Hrnčíř: U redaktora ČT nesmí být znát jeho politický názor. Máte pocit, že to tak je?

„Ceny energií podle SPD: Platíme zbytečně vysoké účty za elektřinu i plyn. Může za to nesmyslná politika EU, Green Deal i nekompetence Fialovy vlády. Máme plán, jak to změnit!“ napsal jste na facebookovém profilu. Prozradíte zmíněný plán i našim čtenářům?

Když to opravdu jen velmi stručně shrnu, jde především o tyto čtyři body. Zejména je nutné vystoupit ze systému emisních povolenek, dále na Lipské burze přeprodávat až přebytky energií, nikoli celou produkci, zřídit státního obchodníka pro elektřinu a plyn, který by zajišťoval výkup přímo od výrobců a také se vrátit k osvědčenému modelu z minulých let, kdy ceny energií stanovoval a hlídal Energetický regulační úřad. Vše z toho je logické, proveditelné a zejména s požadovaným efektem.

Jak jste také uvedl, zúčastnil jste se první předvolební debaty Českého rozhlasu na téma jak (a jestli vůbec) lze zastavit zdražování potravin. Tak tedy, je možné zastavit zdražování potravin a pokud ano, tak jak?

Opět je to velmi široká problematika, proto bych vypíchnul jen několik málo bodů, a soustředím se v nich na to, co lze změnit a jak.

O vysokých cenách energií, které drtí celý zpracovatelský průmysl, jsem již hovořil – i o způsobu, jak je snížit. Ty jsou velice podstatným faktorem a bez jejich regulace to prostě nepůjde.

Dále tu máme (musím říci nemravné) marže nadnárodních řetězců, které tvoří v ČR oligopol a mohou si v podstatě diktovat. Jen upozorním, že v okolních státech jsou (dle druhu řetězce) často tyto marže třeba i poloviční nebo dokonce třetinové a že podle studie Mendelovy univerzity se za posledních 10 let tyto marže zdvojnásobily. Je třeba zavést regulace, které jsou v okolních státech běžné a které samozřejmě ovlivněním výše marží ovlivní i cenu zde prodávaných potravin.

Dalším důležitým krokem je nepřipustit zavedení emisních povolenek na dopravu (plánovaných od roku 2027), které by ceny potravin logicky opět dramaticky zvedly.

Jen krátce bych zmínil i roli Antimonopolního úřadu, který má ale z důvodu špatně nastavené legislativy do značné míry svázané ruce.

A co říci k naší potravinové soběstačnosti? Jak hodnotit její vývoj od roku 1989?

Samozřejmě každý ví, že bohužel nastolený trend je vysoce nepříznivý a pokud se bude pokračovat v realizaci šílených nápadů EU (jako je např. omezení chovu skotu), situace se bude i nadále dramaticky zhoršovat.

V roce 1989 jsme byli v živočišné výrobě zcela soběstační a v rostlinné produkci téměř soběstační, nyní jsme, třeba co se týče vepřového masa na 40%. Asi nemusím zmiňovat cukrovary atd.

I v tomto jsme jako hnutí SPD navrhovali reálné a velmi snadno uskutečnitelné řešení, kdy jsme cca před třemi lety navrhovali povinné zvýšení podílu českých potravin u velkých řetězců. Samozřejmě řetězce toto odmítaly a spustily tak masívní antikampaň, že část politiků couvla a návrh byl smeten ze stolu. Přitom se jednalo o regulativ na potraviny, které se samozřejmě tady pěstují, takže takové ty výkřiky o tom, že se v ČR citróny nepěstují, byly známkou buď absolutní hlouposti, nebo jisté osobní zainteresovanosti v pomoci řetězcům proti zájmům ČR a jejích občanů.

Mluvíte o vysokých cenách potravin, vysokých cenách energií a máme tady další věc, za kterou si mají čeští občané připlatit. Jak komentovat změnu v poplatcích veřejnoprávním médiím?

Lakonicky řečeno se jedná o zvýšení další daně (protože tento poplatek z logiky věci nic jiného není), která zatíží už tak dost vydrancované peněženky našich občanů. Co to bude znamenat pro firmy, z nichž některé budou nuceny platit i čtvrt milionu ročně doslova za nic, snad ani říkat nemusím. Upřímně doufám, že tato vláda na podzim skončí, protože co za ty necelé čtyři roky provedla s národem, se nedá slušně komentovat.

A jak vnímáte činnost našich veřejnoprávních médií?

Velkou diskuzi vyvolalo i zvýšení platů vrcholným politiků, kdy bylo přehlasováno veto prezidenta. Je toto zvýšení v současné době namístě?

Myslím, že kolem tohoto tématu bude ještě velmi rušno, neboť prezidentské veto přišlo nikoli z důvodu nemravnosti tohoto zákona, ale na nátlak soudců. Nicméně, abych neodbíhal, podle mne by platy politiků měly být vázány na kondici země a její hospodářskou prosperitu. Po tom, co za tyto čtyři roky vláda s ČR provedla, by měli vládní politici naopak do státní kasy přispívat, ne si platy zvyšovat. Já jsem pro zvýšení samozřejmě nehlasoval a kdybych to měl okomentovat jedním slovem, tak to slovo je „ostudné“.

Pojďme na další téma. „Islámský stát šíří plakát se zakrváceným nožem, jež vyzývá k útokům na karnevalech. Ale kriminalizováno je hnutí SPD, které na tuto hrozbu dlouhodobě upozorňuje. A co si Vy představujete pod slovem “absurdní”?“ napsal jste také na facebookovém profilu. Co více říci k trestnímu stíhání Tomia Okamury? A máte třeba i nějaké hlasy od vašich voličů, ale třeba i od těch, kteří SPD nevolí?

Obávám se, že vydání Tomia Okamury k trestnímu stíhání je jen prvním krokem k chystanému zákazu hnutí SPD, čímž se ostatně vládní politici už ani nijak netají. Likvidace nepohodlné politické konkurence jejím zákazem patří k totalitním praktikám a žádná z politických stran, jež hlasovala pro vydání Tomia Okamury, již nemá právo se nazývat demokratickou. Že se jedná o politický proces, je očividné a další a další řádění migrantů v zahraničí to jen potvrzuje. Lidé to samozřejmě vidí a vyjadřují nám podporu, právě i ti, jež nás dle vlastních slov dosud nevolili. Za tuto obrovskou podporu občanům moc děkuji. Samozřejmě ta snaha nás zastrašit je obrovská, ale já jsem přesvědčen, že za pravdu se bojovat musí. Ovšem slovy klasika „za pravdu je různá sazba, jednou pomník, jindy vazba“.

Vraťme se k tomu, co se minulý týden odehrálo v Bílém domě. Jak to na Vás působilo?

A jak vidíte další vývoj ohledně války na Ukrajině? Co říci jak na postoj D. Trumpa, tak i evropských lídrů i našich politiků?

Prezident Ukrajiny Zelenskyj již avizoval, že je připraven pokračovat v jednáních s USA, kterým zároveň poděkoval za jejich podporu. Vůbec se mu nedivím, když vidím zoufalství špiček EU, které jsou tak odtrženy od reality, že jsou schopny se maximálně tak sejít na večeři a tam se shodnout, že je třeba se shodnout.

Zmínil bych tu ale jeden aspekt, který je velmi výbušný. Již před časem ukrajinský prezident přiznal, že „neví“, kde je cca polovina z peněžní pomoci USA. Prostě se „někde nějak ztratila“. U nás zarezonoval skandál se skupinou, která vybrala cca 200 milionů korun na drony pro Ukrajinu, aby se pak ukázalo, že sice údajně utratila celých 200 milionů, ale nakoupené drony mají hodnotu „jen“ 100 milionů korun. Kde se tedy tak obrovská částka ztratila? A dále, kam a komu šly peníze, které vláda ČR vybírá z peněz českých občanů a ve velkém je posílá na Ukrajinu? Kdo to řídí, kam to jde a „neztrácí se peníze někde po cestě“?

Toto vše jsou otázky, na které se občané i politici ptají a které se, jakmile válka skončí, budou muset řešit velmi intenzivně. Do značné míry tak ozřejmují nechuť k ukončení války u velké části válečných štváčů, kteří kromě toho ještě tím, že „jsme ve válce“, omlouvají svou absolutní neschopnost a politickou negramotnost.