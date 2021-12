Hnusná a děsivá televize SPOLU. Lukáš Lhoťan setřel ČT a Fialovu vládu. Vidí jediné řešení

SVĚT KRIZE A NADĚJE „Z dnešní politiky se stala plnohodnotná alternativa náboženství a většinu lidí politika nezajímá,“ řekl aktivista Lukáš Lhoťan při hodnocení roku 2021. A žádný pozitivní scénář neočekává ani do budoucna, peníze jsou podle něj totiž stále největším hnacím motorem, proč neukončovat koronavirovou krizi nebo proč jako politik nepracovat pro své voliče. A jak si letos vedl Miloš Zeman? „Minimálně svou roli zvládl v tom, že tolik nenávisti, záště a radosti z jeho lidských chyb, co jsem viděl u některých politiků a novinářů, ukazuje, že prostě objektivní média neexistují,“ uvedl mimo jiné.

reklama

Co jsme se v roce 2021 dozvěděli o české politice?

Dověděli jsme se to, že z dnešní politiky se stala plnohodnotná alternativa náboženství a také, že většinu obyvatel vlastně politika nezajímá. Pouze se snaží nějak přežít a užít si zbytek života zde na zemi. Myslím si, že jsme si jen potvrdili, že politika je dnes již úplně mimo realitu. Je založená jen na agresivní nablýskané PR strategií politiků, kdy se hodně řečí řekne, ale reálně nikdo nebuduje nic dlouhodobého. Maximálně o tom básní, ale reálně to nedělají, protože na to politici nemají kolem sebe vhodné lidi a museli by do toho investovat. Z politiky se stala jen dojná kráva pro určitý okruh lidí, kteří voličům nakukají cokoliv, aby je zblbli a dostali se k penězům od státu. A spousta lidí to vidí, a tak se už o politiku nezajímá, protože jsou z toho znechuceni. Anketa Budete se o Vánocích omezovat při setkávání s přáteli a příbuznými? Budu 16% Nebudu 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 18893 lidí

Ovšem také se spousta lidí vůči politikům začala chovat jako k nějakým náboženským spasitelům, kteří se musejí dostat k moci, aby pak najednou byly jako mávnutím kouzelného proutku vyřešeny všechny problémy. A tak stoupenci těchto politiků vedou agresivní kampaně a útočí na všechny, kdo nepodporují jejich politika-mesiáše. Stačí se jen podívat, jakou nenávisti oplývají mnozí odpůrci prezidenta Zemana, kteří se z něj snaží udělat novodobého antikrista. A naopak z Evropské unie a koalice SPOLU dělají tito lidé novodobé spasitele. Je to hnusné a děsivé, když vidíme, jak se z veřejnoprávní České televize stala televize koalice SPOLU, která hlásá spasitelské poslání Evropské unie a pronásleduje její odpůrce. Mnohdy i novináři z České televize vysloveně lžou a manipulují, jen aby co nejvíce očernili odpůrce Evropské unie a koalice SPOLU. Chování všech těchto lidí mi připomíná náboženský fanatismus ze středověku. Dnes aby se člověk bál říci svobodně svůj názor na Evropskou unii, migraci a podobně, protože tihle novináři a aktivisté z neziskovek pak začnou okamžitě ničit váš život. Začnou vás mediálně očerňovat a obtěžují pak i vašeho zaměstnavatele, jak si může dovolit zaměstnávat kritika Evropské unie, migrace a podobně.

Ovšem také jsme se dověděli, že českým rusofobním politikům z ODS, TOP 09 či KDU-ČSL nevadí podporovat islamofobního Alexeje Navalného, který označuje muslimy za hmyz, jenž je třeba střílet. Více informací najdete zde. Protože je ovšem Navalný proti Putinovi, tak jej podporují například senátoři ODS a vedení Evropské unie mu dalo i Sacharovovu cenu. Chudák Sacharov, takhle sprostě zneužívají eurohujerští politici jeho odkaz. Mimochodem Navalný podpořil ruskou invazi do Gruzie v roce 2008, má radikálně nacionalistické až fašistické postoje, a tak dále. No a najednou je takový člověk oslavován eurohujerskými politiky v České republice? Inu, tihle lidé asi moc morálních zásad nemají.

Je něco, z čeho si vzít ponaučení do dalšího roku?

Ano. Je dobré se poučit z toho, že spousta našich spoluobčanů je již tak mdlé inteligence a schází jim logické myšlení, že snadno podlehnou strašení ze strany politiků a médií, kteří je něčím vyděsí. A poté na jejich strachu vydělávají velké peníze a využívají ho k dalším omezování svobody občanů této republiky. Vše ve jménu bezpečí.

Zároveň je dobré si vzít ponaučení z toho, že když tady koalice SPOLU s PirSTAN útočila na šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, že si stát privatizuje a je podezřelý z korupce, tak oni dělají úplně to samé. Myslíte si, že například policie vyšetří podivné finanční toky do hnutí STAN, když šéf hnutí STAN má dělat ministra vnitra, a tedy mít vliv na policii? Anebo to, jak koalice SPOLU s PirSTAN porušila nepsané pravidlo platné od roku 1989, které respektoval i bývalý premiér Babiš, a dosadila si do funkce předsedy parlamentní kontrolní komise pro BIS svého člověka? Platilo nepsané pravidlo, že předsedou té komise byl vždy někdo z opozice, ale arogance moci současné nastupující vlády je taková, že přece nebude mít někdo z opozice možnost kontrolovat jejich eurohujerskou vládu, že?

Ano, po letošku mají Češi novou vládu. Koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 těsně porazila hnutí ANO a Andrej Babiš skončil v opozici. Čím to?

Podívejte se, je to logické, protože Babiše s jeho hnutím ANO neporazila jen tahle skupinka, ale reálně se proti němu postavila celá současná vládní koalice KDU-ČSL, ODS, TOP 09, STAN, Piráti a jejich podporovatelé proti Babišovi rozjeli i brutálně nevkusnou a neetickou kampaň na internetu, kdy ho obvinili ze smrti lidí na koronavirus. Prostě jela se tady jediná volební kampaň od těchto pěti politických stran, která měla jen jeden program: antiBabiš a nakydat co nejvíce špíny na Babiše. Neřešme teď, jestli něco bylo, či nebylo pravdivé. Myslím si, že Andrej Babiš s hnutím ANO nebyl poražen, protože ve skutečnosti dostalo jeho hnutí ANO víc hlasů než jakákoliv z vládních stran. A muselo se spojit pět stran, aby vůbec Babiše porazily. Nejsem volič Babiše a jsem kritik jeho vlády, ale prostě jen vidím více než jen krásnou agresivní PR kampaň koalice SPOLU a PirSTAN. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 20% Nebude 77% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 13132 lidí

Je také pravda, že téměř milion voličů nemá nyní zastoupení ve Sněmovně, jejich hlasy propadly. Dokáže je čerstvý premiér Petr Fiala oslovit a získat na svoji stranu? Nebo to dokáže hnutí SPD či ANO v opozici?

Hlasy jsou vyhozeny a je to logické, protože tu prostě platí hranice pěti procent. Jestli Fiala dokáže oslovit tyto voliče nevím, spíše o tom pochybuji. U SPD si myslím, že za současného stavu této strany nemá přílišnou šanci dosáhnout na více než 15 procent hlasů. A hnutí ANO už asi také nedokáže stoupat o moc výše. Spíše si myslím, že bude hodně záležet na ekonomickém a společenském vývoji v dalších čtyřech letech. Taky se může stát, že bude situace natolik špatná, že se zrodí nějaká nová protestní strana, která nejen získá tyto hlasy nespokojených voličů, ale vezme je i jiným stranám. Uvidíme, je těžké teď cokoliv předvídat.

Letošní rok rovněž znamenal konec ve Sněmovně pro českou levici. Bude v ní chybět?

Ano, bude. Spousta obyčejných lidí si to neuvědomuje, ale pokud je v Parlamentu levice i pravice, tak se vlivy vyrovnávají a málokdy se dají do extrému na jakoukoliv stranu. Když jedna z těchto stran politického spektra vypadne, většinou to vede k extrému na stranu druhou a k destabilizaci společnosti, což nakonec nejvíce zasáhne právě obyčejné lidi. Ale česká levice si za tento výsledek může sama. Z KSČM se stala jen strana pro dožití vyvolených a vesměs bývalých komunistických kádrů a ČSSD se tak otevřeně stala neomarxistickou, že ztratila kontakt s obyčejnými lidmi. Dokud se v tomto česká levice nezmění, bude na tom hodně špatně.

Levice se sama o sobě může dostat opět nahoru jen dvěma způsoby. Za prvé tím, že někdy v budoucnu zase bude jako malá stranička v Parlamentu dělat poskoka nějakému oligarchovi a kašlat na obyčejné lidi a jet jen líbivou propagandu. Za druhé, že se opět stane stranou pracujících lidi s minimem socialismu a neomarxismu. A teď nehovořím jen o tom, jak ČSSD s KSČM poslušně skákala podle not Andreje Babiše, ale i o tom, jak například ČSSD pomohla Zdeňku Bakalovi legálně okrást české občany z Ostravska, okrást i český stát a ještě se všem vysmát a vytřít si s českým státem zadek. Právě ekonomický úspěch Bakaly dle mne stál za vznikem neologismu legální zloděj. Doufám, že uctívači modly Václava Havla jsou šťastní, že tento kult žije i z peněz okradených českých občanů na Ostravsku, a to hlavně kvůli levicové ČSSD.

Fialova vláda dala spoustu slibů, navíc nastupuje v době krizí – energie, koronavirus, inflace, dluh rozpočtu… dokáže podle vás naplnit očekávání?

Podle mne ne. Oni umí jen dělat dobrou PR sebeprezentaci, krásně hovořit a slibovat neurčité sliby. Jejich jasné deklarování hesla s Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak prostě ukazuje, že nebudou schopni reálně nic vyřešit. Maximálně problémy zamést pod koberec a nechat je dále bobtnat. Protože problémy z velké části vznikly právě kvůli Evropské unii.

Fotogalerie: - Zeman s velvyslanci

Co jsme se letos dozvěděli o prezidentovi Miloši Zemanovi? A jak svoji roli zvládl?

Dověděli jsme se, že je to prostě Miloš Zeman. Svérázný člověk, který má buldočí povahu, nevzdává se a až odejde, tak zde jen těžko bude náhradní člověk, který by dokázal oslovit jeho voliče a podporovatele. A to, jestli svou roli zvládl, fakt nevím, protože jsem neměl moc času sledovat detailně jeho kroky a jejich okolnosti. No, minimálně svou roli zvládl v tom, že tolik nenávisti, záště a radosti z jeho lidských chyb, co jsem viděl u některých politiků a novinářů, ukazuje, že prostě objektivní média neexistují.

Pro mnohé Čechy znamenal poslední rok konec podnikání, zaměstnání či nedostatek financí včetně rostoucích cen za energie. Jak jim nejlépe pomoci?

Nikdo jim reálně nepomůže. Není o to totiž zájem z nejvyšších míst. Pokud by se jim totiž mělo pomoci, tak jsou jen dvě cesty. Buď radikálně reformovat Evropskou a vrátit ji zpět na počátek jako koalici suverénních států bez socialistických nesmyslů a neomarxistické ideologie. To by ovšem vedlo k vyhazovu dnešní společenské aristokracie – úředníků a politiků, jimž jejich poslušnost socialistické Evropské unie a neomarxistickým elitám zajistily luxusní korýtka a spokojený život. Plus k tomu připočtěte třídu takzvaných podnikatelů, jejichž ekonomická úspěšnost nestojí na jejich podnikatelských schopnostech a pracovitosti, ale na jejich schopnosti získat dotace z Evropské unie. Ti všichni se budou bránit do roztrhání těla, aby o svá koryta nepřišli. Nebo druhá cesta, když to nepůjde podle bodu jedna, a tou je jedině odchod z Evropské unie a sebevědomá vlastenecká, ekonomická a společenská politika s důrazem na přátelské vztahy s Ruskem, Čínou a Spojenými státy. Musely by se udělat radikální reformy, jež by sice krátkodobě bolely, ale dlouhodobě by celé společnosti a hlavně potřebným přinesly návrat blahobytu. Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 1% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 2% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 85% Je v tom něco víc 11% hlasovalo: 18405 lidí

Jenže ani jedno se nestane, a tak se tady PR udělají nějaké záchranné kroky, udělají se hezké reportáže v médiích a celý problém bude dále zahnívat a společnost bude reálně chudnout. A lidé se budou propadat reálně do větší a větší bídy.

Byla slibována tečka za covidem, místo toho se napadají očkovaní a neočkovaní, současně je jasné, že je nutná třetí, třeba i čtvrtá dávka očkování. Část vědců poukazuje na nutnost uznávání protilátek. Proč nenastala ona tečka podle vás?

Jednoduše. Ten virus tu bude dalších x let. Jako začala kdysi chřipka a je tu až dosud. Už je natolik rozšířen, že je nemožné ho zlikvidovat, mutuje a podobně. No a pak je tu ekonomická otázka. Celá koronavirová krize byla zneužita soukromými společnostmi, které si tu udělaly novou ekonomickou oblast podnikání. V celém světě se vydělávají stovky, možná i tisíce miliard korun na vakcinacích, testech a dalších opatřeních. Proč by ti, kteří na tom vydělávají, chtěli reálně problém vyřešit? Podívejte se na takové americké politiky, ti už si nakoupili akcie společností vyrábějících vakcíny. Byznys to je a asi bude ještě hezkých pár let.

Zamyslete se nad dvěma zprávami. Vakcíny nejsou účinné na sto procent a bude potřeba dalších dávek očkování, kdoví do kdy, že? No a výrobci vakcín vydělali desítky miliard dolarů, které si rozdělí s akcionáři a díky tomu, že tu koronavirus bude dalších sto let, vydělají nejspíše tisíce miliard dolarů v budoucnu. Prostě, kdo by chtěl zničit virus, na kterém vydělává takové krásné peníze? Američtí politici si už nakoupili akcie výrobců vakcín. Přesně tohle je důvod, proč by jediným výrobcem vakcín měl být stát a ne ti, kdo je vyrábějí jen pro zisk. Než na mne začnou řvát, že jsem komunista, tak řeknu jeden případ ze života. Znal jsem člověka, který dělal jistou práci, byl v ní dobrý, ale kdyby opravdu dělal poctivě, tak moc práce neudělá, protože jeho spokojení zákazníci by neměli důvod chodit k němu často na opravy. A tak si ten člověk šikovně vždy zařídil, aby se něco dříve či později pokazilo a ti jeho zákaznici k němu chodili tak často, aby jim to vždy perfektně opravil. Nebudu popisovat, jak se nám podařilo získat usvědčující důkazy, ale mám dojem, že s vakcínami proti koronaviru je to podobné. Proč zničit virus, na kterém se tak božsky snadno vydělávají neskutečné peníze, že?

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2021

Ačkoliv byla většinová pozornost věnována koronaviru, svůj prostor si našla i migrace do Evropy. V některých zemích hlásí rekordní pokusy o vstup do země, na polsko-běloruské hranici letos uvízli migranti, ve Francii spustili kroky proti radiálnímu islamismu, a tak dále. Jak zásadní byl rok 2021 z tohoto pohledu a proč?

Rok 2021 nebyl nijak zásadní a výrazný, prostě probíhaly dál negativní trendy v těchto oblastech a pouze se jim nevěnuje tolik pozornosti. Podle mne jsme teď ve fázi zahnívání a bobtnání pod povrchem, které se zase pak projeví nějakým výbuchem a probublá na povrch. Ale jinak je trend stále špatný a situace se zhoršuje.

Jak vnímat migrační krizi z let 2015 a 2016 v dnešních kontextech?

Pořád stejně. Ta krize prostě urychlila příliv migrantu z Afriky a islámského světa. Posílila islamizaci a vše se tak urychluje. Brzy přijde mnohem větší vlna, než byla ta z let 2015 a 2016. Jen bude asi trošku jiná. Půjde už hodně o legální masu migrantů prchajících z Turecka a arabského světa. Z části to bude důsledek katastrofální ekonomické situace v Turecku a arabských zemích a z části to zaviňuje otevřená propaganda vedení Evropské unie a nové německé vlády, které vysloveně volají masy migrantů z arabského a muslimského světa, aby se nastěhovaly do Evropské unie. Však už i jedna nová poslankyně německého parlamentu řekla, že by se do Německa mělo nastěhovat klidně 200 milionů uprchlíků… Více v němčině zde:

I letos jsem před volbami od některých politiků slýchala, že migrace není problémem České republiky. Platí to podle vás?

Neplatí, ale co čekáte od politiků? Že budou říkat nepříjemnou pravdu?

Jaký posun nebo změnu v migraci do Evropy, přístupu Evropské unie nebo jejích členských států tedy příští rok očekáváte?

Nic pěkného. Už delší dobu je Evropská unie řízena většinovým rozhodováním. Většinu v Evropské unii drží podporovatelé masové migrace, takže ti ještě maximálně přidají v podpoře zvětšení počtu imigrantů do Evropy z Afriky a islámských zemí. To je to, co maximálně čekám, že se to vše jen zhorší.

Co byste popřál politikům do roku 2022?

Aby přestali být politiky a stali se opět lidmi, kteří nedělají politiku a nezasévají do společnosti zlo pro osobní prospěch, ale naopak, aby se snažili dělat reálně co nejvíce pro dobro celé společnosti. Jenže nevěřím, že by to udělali. To by přestali být politiky. Mimochodem když tohle prakticky před dvěma tisíci léty řekl tehdejším politikům v zemi izraelské jistý Nazaretský, tak ti politici zmanipulovali dav, aby donutili vládní moc Nazaretského ukřižovat, protože přece jim nějaký tesař nebude kafrat do jejich kšeftů, že?

Psali jsme: „Ctím sto dnů hájení, ale cítím tu výraznější zápach bruselské zadnice. Bude nadílka?“ Herci Gulyášovi nová vláda nevoní Sociolog Herzmann varuje Fialu: Milion hlasů ve volbách propadlo. Neopírá se o většinu odevzdaných, takže... Proč si to nepřečetli... Green Deal? Zdeněk Zbořil připomíná vedení EU plán, který už marně zkoušeli Sověti Toto může vést k rozpadu EU! Václav Cílek na člověku z Vysočiny ukázal, co politici a novináři z vyšších tříd nevidí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.