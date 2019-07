Ivan Vyskočil profackoval žalobníčky na Zemana. Čaputová? Jela tramvají a sluníčkáři se... A snad Hřib nevyhlásí válku Číně!

Anketa Chcete, aby byl prezident Zeman sesazen z funkce? Chci 10% Nechci 90% hlasovalo: 20203 lidí

Zločinec, nebo celebrita hodná úcty?

„Zločinec, nebo celebrita hodná úcty?“ pokládá řečnickou otázku v souvislosti s kapitánkou herec. A hned také odpovídá: „Já vím, že můj hlas je slabý, ale já říkám jednoznačně – zločinec!“ Následně vysvětluje: „Tak za prvé, už jsou vážné pochybnosti a patrně důkazy fundovaných institucí, jakým způsobem tyto lodě nabírají migranty. Ukazuje se, že nejde ani tak o záchrany životů, jako o pašeráctví. Jak si nabrala německá kapitánka Racketeová lidi, se asi s jistotou neví, nejspíše nějak podobně. Pak s nimi bloudila po moři tak dlouho, až se mohla vymlouvat na kritickou situaci a vynucovala si přístup do zakázaných italských přístavů,“ říká Ivan Vyskočil.

„Nechápu, když byla na moři tak dlouho, proč nezamířila do některého z francouzských přístavů, když jí teď Paříž uděluje čestné občanství. Tam by jí patrně vítali. Ale ne! Ona musela prorazit blokádu, ohrozit italské policisty a přistát v Itálii. Ale nikoliv z nouze. Chtěla především dokázat, že aktivismus, jehož je vyznavačkou, je nad všechny zákony a právo,“ kroutí hlavou.

K tomu podotýká: „Tak to už můžu jako ‚aktivista‘ jít do banky, jen tak beze zbraně, a prostě si tam vzít peníze. Ano, taková krádež, bude-li kryta aktivismem, bude asi zcela legální, chvályhodná a oceněná nejen pařížskými, ale všemi sluníčkáři celého světa. Ne, nezbláznil jsem se! Čin kapitánky je takové krádeži naprosto rovnocenný. Úplně stejně jako překonávání hranic bez pasu a dokladů. V takovém světě je přece už možné úplně všechno!“ krčí rameny oblíbený herec.

Winton, „Havel v sukních“ a český Redford

„Dokonce tu nepovedenou kapitánku nějaké vohráblo označilo za druhého sira Wintona. Vždyť říkám, že snad je možné už úplně všechno!“ žasne dále Ivan Vyskočil. „Celé tohle přirovnávání je taková asi česká specialita. Když jsme hráli divadlo s kolegou a kamarádem Honzou Kanyzou, tak jsme se vždy smáli, když o něm někde napsali ‚český Redford‘. Honza se zlobil a neměl to rád. A my jsme vždycky říkali: ‚To je blbost Honzo, oni vědí prd. Naopak Redford je americkej Kanyza‘!“ vzpomíná se smíchem.

A dodává. „Teď zase měli sluníčkáři a všichni nepříznivci prezidenta Zemana Vánoce, že prezidentka Čaputová jela tramvají. Mimochodem, taky nějaký krasoduch o ní napsal ‚Havel v sukních‘. Všichni ti nadšenci nějak pominuli, že s ní v té tramvaji určitě na dalších sedadlech jela nenápadně nápadná ochranka a reportéři. Každý soudný člověk ví, že doba, kdy mohl prezident Masaryk jezdit po Václaváku na koni, je bohužel nenávratně pryč.“

Fotogalerie: - Vila primátora Prahy

Havel nevadil, za Husáka si to nedovolili…

„Podobní nadšenci a zároveň nenávistní kritikové našeho pana prezidenta poslali na pražský magistrát dopis o tom, že by měl Miloš Zeman být vystěhován z Pražského hradu,“ pokračuje dál Ivan Vyskočil ve výčtu toho, co ho doslova nadzvedlo ze židle. „Za nové sídlo mu navrhovali nějaké okrajové části Prahy. Odůvodňovali to tím, že úřadování z Hradu příliš zavání monarchismem a my jsme přece republika. Myslím, že si tito hlupáci pletou sídlo prezidenta s byty pod správou OPBH (Okresní podnik bytového hospodářství, pozn. red.). Asi ještě vězí po kolena v socialismu, kdy si ale podobný dopis nedovolili napsat. Třeba, že by tam neměl být prezident Zápotocký nebo Gustáv Husák. Dokonce jim tam nevadil ani prezident Havel,“ pokyvuje hlavou herec.

„A v podobném duchu jednají i žalobníčci ze Senátu se svojí žalobou na pana prezidenta. Tak tak, udavačství z našeho národa hned tak nezmizí. A já se musím držet, aby mi ten hlavní strůjce navždy neznechutil slovo – LÁSKA,“ říká Ivan Vyskočil.

Nekopejte do hřibů

„Tak, milí čtenáři Parlamentních listů, léto je krásné a s vedrem snad až moc. Tak si ho užívejme. Já vždy lituju, že ten skvělý čas utíká tak nějak rychleji než ty ponuré měsíce. Ženy a dívky chodí oblečené tak hezky, a přitom tak málo, že jízda autem je čím dál nebezpečnější! Ale rozhodně nejsem pro hidžáby a černě zahalená strašidla. To si radši rozbiju hubu o kandelábr, když se ohlížím za ženskými půvaby!“ směje se Ivan Vyskočil a dodává. „Snad nám pražští zastupitelé v čele s panem Hřibem dopřejí ještě chvíli pohody a nevyhlásí válku Číně.“ Na závěr pak oblíbený herec vzkazuje. „Tak si zatím užívejme léta. Choďme se koupat, jezděme k moři a choďme do lesa na houby. A nekopejte do krásných muchomůrek ani do hřibů, ty totiž do lesa patří. Snad nám ještě nějaké lesy po zelených aktivistech, kteří chránili ty napadené kůrovcem, zbyly. Tak přeju hodně krásných chvil a zážitků v letním čase.“

autor: David Hora