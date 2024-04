Izraelci. Pětkrát denně do krytu. Mistrovat je z tepla obýváků... Hudebník a politik ztrhal Kluse a další

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Slováci volili racionálně,“ říká k prezidentským slovenským volbám první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek a ráznými slovy naproti tomu vysvětluje, jak to vidí u nás. Vrátil se i ke „kauze“ Voice of Europe a připomněl Donalda Trumpa a kauzu Russiagate. Dostal se také k volbám do Evropského parlamentu a k situaci na Ukrajině. „Festival politické písně,“ zaznělo v souvislosti s tím, co se odehrálo na udílení hudebních cen Anděl a vysvětlil, jak on vnímá to, co se ze strany Izraele děje v Gaze.

Hned na začátek se podívejme na prezidentské volby na Slovensku. Co říkáte na výsledek? Čím nakonec podle Vás získal víc voličů Peter Pellegrini?

Svojí volbou můžete buď hájit své vlastní zájmy, bezpečnostní, ekonomické a politické, nebo demonstrovat svoji příslušnost k nějaké sociální skupině. Slováci většinově volili podle první varianty Petera Pellegriniho, neboť jejich zájmem zcela jistě je, aby v jejich sousedství skončil vojenský konflikt, do kterého by mohli být zataženi i oni, nebo aby se jejich země ve prospěch Bruselu dále nezbavovala své suverenity. Druhou variantou je demonstrovat u volební urny příslušnosti k jakési pomyslné vyšší společenské třídě „lepšolidí“, a přímo spektakulárně opovrhovat obyčejným plebsem, nazývaným aktuálně „dezoláti“. Známe to i od nás. To vše s podporou politických neziskovek financovaných bůhví odkud a propagandistickým kobercovým náletem médií hlavního proudu. Paradoxní ovšem je, že právě opovrhovaní tzv. dezoláti mají ve skutečnosti více selského rozumu a přirozeného politického instinktu, než namyšlená vrstva tzv. lepšolidí. Slováci volili racionálně. To jen my jsme takoví pitomci, že jsme si na Hrad většinově zvolili zelenou gumu, která sice vypadá dobře na známkách a umí jezdit na motorce, ale ve výkonu prezidentských pravomocí je poslušným maňáskem cizích zájmů.

Co říci konkrétně na názory, které z některých míst zaznívají, a to třeba i z Prahy, a sice, že se Slovensko stane „proputinovská“ země?

To je největší argumentační faul posledních let. Pokud používáte vlastní rozum, nepapouškujete mantry hlavního politického a mediálního proudu, neklaníte se Bruselu, Berlínu či Washingtonu a nevelebíte vše ukrajinské, hned vás onálepkují, že jste proruští. Čerta starého záleží na tom, že říkáte své vlastní názory, ba dokonce je máte skvěle racionálně zdůvodněné, bez milosti vás obviní, že šíříte ruský narativ. Je to běs, v čem už zase žijeme. Totalitní běs!

Domníváte se, že výsledky voleb nějak výrazněji ovlivní vztahy mezi ČR A Slovenskem?

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 96% Ivan Korčok 4% hlasovalo: 15442 lidí

Blíží se volby do Evropského parlamentu, strany a koalice představují své kandidáty. Čím chce Trikolora ve spojení s SPD voliče oslovit? Proč vás mají volit?

Ve sněmovních volbách v roce 2021 spadlo pod stůl více než milion voličských hlasů. Také hlasy pro Trikoloru. Pouze kvůli tomu je u moci tragická Fialova vláda. My jsme si v Trikoloře vyhodnotili, že něco takového už znovu nesmíme dopustit. Proto jsme uzavřeli spojenectví s SPD. V komunálních volbách v roce 2023, kdy jsme v řadě měst vytvořili společné kandidátky, to ještě fungovalo spíše na dobré slovo, pro všechny volby v roce 2024 už jsme uzavřeli koaliční smlouvu. Výsledkem je naprostá jistota, že hlasy pro vlasteneckou koalici SPD a Trikolory v žádném případě nepropadnou. Ale to je spíše technická část odpovědi na vaši otázku. Pak jsou tu také programové důvody. Společně hájíme suverenitu České republiky. Jsme kategoricky proti Green Dealu a migračnímu paktu. Mír nepovažujeme za sprosté slovo. Řešení ukrajinské války nevidíme v dalších a dalších dodávkách zbraní, čehož jediným výsledkem budou další tisíce mrtvých, ale jsme pro zastavení bojů, příměří, pro diplomatická jednání a nalezení kompromisu garantovaného světovými mocnostmi.

Domníváte se, že výsledky voleb přinesou ve směřování Evropské unie nějaké zásadnější změny?

Určitě ano. V mnoha zemích posilují strany, které nechtějí unifikovanou Evropskou unii, nýbrž Evropu spolupracujících suverénních států. Namátkou: Národní sdružení ve Francii, AfD v Německu, Wilders v Nizozemsku, Salvini v Itálii, PiS v Polsku, FIDESZ v Maďarsku, Svobodní v Rakousku… Vlastenecká koalice SPD a Trikolory je součástí této vlny. Je velká naděje, že tradiční unijní souručenství socialistů, lidovců a progresivistických liberálů už nebude mít v Evropském parlamentu většinu. Vyžaduje to ale jedno. K volebním urnám nás musejí přijít podpořit i ti, kteří EU vůbec nemusí.

Vraťme se ještě ke „kauze“ Voice of Europe. Co k tomu všemu říci?

Zoufalí lidé dělají zoufalé věci. A my tu máme zoufalce Fialu a čučkaře Koudelku. Nic originálního ale nevymysleli. Když ve Spojených státech zvítězil Donald Trump, čtyři roky ho protivníci a média mučili kauzou Russiagate, totiž že prý byl zvolen za pomoci Moskvy, aby se na samém konci všech těch nekonečných vyšetřování, která ovšem Trumpovi dlouhodobě svazovala ruce, zjistilo, že nic z toho nebyla pravda a že vše na politickou objednávku vyfabrikovaly tajné služby. A my tu teď máme jakousi českou obdobu Russiagate. Pouze dokonalý idiot může uvěřit tomu, že server Voice of Europe, který nikdo nezná, rozuměj webová stránka s prakticky nulovým dosahem, by snad mohla ovlivnit výsledek evropských voleb. Ale jako kompro na pár nepohodlných politiků to zafungovat může. Dostatek pitomců, kteří to zoufalci Fialovi a čučkaři Koudelkovi spolykají i s navijákem, se jistě najde.

Ekonom Pavel Šik tuhle zpravodajskou šaškárnu na svém Facebooku parafrázuje takhle: „Hele, když ti dám 1,6 měsíčních příjmů, mohl bys do kamery zopakovat něco, co říkáš už dva roky veřejně? My jsme totiž úžasně nebezpečná ruská propagandistická síť, za kterou stojí dva Ukrajinci, a rozhodli jsme se propagovat Kreml naším sofistikovaným kanálem, který sice nikdo neposlouchá a nikdo ho nezná, ale náš polský jednatel v eseróčku v Praze to ještě rozbalí, dali jsme mu na to dva míče..."

Pojďme na další téma. Jak vidíte současnou situaci na Ukrajině? V některých médiích se objevila zmínka o údajném případném plánu „západu“ na ukončení války, podle kterého by se Ukrajina mohla vzdát části území, které už neovládá, a výměnou za to se zbytek Ukrajiny stane členem NATO. Mohl by to být podle Vás reálný plán, který by mohl znamenat mírové řešení?

Anketa Který z předních lídrů má vaši největší důvěru? Petr Pavel 1% Petr Fiala 0% Miloš Vystrčil 0% Markéta Pekarová Adamová 0% Andrej Babiš 27% Tomio Okamura 16% Vít Rakušan 0% Ivan Bartoš 0% Marian Jurečka 4% Karel Havlíček 3% Kateřina Konečná 48% Lubomír Zaorálek 1% hlasovalo: 45817 lidí

Naši gaučoví válečníci ale stále dokola melou své militaristické mantry. Bez jakéhokoli ohledu na realitu na bojišti, bez jakéhokoli ohledu na fakt, že 700 tisíc ukrajinských branců raději zdrhlo, než aby nasazovali svůj život za Zelenského a cizí velmocenské zájmy, bez jakéhokoli ohledu na to, že čím déle bude válka trvat, tím horší bude ukrajinská vyjednávací pozice, bez jakéhokoli ohledu na ekonomické dopady na vlastní zemi. Že se na Západě ozývá čím dál více realistických hlasů, že to válečné šílenství je potřeba zastavit, a to i za cenu řady ústupků, je jen dobře. Co je variantou? Třetí světová válka? Nasazení našich mužů až dojdou Ukrajinci? Militaristické blázny musíme vyhnat z vládních křesel dřív, než bude pozdě.

České hudební celebrity na předávání cen Anděl protestovaly proti jednání Izraele v Gaze. Co k tomu říci?

Myslíte ten festival politické písně? Kdyby se ti pozéři raději věnovali tomu, co umějí. Opět tu máme co do činění s přehlížením kauzality dějů. Kdyby se neodehrálo ono palestinské teroristické peklo 7. října, izraelská armáda by nebyla v Gaze. A že je odplata brutální? Ano, je. Tak už to na Blízkém východě bohužel chodí. Ale normální nebylo ani přechozí relativně mírové soužití. Mám s tím jistou osobní, byť spíše zprostředkovanou zkušenost. Moje dcera studovala na telavivské univerzitě. To se psal rok 2014. Opravdu si někdo myslí, že je normální, že musela pětkrát denně běhat do krytu, když sirény houkaly poplach, protože palestinští Gazané jen tak mírnyx týrnyx z nejbližšího sousedství pálili rakety na izraelská města? Zkuste si představit, že v něčem podobném žijete. Život tam prostě běží trochu jinak a mistrovat Izraelce z tepla našich obýváků či pohody koncertních pódií, je dost mimo mísu.

