Halík je satanista a satanisté normální lidi nezajímají! Poslanec nám odpověděl tak, že jsme zůstali koukat

Máme před sebou druhé kolo prezidentských voleb. A Jiří Drahoš jde do něj ostře. Nechal se slyšet: ,,Rád bych se lidí zeptal, proč si myslí, že Miloš Zeman je zrovna politik, který je ochrání nebo který údajně zastává jejich zájmy. Z mého pohledu je výsostný intelektuál, člověk, který v životě fyzicky nepracoval a z mého pohledu ani moc nemůže běžným lidem rozumět.“ ... ,,Je to takový paradox. Miloš Zeman, který snad v životě nepřeřízl pilou prkno a neví, co je běžná fyzická práce, tak údajně rozumí lidem.“ Jak byste bránil svého prezidenta, který se skutečně netají tím, že manuálně není moc zručný?

Toto není otázka Fikuse s falešnými brýlemi, ale primitivní podpásovka stejného kreativce, jako byl ten, který opisoval u Horáčka a jehož text Fikus tak ochotně vydával za svůj. Jistě, že pan prezident má k lidem blíž, než „pan neznámá umělá alternativa“, prostě proto, protože se jich nebojí a celé své funkční období tráví v kontaktu s veřejností, které se nebojí nejen naslouchat, ale nebojí se ji pro mnohé „demokraty“ překvapivě i respektovat. Žádného z kandidátů jsem neviděl dříví štípat, takže tento výstřel do tmy kreativců eurofašistického týmu pána s falešnými brýlemi mě nechává ledově klidným.



Jiří Drahoš se v posledních dnech snaží mluvit smířlivě. Říká, že je nutné pečovat o nejchudší a podobně. Dokonce se chystá vyjet na venkov, konkrétně do Moravskoslezského kraje. Co když se skutečně dokáže zalíbit některým voličům Zemana? Je mladší, nemluví sprostě, vypadá zdravě a občas může působit i sympaticky. Stačí to?



To je opět stejná situace: Ten pán, co jej kompletně vymysleli a celého jako falešnou Fiat alternativu k Zemanovi vytvořil Berlín, Brusel a jejich místní slouhové, ve skutečnosti nic neříká, nijak nepůsobí a ani si neplánuje, kam pojede. To za tuto figurku dělají jiní. Úkolem figurky je pouze plnit denní rozkaz. Zatímco prezident Miloš Zeman vytváří názory pana prezidenta Miloše Zemana, tak nadřízení pana Drahoše utvářejí ty jeho. No a myslím, že z Moravskoslezského kraje pojede domů pan Drahoš velmi poplašený, tam mnoho lidí svým falešným přístupem nedojme, spíše naopak.



Byl to od Zemana dobrý krok přistoupit na debatu v médiích? Jiří Drahoš chce jít do dvou TV diskusí, Miloš Zeman do čtyř. Proč? Nehrozí přeci jen, že by Zeman „vybouchl“? Může se mu udělat špatně... Budete se dívat na avizované prezidentské debaty?



Jde o geniální tah pana prezidenta, Drahoš dostane jen to, o co si drze koledoval, a přesně to, co si zaslouží. A ano, já se na to budu dívat. Krásně je vidět, kdo je velkorysý a kdo si bez podpory veřejnoprávní mafie ani neškrtne. Pan prezident Zeman má nejsilnější pozici na Barrandově, ale jako první nabídl Primu. Pan Drahoš ví, že má šanci pouze na České televizi (ČT) a navrhl – světe div se – ČT! Pan prezident navrhl čtyři debaty, pan Drahoš se bojí a má odvahu jen na dvě. Již dnes vede pan prezident 2 : 0.

Naši presstituti byli ochotní spolupracovat s ukrajinskou extremistkou na napadení pana Zemana, a proto téměř nepochybuji o tom, že pokud budou mít v ČT šanci vytvořit pro pana prezidenta nepřátelské, až agresivní prostředí, tak ji určitě s radostí využijí. I v tomto držím panu Zemanovi pěsti!



Tomáš Halík řekl, že druhé kolo voleb ukáže, co jsou Češi zač a jakou budoucnost si zaslouží. Již před prvním kolem řekl, že kdo dá hlas Zemanovi, proviní se proti zájmům České republiky. Co odpovědět profesoru Halíkovi?



Halík je satanista a satanisté normální lidi v této zemi vůbec nezajímají.



Praha volila Drahoše, venkov volil Zemana. Více vzdělaní lidé volili Drahoše, méně vzdělaní volili Zemana. Starší lidé volili Zemana, Drahoš měl mladší voliče. Čím si vysvětlujete zejména ten údaj o vzdělání?

K tomu lze říci jediné – že agentury, které nejsou schopny „trefit“ výsledek voleb, nám ihned po volbách zase lžou a opět s námi manipulují.



Mladý youtuber Vito Vodvarka, který na Facebooku burcuje za volbu Jiřího Drahoše, píše, že Zemana volí lidé „kvůli fámám o euru a islamizaci (uprchlíkům), což jsou věci, které údajně Jiří Drahoš podporuje... Starší lidé se bojí o své životy, byť neprávem, proto volí Miloše Zemana“. Je to tak?



Youtuber Vodvarka? To mám opravdu komentovat youtubera? Mám sice rád moderní informační technologie i sociální sitě, ale komentovat youtubery opravdu zatím nemusíme. Možná, že za pár let nám budou youtubeři s nulovými životními zkušenostmi ruku v ruce s EU diktovat kromě barvy ponožek i rytmus, v jakém máme vydechovat levou nosní dírkou. Ale zatím tam nejsme, tak si toho užívejme.



Co se vám vlastně na Miloši Zemanovi tak líbí, že ho neustále obhajujete? Vždyť skutečně nevypadá zdravě a pár přešlapů už udělal...



Skoro bych vás začal, paní redaktorko, podezírat z toho, že mi pokládáte manipulativní otázky... Když je pan prezident Zeman v akci, tak pro mne vypadá vždy zdravě, a dokonce i v pohodě a v kondici. Na naší celorepublikové konferenci, při novoročním projevu a i při vystoupení ve Sněmovně vystupoval v klidu, věcně a s přehledem, hovořil z hlavy a s jasnou předpřipravenou osou svého vystoupení předvedl státnický výkon na nejvyšší možné úrovni. A to je pro mne maximum, kterému se při voličském posuzování jeho zdravotního stavu hodlám věnovat. Podporuji pana prezidenta proto, protože dokázal jasně definovat jak průsečík našich filozofií, tak i body, ve kterých se neshodneme. Společně jsme se dokonce shodli i na tom, jak chceme tyto rozdíly řešit, a to svobodně pomocí přímé demokracie.

Pan prezident Zeman je pro mne naprosto čitelný partner, o kterém vím, že bude prosazovat české národní zájmy, a tedy i zájmy mé rodiny, a to i proti zájmům EU, ke které je velmi vstřícný, ale s jasným vymezením. Tato země je naše a zájmy naší země jsou díky němu u nás doma nadřazeny befelům z Berlína a Bruselu.



Co vám vadí na Jiřím Drahošovi?



Pan Jiří Drahoš je uměle vytvořený kandidát na úrovni geneticky mutovaných potravin, jehož jediným programem je antizeman. A to je na prezidenta mé vlasti žalostně málo. Když k tomu přidám jeho evidentní eurofašismus, nadřazování zájmů žaláře národů, EU, nad zájmy vlastní země i pohrdání občany této země, dokonce vlastními voliči, kteří mu připadají kvalifikovaní pouze na to, aby mu hodili hlas, ale příliš hloupí na to, aby jim povolil referendum, tak v tom případě vůbec nerozumím tomu, proč bych se měl úvahou o jeho volbě byť jen na vteřinku déle brzdit v jiné práci ve prospěch přirozené lidské svobody a přímé demokracie u nás doma. V zemi, která je prozatím ještě naštěstí pořád naše a máme pořád šanci ji zachránit před osudem, který se den co den v jasnějších konturách rýsuje nad západní Evropou.

autor: Olga Böhmová