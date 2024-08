Jak se propít do křesla ředitelky. Šéfka vinařství vypráví

A má věru, lapidárně řečeno, s čím obchodovat. VINIUM nyní produkuje ze svých 250 hektarů vinic na šest milionů litrů vína ročně. Říká se, že kmen vinné révy může plodit až sto let. Možná tedy, že někde na Pálavě roste keřík z roku 1936, kdy zdejší vinaři založili družstvo VINOPA. A právě z něho vznikla v devadesátých letech akciová společnost VINIUM. Ta se rychle rozvíjela, získala moderní technologie, kromě výroby klasického „repertoáru“ se nebrání zajímavým inovacím, jako třeba použití chmelu a podobně. Je nutné ještě připomenout rok 2007, kdy VINIUM zakoupily České vinařské závody a.s.

Tekutá vinná réva je specifický obchodní artikl a konkurence je vskutku veliká. Kdo se podílí na jeho výrobě a úspěšně s ním působí na trhu, musí mít značné zkušenosti. Jistě jste i vy tak říkajíc vyrůstala mezi vinnými štoky?

Po maturitě jsem nastoupila do laboratoře Nemocnice v Hustopečích a dálkově vystudovala střední zdravotnickou školu, obor biochemický a hematologický laborant. Práce to byla velmi zajímavá. Po mateřské dovolené jsem ještě několik let pracovala ve zdravotnictví, ale tak nějak zároveň pokukovala po obchodním světě.

Takže jste opustila laboratoř a začala prodávat veltlín a sauvignon?

Ano, z nemocnice jsem odešla a nastoupila do společnosti Mikro Trading – ta ale prodávala hračky. Tam jsem dostala na starost back office, ale postupně jsem už řešila i některé zákazníky. Byla to pro mě velká škola. Prošla jsem si hezkými i složitými událostmi a vztahy a to bylo právě to, co jsem potřebovala. Ne nadarmo se říká: „Co tě nezabije, to tě posílí.“ V této společnosti jsem působila několik let.

V té době mělo VINIUM ovšem už dobrý zvuk, a to nejen mezi vinaři. Kdy jste tedy našla odvahu přijít před jejich žudro a zaklepat na vrata?

Bylo to v roce 2007, kdy jsem se přihlásila do výběrového řízení tohoto vinařství na místo vedoucí obchodního oddělení. Práci jsem získala a pro mě začal další proces vzdělávání, získávání nových zkušeností. Asi po 3 letech jsem se stala zástupcem obchodního ředitele. Měla jsem na starosti celý back office, dostala své první zákazníky.

Mít obchodní zkušenosti, vyhrát konkurz je věc jistě chvályhodná. Ale i v této funkci a vzhledem k tomuto odvětví podnikání je asi nutné vědět víc, než že jsou vína bílá a červená…

Poslouchat sommeliera, když hovoří o vlastnostech dobrého vína, je jistě samo o sobě velmi poetické. A k tomu všemu patří malovaný sklípek, cimbálovka a bujaré veselí…

Tak v tomto ohledu jsem možná špatná vinařka. Místo bujarého veselí velmi ráda doma uklízím, místo chlapců u cimbálu poslouchám country a metal. A další mé koníčky? Chata, pejsek, rodina.

Tož vraťme se na vaše pracoviště…

Musím se pochlubit – v roce 2015 jsem se stala nejen obchodní ředitelkou společnosti VINIUM, ale i generální ředitelkou mateřské společnosti České vinařské závody a.s.

Práce krásná i velmi náročná. Jsem ale člověk velmi akční, organizační. Nemám problém vést velký tým lidí, řešit s nimi každodenní problémy. I zde jsem se naučila hodně. Vždy říkám s nadsázkou, že jsem se stala napůl chlapem. Musela jsem se naučit to, co mají dáno do vínku muži. Když se nepohodnou, tak si to vyříkají a za půl hodinky jako by se nic nestalo. A to já se naučila. Ženy to mají totiž trošku jinak.

Nehovořili jsme o sklence vína, nehodnotili buket, neprohlíželi jeho jiskru. Hovořili jsme o práci kolem révy vinné, která je náročná nejen na vinohradu, ale zdá se, že i v příslušné kanceláři…

Mohu říci, že jsem si zde toho prošla hodně. Já se ale žádné práce nebojím. Jsem ředitelka, která když je potřeba, tak se postaví s vinaři k lince, překládala jsem i palety. Nemusím, ale pravidelně jedu i na prodejní akce, kde 20 hodin stojíte ve stánku, prodáváte, komunikujete. A užívám si to, ale je to i hrozně důležitý. Být v kontaktu s lidmi, s těmi, kteří vám řeknou, jaké víno se jim líbí, co chutná a nechutná. A to poznání, ta poselství konzumentů přenášíme k nám do výroby a do marketingu. Marketing je důležitá část mé práce, která mě hrozně baví. Vymýšlet aktivity, soutěže pro zákazníky, nové výrobky. Za posledních pár let se nám v tomto hodně podařilo. Nový výrobek – nachmelené pro mladé, nová ochucená vínka… Je toho spousta. Ano, je to hodně práce nejen na vinici, hodně stresu, hodně starostí. Ale je to taky hodně toho hezkého. Jsou tu lidi, se kterými pracuji a mám je moc ráda. Snažím se k lidem přistupovat jako ke kolegům. To ale neznamená, že tímto nemám potřebnou autoritu. Správný ředitel je ten, kterého lidi respektují, ne ten, kterého se bojí.

A to je pro mě nejdůležitější.

Co vlastně dodat? Nalít vínko do sklenky, přivonět, po jazyku poválet a popřát paní ředitelce mnoho další zajímavé práce, hodně úspěchů, osobních, ale i těch pracovních, aby nám vínko od té party VINIUM stále více chutnalo.