Hadamczik ostře k hokejistům: Pešán myslí, že má patent na rozum. Ivan Hlinka to dělal takhle

Zkušený kouč Alois Hadamczik kritizuje trenéra reprezentace Filipa Pešána a především předsedu ČSLH Tomáše Krále, který Pešána i další za pomoci výkonného výboru do funkce jmenoval. Pešán podle něj nemá zkušenosti a výsledky na to, aby byl „generálem“ českého hokeje. I po dosavadních neutěšených výsledcích českého národního týmu na probíhajícím MS v Rize stále věří na medaili a dnešního soupeře – Švédy – považuje za průměrný tým bez rozdílových hráčů. Závěrem se krátce vyjadřuje i ke slučování politiky a sportu.

Jak vnímáte dosavadní hodně rozpačité vystoupení českých hráčů na světovém šampionátu v lotyšské Rize?

Jak se říká o fotbale, a platí to i o hokeji – sport nemá logiku. Podle mě bylo chybou příliš necitlivě zasahovat do týmu, který výborně zvládl České hokejové hry v Praze. Připadá mi, že hráči hledají sami sebe a padla na ně jakási deka, které se jim stále nedaří zbavit. Je vidět, že strašně chtějí, ale prostě to zatím není ono.

Co očekáváte od dnešního zápasu se Švédskem, který mnozí považují za klíčový a osudový duel?

Já si myslím, že ta skupina je natolik zamotaná, že se nedá říct, že pokud se Švédskem prohrajeme, tak nakonec nepostoupíme do čtvrtfinále. Podle mě Švédům chybějí rozdíloví hráči, a proto ty úvodní dva zápasy nezvládli. A i přes výhru nad Švýcary letos Švédsko opravdu není tak silné, abychom si měli přestat věřit, že je porazíme.

Hovoříte o rozdílových hráčích, Švédové je tedy podle vás nemají, zatímco my ano? A můžete být konkrétní?

Tak pro mě je rozdílovým hráčem určitě Šimon Hrubec, který navzdory tomu, že se týmu nedaří, chytá ve výborné formě. Dalším rozdílovým hráčem je obránce Filip Hronek, ale třeba taky Adam Musil, který hrál výtečně v Praze, ale teď se jeví přece jen malinko zakřiknutě, je přece jen na svém prvním mistrovství světa (MS). Další důležitou postavou byl určitě Vitásek, který se ale bohužel zranil a z Rigy už odcestoval domů. A pak tam máte hvězdnou lajnu, která spolu hrála proti Rusům – Kovář – Kubalík – Vrána –, to všechno jsou rozdíloví hráči. Ale musíte chvíli počkat, než se projeví ta jejich útočná síla – a ne je hned po prvním utkání rozdělit.

Otázka ovšem je, kdo z téhle lajny bude bránit. O jejich ofenzivní síle nikdo nepochybuje.

Nechybí tam ale spíše zkušená osobnost, hráč, který by si vzal slovo, jako třeba Vladimír Růžička v Naganu, a řekl: „Tak chlapi, takhle teda ne!" Proto ho taky Ivan Hlinka do Nagana hlavně bral…

Nechybí tam ale spíše zkušená osobnost, hráč, který by si vzal slovo, jako třeba Vladimír Růžička v Naganu, a řekl: „Tak chlapi, takhle teda ne!“ Proto ho taky Ivan Hlinka do Nagana hlavně bral…

Tomáši, vy se o tom zmiňujete několikrát ve své nové knížce o Naganu, ale jednu věc k tomu nikdo, ani Hašek, ani Lener nebo Martinec, neřekli. Že Ivan Hlinka bral Růžičku hlavně proto, že Jaromír Jágr a Robert Reichel se neměli rádi – a on měl mezi nimi působit jako ten tlumič a zprostředkovatel a urovnávat ty spory!!!

Dobrá, ale jak také říká třeba Vladimír Martinec, v Naganu byly pro kabinu hlavní tři osobnosti, které ostatní respektovali a mlčeli, když si tihle hráči vzali slovo: Hašek, Svoboda a právě Růžička. Máme v týmu nějakého takového hráče?

Podle mě by to mohli být třeba Filip Hronek nebo Honza Kovář. Ale víte, ono to dost záleží na tom, jakou úlohu a úkol hráč dostane – jestli chce mluvit radši ten trenér – a hráči mají pouze poslouchat – nebo je to ten vzorec dvou tří respektovaných osobností, který zafungoval v Naganu (a nejenom tam).

Nemáte dojem, že ta střídačka tolik nežije? A v jejím čele snad až příliš neemotivní trenér Filip Pešán?

To zase záleží na tom, jak se Filip Pešán realizuje třeba právě v té kabině, ale položme si otázku. Je Filip Pešán tou správnou osobou na post šéftrenéra? Zkrátka a dobře, předseda Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Tomáš Král a s ním výkonný výbor jmenoval a schválil na místo šéftrenéra člověka, který při vší úctě není žádnou trenérskou hvězdou. Tři dobré sezóny v Liberci „jaro nedělají“. Filip Pešán není zralý a dostatečně zkušený a úspěšný na to, aby byl prostě generálem českého hokeje, který rozhoduje o tolika věcech! On si evidentně myslí, že má patent na rozum, ale v tom se mýlí. Trochu se to nabízí, ale nechtěl bych ho přirovnávat i k některým extremistickým politikům v jiných zemích.

Myslíte třeba Alexandra Lukašenka... (smích)?

To jste řekl vy, Tomáši, ne já. Ale když máte dělat správně nároďák, tak to je pořádná dřina a ty zkušenosti jsou potřeba. Nemůžete po druhém utkání prohlásit – jako to udělal Filip Pešán –, že se zmýlil v nominaci! To je, jako když řeknete – já nejsem trenér! Prostě neskutečná záležitost. Já nejsem kouč tohoto národního týmu, ale přesto ještě pořád věřím těm hráčům, že vyhrají medaili. Protože ten trenér musí být taky dobrý psycholog, a když si někoho jednou vybere, tak ho musí hájit přede všemi a stát za ním a za svým rozhodnutím.

A která trenérská jména zůstala podle vás opomenuta na úkor Filipa Pešána?

Takových jmen bych mohl dát dohromady třeba deset.

To nemusíte, ale konkrétně – zkusme aspoň jedno…

Já vám řeknu klidně dvě – třeba Pavel Patera nebo Radim Rulík. Já nevím, jestli by reprezentaci chtěli trénovat, jestli by to vůbec vzali. Ale pokud vím, on jim to taky nikdo nenabídl. A podobná situace je třeba u dvacítky nebo osmnáctky, kde zase chybí pořádná trenérská persona. A to jsou všechno jenom výsledky kamarádšoftů na svazu, nic jiného v tom není!

Čistě teoreticky by měl minimálně morální právo letos vést seniorskou reprezentaci dnes už bohužel zesnulý Miloš Říha…

Přesně tak. Kdyby byl svaz co k čemu, tak řeknou, Říha za to nemůže, že přišla pandemie a že se zrušilo mistrovství, na které měl smlouvu, tak mu ji jednoduše prodloužíme na další rok. Ale kdepak! Okamžitě se spěchalo se jmenováním šéftrenéra Filipa Pešána.

Pane Hadamcziku, vraťme se zpět k probíhajícímu MS v Rize. Filip Pešán říká, že v týmu chybí chemie? Co o tom soudíte?

Že chybí chemie? No tak měl navštívit nějaký specializovaný chemický ústav, tam by ji jistě našel…!!!

Stále se přetřásá politická situace v Bělorusku, které mělo být původně spolupořadatelem šampionátu společně s Lotyšskem. Sledujeme kauzu kolem vyvěšení neoficiální vlajky, ale i další události. Co na to říkáte?

Víte, já nemám rád, když se plete dohromady sport s politikou. Já si vzpomínám, že v roce 1984 měl jet můj bratr s fotbalovým týmem na olympiádu do Los Angeles, než se Sověti a s nimi celý tehdejší východní blok rozhodli, že budou OH bojkotovat. Na to pak doplácejí jenom sportovci.

Kdybyste měl dnes po téměř půlroce posoudit, zda bylo správné odebrat Bělorusku spolupořadatelství letošního MS v hokeji, to znamená řešit sport právě v kontextu politickém, co byste na to řekl?

Já rozhodně nejsem znalcem tamní politické situace, ale když vidím a čtu ty informace o lidech, které Lukašenkův režim tvrdě perzekvuje, tak naprosto chápu, když se řekne, že za takovéto konstelace se prostě v té zemi hrát nebude, to plně podporuji. Protože to, jak se chová ten režim k normálním lidem, je podle mě nepřijatelné – a je dobře, že ani IIHF a samozřejmě sponzoři nad tím do nekonečna nezavíraly oči. Ta země byla v době toho lednového rozhodování politicky nestabilní a nikdo si nemůže dovolit naplánovat do takového prostředí velkou mezinárodní akci, jako je mistrovství světa.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka.

