Hospody? „Děti je budou znát z obrázků.“ Konečná o tom, co způsobí Fialova vláda

„Vláda dělá vše pro to, aby nejen cestování, topení, svícení, ale už i návštěva hospody byla luxusem jen pro vyvolené,“ říká europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Obává se, že o vesnické hospodě se za čas děti dozvědí jen z „obrázků Josefa Lady“. Ohledně zdražování ropy nebo plynu se ptá: „Těží se ropy méně? Je méně plynu?“ a mluví o spekulantech a vládě s ideologickými klapkami na očích. Nevynechává ani USA. Ptá se, kde je Milion chvilek a kdy bude svolávat manifestace. V souvislosti se „zmatky“ kolem pětitisícovky na děti jí prý už docházejí slušná jména, jimiž by mohla vládní představitele titulovat. Rozebrala i 11 bodů, které KSČM navrhuje na řešení krize.

Ceny elektřiny a plynu stoupají. Další cenový skok oznámily ČEZ. Vy jste na své fb stránce uvedla, že prodej české elektřiny našim občanům musí jít přímo, nikoli přes burzu. Je nebo není tedy možné ukončit nebo omezit obchodování naší elektrické energie na německé burze tak, aby Češi nakupovali elektřinu přímo tady? Co tomu brání?

Dle výhledu zdraží v příštím roce elektřina pro ty, co s ní svítí, ohřívají vodu i topí o neskutečných 145 %. Pro ty, kteří mají teplou vodu i vytápění vyřešeno jinak, zdraží „jen“ o 90 %. A pak čtu rozhovor s ministrem Síkelou, který vítězoslavně ohlašuje, že vytvoří speciální tarif, díky němuž občan ušetří až 20 %. Jako vážně? Žije v realitě občanů ČR, nebo hledí jen do své nadité peněženky elitního bankéře?

Mimochodem toto opatření má přijít státní kasu na cca 20 mld. Kč za rok. Podotýkám, že zisk polostátních ČEZ jen za první čtvrtletí je 27 mld. Kč. Obrázek, jak reálně chtějí občanům představitelé pětikoalice pomoci, ať si udělá každý sám.



Vláda dost často mluví o tom, že za aktuální problémy může Rusko, tedy válka na Ukrajině. Zdražování energií ale začalo už několik měsíců před válkou. Jak to tedy je?

Zeptám se jinak – těží se ropy méně? Je méně plynu? Jak to, že Indie a Čína mají vyjednány dodávky těchto surovin za ještě lepší ceny než v loňském roce? Ne, netěží se méně. Jen spekulanti jako vždy potřebují vydělat na nervozitě a lidském neštěstí. Jen vlády s ideologickými klapkami na očích chtějí v rámci svých experimentů obětovat životní úroveň občanů. A v pozadí USA si mnou ruce čekajíce na vzrůst politického i obchodního vlivu v Evropě.



Uvedla jste také, že KSČM žádá 0 procent DPH na základní potraviny. Je podle vás šance, že vláda k něčemu takovému přistoupí?

Jak jsem už řekla – lidé pro tuto vládu nejsou na prvním místě, takže se obávám, že nepřistoupí. Za KSČM si ovšem na tomto i všech dalších z 11 cílů, které máme, stoprocentně trvám, protože občanům by přinesly jednoznačný prospěch.



Mluvíme o tom, že se zdražuje všechno, z hospod a restaurací zaznívá varování, že například pivo by se mohlo vyšplhat až na 70 korun. Pokud se to stane, co to bude pro provoz těchto podniků znamenat?

Pro mnohé to bude fatální. Vesnická hospoda je už nyní na vyhynutí, a pokud se opravdu ty scénáře naplní, k čemuž se zřejmě skutečně schyluje, pak se o ní naše děti dozvědí už jen z obrázků Josefa Lady. Vláda dělá vše pro to, aby nejen cestování, topení, svícení, ale už i návštěva hospody byla luxusem jen pro vyvolené!

A bude pivo za 70 korun tím, co nakonec opravdu vyžene Čechy do ulic?

Těžko říct, ale myslím, že mnohem větší problém bude, až většina občanů najede na „aktualizované“ tarify za elektřinu a plyn. Stejně tak až skončí fixace pro mnohé firmy. To teprve poletí ceny nahoru. Čekám na Milion chvilek pro demokracii, kdy bude svolávat manifestace. V minulosti mu k tomu stačilo umělé podezření, nyní protagonisté mlčí ve chvíli, kdy stovky tisíc lidí jsou na úplném dně a další zřejmě miliony to čeká. Ale nic. Ticho. Takže každému musí být jasné, že tato sebranka byla pouze pátou kolonou vlády ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN.

Velkou bouři vyvolal výrok poradce premiéra Fialy Křečka ohledně jeho doporučení, aby si lidé, kteří nevystačí s financemi, našli další práci. Co byste mu vzkázala?

To je naprostá nehoráznost. Pan poradce by si měl nejprve vyjít mezi lidi a pak si zkusit žít ani ne z minimální mzdy, ale třeba z takových 20 tisíc hrubého. Pak bude v mých očích oprávněn se k těmto věcem vyjadřovat. Jinak ať si své arogantní a jízlivé poznámky nechá pro svého premiéra. Tomu bych mimochodem – i s celou vládou – naordinovala to samé.



Co říkáte na další „zmatky“ kolem podpory 5 tisíc korun pro děti?

Tragikomedie. De facto jediná hmatatelná, byť nedostatečná, pomoc, kterou ze své iniciativy udělala, a oni ji odloží. Dochází mi slušná jména, jimiž bych mohla vládní představitele titulovat.



Zmínila jste 11 bodů KSČM na řešení krize. Můžete prosím pro čtenáře PL alespoň některý z nich uvést?

Mimo 0 % DPH u základních potravin, o němž jsme se bavili, je to například právo na práci, bezplatné vzdělání i zdravotní péči. Posílení role veřejné dopravy zavedením jízdného zdarma. Ustanovit státní komerční banku a s její pomocí masivně stavět obecní i družstevní bydlení. Zkrácení pracovního týdne, minimální mzdu 20 tis. Kč, nebo progresivní zdanění a STOPKU vyvádění stovek miliard do zahraničí a další body. Občané je najdou v plném znění na webu KSČM.



Na fb jste také reagovala na informaci, že by na letišti v Mošnově mělo vzniknout vojenské logistické centrum za 2 miliardy. V čem v tomto případě vidíte problém?

I s tímto jeden ze zmíněných 11 bodů souvisí. KSČM je jediná strana, která od počátku odmítá vojenské dodávky na Ukrajinu, stejně tak jsme dlouhodobě jediná strana, která odmítá cizí vojenské základny na našem území, k čemuž aktuálně běží petice. Opravdu je velikou náhodou – a já na náhody v politice už moc nevěřím – že představitelé ODS mluví o mošnovském letišti jako místě vhodném pro americkou vojenskou základnu, dokonce za souhlasu hnutí ANO 2011 ústy I. Vondráka, a najednou přijdou s urychlením vzniku vojenského logistického centra v tomto místě.

