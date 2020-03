Hrušínský? Sobectví! Předseda českých důchodců o viru. Seniorům jde o život, řekl. A mnohem více

reklama

Jak současnou situaci s novým koronavirem, který způsobuje onemocnění COVID-19, zvládají čeští senioři?

Podle informací, které máme v Radě seniorů ČR, mají senioři velké obavy. Jde jim o život – a tím je řečeno všechno.

Ano, roli hraje, že úmrtnost na tento koronavir je největší u starší generace. Jak zodpovědně přistupují senioři k doporučením a opatřením vlády? Učí se mýt ruce? Řídí se pokyny?

Senioři to samozřejmě sledují a jsou určitě vděční médiím, že jim dávají tyto návody, ale jde jim o život. Čili sledují, jak se chovají politici, sledují, jak se chová vláda, sledují, jak se chovají zdravotníci a tak dále. Jde o prověrku akceschopnosti státu, jde o prověrku kvality a akceschopnosti zdravotníků a politici mohou také nyní prokázat svoji užitečnost.

Rada seniorů bude samozřejmě sledovat, jak se budou politici snažit prokázat svoji užitečnost.

Mají senioři pocit, že pro ně stát a vláda dělá dost? A dělá dost podle vás?



V tuto chvíli do toho stát razantně vstoupil, což Rada seniorů oceňuje a hodnotí kladně. Důležité je, aby se ta pohroma, která Českou republiku postihla, zastavila.

Jsou zakázány návštěvy, což platí i pro domovy seniorů. Jak vypadá situace tam?

Nejsme v domovech pro seniory, takže nevím, jak to snášejí, ale je to určitě správné. Jsou chráněni, protože jsou nejohroženější skupinou. A právě v domovech pro seniory jsou osoby starší osmdesáti roků, kterých se to týká extrémně, takže by měli být rádi, že tomu tak je.

Považujete tedy opatření české vlády, zrušení akcí do sta osob, zavírání škol a další opatření, za potřebná?

Samozřejmě. Znovu říkám, seniorům jde o život a vítáme všechny pozitivní věci, které vláda dělá. A tohle si myslím, že určitě pozitivní je.

Část mladší generace na sociálních sítích přichází s úvahami, že koronavirus způsobující nákazu COVID-19 se týká jen starších lidí, takže to nepovažují za podstatné. Co byste jim vzkázal?

To, že jde o bezohlednost, o sobectví, o nezodpovědnost a ztrátu úcty ke svým rodičům.

Mezi starší generaci patří také prezident Miloš Zeman, který se i přes toto riziko chce vydat do Číny. Po návratu míní strávit dva týdny v karanténě v Lánech. Co tomu říkáte?

To je jeho osobní věc a jeho osobní odpovědnost. To nebudu komentovat.

Vy sám byste se do Číny v těchto dnech vydal?

V žádném případě.

K opatření se vyjádřil například divadelník Jan Hrušínský z Divadla Na Jezerce, který by s vámi nesouhlasil. Opatření, která mají zabránit šíření viru, podle něj likvidují divadlo. Rovněž prohlásil, že vláda koronavirem straší. Co vy na to?

Jak už jsem řekl, jde o bezohlednost a sobectví.

Když se podíváte na to, jak se virus šíří po Evropě, jak tedy hodnotíte kroky české vlády? Premiér Andrej Babiš řekl, že Itálie tu krizi nezvládla. Zvládá ji podle vás Česká republika lépe než ostatní státy v Evropě?

To se teprve ukáže. Podle informací, které mám z dostupných zdrojů, jsme prioritou, protože okolní země k opatřením přistupují též, ale časově až po České republice – asi jsme v nějakém předstihu. To určitě hodnotíme pozitivně, ale rozhodující bude výsledek. Jsme pravděpodobně na začátku pandemie, takže je ještě brzy hodnotit.

Co říkáte na kupčení s respirátory a zdravotnickými rouškami, na kterých chtějí někteří lidé vydělat? Vláda sice zasáhla zastropováním maximální ceny, ale už teď se objevují obchodníci, kteří nařízení dokážou obejít.

Jde o cenový výměr, stát má na to právo, jde o jeho věc. A určitě správnou, protože kdyby na této skutečnosti chtěl někdo vydělávat, tak je to určitě bez komentáře. Myslím, že by tak vůbec neměli uvažovat, ale věřím, že tomu tak není.

Důležité je, aby byl respirátorů dostatek. My dostáváme informace, že až poté, co je dostanou lékaři v nemocnicích, ošetřující lékaři a potom i samozřejmě domovy důchodců, tak by měly být dostupné i ostatním seniorům – zejména tedy ve velkých městech, kde si musejí chodit nakupovat. A respirátory by měly být dostupné i pro běžnou seniorskou populaci, protože jsou to oni, kdo jsou ohroženi. Ale samozřejmě i další, kdo jsou po chemoterapii a tak dále. Tedy, aby je dostali nemocní a senioři, ti, kdo jsou nejvíce ohrožení, nikoliv jen zdravotníci.

Není tedy podle vás zajištěn dostatek respirátorů pro seniory?

Nemají je zajištěné a přeji si, aby to bylo zajištěné.

K obcházení zastropování ceny respirátorů dochází. Prodejci nabízejí omezenou cenu na klasické respirátory, ale pak nabízejí respirátory s doplňky jako balíček i za pár tisíc korun.

Pokud tomu tak je, tak Rada seniorů České republiky požaduje, aby do toho vláda znovu vstoupila.

Co byste chtěl vzkázat českým seniorům v této situaci?

Ať se chovají odpovědně, ať nepodléhají hysterii a panice. A pokud mají nějaké náměty, ať se obrátí na Radu seniorů České republiky. Tato situace prokáže charakter národa a také schopnost vlády a zdravotního systému epidemii řešit.



