluví a přál by si zmírnění napětí mezi nimi. Nicméně určité kruhy v USA křičely na Trumpa ještě dřív, než se s Putinem setkal - mluvilo se o zradě, po setkání zase titíž lidé tvrdili, že Trump byl příliš mírný? I od nás přišla slova, že se americký prezident choval na tiskové konferenci jako Putinův agent, obhájce a poradce. Proč takováto reakce?

Asi si hoši spletli letopočty, nepíše se rok třeba 1962. Na druhou stranu jistým lidem naprosto nevyhovuje, aby došlo k nějaké minimálně neutralizaci vztahů s Ruskem. Dalším jsou peníze. Za vším hledej prachy. Jisté kruhy by mohly přijít o své lukrativní kšefty, tudíž je jim každý prostředek dobrý.

Jaké jsou to kruhy? Zbrojaři?

Samozřejmě. Kdo jinej. Obchod se zbraněmi je nejlukrativnější a nejproduktivnější na tvorbu zisku.

Analytička Tereza Spencerová v rozhovoru pro PL uvedla, že ta hysterie ze strany liberálů je proto, že se jim bortí svět a mají strach, že se tam oba prezidenti skutečně na něčem dohodli....

Pokud vím, tak žádné komuniké z toho setkání nevydali, tudíž nevím, na čem se dohodli. Takže jestli oni vědí, na čem se dohodli, tak to jsou borci. Ale my víme akorát to, že se setkali.

Nebudou teď ale nepřátelé Trumpa, a ti, co si nepřejí zlepšování vztahů s Ruskem, naopak ještě více tlačit na pilu, strašit Ruskem, odhalovat stále více špionů a tak dále...Tedy rozehrávat ve své podstatě riskantní a nebezpečnou hru?

Co máte konkrétně na mysli?

Neuznávají se výsledky voleb, šílí se kolem prezidenta Zemana, kolem Babiše, kolem kdečeho. To není normální. Za každou cenu se snaží vyvolávat ve společnosti atmosféru, která s demokracií nemá vůbec nic společného. Jestli jsem demokrat, musím uznat, že jsem prohrál, uznat status quo a podle toho se také chovat. A udělat všechno proto, abych v příštích volbách zase vyhrál já. Ale takovýto způsob je poněkud nešťastný.

Tak je jasné, že kdo neuznává výsledky demokratických voleb, žádným demokratem není, i když má třeba paradoxně demokracie plná ústa...

To především. Ale je to demokracie jen pro něj. Pro nás všechny ostatní to demokracie není.

Možná narážíte i na dění v parlamentu i před ním při nedávném vyslovování důvěry vládě?

Samozřejmě.

Vrátím se trochu k původnímu tématu. Hodně se mluví o ovlivňování amerických voleb Ruskem. Opravdu jsou Rusové tak všemocní démoni, že ovlivní myšlení desítek milionů amerických voličů?

Jestli je pravda to, co se objevilo, tak Putin se vysmál těmto názorům a řekl Američanům - jakými prostředky si myslíte, že bych dokázal ovlivnit mínění devadesáti milionů Američanů, kteří Trumpa volili.

Není to strašení Ruskem ze strany Západu takový úhybný manévr na odvrácení pozornosti těch problémů - například s migrací - se kterými si neví příliš rady?

Samozřejmě. To jsou všechno zástupné problémy, které mají odvést pozornost lidí od skutečného problému, který existuje. Což je nelegální migrace. Na jednu stranu se vykřikuje stop migraci, místo aby se těm neziskovkám, co tam loví lidi z moře, aby se jim zabavili lodě, nebo se jim zakázalo opustit přístavy. To jsou všechno jenom kydy. Dělá to dojem, že nikdo to nemá zájem řešit.

Politici už několik let mluví o důležitosti boje s pašeráky lidí, ale tihle takzvaní zachránci, kteří čekají na hranici libyjských pobřežních vod a pak vozí běžence do Evropy, nejsou to také pašeráci lidí? Nemělo by se s nimi tak nakládat?

Jsou to zločinci. S humanitou to nemá nic společného. Nejsem odborník na námořní právo, ale domnívám se, že ani námořní právo toto neobsahuje. Myslím vyndávat je z těch člunů. Topí se? Netopí. Děje se jim něco? Neděje. Jsou prostě v lodi a plují někam. Proč je tedy z gumového člunu vyndávají?

Nedalo by se tomuto zabránit úplně jednoduše tím, že by na hranici libyjských pobřežních vod hlídkovaly policejní či vojenské lodě, které by donutily tyto čluny, aby se otočily zpátky tam, odkud vypluly?

Úplně nejjednodušší by bylo zabavit těm neziskovkám lodě. Bylo by po problému, bylo by po pašerácích. Protože takto si z nás dělají srandu. Kdyby byla skutečná vůle, dávno by jim ty lodě zabavili. Podívejte ještě na jeden aspekt tohoto. Tady, ale i jinde v Unii, lidé celý život dřeli, teď žijí z důchodu a teď se dívají, jak se těmto příchozím vyplácejí peníze, které jim naprosto nepříslušejí. Jak k tomu přijdou ženský, co celý život za dřívějšího režimu dřely za pár šupů v kravínech, a dnes se jim z těch peněz vypočítávají důchody. Navíc v padesáti vás každý kopne do zadku a nemá o vás zájem. Jste pro něj starý a hotovo. Viděl jsem to u své manželky. Padesát, hotovo, nazdar. Nikdo si neuvědomuje, že takováto věc je smrtící. když si vezmete, kolik je důchodců a kolik je lidí pobírajících sociální dávky, kteří by mohli ještě pracovat a něco této společnosti odvést. Ne, oni musí být na sociálních dávkách kvůli takovýmto kravinám. A to budou ti mladí vykládat, že ti staří nestačí. Ať se proberou. I oni budou staří. Proti věku není léku.

autor: Oldřich Szaban