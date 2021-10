Hulení a chlast Václava Havla. Panák, lízali mu zadek. Zeman: Tento senátor to vidí jinak

reklama

Podle senátora Jaroslava Doubravy totiž není vítězem letošních voleb pravicová koalice, ale netolerantní až nenávistná extrémně populistická opozice.

„Nezvítězila pravicová koalice, ale netolerantní až nenávistná, extrémně populistická opozice vůči Babišovi. Jediným spojovacím článkem bylo pohřbít Babiše. Populisticky brutální opozici pomohla pandemie koronaviru. Od konce prvního čtvrtletí 2020 našla nástroj na nepřetržité kritizování babišovské vlády, jak dělá všechno špatně. Opozice měla příležitost, kterou se v dějinách Československa i Česka nepoštěstilo mít nikomu. Koronavirus u nás od dubna 2020 nepřetržitě do října 2021 dovolit opozici vést předvolební kampaň proti vládě, jak všechno dělá blbě. A že to je vláda, a ne koronavirus, kdo může za to, kolik zemřelo lidí na covid. Přitom víme a asi i zapomínáme, že od naší vlády se učily i mnohé ve světě. Postup opozice je ke zvracení,“ uvedl Jaroslav Doubrava s tím, aby se nezapomnělo na ohavnost s nemocným synem Andreje Babiše v Ústí nad Labem a na další případy, kterým se slušný člověk vyhne.

Nepochybuje proto o tom, že stejně sprostě se noví mocipáni budou chovat i ve vládě. Podle Doubravy dokázali, že takové podrazy mají v krvi, a nemyslí si, že se jich dokážou vyvarovat. Zalitoval také, jaká škoda, že si to voliči těchto „slepenců“ nedokázali uvědomit. Podotkl také, že se navíc nemůže zbavit divného pocitu, který v něm zanechaly volby americké.

Senátor: Politologové si pletou levici s politickými debilními aktivisty

Konec ČSSD a KSČM přičítá jejich odklonu od levicové politiky; ony se více staly stranami středu, a to v lepším případě. Vyjádřil obavu, že jejich poslancům šlo většinou o udržení se v poslaneckých křeslech než o cokoliv jiného. Zda se strany do české Sněmovny vrátí, záleží dle senátora Doubravy na dalším vývoji, protože jejich levicové téma jim prý ukradly doslova všechny strany. „Vždyť i Hitler s NSDAP měl nejprve program ne nepodobný programu socanů a komunistů. Dnes si pletou takzvaní politologové levici s politickými debilními aktivisty. Naivismus, nedostatek soudnosti, není levicovým programem, ale vzestupem primitivismu v myšlení vedoucím ke genderovému šílenství a zcela naivnímu pohledu na vydírání pomocí nelegální migrace,“ shrnul Doubrava pro ParlamentníListy.cz

Sám se přitom domnívá, že levice a její politický směr bude v Parlamentu zcela určitě chybět:

„Bude se roztáčet kolo fašizujících a eurohujerských tendencí. Ale otázkou je, co to je levice. ČSSD byla již ne levicová, ale středová strana s pravicovými tendencemi a pouze s levicovou legendou. Levicová je KSČM, ale většinu její agendy jí ukradla opozice, takže na KSČM zbývá to nejdůležitější – naprostá neústupnost vůči nelegální migraci, ukončení primitivního protiruského a protičínského eurohujerského štvaní, odmítání eura.

Všimněte si, že to je nejdůležitější, ale nejsou to vlastně levicová témata. Je to obecná agenda, se kterou souhlasí i rozumní pravičáci, jde o návrat k rozumné politice. Pokud jde o skutečně čistě levicovou agendu, jde o ochranu slabých a závislých na každoměsíční mzdě a ochranu seniorů v důchodu, rodin s malými dětmi i těch, kteří sami o malé děti pečují,“ tvrdí senátor, který byl sám do roku 2010 členem KSČM.

Krmení práce se štítících lidí

Jako důležitou otázku vnímá neustálé krmení práce se štítících lidí, kteří práci považují za nejstrašnější způsob obživy, přestože by pracovat mohli.

„Nechtějí, také proč by, když k nim je stát setsakramentsky štědrý. Již v knize Studená válka 2.0 jsem ukázal, jak je ošidné levicovost vydávat za obecný lék. Typická je situace v německém Absurdistánu, o které jsem v knize uvedl: …ještě více nebezpečí levicově-zeleného naivního promigračního liberalismu. Nebezpečný naivismus exemplárně prokazují němečtí sociální demokraté (SPD). Po několika měsících handrkování se v únoru 2017 německá vládní koalice – křesťanských (CDU/CSU) a sociálních demokratů (SPD) dohodla na zákazu takzvaných dětských manželství. Jenže část SPD původně prosazovala, aby úřady proti dětským sňatkům nezasahovaly. To je jen krůček od tolerování práva šaría a dalších islamistických požadavků. Nebezpečí německé levice je stejně velké jako nebezpečí reprezentované dnes magory z protibabišovské pravicové opozice,“ míní Jaroslav Doubrava.

Na otázku, zda některá z politických uskupení, která ve volbách uspěla, levicové hodnoty hájí, odvětil, že strany a hnutí, které se považují za vítěze, mají a budou mít vždy názor, který je právě dnes v kurzu. Proto se prý o žádné hodnoty jednat nebude.

„Ačkoliv mě nikdo nemůže obviňovat, že bych byl fanouškem Babiše, některé jeho kroky oceňuji. Nejen v sociální sféře, ale také při prosazování bláznivých tzv. zelených čili emisních cílů. V těchto dnech se třeba zabývají Britové debilním nápadem bláznivého premiéra Borise Johnsona. Má vizi, že zakáže do roku 2035 všechny nové plynové kotle a nabídne pobídky financované daňovými poplatníky k instalaci zelených alternativ – a dá nějaké dotace. Kritici upozorňují, že dotace budou směšné, protože alternativy, jako jsou vodíkové kotle, tepelná čerpadla se zemním zdrojem a kotle na biomasu, budou stát s instalací mezi 10 000 a 20 000 librami. Přitom miliony Britů se již nyní potýkají s krizí životních nákladů kvůli rostoucí inflaci a čelí novým poplatkům za plyn v rámci plánů na postupné vyřazení konvenčních kotlů do roku 2035,“ řekl Doubrava.

Vzpomínáte? Dotace na plynové kotle bývaly ekologicky záslužné

Kritici podobných plánů podle Doubravy varují, že to bude za cenu hospodářského růstu a že není možné zbohatnout neustálým zvyšováním nákladů veřejnosti.

„Podobné kraviny se na nás povalí i z Evropské unie. A opozice, pokud zmutuje do podoby vládních stran, nás ohrozí také tímto stylem. Babišovci by to naopak brzdili. Vzpomeňme si, že před pár lety byly dotace na plynové kotle ekologicky záslužné. Teď by někteří pitomci, jako britský Johnson, plynové kotle likvidoval jako škodící lidstvu. Není to směšné? A takových zhovadilostí se bojím od opozice. Myslím, že dnes zůstaly dva subjekty, které se k tomu trochu blíží. Hnutí ANO a hnutí SPD. Je otázkou nakolik se jim při nabubřelosti „slepenců“ bude dařit rozumné myšlenky prosazovat. Těch varujících zhovadilostí, inzerujících, kam budou ty slepence směřovat, je mnoho, jen to chce chtít je vidět,“ sdělil Jaroslav Doubrava.

Na otázku, zda konkrétně a nakolik tedy kdo může za současné rostoucí ceny energií i končící firmy, prý není jednoduchá odpověď, protože to vlastně začalo v roce 2020 řízeným celosvětovým rozvratem výroby a dopravy při koronavirových opatřeních.

„Na to se nabalily již v té době existující problémy. Včetně hysterických neopatrných šamanských obřadů kolem New Green Deal. Ano, jsem přesvědčen, že zárodek je právě tam. Šílená představa Němců, že zajistí dostatek elektrické energie z OZE, jejich zavírání elektráren včetně jaderných, které vyrábějí elektřinu bez jakéhokoli dopadu na životní prostředí. Ještě šílenější elektromobilita, něco, co asi nikdo pořádně nezvážil, co udělá se zásobováním elektřinou, v podstatě zákaz výroby klasických motorů pro auta atd. Přitom nikdo neřekne, co s letadly, která za jediný let vyprodukují tolik spalin, co tisíce aut za hodiny provozu.

Vadí mi, že jsme zemí, která vyváží elektrickou energii. Proč s tím nepřestaneme a nenecháme ji pro nás ke zmírnění těch strašných dopadů na všechny oblasti našeho života? Přitom ČEZ je jako výrobce elektrické energie podnik s účastí státu. S účastí! Opět další ukázka důsledků rozkradení republiky po převratu v roce 1989,“ vysvětlil senátor.

Doubrava: Piráti? Hrdlořezové. Starostové? Mafiáni

Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil i k překroužkování pirátských kandidátů na poslance voliči Starostů a nezávislých. Počet poslanců Pirátů tím totiž klesl z 22 na pouhé čtyři. „Hrdlořezy/Piráty a Mafiány/Starosty považuji za extremistické strany. Překroužkování vyjádřilo obavu voličů, že ten ksindl, který je dosud vedl, obě extremistické strany zavede do pekla. Je moc dobře, že alespoň toto si voliči tohoto slepence uvědomili a poslali je tam, kam patří. Žel, Soros se nevzdá a bude působit dále. Musíme být připraveni na kdejakou špatnost,“ upozorňuje.

Současně se prý obává rázných škrtů a úspor, které mohou s pětikoalicí přijít. Obavy jsou prý namístě: „Hned od první hodiny. Však to už známe; když onanovala ve vládě dominantní ODS, šetření na úkor nejslabších bylo doslova jejich evangeliem. Dnes k tomu budou mít šílence z TOP 09 a Mafiánů/Starostů. Však už jsme slyšeli, že slevy na jízdném se musí zrušit, že zdravotní péče nemůže být pro všechny stejná... Tím nám říkají, že ti bohatí budou léčeni lépe, ale ti, co na to mít nebudou, ať si předplatí krematorium; že důchodcům zvyšovat důchody je nehospodárné, a dalších příkladů je dost,“ shrnul.

Okomentoval rovněž výroky Vlastimila Válka z TOP 09 na CNN Prima News, kde Válek řekl: „Zdravotní péče nikdy nemůže být pro všechny stejně kvalitní. Je to jako chodit na fotbal jen na Barcelonu – můžete, ale zaplatíte si to.“ České zdravotnictví je na tom prý dobře a Válkovi nevadí, že babičky musejí čekat až šest hodin v čekárně. V Anglii by prý bez objednání čekali i čtyři dny. Válek ve zmíněném rozhovoru také řekl, že „české nemocnice jsou přehlcené, protože mají všichni pojišťovnami hrazenou nadstandardní péči, zatímco by se dala spousta věcí řešit ambulantně mimo nemocnice“.

Taková slova však Doubrava rázně odmítl: „Arogantní sociální primitiv. Dlouhodobě píšu, že TOP 09 je stranou extremistů. Potom k nim bylo třeba přiřadit Hrdlořezy/Piráty a Mafiány/Starosty. Válek pro mne představuje zlo v lékařském plášti s vědeckým čírem na hlavě. Je asi přesvědčen, že ti, co nekradou a živí se prací svých rukou, že jsou méněcenní a je třeba se jich zbavit. Zase ukázka, koho si voliči slepenců zvolili,“ řekl k tomu.

Na závěr zhodnotil současnou bouřlivou diskusi kolem prezidenta Miloše Zemana, který je v nemocnici, a ohledně jeho zdravotního stavu.

„Pro populistickou opozici je Zeman nepřítelem. Proto tyto otázky vůbec nezazněly u nemocného prezidiálního alkoholika Václava Havla, spíše mu lízali zadek. Je zajímavé, že nikdo z nich nepřipomíná ten hodně dlouhý seznam nemocí, většinou způsobených jeho hulením a chlastem. Asi proto, že to byl panák, který poskakoval podle jejich not.

Miloš Zeman to nedělal a nedělá, proto ta hysterie proti němu. Přitom na rozdíl od alkoholika Havla používá svou hlavu naprosto bez problémů. Ano, je tu jeho problém s nohama, ale to není nic, pro co by nebyl schopen funkci vykonávat. A že je v nemocnici? Tam se můžeme ocitnout kdokoli kdykoli každý z nás. Prezident Franklin Roosevelt řídil Spojené státy z pojízdného křesla dokonce v době války. Jenže je tu, podle mne, ještě jedna věc. Zášť a nesmíření se s prohrou ve volbách s Milošem Zemanem těch, kteří tak ukrutně touží po onom křesle v sídle českých králů,“ dodal senátor Jaroslav Doubrava.



