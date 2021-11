Hrozí lockdown? Očkovaní proti neočkovaným. Rozhodné slovo. Šéf nemocnice vše vidí z první linie

„Domnívám se, že přísnější opatření zřejmě budou muset nastat, a hlavně bych apeloval na nutnost vyššího dohledu nad jejich dodržováním“, říká k současné situaci ohledně covidu senátor a ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala s tím, že přísnější kontrola takzvané bezinfekčnosti například v restauracích je podle něho namístě. Popsal, jak je to s lékem Regeneron, a také co může covid způsobit dětem. Vyjádřil se k situaci kolem prezidenta i k aktivaci článku 66.

reklama

Pravděpodobně příští ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zmínil hrozbu lockdownu v souvislosti s Vánocemi. Pane doktore, jak vy vidíte současnou situaci ohledně covidu?

Je patrné, že situace stran covidu se v České republice horší. Hlavním důvodem je, že se dosud nepodařilo zajistit dostatečnou proočkovanost populace, která by masivnímu šíření viru zabránila. Navíc vidíme, že roste procento pozitivních testů, což je pro další vývoj epidemie negativní prognostický ukazatel. Současně začíná být více zatížena i zranitelná skupina obyvatelstva, což má pak jasný dopad na poskytování nemocniční péče. Jsem rád, že se opět zvýšil zájem o očkování, ale jeho efekt uvidíme až s odstupem minimálně dvou měsíců, ačkoliv efekt posilujících dávek bude v ohrožené populaci patrný snad dříve.

Domnívám se, že přísnější opatření zřejmě budou muset nastat, a hlavně bych apeloval na nutnost vyššího dohledu nad jejich dodržováním. Přísnější kontrola takzvané bezinfekčnosti například v restauracích je podle mého namístě.

Pevně věřím, že všechna tato zmíněná opatření lockdownu zabrání, protože ekonomika této země by už další velký propad zvládala velice obtížně.

Fotogalerie: - Podpis koaliční smlouvy

Jaká opatření konkrétně by měla v tuto chvíli podle vašeho názoru přijít, aby se černému scénáři, který pan Válek nastiňuje, zabránilo?

Anketa Bude Pekarová Adamová lepší předsedkyní Sněmovny, než byl Vondráček? Ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6108 lidí

Podle Miloslava Ludvíka, ředitele Fakultní nemocnice Motol, je nepochopitelné, jak dnes u nás může někdo umřít na covid. Když je podán PCR pozitivnímu pacientovi lék Regeneron, kterého mají jen v Motole na skladě pro šest tisíc pacientů, nemůže prý umřít. Jak to tedy je?

Regeneron jsme v Nemocnici Strakonice, a.s. během měsíce října podali 42 indikovaným pacientům a v listopadu to bude ještě významně více. Zařídit to tedy možné je, je ale potřeba, aby byla léčba podána včas, a na to musí myslet především praktický lékař. Jde o terapii efektivní, ale současně nákladnou, dávka stojí 30 tisíc Kč, což je ale v porovnání s náklady na případnou léčbu těžkého stavu pořád o dost méně. Na druhou stranu musím dodat, že ani tato léčba není stoprocentní a již jsme zaznamenali i úmrtí na covid-19 u několika našich pacientů, kteří Regeneron dostali.

Jak to aktuálně vypadá v nemocnici ve Strakonicích, kde jste ředitelem? Musíte kvůli covidu nějakým způsobem omezovat péči, která není akutní?

Zatím se snažíme, aby k tomu nemuselo dojít, na druhou stranu tlak na covidová lůžka vyžadující specifický bariérový režim a přístup personálu roste. Jde o situaci zatím významně lepší než před rokem, ale otázka je, co se stane v příštích týdnech.

Psali jsme: „Hodnoty Sametové revoluce musí být společné všem demokratickým zemím“. Vystrčil přivezl do Litvy výstavu Václava Havla Karlovy Vary: Pramen Svoboda má opravený altán Jan Frank: Když se zblázní profesoři aneb otazníky mravence stojícího před válcem Bohumín: Testovací provoz půjčovny loděk u Vrbického jezera přilákal 137 návštěv

Stále více se mluví o tom, že se někteří očkovaní nejen nakazí covidem, ale končí i v nemocnicích. Jak moc jsou v tomto směru podle vašeho názoru vakcíny účinné? A dává tedy vlastně smysl, že očkovaní se nemusejí testovat?

Vakcíny účinné jsou, jejich efekt jsme jednoznačně viděli na jaře, kdy jsme při proočkování určité části populace viděli strmý pád počtu pozitivních případů. Je ale pravda, že od té doby virus zmutoval a v současné době částečně ohrožuje i očkované osoby. Připomínám ale, že ačkoliv se situace zhoršuje, děje se tak za zcela jiné situace ve společnosti; jsou otevřené školy, restaurace, nákupní střediska, konají se i hromadné kulturní akce, a přesto tlak na lůžkovou péči není tak masivní.

Očkování má z mého pohledu dva aspekty. Jednak individuální ochranu očkované osoby, více ale jde o vytvoření celospolečenské kolektivní imunity. Dokud ta nebude dostatečná, budou i nadále covidem ohroženy převážně osoby starší s chronickým onemocněním, byť budou třeba i očkované, ale jejich očkováním navozená imunita bude slabší než u mladých zdravých jedinců.

Z logiky věci je jistě více infekční člověk, u kterého onemocnění probíhá s většími příznaky, potvrzují to i data, takže u očkovaného člověka je jistě menší riziko, že by nemoc masivněji šířil. Přesto si myslím, že v době vysokého počtu případů by plošnější testování osob ve specifických situacích (například u personálu zařízení sociální péče nebo u návštěvníků v domovech pro seniory) smysl mělo bez ohledu na očkování.

Bylo dobré rozhodnutí, že se přestalo v září testovat ve školách, když vidíme, že v některých okresech se k tomu v těchto týdnech opět vracíme?

Když si analyzujeme data o pozitivně testovaných osobách v naší laboratoři, je jasně patrný trend, že nejprve se nemoc začala šířit v dětských kolektivech a nyní postupně přechází na dospělou a seniorskou část veřejnosti. Z tohoto pohledu by tak pravidelné testování žáků již od října možná smysl mělo, zvláště začátkem konkrétního týdne. Na druhou stranu, používané antigenní testy bývají v době, kdy výskyt nemoci v populaci není tak výrazný, často falešně pozitivní.

Fotogalerie: - Modlitba za vládu

Podle zpráv z hygieny je velké procento nakažených v posledních týdnech právě mezi dětmi od deseti do čtrnácti let. Od začátku se mluvilo o tom, že děti mívají spíše slabší průběh. Platí to stále? A není namístě obava, co tento virus udělá s dětským organismem do budoucna?

Zatím platí, že průběh covidu u dětí bývá většinově mírný. Ale správně poukazujete na problematiku postcovidového syndromu, který u dětí vídáme a může se vyskytnout s odstupem i několika týdnů. Nejzávažnějším je přitom takzvaný syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi (PIMS-TS), je sice vzácný, ale vyžaduje odbornou pomoc s rizikem rozvoje multiorgánového poškození s možnými trvalými následky. S několika takovými pacienty jsme se již v minulosti setkali.

Když odbočíme od covidu, co jako senátor říkáte na to, co se děje kolem prezidenta Zemana? Mají pravdu ti, kteří si stěžují, že národ nebyl o zdravotním stavu prezidenta dostatečně informován? A souhlasíte s myšlenkou aktivovat článek 66 ústavy?

Český Senát je garantem české demokracie, tím myslím na situaci, kdy postupy při vládních změnách je nutné neohýbat. Možnou aktivaci článku 66 vnímám jako práci pro český stát. Poměrně nepříznivou zprávu o zdravotním stavu prezidenta jsme dostali v říjnu, tu další bude účelné získat zřejmě v příštích 14 dnech, respektive po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Vedení ÚVN, opřené o názor širšího mezioborového konzilia, ji jistě vydá. Informace národa o zdravotním stavu přes média nemusí být relevantní, proto si ji předseda Miloš Vystrčil vyžádal – a tak byl vámi zmiňovaný národ informován. Pokud bude následná zpráva příznivá, nebude zřejmě nutné článek 66 aktivovat.

Z některých stran se v této souvislosti připomíná Václav Havel, který na tom také nebyl i v průběhu své funkce zdravotně občas nejlépe. Léčil se dokonce i v zahraničí a nikdo tehdy nemluvil o tom, že by měl být třeba i dočasně zbaven svých pravomocí. Jak toto vnímat?

Souhlasím. Nyní exacerbace chronického onemocnění pana prezidenta přišla ovšem po volbách, které mění politickou mapu České republiky. A nezapomínejme, že Miloš Zeman je i vrchním velitelem armády – já mu přeji co nejrychlejší zlepšení zdravotního stavu, ale ať je všechno tak, jak má být !

Psali jsme: Havrda (Svobodní): Nešiďme lidi „bezinfekčností“ „Je mi to žinantní, ale vy jste tu popletla jablka s hruškama“. Pekarová se smála, jaký je to Okamura vlastenec, a přišla pádná odpověď S čipy ještě bude „legrace“. Greta z toho bude mít těžkou hlavu Dělat svět lepším. V Praze se sešli rotariáni z celého světa

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.