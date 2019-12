Greta je hysterické děvče. Rázný venkovský senátor Zeman ocenil Trumpa a chytil se za hlavu z EU

HORKÝ ROK KONČÍ. CO DÁL? „Vysoké preference ANO jsou koupeny na dluh, který budou platit další generace (jízdné a další populistické dárečky). Až přijde ekonomické ochlazení, budeme všichni ‚koukat‘,“ domnívá se senátor za Jablonecko a starosta Albrechtic v Jizerských horách Jaroslav Zeman. K zelené evropské politice v rozhovoru pro PL.cz uvádí: „Greta je hysterické děvče. A že se jejích myšlenek ujímá Evropská komise? To ukazuje na neschopnost EU řešit jiné palčivé problémy – uprchlíky, náklady na obranu jednotlivých členů atd.“

Udělal letos Andrej Babiš dost pro to, aby nepopouzel občany tak, že proti němu permanentně demonstrují?

Ne, spíše naopak.



Preference ANO jsou stále stejně vysoké a cyklistickou terminologií stále šlapou v trháku před pelotonem. Apely na „ohrožení demokracie“ a zneužívání státu Babišem stále nefungují. Může se to prolomit příští rok? Nebo kdy?

Až přestane fungovat tandem prezident Zeman – premiér Babiš. Vysoké preference ANO jsou koupeny na dluh, který budou platit další generace (jízdné a další populistické dárečky).

Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 23886 lidí



Vláda tvrdí, že se máme stále lépe, že se díky ní zvyšují platy a země je na dobré cestě. Mohou se lidé letos radovat z bohatých Vánoc? Nebo se spíš mají bát o budoucnost?

Na konci zvedání platu touto vládou budou stejně všichni chudí či bohatí jako vloni či předloni. Každý dostane přidáno, takže na konci na tom budou lidé stejně jako před navyšováním... A až přijde ekonomické ochlazení, budeme všichni „koukat“.



Konec roku nepříjemně narušil masakr v ostravské nemocnici. Někdejší ředitel Vojenského zpravodajství generál Andor Šándor za tím vidí stoupající míru „nenávisti, hrubosti, netolerance, sprostoty a agrese mezi občany“. Cítíte něco podobného kolem sebe?

Bohužel se nám obdobné tragédie nevyhnou stejně jako jiným zemím ve světě...

Psali jsme: Zoo Plzeň očekává rekordní návštěvnost, otevřeno má i na Štědrý den a na Silvestra Hejtman Vondrák: Plamínek z betlémské jeskyně symbolizuje mír a pokoj Hrad: Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana Přes držku? Klaus ml. promluvil o velmi osobní věci



Letošní rok byl bezpochyby rokem boje aktivistky Grety Thunbergové proti globálnímu oteplování. Její cíle do značné míry adoptovala nová Evropská komise. Máte z toho radost? Nebo vás to děsí? Cítíte klimatickou tíseň? Co říkáte evropské Zelené dohodě? Nezezelenal jste po jejím přečtení?

Greta je hysterické děvče. A že se jejích myšlenek ujímá Evropská komise? To ukazuje na neschopnost EU řešit jiné palčivé problémy – uprchlíky, náklady na obranu jednotlivých členů atd.



Americký prezident Donald Trump bude příští rok obhajovat své křeslo. Je zatížen skandály, považován za hrubiána, nicméně republikánští voliči ho stále podporují. Bylo by dobré pro Česko i Evropu, aby byl znovuzvolen?

Myslím, že život v ČR poběží dál, ať bude v USA prezidentem Trump, či někdo jiný. Oceňuji u prezidenta Trumpa, že členům NATO řekl natvrdo, co si myslí o jejich výdajích na obranu.



V Británii sněmovní volby drtivě vyhráli konzervativci premiéra Borise Johnsona, což definitivně rozseklo diskuze o brexitu. Co si o tom myslíte?

Británie měla referendum, občané rozhodli, jak rozhodli, je vidět, co si myslí o EU.



Stále u nás zní určitý „dozvuk“ války v Sýrii: Část veřejnosti agituje za přijetí původně sirotků, nyní „dětí bez doprovodu“ z táborů v Řecku. Debata je to košatá, kam ji však posunout v roce 2020? Máme prý humanistickou povinnost děti přijmout, zároveň se ale mluví o bezpečnostních rizicích...

Sýrie bude, bohužel, další nekonečný konflikt. A povinnost nemá ČR žádnou.

Jaroslav Zeman ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



O Vánocích by se měly stýkat všechny generace. Všeobecně platilo, že mladší se učili od starších a že moudrost starších má být ceněna. Nyní aktivisté upozorňují na to, že starší generace je náchylná k dezinformacím, ať už kvůli řetězovým mailům nebo internetovým prostředkům. A mladá generace se v médiích snaží té starší v tomto směru radit. Co k tomu říci? Co by si během svátků měli říct „mladí“ a „staří“ tak, aby výměny politických názorů nekončily hádkami a nezaskočila jim rybí kostička v krku?

To vše přejde za pár let. Až budou dnešní mladí lidé starými, bude vyhráno, protože současná generace vyrůstá s novými technologiemi a na stará kolena je už nikdo „neopije rohlíkem“. Jinak by měl každý spoléhat hlavně na svou hlavu.

Psali jsme: Bobky na hnoji! Ringo Čech účtuje za Karla Gotta. „No, Mikuláši Mináři, dej si pozor.“ A Pavel Novotný? Ať vládne Pavel Novotný? Zbořil k Milionu chvilek, BIS a opozici David Prachař pro PL: Země trotlů, dočtete se o Česku. Ty dementní výpady proti Milionu chvilek, co to je?! Komunismus? To bylo takhle Kam to tady ta „zodpovědná pravice“ dovedla? Pohádka Václava Havla pro tříleté děti. Účtování Ilony Švihlíkové s končícím desetiletím

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.